LIVE: Wie zet eerste toptijd neer in tijdrit naar La Planche des Belles Filles?

13:34 13 uur 34. Max Walscheid is aan het eerste punt 18' sneller dan zijn landgenoot Kluge. Hij is pas de elfde renner die daar is gepasseerd, dus dat is allemaal heel voorlopig. . Max Walscheid is aan het eerste punt 18' sneller dan zijn landgenoot Kluge. Hij is pas de elfde renner die daar is gepasseerd, dus dat is allemaal heel voorlopig.

13:28 13 uur 28. Elf nationale kampioenen. Met Niv (Israel) is de eerste nationale tijdritkampioen al onderweg. Martinez (Colombia), Bilbao (Spanje), Loetsenko (Kazachstan), Impey (Zuid-Afrika), Martin (Duitsland), Cavagna (Frankrijk), Van Aert (België), Jungels (Luxemburg), Asgreen (Denemarken) en Pogacar (Slovenië) komen nog aan de beurt. . Elf nationale kampioenen Met Niv (Israel) is de eerste nationale tijdritkampioen al onderweg. Martinez (Colombia), Bilbao (Spanje), Loetsenko (Kazachstan), Impey (Zuid-Afrika), Martin (Duitsland), Cavagna (Frankrijk), Van Aert (België), Jungels (Luxemburg), Asgreen (Denemarken) en Pogacar (Slovenië) komen nog aan de beurt.

13:19 Kluge bij tussenpunt 1. 18'21" is de tijd van Kluge in Le Raddon. Kijken hoe lang die tijd blijft staan. . 13 uur 19. Kluge bij tussenpunt 1 18'21" is de tijd van Kluge in Le Raddon. Kijken hoe lang die tijd blijft staan.

13:18 13 uur 18. Als Kluge straks 4'16" of meer verliest op Roglic, krijgen we het grootste verschil tussen de gele trui en de rode lantaarn sinds de Tweede Wereldoorlog. Voorlopig heeft de Chinees Ji Cheng dat record. In 2014 had hij 6u02'24" meer nodig dan Vincenzo Nibali om Parijs te bereiken. . Als Kluge straks 4'16" of meer verliest op Roglic, krijgen we het grootste verschil tussen de gele trui en de rode lantaarn sinds de Tweede Wereldoorlog. Voorlopig heeft de Chinees Ji Cheng dat record. In 2014 had hij 6u02'24" meer nodig dan Vincenzo Nibali om Parijs te bereiken.

13:12 13 uur 12. In het vroege stuk van de tijdrit hoeven we niet echt te zoeken naar kanshebbers op de ritzege. Dit deel van het klassement is gevuld met rappe jongens die al lang blij zijn dat ze de bergen hebben overleefd en knechten. . In het vroege stuk van de tijdrit hoeven we niet echt te zoeken naar kanshebbers op de ritzege. Dit deel van het klassement is gevuld met rappe jongens die al lang blij zijn dat ze de bergen hebben overleefd en knechten.

13:04 13 uur 04. Het eerste meetpunt ligt na een betrekkelijk vlakke 14,5 km in Le Raddon. Aan de voet van La Planche des Belles Filles (na 30,3 km) drukken we de chrono voor de tweede keer in en halverwege de klim nog eens. . Het eerste meetpunt ligt na een betrekkelijk vlakke 14,5 km in Le Raddon. Aan de voet van La Planche des Belles Filles (na 30,3 km) drukken we de chrono voor de tweede keer in en halverwege de klim nog eens.

13:00 13 uur . Kluge is weg! Stipt om 13u is Roger Kluge aan de tijdrit begonnen, als eerste van een Lotto-trio. Na hem komen Frederik Frison en Caleb Ewan. . Kluge is weg! Stipt om 13u is Roger Kluge aan de tijdrit begonnen, als eerste van een Lotto-trio. Na hem komen Frederik Frison en Caleb Ewan.

12:44 12 uur 44. Het stadje Lure ontvangt de Tour voor de eerste keer. La Planche des Belles Filles is sinds de eerste beklimming in 2012 vrij populair, het is al de vijfde keer dat de renners zich hier naar boven moeten hijsen. . Het stadje Lure ontvangt de Tour voor de eerste keer. La Planche des Belles Filles is sinds de eerste beklimming in 2012 vrij populair, het is al de vijfde keer dat de renners zich hier naar boven moeten hijsen.

12:24 12 uur 24. De eerste 73 renners starten straks met tussenpozen van anderhalve minuut. De betere helft van het klassement krijgt iets meer ruimte, namelijk twee minuten. . De eerste 73 renners starten straks met tussenpozen van anderhalve minuut. De betere helft van het klassement krijgt iets meer ruimte, namelijk twee minuten.

12:12 12 uur 12. Om 13u rolt Roger Kluge als eerste van het startpodium. Vier van de eerste vijf renners zijn trouwens van Lotto-Soudal, maar na die hectiek volgt een rustige dag voor de Belgische ploeg. Enkel Thomas De Gendt moet daarna nog begeleid worden, vanaf 15u28. Misschien kan hij wel verrassen. . Om 13u rolt Roger Kluge als eerste van het startpodium. Vier van de eerste vijf renners zijn trouwens van Lotto-Soudal, maar na die hectiek volgt een rustige dag voor de Belgische ploeg. Enkel Thomas De Gendt moet daarna nog begeleid worden, vanaf 15u28. Misschien kan hij wel verrassen.

11:59 11 uur 59. Bollen voor Carapaz? De Tour winnen zal voor Pogacar dit jaar wellicht niet lukken en het lijkt erop dat hij ook in het bergklassement op een zucht van de trui zal stranden. De Sloveen moet de hele tijdrit lang het volle pond geven, terwijl Carapaz zich kan richten op La Planche des Belles Filles. Op die klim moet hij zijn voorsprong van twee punten kunnen beschermen. De zes renners die de laatste 5,9 km het snelst afleggen, krijgen punten voor het bergklassement. . Bollen voor Carapaz? De Tour winnen zal voor Pogacar dit jaar wellicht niet lukken en het lijkt erop dat hij ook in het bergklassement op een zucht van de trui zal stranden. De Sloveen moet de hele tijdrit lang het volle pond geven, terwijl Carapaz zich kan richten op La Planche des Belles Filles. Op die klim moet hij zijn voorsprong van twee punten kunnen beschermen. De zes renners die de laatste 5,9 km het snelst afleggen, krijgen punten voor het bergklassement.

08:19 08 uur 19. "Werk voor de trainers". "We moeten bekijken wat de beste optie is met het oog op dat WK. Dat is het werk voor de trainers", zei Van Aert gisteren. "Het is ook geen keuze tussen op 90% rijden of aan 100%: het gaat over voluit gaan of een tijdrit rijden met een tempo waarbij je binnen de tijdslimiet arriveert. Dat is de keuze met het oog op het WK." . "Werk voor de trainers" "We moeten bekijken wat de beste optie is met het oog op dat WK. Dat is het werk voor de trainers", zei Van Aert gisteren. "Het is ook geen keuze tussen op 90% rijden of aan 100%: het gaat over voluit gaan of een tijdrit rijden met een tempo waarbij je binnen de tijdslimiet arriveert. Dat is de keuze met het oog op het WK."

08:17 08 uur 17. Ik heb mijn reserves niet moeten aanspreken vandaag, al had ik in het begin van de etappe wel nog wat stramme benen. Dat is goed gekomen onderweg. Vanavond hakken we de knoop door of ik voluit ga in de tijdrit. . Wout van Aert na de rit van vrijdag. Ik heb mijn reserves niet moeten aanspreken vandaag, al had ik in het begin van de etappe wel nog wat stramme benen. Dat is goed gekomen onderweg. Vanavond hakken we de knoop door of ik voluit ga in de tijdrit. Wout van Aert na de rit van vrijdag

08:14 08 uur 14. Van Aert om 16.36u. Langs Belgische zijde zijn de ogen gericht op Wout van Aert, ploegmaat van Roglic, die in de tijdrit voor zijn derde etappezege kan gaan. Van Aert komt om 16.36u aan de start. Dat is zo'n 3 kwartier voor Primoz Roglic eraan begint. . Van Aert om 16.36u Langs Belgische zijde zijn de ogen gericht op Wout van Aert, ploegmaat van Roglic, die in de tijdrit voor zijn derde etappezege kan gaan. Van Aert komt om 16.36u aan de start. Dat is zo'n 3 kwartier voor Primoz Roglic eraan begint.

08:08 08 uur 08. Stelt Roglic zijn eindzege veilig? Het peloton werkt vandaag de 20e en op een na laatste etappe af in de Ronde van Frankrijk. De renners krijgen een klimtijdrit van 36,2 kilometer - van Lure tot La Planche des Belles Filles - voor de kiezen. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) heeft zijn eindoverwinning bijna beet. Met een bonus van 57 seconden op eerste achtervolger Tadej Pogacar kan er in principe nog maar weinig gebeuren. . Stelt Roglic zijn eindzege veilig? Het peloton werkt vandaag de 20e en op een na laatste etappe af in de Ronde van Frankrijk. De renners krijgen een klimtijdrit van 36,2 kilometer - van Lure tot La Planche des Belles Filles - voor de kiezen.



