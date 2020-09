LIVESTREAM Tour: Deceuninck-Quick Step stuurt zelf een mannetje in de aanval

15:06 15 uur 06. Nog 96 kilometer. Hoe sterk is de eenzame fietser? Cavagna houdt het peloton nog altijd op 2'30" en daar zitten ze toch niet stil. De Franse kamikaze weet zelf ook wel dat zijn plannetje gedoemd is om te mislukken, maar hij verwent ons wel. . Nog 96 kilometer Hoe sterk is de eenzame fietser? Cavagna houdt het peloton nog altijd op 2'30" en daar zitten ze toch niet stil. De Franse kamikaze weet zelf ook wel dat zijn plannetje gedoemd is om te mislukken, maar hij verwent ons wel.

14:58 14 uur 58. Chapeau dat Bora toch blijft koersen. Ze proberen de laatste strohalm te grijpen. José De Cauwer. Chapeau dat Bora toch blijft koersen. Ze proberen de laatste strohalm te grijpen. José De Cauwer

14:53 14 uur 53. Bij de Franse televisie gaf Wilfried Peeters eerlijk toe dat ze Rémi Cavagna een halt wilden toeroepen, maar de Fransman is koppig en zet door. Of dit nuttig is voor het groen, dan moeten we nog afwachten. Maar de tijdrijder denkt wellicht ook al aan het WK van volgende vrijdag. Nog een doorgedreven training? . Bij de Franse televisie gaf Wilfried Peeters eerlijk toe dat ze Rémi Cavagna een halt wilden toeroepen, maar de Fransman is koppig en zet door. Of dit nuttig is voor het groen, dan moeten we nog afwachten. Maar de tijdrijder denkt wellicht ook al aan het WK van volgende vrijdag. Nog een doorgedreven training?

14:51 14 uur 51. Tour Pöstlberger moet opgeven na allergische reactie op bijensteek in volle koers

14:50 14 uur 50. Eén en livestream. Michel Wuyts en José De Cauwer kruipen in het zog van eenzame vluchter Rémi Cavagna. Veel kijkplezier! . Eén en livestream Michel Wuyts en José De Cauwer kruipen in het zog van eenzame vluchter Rémi Cavagna. Veel kijkplezier!

14:49 Razendsnel uurtje. Gaat het snel? Jawel. Cavagna klokt na een uur af op 50,9 km/u. . 14 uur 49. Razendsnel uurtje Gaat het snel? Jawel. Cavagna klokt na een uur af op 50,9 km/u.

14:43 14 uur 43. Eén helling. Op 90 kilometer van de finish moeten we het enige bergje van de dag verwerken. Misschien ontstaat daar wel een nieuwe koers en wordt daar een groepje (tegen)aanvallers gevormd. Het is een mogelijkheid voor enkele landgenoten, die zich niet hebben getoond in deze beginfase. Op Stuyven na speelden ze met z'n allen verstoppertje. . Eén helling Op 90 kilometer van de finish moeten we het enige bergje van de dag verwerken. Misschien ontstaat daar wel een nieuwe koers en wordt daar een groepje (tegen)aanvallers gevormd. Het is een mogelijkheid voor enkele landgenoten, die zich niet hebben getoond in deze beginfase. Op Stuyven na speelden ze met z'n allen verstoppertje.

14:41 14 uur 41. De aanval is de beste verdediging, moeten ze bij Deceuninck-Quick Step gedacht hebben. Cavagna kan Bora en co een tijdje aan de praat houden. Bovendien moeten zij nu al mannetjes opofferen, waardoor een eventuele split forceren in de finale niet evident wordt. We zijn benieuwd hoe het allemaal uitpakt. . De aanval is de beste verdediging, moeten ze bij Deceuninck-Quick Step gedacht hebben. Cavagna kan Bora en co een tijdje aan de praat houden. Bovendien moeten zij nu al mannetjes opofferen, waardoor een eventuele split forceren in de finale niet evident wordt. We zijn benieuwd hoe het allemaal uitpakt.

14:36 14 uur 36. Het peloton wordt op een lang lint getrokken. Het valt er geen moment stil. Ze kennen de reputatie van Cavagna, die naar verluidt geregeld waanzinnige testwaarden laat opmeten. . Het peloton wordt op een lang lint getrokken. Het valt er geen moment stil. Ze kennen de reputatie van Cavagna, die naar verluidt geregeld waanzinnige testwaarden laat opmeten.

14:29 Vuistje voor de start tussen Roglic en Bennett. 14 uur 29. Vuistje voor de start tussen Roglic en Bennett

14:29 Eén tegen allen. Het wordt Cavagna versus twee mannetjes van Bora en een knecht van Sunweb. Van Baarle en co beseffen dat hun onderneming vruchteloos in. Zij worden opgeslokt: 2'55". . 14 uur 29. Eén tegen allen Het wordt Cavagna versus twee mannetjes van Bora en een knecht van Sunweb. Van Baarle en co beseffen dat hun onderneming vruchteloos in. Zij worden opgeslokt: 2'55".

14:27 14 uur 27. Renaat Schotte ging even poolshoogte nemen bij de volgwagen van Deceuninck-Quick Step. "Wat moeten we doen?", haalde ploegleider Wilfried Peeters zijn schouders op. . Renaat Schotte ging even poolshoogte nemen bij de volgwagen van Deceuninck-Quick Step. "Wat moeten we doen?", haalde ploegleider Wilfried Peeters zijn schouders op.

14:26 14 uur 26. We hangen in de slipstream van een razendsnelle Fransman. Hij probeert het groen mee veilig te stellen, maar hij moet nog een eind volhouden tot de tussensprint. . Renaat Schotte op de motor. We hangen in de slipstream van een razendsnelle Fransman. Hij probeert het groen mee veilig te stellen, maar hij moet nog een eind volhouden tot de tussensprint. Renaat Schotte op de motor

14:24 14 uur 24. Voor Bora-Hansgrohe verandert er in se niet zoveel. Zij willen de koers hard maken en willen Bennett afmatten. Dat moeten ze nu doen in de jacht op een ploegmakker van de groene trui nota bene. . Voor Bora-Hansgrohe verandert er in se niet zoveel. Zij willen de koers hard maken en willen Bennett afmatten. Dat moeten ze nu doen in de jacht op een ploegmakker van de groene trui nota bene.

14:18 14 uur 18. Nog een achtervolger minder. Het ziet er niet rooskleurig uit voor de achtervolgers, die op 1'50" gesignaleerd worden. Ook Barthe houdt zijn inspanningen daar al voor bekeken. Een bewuste zet in de ploeg van Coquard? Blijven dus nog over: Van Baarle, Walscheid en Soupe. De achterstand van het peloton: 2'34". . Nog een achtervolger minder Het ziet er niet rooskleurig uit voor de achtervolgers, die op 1'50" gesignaleerd worden. Ook Barthe houdt zijn inspanningen daar al voor bekeken. Een bewuste zet in de ploeg van Coquard?

Blijven dus nog over: Van Baarle, Walscheid en Soupe.

De achterstand van het peloton: 2'34".

14:15 14 uur 15. Martin zit weer in de grote groep, waar Bora-Hansgrohe geen seconden wil uitdelen. Buchmann, die na een val in de Dauphiné hier niet uit de verf kwam, moet de speelruimte van de Fransman beperkt houden. . Martin zit weer in de grote groep, waar Bora-Hansgrohe geen seconden wil uitdelen. Buchmann, die na een val in de Dauphiné hier niet uit de verf kwam, moet de speelruimte van de Fransman beperkt houden.

14:14 14 uur 14. Vorig jaar in de Vuelta voerde Cavagna al een nummertje op. Vorig jaar in de Vuelta voerde Cavagna al een nummertje op

14:12 14 uur 12. Martin laat zich afzakken. Guillaume Martin (Cofidis) beseft dat hij een blok aan het been is bij de achtervolgers. De Fransman staat zijn positie af en laat zich inlopen. Voorin vertraagt Cavagna geenszins. Hij houdt de 4 resterende achtervolgers netjes op 1'30". Opgelet, de Fransman is geen gewone smurf! . Martin laat zich afzakken Guillaume Martin (Cofidis) beseft dat hij een blok aan het been is bij de achtervolgers. De Fransman staat zijn positie af en laat zich inlopen.

Voorin vertraagt Cavagna geenszins. Hij houdt de 4 resterende achtervolgers netjes op 1'30". Opgelet, de Fransman is geen gewone smurf!

14:10 Een achtervolgend groepje komt niet dichterbij. 14 uur 10. Een achtervolgend groepje komt niet dichterbij

14:09 14 uur 09. Peter Sagan heeft nog 5 ploegmaats in het peloton. Hij posteert 2 knapen op kop van de groep en zij worden geflankeerd door een mannetje van Sunweb, in dienst van Cees Bol. Zij moeten dus knechten, Deceuninck-Quick Step zit in een zetel. . Peter Sagan heeft nog 5 ploegmaats in het peloton. Hij posteert 2 knapen op kop van de groep en zij worden geflankeerd door een mannetje van Sunweb, in dienst van Cees Bol. Zij moeten dus knechten, Deceuninck-Quick Step zit in een zetel.

14:09 14 uur 09. Het is mooi dat Martin op deze manier de top 10 probeert te enteren. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Het is mooi dat Martin op deze manier de top 10 probeert te enteren. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

14:07 14 uur 07. Het ziet er dus naar uit dat het vuur sneller dan verwacht gedoofd is. Cavagna (Deceuninck-Quick Step) stoomt door, Van Baarle (Ineos), Barthe (B&B), Soupe (Total Direct Energie), Martin (Cofidis) en Walscheid (NTT) bundelen de krachten. . Het ziet er dus naar uit dat het vuur sneller dan verwacht gedoofd is.

Cavagna (Deceuninck-Quick Step) stoomt door, Van Baarle (Ineos), Barthe (B&B), Soupe (Total Direct Energie), Martin (Cofidis) en Walscheid (NTT) bundelen de krachten.

14:05 Rust in het peloton. Cavagna bewaart zijn bonus op de 5 achtervolgers: 1'04". In het peloton beginnen ze te slabakken: 1'55". . 14 uur 05. Rust in het peloton Cavagna bewaart zijn bonus op de 5 achtervolgers: 1'04". In het peloton beginnen ze te slabakken: 1'55".

14:01 14 uur 01. Van 4 gaan we naar 5 bij de poursuivants. Ook Walscheid verschijnt op het toneel. De aanwezigheid van G.Martin is wel geen goeie zaak voor hen. De Fransman is 12e op 13'16". De gele trui zal zich geen zorgen maken, maar andere renners zullen aan hun post in het klassement denken. . Van 4 gaan we naar 5 bij de poursuivants. Ook Walscheid verschijnt op het toneel.

De aanwezigheid van G.Martin is wel geen goeie zaak voor hen. De Fransman is 12e op 13'16". De gele trui zal zich geen zorgen maken, maar andere renners zullen aan hun post in het klassement denken.

14:00 14 uur . Het groepje achtervolgers wordt aangesterkt. Van Baarle verwelkomt G.Martin, Barthe en Soupe. Ze hangen op 50 seconden. . Het groepje achtervolgers wordt aangesterkt. Van Baarle verwelkomt G.Martin, Barthe en Soupe. Ze hangen op 50 seconden.

14:00 14 uur . Pöstlberger kan niet meer voort na een bijensteek. Pöstlberger kan niet meer voort na een bijensteek

13:58 13 uur 58. Deceuninck-Quick Step maakt er nu geen geheim meer van en kiest zelf voor de aanval. Bora-Hansgrohe is met Pöstlberger een tweede pion kwijt. Eerder verloren ze ook al Mühlberger. Voor de ploeg van Sagan wordt de opdracht op die manier nog wat complexer. . Deceuninck-Quick Step maakt er nu geen geheim meer van en kiest zelf voor de aanval. Bora-Hansgrohe is met Pöstlberger een tweede pion kwijt. Eerder verloren ze ook al Mühlberger. Voor de ploeg van Sagan wordt de opdracht op die manier nog wat complexer.

13:56 De Tour is voorbij voor Pöstlberger . 13 uur 56. De Tour is voorbij voor Pöstlberger

13:55 13 uur 55. In geen tijd heeft de Franse vluchter op dit gekartelde profiel 45 seconden te pakken. Maar het valt niet stil. Van Baarle opent de jacht, ook de Franse ploegen roeren zich. . In geen tijd heeft de Franse vluchter op dit gekartelde profiel 45 seconden te pakken. Maar het valt niet stil. Van Baarle opent de jacht, ook de Franse ploegen roeren zich.

13:55 13 uur 55.

13:54 Jammerlijke opgave van Pöstlberger. Onze man op de motor ziet hoe er bij Pöstlberger een allergische reactie optreedt. De Oostenrijker lijkt, zoals we net al dachten, gestoken door een insect en legt zich neer op de grond. Zo komt zijn Tour abrupt ten einde. . 13 uur 54. Jammerlijke opgave van Pöstlberger Onze man op de motor ziet hoe er bij Pöstlberger een allergische reactie optreedt. De Oostenrijker lijkt, zoals we net al dachten, gestoken door een insect en legt zich neer op de grond. Zo komt zijn Tour abrupt ten einde.

13:52 13 uur 52. Cavagna is een steengoede tijdrijder, maar de Franse kampioen is geen klimmer. Hij hoeft zich niet echt te sparen voor morgen en gaat er dus als een speer vandoor. Het peloton wordt op 15 seconden gemeld. . Cavagna is een steengoede tijdrijder, maar de Franse kampioen is geen klimmer. Hij hoeft zich niet echt te sparen voor morgen en gaat er dus als een speer vandoor. Het peloton wordt op 15 seconden gemeld.

13:50 Medisch probleem. Nu Cavagna onder stoom komt, wordt er vooral naar Bora gekeken. Zij kunnen even niet rekenen op Pöstlberger, die de wedstrijddokter opzoekt. Hij lijkt met een insectenbeet te kampen. . 13 uur 50. Medisch probleem Nu Cavagna onder stoom komt, wordt er vooral naar Bora gekeken. Zij kunnen even niet rekenen op Pöstlberger, die de wedstrijddokter opzoekt. Hij lijkt met een insectenbeet te kampen.

13:50 13 uur 50. Een quizje met Sam Bennett: hoeveel groene punten worden nog uitgedeeld? Een quizje met Sam Bennett: hoeveel groene punten worden nog uitgedeeld?

13:50 Cavagna gaat er al snel alleen vandoor. 13 uur 50. Cavagna gaat er al snel alleen vandoor

13:48 13 uur 48. Deceuninck-Quick Step valt zelf aan. De accordeon plooit weer dicht, maar Stuyven zet snel een nieuw deuntje op. Cavagna countert en de Franse hogesnelheidstrein laat iedereen achter. Verklapt hij de tactiek van de blauwe formatie van Lefevere? . Deceuninck-Quick Step valt zelf aan De accordeon plooit weer dicht, maar Stuyven zet snel een nieuw deuntje op. Cavagna countert en de Franse hogesnelheidstrein laat iedereen achter. Verklapt hij de tactiek van de blauwe formatie van Lefevere?

13:46 13 uur 46. Kwiatkowski reageert. De Poolse ritwinnaar van gisteren wilde stevig vieren, maar heeft dat niet meteen gedaan. Hij rijdt naar het trio toe, maar er is nog volk op komst met onder meer Stuyven. . Kwiatkowski reageert De Poolse ritwinnaar van gisteren wilde stevig vieren, maar heeft dat niet meteen gedaan. Hij rijdt naar het trio toe, maar er is nog volk op komst met onder meer Stuyven.

13:45 13 uur 45. Is het zaakje nu al beklonken? 3 renners - Schär, Walscheid en Powless - rijden 100 meter voor de groep uit. Daar schat Deceuninck-Quick Step de situatie in. . Is het zaakje nu al beklonken? 3 renners - Schär, Walscheid en Powless - rijden 100 meter voor de groep uit. Daar schat Deceuninck-Quick Step de situatie in.

13:45 13 uur 45. Dit zou een saaie overgangsrit moeten zijn, maar we verwachten vuurwerk. Renaat Schotte op de motor. Dit zou een saaie overgangsrit moeten zijn, maar we verwachten vuurwerk. Renaat Schotte op de motor

13:42 13 uur 42. Départ réel. Hier gaan we. Wie schiet als een komeet weg? Rowe is de eerste man. Hij is geïnspireerd door het succes van ploegmaat Kwiatkowski gisteren. . Départ réel Hier gaan we. Wie schiet als een komeet weg? Rowe is de eerste man. Hij is geïnspireerd door het succes van ploegmaat Kwiatkowski gisteren.

13:39 13 uur 39. We verlaten Bourg-en-Bresse, waar Tom Boonen in 2007 de 6e rit in de Tour won. Nog 2 kilometer en verschillende kopjes zitten al te snuffelen aan de jurywagen. . We verlaten Bourg-en-Bresse, waar Tom Boonen in 2007 de 6e rit in de Tour won. Nog 2 kilometer en verschillende kopjes zitten al te snuffelen aan de jurywagen.

13:35 13 uur 35. Vandaag hangt alles weer af van de groene trui. Greg Van Avermaet (CCC). Vandaag hangt alles weer af van de groene trui. Greg Van Avermaet (CCC)

13:35 13 uur 35. Greg Van Avermaet: "Voor etappes zoals de rit van vandaag blijf je in de Tour". Greg Van Avermaet: "Voor etappes zoals de rit van vandaag blijf je in de Tour"

13:33 13 uur 33. Kwiatkowski. Er was vanmiddag ook veel aandacht voor Michal Kwiatkowski, de ritwinnaar van gisteren. Voor de Pool was het een primeur en in deze Tour hebben we wel meer nieuwkomers in de lange lijst met ritwinnaars. Ook Aleksej Loetsenko, Nans Peters, Tadej Pogacar, Sam Bennett, Marc Hirschi, Soren Kragh Andersen, Dani Martinez, Lennard Kämna en Miguel Angel Lopez boekten de voorbije weken hun eerste dagsucces in de Tour. . Kwiatkowski Er was vanmiddag ook veel aandacht voor Michal Kwiatkowski, de ritwinnaar van gisteren. Voor de Pool was het een primeur en in deze Tour hebben we wel meer nieuwkomers in de lange lijst met ritwinnaars.

Ook Aleksej Loetsenko, Nans Peters, Tadej Pogacar, Sam Bennett, Marc Hirschi, Soren Kragh Andersen, Dani Martinez, Lennard Kämna en Miguel Angel Lopez boekten de voorbije weken hun eerste dagsucces in de Tour.

13:30 13 uur 30 match begonnen Départ fictif De zon is weer op de afspraak en begeleidt de renners tijdens deze neutrale zone van 6 kilometer.

13:28 13 uur 28. We staan klaar in Bourg-en-Bresse, de stad die u wel kent van de lekkere kipjes. De haantjes op de eerste rij zijn Roglic (geel), Pogacar (wit), Bennett (groen) en nieuwkomer Carapaz (bollen). De nummer 2 van gisteren heeft een voorgift van 2 punten op Pogacar. Er worden nog 12 punten uitgedeeld: 1 vandaag, 10 morgen voor de snelste klimmer op La Planche des Belles Filles en nog 1 punt zondag. . We staan klaar in Bourg-en-Bresse, de stad die u wel kent van de lekkere kipjes.



De haantjes op de eerste rij zijn Roglic (geel), Pogacar (wit), Bennett (groen) en nieuwkomer Carapaz (bollen).



De nummer 2 van gisteren heeft een voorgift van 2 punten op Pogacar. Er worden nog 12 punten uitgedeeld: 1 vandaag, 10 morgen voor de snelste klimmer op La Planche des Belles Filles en nog 1 punt zondag.

13:21 13 uur 21. Deze rit is toch niet van de poes. Het doet pijn omdat dit aan het einde van een rittenkoers van 3 weken volgt. Ik ben niet zeker dat we een massasprint krijgen. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Deze rit is toch niet van de poes. Het doet pijn omdat dit aan het einde van een rittenkoers van 3 weken volgt. Ik ben niet zeker dat we een massasprint krijgen. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:15 13 uur 15. Jens Keukeleire: "Ik probeer er een lap op te geven". Jens Keukeleire: "Ik probeer er een lap op te geven"

13:13 13 uur 13. De gesprekjes aan de start maken nu al duidelijk dat de hartslagmeter van bij de start de hoogte zal worden ingejaagd. Ook Jens Keukeleire toont ambitie. "Er zijn genoeg jongens die mijn werk vandaag kunnen overnemen", zegt de rechterhand van Rigoberto Uran, weggezakt naar de 8e plaats in de stand. "Alberto Bettiol en ik krijgen een vrijgeleide vandaag." . De gesprekjes aan de start maken nu al duidelijk dat de hartslagmeter van bij de start de hoogte zal worden ingejaagd.

Ook Jens Keukeleire toont ambitie. "Er zijn genoeg jongens die mijn werk vandaag kunnen overnemen", zegt de rechterhand van Rigoberto Uran, weggezakt naar de 8e plaats in de stand. "Alberto Bettiol en ik krijgen een vrijgeleide vandaag."

12:54 12 uur 54. De ploegleider in Jasper De Buyst. Uit een interview met Jasper De Buyst steek je altijd veel op. De loods van Caleb Ewan mikt met zijn team op een sprint, maar krijgen ze wel een kans bij Lotto-Soudal? De Buyst had het in zijn gesprekje aan de start over "een rit in 3 stappen": "Het wordt een superzware strijd voor de vroege vlucht. Als er een grote groep wegrijdt, dan is het gedaan. Als een kleine groep voorop is, dan zal Bora-Hansgrohe ons proberen te lossen vanaf het bergje van 4e categorie. Als dat niet gelukt is, dan kunnen we aan de zege denken." . De ploegleider in Jasper De Buyst Uit een interview met Jasper De Buyst steek je altijd veel op. De loods van Caleb Ewan mikt met zijn team op een sprint, maar krijgen ze wel een kans bij Lotto-Soudal?

De Buyst had het in zijn gesprekje aan de start over "een rit in 3 stappen": "Het wordt een superzware strijd voor de vroege vlucht. Als er een grote groep wegrijdt, dan is het gedaan. Als een kleine groep voorop is, dan zal Bora-Hansgrohe ons proberen te lossen vanaf het bergje van 4e categorie. Als dat niet gelukt is, dan kunnen we aan de zege denken."

12:52 12 uur 52. Iedereen voelt zijn benen, maar het hoofd zal het weer overnemen. Straks proberen toch weer 50 renners mee te glippen. Het wordt een zware rit, met veel onzekerheden. . Jasper De Buyst (Lotto-Soudal). Iedereen voelt zijn benen, maar het hoofd zal het weer overnemen. Straks proberen toch weer 50 renners mee te glippen. Het wordt een zware rit, met veel onzekerheden. Jasper De Buyst (Lotto-Soudal)

12:51 12 uur 51. Jasper De Buyst legt uit waarom het voor hem vandaag "een rit in 3 stappen" wordt. Jasper De Buyst legt uit waarom het voor hem vandaag "een rit in 3 stappen" wordt

12:05 12 uur 05. De laatste kilometer is breed en is licht dalend. Op 350 meter van het einde zie je de finish. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). De laatste kilometer is breed en is licht dalend. Op 350 meter van het einde zie je de finish. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

12:01 12 uur 01. Eén, livestream en Radio 1. Na enkele lastige dagen wordt de renners (en de volgers) iets meer rust gegund. De officieuze start is pas om 13.30u, de officiële start volgt een kwartiertje later. Radio 1 houdt vast aan het gebruikelijke afspraakuur (13u), op Eén begint de uitzending rond 14.45u. . Eén, livestream en Radio 1 Na enkele lastige dagen wordt de renners (en de volgers) iets meer rust gegund. De officieuze start is pas om 13.30u, de officiële start volgt een kwartiertje later.



Radio 1 houdt vast aan het gebruikelijke afspraakuur (13u), op Eén begint de uitzending rond 14.45u.

11:59 Opgave. NTT verliest op de valreep nog een mannetje. De ploeg laat weten dat Michael Gogl niet aan de start zal staan. De Oostenrijker glipte de voorbije weken meermaals mee in een vlucht. . 11 uur 59. Opgave NTT verliest op de valreep nog een mannetje. De ploeg laat weten dat Michael Gogl niet aan de start zal staan. De Oostenrijker glipte de voorbije weken meermaals mee in een vlucht.

09:41 09 uur 41. De sleutel ligt bij... (5). De aanvallers en hun benen. Een tijdrit zaterdag en een bestelde sprint zondag: voor heel wat renners is dit echt wel hun allerlaatste kans om nog het mooie weer te maken in deze Tour de France. Zij moeten voor het offensief kiezen, maar naast de wil van het peloton is er nog een cruciale factor. Wat zit er nog in hun tank na 18 slopende dagen? Volgen de benen wat de hersenen bevelen? . De sleutel ligt bij... (5) De aanvallers en hun benen.

Een tijdrit zaterdag en een bestelde sprint zondag: voor heel wat renners is dit echt wel hun allerlaatste kans om nog het mooie weer te maken in deze Tour de France.

Zij moeten voor het offensief kiezen, maar naast de wil van het peloton is er nog een cruciale factor.

Wat zit er nog in hun tank na 18 slopende dagen? Volgen de benen wat de hersenen bevelen?

09:39 09 uur 39. De sleutel ligt bij... (4). CCC. Matteo Trentin sluit nog altijd niet uit dat hij de lachende derde wordt in het groene gevecht. De Italiaan staat 3e, op 63 punten van Sam Bennett. Hij is niet de snelste van het pak, maar verteert deze golvende wegen normaal beter dan de Ierse leider. Sluit hij een pact met de ploeg van Sagan om Bennett te droppen? . De sleutel ligt bij... (4) CCC.



Matteo Trentin sluit nog altijd niet uit dat hij de lachende derde wordt in het groene gevecht. De Italiaan staat 3e, op 63 punten van Sam Bennett.

Hij is niet de snelste van het pak, maar verteert deze golvende wegen normaal beter dan de Ierse leider.

Sluit hij een pact met de ploeg van Sagan om Bennett te droppen?

09:37 09 uur 37. De sleutel ligt bij... (3). Lotto-Soudal. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Caleb Ewan kan de bergen met een glimlach achter zich laten. De Australiër won al twee ritten en krijgt vandaag (en zondag) nog een kans om dat aantal aan te dikken. Maar de Belgische ploeg heeft nog maar 5 renners in koers. Om te knechten en te controleren wordt vooral naar Thomas De Gendt en Frederik Frison gekeken. Is dat voldoende om het beest in bedwang te houden of kijken ze bij Lotto eerder de kat uit de boom? . De sleutel ligt bij... (3) Lotto-Soudal.

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Caleb Ewan kan de bergen met een glimlach achter zich laten.

De Australiër won al twee ritten en krijgt vandaag (en zondag) nog een kans om dat aantal aan te dikken.

Maar de Belgische ploeg heeft nog maar 5 renners in koers. Om te knechten en te controleren wordt vooral naar Thomas De Gendt en Frederik Frison gekeken. Is dat voldoende om het beest in bedwang te houden of kijken ze bij Lotto eerder de kat uit de boom?

09:35 09 uur 35. De sleutel ligt bij... (2). Deceuninck-Quick Step. Op papier zou de Belgische formatie het altijd op een sprint willen laten aankomen, maar is dat vandaag wel het plan met de groene trui in de gelederen? Een vluchtersgroep voor de dagzege laten bikkelen, betekent dat Peter Sagan heel wat potentiële punten dreigt te missen. En hoe fris is Sam Bennett na al het klimwerk? Gaat de Ier uit van zijn eigen sterkte en schrikt een rechtstreeks duel met Sagan hem niet af? . De sleutel ligt bij... (2) Deceuninck-Quick Step.

Op papier zou de Belgische formatie het altijd op een sprint willen laten aankomen, maar is dat vandaag wel het plan met de groene trui in de gelederen?

Een vluchtersgroep voor de dagzege laten bikkelen, betekent dat Peter Sagan heel wat potentiële punten dreigt te missen.

En hoe fris is Sam Bennett na al het klimwerk? Gaat de Ier uit van zijn eigen sterkte en schrikt een rechtstreeks duel met Sagan hem niet af?

09:31 09 uur 31. De sleutel ligt bij... (1). Bora-Hansgrohe. Peter Sagan staat in het puntenklassement op 52 punten van Sam Bennett. Vandaag worden 70 punten uitgedeeld: 20 bij de tussensprint, 50 aan de finish. De tussensprint ligt op 50 kilometer van de aankomst. Als Sagan en zijn maats nog in het groen geloven, dan is dit hun laatste kans om een forse inhaalbeweging te maken. De voorbije weken zijn ze er al meermaals in geslaagd om de groene concurrenten te elimineren door van bij de start snoeihard door te trekken. Ook dit grillige ritprofiel - onderschat het parcours niet - biedt Sagan en Bora-Hansgrohe een kans om dat recept nog eens uit te proberen. Bij de vorige ondernemingen viel het resultaat tegen, vandaag volgt mogelijk dus een herexamen. . De sleutel ligt bij... (1) Bora-Hansgrohe.



Peter Sagan staat in het puntenklassement op 52 punten van Sam Bennett. Vandaag worden 70 punten uitgedeeld: 20 bij de tussensprint, 50 aan de finish. De tussensprint ligt op 50 kilometer van de aankomst.

Als Sagan en zijn maats nog in het groen geloven, dan is dit hun laatste kans om een forse inhaalbeweging te maken. De voorbije weken zijn ze er al meermaals in geslaagd om de groene concurrenten te elimineren door van bij de start snoeihard door te trekken.

Ook dit grillige ritprofiel - onderschat het parcours niet - biedt Sagan en Bora-Hansgrohe een kans om dat recept nog eens uit te proberen. Bij de vorige ondernemingen viel het resultaat tegen, vandaag volgt mogelijk dus een herexamen.

09:31 09 uur 31. Caleb Ewan vindt de rit niet zo lastig. Hij wil weer sprinten. Thomas De Gendt. Caleb Ewan vindt de rit niet zo lastig. Hij wil weer sprinten. Thomas De Gendt

09:30 09 uur 30. Michel Wuyts: "Hopen andermaal op aantrekkelijke rit". Michel Wuyts: "Hopen andermaal op aantrekkelijke rit"

09:30 Het profiel van de dag. 09 uur 30. Het profiel van de dag Behalve een klim van 4e categorie biedt de rit weinig moeilijkheden.