LIVE Tour: Atypisch beeld: niemand heeft zin in een ontsnapping

14:04 14 uur 04. We zoeken naar verklaringen. Het belang van de tussensprint? De tegenwind? De tol van de eerste dagen? Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). We zoeken naar verklaringen. Het belang van de tussensprint? De tegenwind? De tol van de eerste dagen? Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

14:01 14 uur 01. Centjes tellen. Wie heeft zijn spaarpot na 4 dagen al kunnen aanvullen? Deceuninck-Quick Step is de grootverdiener met 20.330 euro, Groupama-FDJ sluit de rij met amper 670 euro. . Centjes tellen Wie heeft zijn spaarpot na 4 dagen al kunnen aanvullen? Deceuninck-Quick Step is de grootverdiener met 20.330 euro, Groupama-FDJ sluit de rij met amper 670 euro.

13:59 13 uur 59. Carte blanche voor Van Aert. Bij de start heeft Wout van Aert geen verstoppertje gespeeld: "De finale is vrij lastig. Ik denk dat ik een klein voordeel zal hebben op de echt rappe mannen. Ik ben van plan om me er tussen te gooien", vertelde hij. Van Aert krijgt dus carte blanche, maar volgens onze verkenners is de slotfase niet zo verraderlijk als gedacht. En een harde koers krijgen we ook al niet... . Carte blanche voor Van Aert Bij de start heeft Wout van Aert geen verstoppertje gespeeld: "De finale is vrij lastig. Ik denk dat ik een klein voordeel zal hebben op de echt rappe mannen. Ik ben van plan om me er tussen te gooien", vertelde hij.

Van Aert krijgt dus carte blanche, maar volgens onze verkenners is de slotfase niet zo verraderlijk als gedacht. En een harde koers krijgen we ook al niet...

13:57 13 uur 57. Het Journaal heeft iets langer geduurd dan gepland: de uitzending op Eén zal rond 14.30u van start gaan. In het peloton keuvelt de etende Sagan met Viviani. De Italiaan van Cofidis heeft in deze Tour nog niets laten zien. Komt daar vandaag verandering in? Viviani zoekt al een heel jaar naar zijn beste benen. . Het Journaal heeft iets langer geduurd dan gepland: de uitzending op Eén zal rond 14.30u van start gaan.

In het peloton keuvelt de etende Sagan met Viviani. De Italiaan van Cofidis heeft in deze Tour nog niets laten zien. Komt daar vandaag verandering in? Viviani zoekt al een heel jaar naar zijn beste benen.

Lap, ook het waaieralarm zal niet afgaan. Maar de technische finale zal wel voor hectiek zorgen.

13:50 Medisch probleem. Voor de gehavende renners in de bende klinkt dit als muziek in de oren. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), een slachtoffer van de ravage in Nice, zoekt de wedstrijddokter op. . 13 uur 50. Medisch probleem Voor de gehavende renners in de bende klinkt dit als muziek in de oren. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), een slachtoffer van de ravage in Nice, zoekt de wedstrijddokter op.

13:49 13 uur 49. Wie zijn wij om het peloton zo'n halve snipperdag te misgunnen, maar dit is niet meteen reclame voor de wielersport. Jammer dat het Circus-Wanty Gobert van Hilaire Van der Schueren niet is uitgenodigd, want we vermoeden dat hij zich niet zou hebben neergelegd bij deze vorm van staking. . Wie zijn wij om het peloton zo'n halve snipperdag te misgunnen, maar dit is niet meteen reclame voor de wielersport.

Jammer dat het Circus-Wanty Gobert van Hilaire Van der Schueren niet is uitgenodigd, want we vermoeden dat hij zich niet zou hebben neergelegd bij deze vorm van staking.

13:47 13 uur 47. Ik heb de beelden van mijn val teruggezien en ik ben er nog niet vaak zo goed uitgekomen. Ik heb liever dat mijn vinger geraakt is dan dat ik vol schaafwonden sta. Ik heb enkel pijn bij het remmen, maar met de adrenaline van de finale komt dat wel goed. Tiesj Benoot. Ik heb de beelden van mijn val teruggezien en ik ben er nog niet vaak zo goed uitgekomen. Ik heb liever dat mijn vinger geraakt is dan dat ik vol schaafwonden sta. Ik heb enkel pijn bij het remmen, maar met de adrenaline van de finale komt dat wel goed. Tiesj Benoot

13:46 13 uur 46. Benoot: "Enkel pijn bij het remmen". Benoot: "Enkel pijn bij het remmen"

13:42 13 uur 42. Als we niet beter zouden weten, dan zouden we denken dat we naar de slotrit van de Tour met bestemming Parijs aan het kijken zijn. Het wordt een lange dag. . Als we niet beter zouden weten, dan zouden we denken dat we naar de slotrit van de Tour met bestemming Parijs aan het kijken zijn. Het wordt een lange dag.

Misschien kunnen zij een verklaring geven voor het lanterfanten?

13:40 De renners zijn vertrokken in de 5e rit. 13 uur 40. De renners zijn vertrokken in de 5e rit

13:39 13 uur 39. We trekken richting Carpentras en bij deze heldere hemel kunnen we ook de Mont Ventoux in de verte zien liggen. In de staart van de grote groep voeren Bennett en Ewan een gesprekje. De "concurrenten" zijn trainingsmakkers in Monaco en zijn geenszins rivalen. . We trekken richting Carpentras en bij deze heldere hemel kunnen we ook de Mont Ventoux in de verte zien liggen.

In de staart van de grote groep voeren Bennett en Ewan een gesprekje. De "concurrenten" zijn trainingsmakkers in Monaco en zijn geenszins rivalen.

13:37 13 uur 37. Als zijn ze op schoolreis: twee aan twee zetten de renners hun tocht voort. Links en rechts stappen sommigen af voor een plaspauze. Het kriebelt bij niemand. . Als zijn ze op schoolreis: twee aan twee zetten de renners hun tocht voort. Links en rechts stappen sommigen af voor een plaspauze. Het kriebelt bij niemand.

13:37 13 uur 37. Dit is een trainingstempo. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Dit is een trainingstempo. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:32 13 uur 32. Wapenstilstand tot de sprint? Kan dit gedrag verklaard worden door de tussensprint, die na 50 kilometer gedropt is? Groene trui Sagan telt net als eerste achtervolger Bennett 83 punten. Daarna volgen Kristoff (80), Trentin (61), Nizzolo (51) en Ewan (50). . Wapenstilstand tot de sprint? Kan dit gedrag verklaard worden door de tussensprint, die na 50 kilometer gedropt is? Groene trui Sagan telt net als eerste achtervolger Bennett 83 punten. Daarna volgen Kristoff (80), Trentin (61), Nizzolo (51) en Ewan (50).

Het was maar een plaagstoot van het duo.

13:29 13 uur 29. De Belgische ploegen zetten de eerste rij af. We vermoeden dat iemand als Tim Declercq toch in zijn vuistje lacht. Na alle arbeid van de voorbije dagen kan hij zijn krachten toch nog een beetje sparen. . De Belgische ploegen zetten de eerste rij af. We vermoeden dat iemand als Tim Declercq toch in zijn vuistje lacht. Na alle arbeid van de voorbije dagen kan hij zijn krachten toch nog een beetje sparen.

13:27 13 uur 27. Het was een losse flodder van Asgreen, die geneutraliseerd wordt door De Gendt en een makker van Sagan. De rust keert na dit heel bizarre intermezzo volledig terug. . Het was een losse flodder van Asgreen, die geneutraliseerd wordt door De Gendt en een makker van Sagan. De rust keert na dit heel bizarre intermezzo volledig terug.

13:26 13 uur 26. Asgreen dan maar zelf! Veel gekker moet het niet worden: het is zowaar Asgreen (Deceuninck-Quick Step) die er dan maar zelf een snok aan geeft. En Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) reageert. De wereld staat eventjes op zijn kop. . Asgreen dan maar zelf! Veel gekker moet het niet worden: het is zowaar Asgreen (Deceuninck-Quick Step) die er dan maar zelf een snok aan geeft. En Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) reageert. De wereld staat eventjes op zijn kop.

13:24 13 uur 24. De Gendt en Asgreen kijken met een vragende blik om zich heen. Werkelijk niemand maakt aanstalten om iets te ondernemen. Vreemd. . De Gendt en Asgreen kijken met een vragende blik om zich heen. Werkelijk niemand maakt aanstalten om iets te ondernemen. Vreemd.

13:21 13 uur 21. We wandelen door de eerste kilometers van de dag. Als de finale niet zwaar genoeg is, dan laten we een kaarsje branden voor de wind. Er zal sowieso nervositeit zijn, maar het is afwachten of de mistral gunstig genoeg zit om de boel op de kant te trekken. . We wandelen door de eerste kilometers van de dag. Als de finale niet zwaar genoeg is, dan laten we een kaarsje branden voor de wind. Er zal sowieso nervositeit zijn, maar het is afwachten of de mistral gunstig genoeg zit om de boel op de kant te trekken.



13:20 13 uur 20. We hebben nieuws: het startschot is gegeven, maar niemand valt aan! Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). We hebben nieuws: het startschot is gegeven, maar niemand valt aan! Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:19 13 uur 19. Neen, de départ réel nodigt niemand uit om als een komeet weg te schieten. Het wegdek helt bij het verlaten van Gap een beetje. De ploegmaats van Sagan, Ewan en Bennett houden alles en iedereen in de gaten. . Neen, de départ réel nodigt niemand uit om als een komeet weg te schieten. Het wegdek helt bij het verlaten van Gap een beetje. De ploegmaats van Sagan, Ewan en Bennett houden alles en iedereen in de gaten.

13:17 13 uur 17. De jurywagen versnelt: de renners kunnen elkaar de duvel aandoen. Is de eerste aanval meteen de goeie, zoals de voorbije dagen het geval was? . De jurywagen versnelt: de renners kunnen elkaar de duvel aandoen. Is de eerste aanval meteen de goeie, zoals de voorbije dagen het geval was?

13:15 13 uur 15. "Het is geen etappe zoals aan de Belgische kust. Ja, het is glooiend met een knikje op 2 kilometer van de finish. Maar dat zal niet voldoende zijn om Ewan en Bennett te lossen", analyseert onze man op de radio. "Een goeie verkenning van de ploegen zal nodig zijn." . "Het is geen etappe zoals aan de Belgische kust. Ja, het is glooiend met een knikje op 2 kilometer van de finish. Maar dat zal niet voldoende zijn om Ewan en Bennett te lossen", analyseert onze man op de radio. "Een goeie verkenning van de ploegen zal nodig zijn."

13:15 13 uur 15. Iedereen praat over een machtssprint, maar de laatste kilometer gaat bergaf... Ik geloofde mijn eigen ogen bijna niet. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Iedereen praat over een machtssprint, maar de laatste kilometer gaat bergaf... Ik geloofde mijn eigen ogen bijna niet. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:15 Alaphilippe en Sagan keuren elkaars outfit. 13 uur 15. Alaphilippe en Sagan keuren elkaars outfit

13:11 13 uur 11. De geneutraliseerde zone bedraagt 3,2 kilometer. Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick Step nestelen zich in het spoor van de rode jurywagen. Zij hebben er natuurlijk baat bij dat zo meteen slechts een klein groepje probeert te ontsnappen. . De geneutraliseerde zone bedraagt 3,2 kilometer. Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick Step nestelen zich in het spoor van de rode jurywagen. Zij hebben er natuurlijk baat bij dat zo meteen slechts een klein groepje probeert te ontsnappen.



13:09 13 uur 09. Start! Het zonnetje schijnt, de aftelklok springt op 0: we zijn begonnen aan de 5e etappe. . Start! Het zonnetje schijnt, de aftelklok springt op 0: we zijn begonnen aan de 5e etappe.

13:03 13 uur 03. De truidragers worden naar de eerste rij geroepen. Alaphilippe (geel), Sagan (groen) en Cosnefroy (bollen) krijgen vandaag het gezelschap van Pogacar (wit). . De truidragers worden naar de eerste rij geroepen. Alaphilippe (geel), Sagan (groen) en Cosnefroy (bollen) krijgen vandaag het gezelschap van Pogacar (wit).

13:00 Kan Van Avermaet scoren in de Tour? 13 uur . Kan Van Avermaet scoren in de Tour?

Is iedereen een beetje op het verkeerde spoor gezet? "Veel renners zullen zich een hoedje schrikken: dit is geen machtssprint", vindt onze radiocommentator.

12:49 12 uur 49. Deze finale moet me liggen. En ik droom al zo lang van een ritzege in de Tour. . Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept). Deze finale moet me liggen. En ik droom al zo lang van een ritzege in de Tour. Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept)

12:47 12 uur 47. Nog ruim 20 minuten hebben de renners om het startblad te tekenen. De snelle mannen worden door iedereen aan de tand gevoeld. Ze lijken allemaal te geloven in hun kansen, maar tekenen toch ook een beetje voorbehoud aan voor de finale. . Nog ruim 20 minuten hebben de renners om het startblad te tekenen. De snelle mannen worden door iedereen aan de tand gevoeld. Ze lijken allemaal te geloven in hun kansen, maar tekenen toch ook een beetje voorbehoud aan voor de finale.

Onze radiocommentator kroop op zijn fiets om de finale te verkennen.

12:25 12 uur 25. Eén, livestream en Radio 1. Radio 1 opent om 13u de deuren van de radiostudio. Michel Wuyts en José De Cauwer pikken rond 14.20u in op Eén. Dan bieden we ook onze livestream aan. . Eén, livestream en Radio 1 Radio 1 opent om 13u de deuren van de radiostudio. Michel Wuyts en José De Cauwer pikken rond 14.20u in op Eén. Dan bieden we ook onze livestream aan.

Caleb Ewan houdt wel van een technische finale.

11:52 11 uur 52. Luc Meersman in Vive le Vélo over de val van Joseba Beloki op weg naar Gap. Luc Meersman in Vive le Vélo over de val van Joseba Beloki op weg naar Gap

11:49 11 uur 49. Gap, waar de carrière van Beloki eindigde. Wie Gap zegt, denkt ook aan Joseba Beloki. De Spanjaard kwam er in de Tour van 2003 zwaar ten val en zou nooit meer zijn oude niveau halen. Luc Meersman, ploegleider bij Trek-Segafredo, was gisteren te gast in Vive le Vélo. Hij was destijds met vakantie in de buurt en was getuige van de val. "Het was niet te doen, hij kermde van de pijn. Ik heb zijn helm afgedaan en zijn fiets aan de kant gelegd. Toen kwam zijn ploegleider aangestormd en de mecanicien nam zelfs nog een fiets van het dak. Ik wist meteen: dat zal niet lukken. Het was verschrikkelijk. Vooraleer de renners passeerden, zagen wij al dat de motards zo raar reden in die bocht. Het was een heel snelle afdaling en plotseling was daar die bocht die je niet zag. Het asfalt was ook gesmolten. Wij gingen 50 meter voor die bocht staan en toen de renners afkwamen probeerden we hen aan te manen om vaart te minderen. Maar de renners letten daar natuurlijk niet op. . Gap, waar de carrière van Beloki eindigde Wie Gap zegt, denkt ook aan Joseba Beloki. De Spanjaard kwam er in de Tour van 2003 zwaar ten val en zou nooit meer zijn oude niveau halen.



Luc Meersman, ploegleider bij Trek-Segafredo, was gisteren te gast in Vive le Vélo. Hij was destijds met vakantie in de buurt en was getuige van de val.

"Het was niet te doen, hij kermde van de pijn. Ik heb zijn helm afgedaan en zijn fiets aan de kant gelegd. Toen kwam zijn ploegleider aangestormd en de mecanicien nam zelfs nog een fiets van het dak. Ik wist meteen: dat zal niet lukken. Het was verschrikkelijk.

Vooraleer de renners passeerden, zagen wij al dat de motards zo raar reden in die bocht. Het was een heel snelle afdaling en plotseling was daar die bocht die je niet zag. Het asfalt was ook gesmolten. Wij gingen 50 meter voor die bocht staan en toen de renners afkwamen probeerden we hen aan te manen om vaart te minderen. Maar de renners letten daar natuurlijk niet op.

11:42 11 uur 42. Gap is vandaag startplaats, vorig jaar eindigde de 17e Tourrit er: Matteo Trentin won. Gap is vandaag startplaats, vorig jaar eindigde de 17e Tourrit er: Matteo Trentin won

11:36 11 uur 36. We mogen dit niet vergelijken met vorig jaar. Ik ben goed begonnen aan deze Tour, maar dit ritme houden mijn ploeg en ik niet vol gedurende 3 weken. Binnenkort zullen wij niet meer moeten controleren. . Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). We mogen dit niet vergelijken met vorig jaar. Ik ben goed begonnen aan deze Tour, maar dit ritme houden mijn ploeg en ik niet vol gedurende 3 weken. Binnenkort zullen wij niet meer moeten controleren. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

11:32 11 uur 32. Laat ons nog even terugkeren naar gisteren, waar op Orcières-Merlette met de kaarten werd geschud. Wie viel door de mand? Emanuel Buchmann en Enric Mas gaven 9 tellen prijs, Alejandro Valverde (21") kon zich helemaal niet mengen op een klim die hem op het lijf geschreven was, de Colombiaanse tandem van EF Pro Cycling (Higuita en Martinez, 28") kwam ook niet in het stuk voor, Marc Hirschi (38") verspeelde zijn witte trui en ook Davide Formolo (57"), Warren Barguil (59") en Fabio Aru (1'17") moesten passen. . Laat ons nog even terugkeren naar gisteren, waar op Orcières-Merlette met de kaarten werd geschud. Wie viel door de mand?

Emanuel Buchmann en Enric Mas gaven 9 tellen prijs, Alejandro Valverde (21") kon zich helemaal niet mengen op een klim die hem op het lijf geschreven was, de Colombiaanse tandem van EF Pro Cycling (Higuita en Martinez, 28") kwam ook niet in het stuk voor, Marc Hirschi (38") verspeelde zijn witte trui en ook Davide Formolo (57"), Warren Barguil (59") en Fabio Aru (1'17") moesten passen.

09:52 Wind. Nog een factor om rekening mee te houden: de wind. De mistral kan in de Ardèche een woordje meespreken en ook nu wordt een stevige bries aangekondigd. Dan wordt al snel aan waaiers gedacht, maar vanaf Montélimar (laatste 40 km) zou de wind voornamelijk in het nadeel blazen. . 09 uur 52. Wind Nog een factor om rekening mee te houden: de wind. De mistral kan in de Ardèche een woordje meespreken en ook nu wordt een stevige bries aangekondigd. Dan wordt al snel aan waaiers gedacht, maar vanaf Montélimar (laatste 40 km) zou de wind voornamelijk in het nadeel blazen.

09:39 09 uur 39. De rit in een notendop. Om 13.10u volgt het officieuze startschot in Gap, een vaste klant in de Tour de France. De tussensprint na zo'n 50 kilometer is een eerste sleutelmoment, want de strijd voor de groene trui ligt nog volledig open. De rit gaat veelal in dalende lijn, met twee pukkels van 4e categorie in het laatste deel van de dag. De top van de slothelling ligt op 16 kilometer van de aankomst. De finale in Privas loopt hoe dan ook op, maar de meningen in het peloton zijn verdeeld. Onder meer Caleb Ewan, Sam Bennett en Giacomo Nizzolo kunnen wel tegen een stootje, maar als de verzuring in hun kuiten toch te groot wordt, dan zijn er heel wat andere kapers op de kust. . De rit in een notendop Om 13.10u volgt het officieuze startschot in Gap, een vaste klant in de Tour de France. De tussensprint na zo'n 50 kilometer is een eerste sleutelmoment, want de strijd voor de groene trui ligt nog volledig open.

De rit gaat veelal in dalende lijn, met twee pukkels van 4e categorie in het laatste deel van de dag. De top van de slothelling ligt op 16 kilometer van de aankomst.

De finale in Privas loopt hoe dan ook op, maar de meningen in het peloton zijn verdeeld. Onder meer Caleb Ewan, Sam Bennett en Giacomo Nizzolo kunnen wel tegen een stootje, maar als de verzuring in hun kuiten toch te groot wordt, dan zijn er heel wat andere kapers op de kust.

09:35 09 uur 35. De slotfase, met veel vals plat, is niet volledig op het lijf van de sprinters geschreven. De snelle mannen zullen hun tanden moeten laten zien. Het wordt een strijd tussen de rassprinters en de punchers. . Koersdirecteur Thierry Gouvenou. De slotfase, met veel vals plat, is niet volledig op het lijf van de sprinters geschreven. De snelle mannen zullen hun tanden moeten laten zien. Het wordt een strijd tussen de rassprinters en de punchers. Koersdirecteur Thierry Gouvenou

09:33 Het speelterrein tussen Gap en Privas. 09 uur 33. Het speelterrein tussen Gap en Privas