Kragh Andersen slaat andermaal slim toe en verschalkt Belgen

Bekijk het verslag van de 19e rit:

De 19e etappe van de Tour in een notendop:

Bora-Hansgrohe moet enkele jasjes uitdoen door Cavagna

Belgen schakelen het peloton uit

Nog interessanter: met Sam Bennett, Peter Sagan en Matteo Trentin was ook de top 3 van het puntenklassement aan boord en hun rivaliteit zou de etappe mee in een beslissende plooi leggen.

Geniale ingeving van Kragh Andersen

De Ier consolideerde zijn voorsprong, maar dat was allemaal in de schaduw van het Deense bisnummer.

Bennett en co gunden elkaar het wit in de ogen niet en sprintten voor een beperkte buit.

Lagen ze even te slapen of wilden de benen niet meer luisteren naar de bevelen van het kopje? De Belgen hadden zich alleszins laten ringeloren.

De Deen loste zijn schot en in geen tijd was de rest tegen het canvas gemept.

Het moment waarop Kragh Andersen de rit beslist:

Kragh Andersen: "Ik geloofde niet dat ik een minuut voorsprong had"

De winnaar van de dag kon met zijn geluk geen blijf. "Die 1e zege kon ik al niet geloven, een 2e keer winnen in dezelfde Tour maakt me sprakeloos. Dit had ik nooit durven te dromen."

"In de kopgroep besefte ik dat ik onderweg was met een paar van de beste renners ter wereld op dit heuvelachtige terrein, ik vroeg me af hoe ik zou kunnen winnen. Maar mijn moment kwam. Trentin ging erg hard aan, ik zat op mijn limiet. Maar ik wist dat als ik een klein kloofje zou kunnen slaan, ze dan misschien naar elkaar zouden kijken. Dat was mijn geluk."

Met de zege van Marc Hirschi erbij telt Sunweb 3 dagsuccessen in deze Tour: "Deze Tour zal ik mijn hele leven niet vergeten."