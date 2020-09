LIVE Tour: Vluchter Greg Van Avermaet rijdt virtueel in het geel

De rit van vandaag is vrij uniek in de Tour-geschiedenis, van de Rhonevallei naar de Mont Aigoual (1.504 meter hoog), die nog maar 1 keer eerder werd beklommen, maar in 1987 was dat een col onderweg. De wind kan er flink tekeergaan, in 1966 werden er recordsnelheden van 334 km/u gemeten, maar voor vandaag wordt er mooi en zonnig weer voorspeld. Volgens radiocommentator Christophe Vandegoor is de beklimming naar de top een drietrapsraket. Het begint met de Col des Mourèzes van 3e categorie (6,1 km aan 4,8%), gevolgd door de Col de la Lusette van 1e categorie (11,7 km aan 7,3%) om finaal te finishen met een klim zonder label van 8,3 km aan 4%).