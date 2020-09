LIVESTREAM: Kan het toch nog? Van Aert loopt stilaan in op Cavagna

17:33 17 uur 33. Toptijd voor Wout! Onwaarschijnlijk maar waar! Wout van Aert keert de boel helemaal om en zet een geweldige tijd van 57'26" neer. Wij zien nog drie klanten die hem kunnen verslaan: Dumoulin, Pogacar en Roglic. . Toptijd voor Wout! Onwaarschijnlijk maar waar! Wout van Aert keert de boel helemaal om en zet een geweldige tijd van 57'26" neer. Wij zien nog drie klanten die hem kunnen verslaan: Dumoulin, Pogacar en Roglic.

17:31 17 uur 31. Het ziet er heel goed uit voor Wout van Aert. José De Cauwer. Het ziet er heel goed uit voor Wout van Aert. José De Cauwer

17:27 17 uur 27. Roglic verliest virtueel 13" op Pogacar. . Roglic verliest virtueel 13" op Pogacar.

17:26 17 uur 26. Wacht eens even! Wout van Aert snort de berg op als zat hij op een brommer. Hij heeft zijn achterstand op Cavagna helemaal weggepoetst. . Wacht eens even! Wout van Aert snort de berg op als zat hij op een brommer. Hij heeft zijn achterstand op Cavagna helemaal weggepoetst.

17:24 17 uur 24. Peeters: "Cavagna zei dat de rit van gisteren een opwarming was voor vandaag". Peeters: "Cavagna zei dat de rit van gisteren een opwarming was voor vandaag"

17:23 17 uur 23. Mocht Pogacar in dat aanloopstuk uitlopen op Roglic, dat had ik niet verwacht. Michel Wuyts hoopt op spanning. Mocht Pogacar in dat aanloopstuk uitlopen op Roglic, dat had ik niet verwacht. Michel Wuyts hoopt op spanning.

17:22 17 uur 22. Carapaz is vast van plan om de bollen mee te nemen naar Ecuador. De winnaar van de Giro van vorig jaar peddelt met een slakkengang rond en spaart zich voor de klim. . Carapaz is vast van plan om de bollen mee te nemen naar Ecuador. De winnaar van de Giro van vorig jaar peddelt met een slakkengang rond en spaart zich voor de klim.

17:20 17 uur 20. Uran en Yates moeten uitkijken, want Dumoulin aast op een betere plek dan zijn huidige negende. . Uran en Yates moeten uitkijken, want Dumoulin aast op een betere plek dan zijn huidige negende.

17:18 17 uur 18. Normaal zou je zeggen dat Van Aert een veel betere klimmer is dan Cavagna. José De Cauwer. Normaal zou je zeggen dat Van Aert een veel betere klimmer is dan Cavagna. José De Cauwer

17:17 17 uur 17. Van Aert peutert een paar seconden van zijn achterstand af. Heeft hij juist ingedeeld en hakt hij op La Planche de resterende 33" weg? . Van Aert peutert een paar seconden van zijn achterstand af. Heeft hij juist ingedeeld en hakt hij op La Planche de resterende 33" weg?

17:16 Wout van Aert. 17 uur 16. Wout van Aert

17:15 17 uur 15. Dumoulin wordt aan het eerste tussenpunt geflitst op 12" van Cavagna. Daar zit muziek in. . Dumoulin wordt aan het eerste tussenpunt geflitst op 12" van Cavagna. Daar zit muziek in.

17:14 17 uur 14. Roglic is vertrokken. Hij wil zijn gele trui extra glans geven met ritwinst. . Roglic is vertrokken. Hij wil zijn gele trui extra glans geven met ritwinst.

17:13 Martinez rukt op. Halfweg de klim duikt Daniel Martinez plots vooraan op. De eerste plek bedreigen zal op 1'30" misschien niet lukken, maar bergpunten pakken kan zeker. . 17 uur 13. Martinez rukt op Halfweg de klim duikt Daniel Martinez plots vooraan op. De eerste plek bedreigen zal op 1'30" misschien niet lukken, maar bergpunten pakken kan zeker.

17:12 17 uur 12. Daar gaat Pogacar! Dit kan een fantastische dag worden voor Tadej Pogacar. Zijn Tour is eigenlijk al geslaagd, maar dromen van de bolletjestrui en zelfs geel mag nog, hoe onwaarschijnlijk het ook is. . Daar gaat Pogacar! Dit kan een fantastische dag worden voor Tadej Pogacar. Zijn Tour is eigenlijk al geslaagd, maar dromen van de bolletjestrui en zelfs geel mag nog, hoe onwaarschijnlijk het ook is.

17:08 17 uur 08. Richie Porte zal hard moeten rijden om Miguel Angel Lopez van het podium te duwen. Superman heeft 1'40" voorsprong. . Richie Porte zal hard moeten rijden om Miguel Angel Lopez van het podium te duwen. Superman heeft 1'40" voorsprong.

17:06 17 uur 06. Het is een dagje zwoegen geworden voor Alaphilippe. Loulou verliest uiteindelijk meer dan vijf minuten op land- en ploeggenoot Cavagna. . Het is een dagje zwoegen geworden voor Alaphilippe. Loulou verliest uiteindelijk meer dan vijf minuten op land- en ploeggenoot Cavagna.

17:01 Julian Alaphilippe. 17 uur 01. Julian Alaphilippe

16:59 16 uur 59. Tom Dumoulin is vertrokken. Hij werd in 2017 in Bergen wereldkampioen tijdrijden op een parcours dat veel weghad van dat van vandaag. Inspireert het de Nederlander tot grootse daden? . Tom Dumoulin is vertrokken. Hij werd in 2017 in Bergen wereldkampioen tijdrijden op een parcours dat veel weghad van dat van vandaag. Inspireert het de Nederlander tot grootse daden?

16:56 16 uur 56. Met veteraan Valverde zijn we bij de top 10 aanbeland. . Met veteraan Valverde zijn we bij de top 10 aanbeland.

16:54 Geen toptijd. Wout van Aert geeft 39" toe op Cavagna bij het tussenpunt in Le Raddon. Daarmee staat hij daar op de derde plek. . 16 uur 54. Geen toptijd Wout van Aert geeft 39" toe op Cavagna bij het tussenpunt in Le Raddon. Daarmee staat hij daar op de derde plek.

16:49 16 uur 49. Ondertussen is er weer een hele zwik renners aan de meet voorbijgekomen. Geen enkele komt aan de enkels van Cavagna. . Ondertussen is er weer een hele zwik renners aan de meet voorbijgekomen. Geen enkele komt aan de enkels van Cavagna.

16:48 16 uur 48. Bolletjestrui Carapaz steekt zijn duim de lucht in. Aan zijn klassement hoeft hij niet te denken, hij kan straks rustig inrijden en knallen op La Planche om zich tot bergkoning te kronen. . Bolletjestrui Carapaz steekt zijn duim de lucht in. Aan zijn klassement hoeft hij niet te denken, hij kan straks rustig inrijden en knallen op La Planche om zich tot bergkoning te kronen.

16:45 Tiesj Benoot. 16 uur 45. Tiesj Benoot

16:43 16 uur 43. Wout van Aert rijdt 62 km/h. Dat heb ik hier nog geen enkele renner zien doen. José De Cauwer. Wout van Aert rijdt 62 km/h. Dat heb ik hier nog geen enkele renner zien doen. José De Cauwer

16:40 Greg Van Avermaet. 16 uur 40. Greg Van Avermaet

16:39 16 uur 39. Aan de bus van Jumbo-Visma warmen Dumoulin en Roglic op hun rollen stevig op. . Aan de bus van Jumbo-Visma warmen Dumoulin en Roglic op hun rollen stevig op.

16:36 16 uur 36. Van Aert vertrekt! De Belgische hoop op de ritzege is onderweg. Kan Wout van Aert iedereen nog maar eens omverblazen? . Van Aert vertrekt! De Belgische hoop op de ritzege is onderweg. Kan Wout van Aert iedereen nog maar eens omverblazen?

16:34 Pinot op 1'03" aan tussenpunt 1. De luide aanmoedigingen van zijn streekgenoten stuwen Pinot naar een eerder matige tussentijd. . 16 uur 34. Pinot op 1'03" aan tussenpunt 1 De luide aanmoedigingen van zijn streekgenoten stuwen Pinot naar een eerder matige tussentijd.

16:30 16 uur 30. De Gendt valt op 2"12" net buiten het lijstje. Hij is op plek 6 wel voorlopig eerste Belg, maar nationaal kampioen Wout van Aert moet natuurlijk nog komen. . De Gendt valt op 2"12" net buiten het lijstje. Hij is op plek 6 wel voorlopig eerste Belg, maar nationaal kampioen Wout van Aert moet natuurlijk nog komen.

16:29 16 uur 29. De Gendt eindigt net boven het uur. De Gendt eindigt net boven het uur

16:28 16 uur 28. Tussenstand. 1. Rémi Cavagna in 57'54" 2. David de la Cruz op 41" 3. Søren Kragh Andersen op 2'00" 4. Max Schachmann op 2'00" 5. Alessandro De Marchi op 2'07" . Tussenstand 1. Rémi Cavagna in 57'54"

2. David de la Cruz op 41"

3. Søren Kragh Andersen op 2'00"

4. Max Schachmann op 2'00"

5. Alessandro De Marchi op 2'07"

16:26 16 uur 26. Max Schachmann rijdt precies dezelfde tijd als Kragh Andersen. . Max Schachmann rijdt precies dezelfde tijd als Kragh Andersen.

16:24 16 uur 24. Is het de wind? Het zijn niet allemaal slappe jongetjes die na Cavagna gekomen zijn. Michel Wuyts. Is het de wind? Het zijn niet allemaal slappe jongetjes die na Cavagna gekomen zijn. Michel Wuyts

16:21 16 uur 21. Wie bedreigt Cavagna? Het zal van de grote kanonnen moeten komen. We naderen ondertussen de top 25 van het klassement en dus zullen de zenuwen toenemen bij Cavagna. . Wie bedreigt Cavagna? Het zal van de grote kanonnen moeten komen. We naderen ondertussen de top 25 van het klassement en dus zullen de zenuwen toenemen bij Cavagna.

16:20 Thomas De Gendt. 16 uur 20. Thomas De Gendt

16:17 16 uur 17. Søren Kragh Andersen rijdt een dijk van een Tour. Hij prijkt op dit moment op de derde plaats in de rit, en dat na zijn overwinning van gisteren. Ook Cavagna was in die etappe overigens bijzonder actief. . Søren Kragh Andersen rijdt een dijk van een Tour. Hij prijkt op dit moment op de derde plaats in de rit, en dat na zijn overwinning van gisteren. Ook Cavagna was in die etappe overigens bijzonder actief.

16:15 16 uur 15. Pinot zal geweldig gemotiveerd zijn, maar is dat voldoende? José De Cauwer. Pinot zal geweldig gemotiveerd zijn, maar is dat voldoende? José De Cauwer

16:04 16 uur 04. Julian Alaphilippe lanceert zichzelf. Hij was vorig jaar de eerste Franse winnaar van een tijdrit in de Tour sinds 1987. Cavagna ligt in pole position om hem op te volgen. . Julian Alaphilippe lanceert zichzelf. Hij was vorig jaar de eerste Franse winnaar van een tijdrit in de Tour sinds 1987. Cavagna ligt in pole position om hem op te volgen.

16:02 Sleutelen geblazen! Werk aan de winkel bij Jumbo-Visma. Het zadel van Roglic moet van een official een stukje verschoven worden. . 16 uur 02. Sleutelen geblazen! Werk aan de winkel bij Jumbo-Visma. Het zadel van Roglic moet van een official een stukje verschoven worden.

16:00 Dries Devenyns. 16 uur . Dries Devenyns

15:57 15 uur 57. Ik heb niet voluit gereden, maar als dát al 4 minuten is, dan zal het voor sommigen nipt worden. Ik schat dat de echte toppers er nog een stuk vanaf doen. Ik denk dat sommigen schrik zullen hebben. Tiesj Benoot. Ik heb niet voluit gereden, maar als dát al 4 minuten is, dan zal het voor sommigen nipt worden. Ik schat dat de echte toppers er nog een stuk vanaf doen. Ik denk dat sommigen schrik zullen hebben. Tiesj Benoot

15:53 Jasper Stuyven. 15 uur 53. Jasper Stuyven

15:51 15 uur 51. David de la Cruz heeft een puike klim afgewerkt en is pas de tweede die onder het uur afklokt. De Spanjaard strandt op 41" van Cavagna. . David de la Cruz heeft een puike klim afgewerkt en is pas de tweede die onder het uur afklokt. De Spanjaard strandt op 41" van Cavagna.

15:50 15 uur 50. Het was enorm oncomfortabel. Ik denk omdat we lang niet op de tijdritfiets hebben gezeten. Jens Keukeleire. Het was enorm oncomfortabel. Ik denk omdat we lang niet op de tijdritfiets hebben gezeten. Jens Keukeleire

15:47 Tijdsverlies voor De Gendt. De Gendt zal geen rol van betekenis spelen in deze tijdrit. Hij verliest aan het eerste punt 1'15". . 15 uur 47. Tijdsverlies voor De Gendt De Gendt zal geen rol van betekenis spelen in deze tijdrit. Hij verliest aan het eerste punt 1'15".

15:46 Tim Declercq. 15 uur 46. Tim Declercq

15:41 15 uur 41. Het verandert voor geen sikkepit. Michel Wuyts. Het verandert voor geen sikkepit. Michel Wuyts

15:40 15 uur 40. Tussenstand. 1. Rémi Cavagna in 57'54" 2. Alessandro De Marchi op 2'07" 3. Kasper Asgreen op 2'31" 4. Nils Politt op 3'05" 5. Wout Poels op 3'15" . Tussenstand 1. Rémi Cavagna in 57'54"

2. Alessandro De Marchi op 2'07"

3. Kasper Asgreen op 2'31"

4. Nils Politt op 3'05"

5. Wout Poels op 3'15"

15:40 Peter Sagan. 15 uur 40. Peter Sagan

15:38 15 uur 38. Sobere Sagan. Peter Sagan komt boven met een monkellach om zijn lippen. De teleurstelling om het mislopen van de groene trui haalt het van zijn zin voor spektakel. Geen wheelie dus. . Sobere Sagan Peter Sagan komt boven met een monkellach om zijn lippen. De teleurstelling om het mislopen van de groene trui haalt het van zijn zin voor spektakel. Geen wheelie dus.

15:34 15 uur 34. Voorlopig komt niemand ook maar in de buurt van de maatstaf die Cavagna heeft neergezet. . Voorlopig komt niemand ook maar in de buurt van de maatstaf die Cavagna heeft neergezet.

15:28 15 uur 28. De Gendt is eraan begonnen. Over een dik kwartier weten we of er rekening met hem gehouden moet worden. . De Gendt is eraan begonnen. Over een dik kwartier weten we of er rekening met hem gehouden moet worden.



15:25 15 uur 25. Wout van Aert tart alle wetten van de fysiologie. Eens om de 20-30 jaar is er zo'n renner. Toch hoop ik dat hij het morgen aan ons laat. Als zij het geel binnen hebben, is het al genoeg geweest voor hen, zeker? Tim Declercq. Wout van Aert tart alle wetten van de fysiologie. Eens om de 20-30 jaar is er zo'n renner. Toch hoop ik dat hij het morgen aan ons laat. Als zij het geel binnen hebben, is het al genoeg geweest voor hen, zeker? Tim Declercq

15:23 15 uur 23. Impey worstelt met de ketting. Impey worstelt met de ketting

15:20 15 uur 20. Thomas houdt doorgaans niet van steile beklimmingen. Maar als je hem niet verwacht, dan staat hij er. Michel Wuyts. Thomas houdt doorgaans niet van steile beklimmingen. Maar als je hem niet verwacht, dan staat hij er. Michel Wuyts

15:18 15 uur 18. Over tien minuten begint Thomas De Gendt aan zijn tijdrit. Hij werd in de Tour al twee keer derde tegen de klok, maar het wordt afwachten of zijn hoofd er vandaag ook naar staat. . Over tien minuten begint Thomas De Gendt aan zijn tijdrit. Hij werd in de Tour al twee keer derde tegen de klok, maar het wordt afwachten of zijn hoofd er vandaag ook naar staat.

15:10 15 uur 10. De favorieten zullen nog 45 seconden tot een minuut sneller dan ik gaan. Rémi Cavagna. De favorieten zullen nog 45 seconden tot een minuut sneller dan ik gaan. Rémi Cavagna

15:09 15 uur 09. Alessandro De Marchi perst er alles uit en neemt de tweede plek van Asgreen over. Cavagna blijft echter ruim buiten schot. . Alessandro De Marchi perst er alles uit en neemt de tweede plek van Asgreen over. Cavagna blijft echter ruim buiten schot.

15:06 Rémi Cavagna. 15 uur 06. Rémi Cavagna

14:59 14 uur 59. Blij dat ik ervan af ben. Ik heb al leukere tijdritten gehad. Edward Theuns. Blij dat ik ervan af ben. Ik heb al leukere tijdritten gehad. Edward Theuns

14:53 14 uur 53. Poels bereikt de top. De Nederlander heeft drie weken lang knap volgehouden met zijn gebroken rib. . Poels bereikt de top. De Nederlander heeft drie weken lang knap volgehouden met zijn gebroken rib.

14:51 14 uur 51. Het is nu wachten op iemand die in de buurt komt van de chrono's van Cavagna. Dat kan wel een poos duren. . Het is nu wachten op iemand die in de buurt komt van de chrono's van Cavagna. Dat kan wel een poos duren.

14:48 14 uur 48. Amador is vertrokken. Vanaf nu zitten er dus twee minuten tussen de starttijden. . Amador is vertrokken. Vanaf nu zitten er dus twee minuten tussen de starttijden.

14:44 Sam Bennett. 14 uur 44. Sam Bennett

14:42 14 uur 42. Het zou wel eens kunnen dat die tijd lang blijft staan. Dit is een andere wereld! Michel Wuyts. Het zou wel eens kunnen dat die tijd lang blijft staan. Dit is een andere wereld! Michel Wuyts

14:41 14 uur 41. Straf van Cavagna! 57'54, dat is de ferme eindtijd van een verbeten Rémi Cavagna. Hij is de eerste die onder het uur duikt, en hoe! . Straf van Cavagna! 57'54, dat is de ferme eindtijd van een verbeten Rémi Cavagna. Hij is de eerste die onder het uur duikt, en hoe!

14:39 14 uur 39. De tijdslimiet ligt vandaag op 25%. Dat moet voor iedereen te doen zijn. . De tijdslimiet ligt vandaag op 25%. Dat moet voor iedereen te doen zijn.

14:30 14 uur 30. Cavagna overrompelt Martin! De viervoudige wereldkampioen en huidige Duitse kampioen wiebelt eventjes van het schrikken. Hij is drie minuten vroeger van start gegaan. . Cavagna overrompelt Martin! De viervoudige wereldkampioen en huidige Duitse kampioen wiebelt eventjes van het schrikken. Hij is drie minuten vroeger van start gegaan.

14:27 14 uur 27. Asgreen bleef bij punt 1 nog enigszins in de buurt van Cavagna, maar moet bij punt 2 bijna een minuut toegeven op zijn ploegmaat. . Asgreen bleef bij punt 1 nog enigszins in de buurt van Cavagna, maar moet bij punt 2 bijna een minuut toegeven op zijn ploegmaat.

14:25 14 uur 25. Ik snap niet waarom men hier geen nadar heeft gezet. Dat moet toch kunnen? José De Cauwer ergert zich aan het publiek. Ik snap niet waarom men hier geen nadar heeft gezet. Dat moet toch kunnen? José De Cauwer ergert zich aan het publiek.

14:24 Kanontijd voor Cavagna. Rémi Cavagna zet Tony Martin op 1'50". Kan de Fransman zijn ritme hoog houden op de klim? Daar ligt voor hem de moeilijkheid. . 14 uur 24. Kanontijd voor Cavagna Rémi Cavagna zet Tony Martin op 1'50". Kan de Fransman zijn ritme hoog houden op de klim? Daar ligt voor hem de moeilijkheid.

14:20 Frederik Frison. 14 uur 20. Frederik Frison

14:19 14 uur 19. Cavagna is echt aan het vlammen. Hij zit Arndt, zes minuten eerder vertrokken, al bijna op de hielen. . Cavagna is echt aan het vlammen. Hij zit Arndt, zes minuten eerder vertrokken, al bijna op de hielen.

14:17 14 uur 17. Er gaan zeker verschillen gemaakt worden. Het is specialistenwerk. Frederik Frison. Er gaan zeker verschillen gemaakt worden. Het is specialistenwerk. Frederik Frison

14:12 14 uur 12. Maxime Chevalier heeft blijkbaar veel opgespaard voor deze tijdrit. Na een onzichtbare Tour doet de jonge Fransman ruim twee minuten beter dan Frison. . Maxime Chevalier heeft blijkbaar veel opgespaard voor deze tijdrit. Na een onzichtbare Tour doet de jonge Fransman ruim twee minuten beter dan Frison.

14:12 Jasper De Buyst. 14 uur 12. Jasper De Buyst

14:06 14 uur 06. Frison doet nog net iets beter en mag dus plaatsnemen in de hot seat. Dat moet niet al te comfortabel worden, want erg lang zal dat niet duren. . Frison doet nog net iets beter en mag dus plaatsnemen in de hot seat. Dat moet niet al te comfortabel worden, want erg lang zal dat niet duren.

14:05 14 uur 05. 1u04'25" voor Kluge. Kluge heeft niet onaardig geklommen voor een man met zijn gewicht. Hij zet als eerste een eindtijd neer. . 1u04'25" voor Kluge Kluge heeft niet onaardig geklommen voor een man met zijn gewicht. Hij zet als eerste een eindtijd neer.

14:02 Cavagna is op dreef. Rémi Cavagna doet wat hij beloofd heeft. Met 16'57" aan de eerste tijdsmeting doet hij net geen minuut beter dan Tony Martin. En dat is toch geen sukkelaar. . 14 uur 02. Cavagna is op dreef Rémi Cavagna doet wat hij beloofd heeft. Met 16'57" aan de eerste tijdsmeting doet hij net geen minuut beter dan Tony Martin. En dat is toch geen sukkelaar.

14:01 Caleb Ewan. 14 uur 01. Caleb Ewan

13:57 13 uur 57. Kluge en Frison zetten precies dezelfde tijd neer aan het derde tussenpunt. . Kluge en Frison zetten precies dezelfde tijd neer aan het derde tussenpunt.

13:53 13 uur 53. Ik wil mijn trui eer aandoen, ook al weet ik dat er jongens zijn die bergop sterker zijn. Frans kampioen tijdrijden Rémi Cavagna. Ik wil mijn trui eer aandoen, ook al weet ik dat er jongens zijn die bergop sterker zijn. Frans kampioen tijdrijden Rémi Cavagna

13:47 13 uur 47. Cavagna, Asgreen en Martin zijn inmiddels onderweg. Minstens een van die drie zal al een nuttige richttijd kunnen neerzetten in deze tijdrit. . Cavagna, Asgreen en Martin zijn inmiddels onderweg. Minstens een van die drie zal al een nuttige richttijd kunnen neerzetten in deze tijdrit.

13:46 Kluge bij tussenpunt 2. Kluge heeft 43'45" over de eerste 30,3 km gedaan. Frison steekt hem daar met 6" de loef af en zal hem misschien nog oprollen op La Planche. . 13 uur 46. Kluge bij tussenpunt 2 Kluge heeft 43'45" over de eerste 30,3 km gedaan. Frison steekt hem daar met 6" de loef af en zal hem misschien nog oprollen op La Planche.

13:34 13 uur 34. Max Walscheid is aan het eerste punt 18' sneller dan zijn landgenoot Kluge. Hij is pas de elfde renner die daar is gepasseerd, dus dat is allemaal heel voorlopig. . Max Walscheid is aan het eerste punt 18' sneller dan zijn landgenoot Kluge. Hij is pas de elfde renner die daar is gepasseerd, dus dat is allemaal heel voorlopig.

13:28 13 uur 28. Elf nationale kampioenen. Met Niv (Israel) is de eerste nationale tijdritkampioen al onderweg. Martinez (Colombia), Bilbao (Spanje), Loetsenko (Kazachstan), Impey (Zuid-Afrika), Martin (Duitsland), Cavagna (Frankrijk), Van Aert (België), Jungels (Luxemburg), Asgreen (Denemarken) en Pogacar (Slovenië) komen nog aan de beurt. . Elf nationale kampioenen Met Niv (Israel) is de eerste nationale tijdritkampioen al onderweg. Martinez (Colombia), Bilbao (Spanje), Loetsenko (Kazachstan), Impey (Zuid-Afrika), Martin (Duitsland), Cavagna (Frankrijk), Van Aert (België), Jungels (Luxemburg), Asgreen (Denemarken) en Pogacar (Slovenië) komen nog aan de beurt.

13:19 Kluge bij tussenpunt 1. 18'21" is de tijd van Kluge in Le Raddon. Kijken hoe lang die tijd blijft staan. . 13 uur 19. Kluge bij tussenpunt 1 18'21" is de tijd van Kluge in Le Raddon. Kijken hoe lang die tijd blijft staan.

13:18 13 uur 18. Als Kluge straks 4'16" of meer verliest op Roglic, krijgen we het grootste verschil tussen de gele trui en de rode lantaarn sinds de Tweede Wereldoorlog. Voorlopig heeft de Chinees Ji Cheng dat record. In 2014 had hij 6u02'24" meer nodig dan Vincenzo Nibali om Parijs te bereiken. . Als Kluge straks 4'16" of meer verliest op Roglic, krijgen we het grootste verschil tussen de gele trui en de rode lantaarn sinds de Tweede Wereldoorlog. Voorlopig heeft de Chinees Ji Cheng dat record. In 2014 had hij 6u02'24" meer nodig dan Vincenzo Nibali om Parijs te bereiken.

13:12 13 uur 12. In het vroege stuk van de tijdrit hoeven we niet echt te zoeken naar kanshebbers op de ritzege. Dit deel van het klassement is gevuld met rappe jongens die al lang blij zijn dat ze de bergen hebben overleefd en knechten. . In het vroege stuk van de tijdrit hoeven we niet echt te zoeken naar kanshebbers op de ritzege. Dit deel van het klassement is gevuld met rappe jongens die al lang blij zijn dat ze de bergen hebben overleefd en knechten.

13:04 13 uur 04. Het eerste meetpunt ligt na een betrekkelijk vlakke 14,5 km in Le Raddon. Aan de voet van La Planche des Belles Filles (na 30,3 km) drukken we de chrono voor de tweede keer in en halverwege de klim nog eens. . Het eerste meetpunt ligt na een betrekkelijk vlakke 14,5 km in Le Raddon. Aan de voet van La Planche des Belles Filles (na 30,3 km) drukken we de chrono voor de tweede keer in en halverwege de klim nog eens.

13:00 13 uur . Kluge is weg! Stipt om 13u is Roger Kluge aan de tijdrit begonnen, als eerste van een Lotto-trio. Na hem komen Frederik Frison en Caleb Ewan. . Kluge is weg! Stipt om 13u is Roger Kluge aan de tijdrit begonnen, als eerste van een Lotto-trio. Na hem komen Frederik Frison en Caleb Ewan.

12:44 12 uur 44. Het stadje Lure ontvangt de Tour voor de eerste keer. La Planche des Belles Filles is sinds de eerste beklimming in 2012 vrij populair, het is al de vijfde keer dat de renners zich hier naar boven moeten hijsen. . Het stadje Lure ontvangt de Tour voor de eerste keer. La Planche des Belles Filles is sinds de eerste beklimming in 2012 vrij populair, het is al de vijfde keer dat de renners zich hier naar boven moeten hijsen.

12:24 12 uur 24. De eerste 73 renners starten straks met tussenpozen van anderhalve minuut. De betere helft van het klassement krijgt iets meer ruimte, namelijk twee minuten. . De eerste 73 renners starten straks met tussenpozen van anderhalve minuut. De betere helft van het klassement krijgt iets meer ruimte, namelijk twee minuten.

12:12 12 uur 12. Om 13u rolt Roger Kluge als eerste van het startpodium. Vier van de eerste vijf renners zijn trouwens van Lotto-Soudal, maar na die hectiek volgt een rustige dag voor de Belgische ploeg. Enkel Thomas De Gendt moet daarna nog begeleid worden, vanaf 15u28. Misschien kan hij wel verrassen. . Om 13u rolt Roger Kluge als eerste van het startpodium. Vier van de eerste vijf renners zijn trouwens van Lotto-Soudal, maar na die hectiek volgt een rustige dag voor de Belgische ploeg. Enkel Thomas De Gendt moet daarna nog begeleid worden, vanaf 15u28. Misschien kan hij wel verrassen.

11:59 11 uur 59. Bollen voor Carapaz? De Tour winnen zal voor Pogacar dit jaar wellicht niet lukken en het lijkt erop dat hij ook in het bergklassement op een zucht van de trui zal stranden. De Sloveen moet de hele tijdrit lang het volle pond geven, terwijl Carapaz zich kan richten op La Planche des Belles Filles. Op die klim moet hij zijn voorsprong van twee punten kunnen beschermen. De zes renners die de laatste 5,9 km het snelst afleggen, krijgen punten voor het bergklassement. . Bollen voor Carapaz? De Tour winnen zal voor Pogacar dit jaar wellicht niet lukken en het lijkt erop dat hij ook in het bergklassement op een zucht van de trui zal stranden. De Sloveen moet de hele tijdrit lang het volle pond geven, terwijl Carapaz zich kan richten op La Planche des Belles Filles. Op die klim moet hij zijn voorsprong van twee punten kunnen beschermen. De zes renners die de laatste 5,9 km het snelst afleggen, krijgen punten voor het bergklassement.