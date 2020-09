Dag 5 in de Tour de France: spek voor de bek van de sterke Belgen?

Nog een factor om rekening mee te houden: de wind. De mistral kan in de Ardèche een woordje meespreken en ook nu wordt een stevige bries aangekondigd. Dan wordt al snel aan waaiers gedacht, maar vanaf Montélimar (laatste 40 km) zou de wind voornamelijk in het nadeel blazen.

09:39

09 uur 39. De rit in een notendop. Om 13.10u volgt het officieuze startschot in Gap, een vaste klant in de Tour de France. De tussensprint na zo'n 50 kilometer is een eerste sleutelmoment, want de strijd voor de groene trui ligt nog volledig open. De rit gaat veelal in dalende lijn, met twee pukkels van 4e categorie in het laatste deel van de dag. De top van de slothelling ligt op 16 kilometer van de aankomst. De finale in Privas loopt hoe dan ook op, maar de meningen in het peloton zijn verdeeld. Onder meer Caleb Ewan, Sam Bennett en Giacomo Nizzolo kunnen wel tegen een stootje, maar als de verzuring in hun kuiten toch te groot wordt, dan zijn er heel wat andere kapers op de kust. .