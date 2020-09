LIVESTREAM Tour: Ineos-duo op weg naar ritzege, pech voor Porte

17:16 17 uur 16. Ze hebben alle tijd om te fêteren. Carapaz geeft een schouderklopje aan Kwiatkowski, die nog praat met de volgwagen. . Ze hebben alle tijd om te fêteren. Carapaz geeft een schouderklopje aan Kwiatkowski, die nog praat met de volgwagen.

17:16 Laatste km. Sprinten of niet? We bereiken de vod. . 17 uur 16. Laatste km. Sprinten of niet? We bereiken de vod.

17:14 17 uur 14. Bij Ineos halen ze hun gram. Dit is ook goed voor het imago van dit team. José De Cauwer. Bij Ineos halen ze hun gram. Dit is ook goed voor het imago van dit team. José De Cauwer

17:14 17 uur 14. Het gesprek tussen de twee ploegmaats is nog niet voorbij. Maar het is met de glimlach. . Het gesprek tussen de twee ploegmaats is nog niet voorbij. Maar het is met de glimlach.

17:13 17 uur 13. Van Aert... Sparen? Niets van: Van Aert gaat gewoon finishen in de groep van de gele trui. . Van Aert... Sparen? Niets van: Van Aert gaat gewoon finishen in de groep van de gele trui.

17:12 17 uur 12. Carapaz heeft de bollentrui al als beloning, Kwiatkowski krijgt misschien een compensatie voor alle werk van de voorbije jaren en zijn anciënniteit. Zo oordeelt José De Cauwer toch. Maar wat zeggen ze bij Ineos? Ze poetsen hun blazoen toch een beetje op. . Carapaz heeft de bollentrui al als beloning, Kwiatkowski krijgt misschien een compensatie voor alle werk van de voorbije jaren en zijn anciënniteit. Zo oordeelt José De Cauwer toch. Maar wat zeggen ze bij Ineos? Ze poetsen hun blazoen toch een beetje op.

17:11 17 uur 11. Helemaal in de staart van de koers hebben Frison en Kluge de bus bijna te pakken. Van Asbroeck is nu de rode lantaarn in deze etappe. . Helemaal in de staart van de koers hebben Frison en Kluge de bus bijna te pakken. Van Asbroeck is nu de rode lantaarn in deze etappe.

17:11 17 uur 11. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:10 17 uur 10. Zullen we Kwiatkowski ook maar opschrijven voor het WK? José De Cauwer. Zullen we Kwiatkowski ook maar opschrijven voor het WK? José De Cauwer

17:09 17 uur 09. De Pool en de Ecuadoraan beginnen te praten. Een sprintje zou mooi zijn, maar we zien het niet meteen gebeuren. . De Pool en de Ecuadoraan beginnen te praten. Een sprintje zou mooi zijn, maar we zien het niet meteen gebeuren.

17:08 17 uur 08. De strijdlust is voor Hirschi. Kwiatkowski en Carapaz beginnen zo meteen weer te dalen en kunnen de laatste afspraken voor de aankomststreep vastleggen. . De strijdlust is voor Hirschi. Kwiatkowski en Carapaz beginnen zo meteen weer te dalen en kunnen de laatste afspraken voor de aankomststreep vastleggen.

17:08 17 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:05 17 uur 05. Probleem opgelost voor Porte. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Porte pikt weer aan bij de gele trui. Met een dankje voor Van Aert, die ook enkele beurten gedaan heeft. De 2 leiders zitten op 10 km van de finish. Nummer 3 Hirschi gaat ingerekend worden en dus liggen er nog enkele boni's voor de toppers. Uran wordt de grote verliezer: hij mag nu al 3 minuten bijrekenen. . Probleem opgelost voor Porte Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Porte pikt weer aan bij de gele trui. Met een dankje voor Van Aert, die ook enkele beurten gedaan heeft.

De 2 leiders zitten op 10 km van de finish. Nummer 3 Hirschi gaat ingerekend worden en dus liggen er nog enkele boni's voor de toppers. Uran wordt de grote verliezer: hij mag nu al 3 minuten bijrekenen.

17:04 17 uur 04. Porte is zijn tenen aan het uitkuisen, maar het loont wel. Hij heeft het groepje van de gele trui in het vizier. De samensmelting is nakend. . Porte is zijn tenen aan het uitkuisen, maar het loont wel. Hij heeft het groepje van de gele trui in het vizier. De samensmelting is nakend.

17:03 17 uur 03. Van Aert heeft Dumoulin (en Porte) nog wat dichter proberen te brengen, maar blaast nu toch uit. Wat een ritje weer. . Van Aert heeft Dumoulin (en Porte) nog wat dichter proberen te brengen, maar blaast nu toch uit. Wat een ritje weer.

17:01 17 uur 01. Alsof het allemaal nog niet erg genoeg was, krijgen we nu nog een uitloper, die zelfs niet voldoende bleek om als officieel bergje opgenomen te worden. Dit breekt het ritme weer. . Alsof het allemaal nog niet erg genoeg was, krijgen we nu nog een uitloper, die zelfs niet voldoende bleek om als officieel bergje opgenomen te worden. Dit breekt het ritme weer.

17:00 17 uur . Bilbao is ingerekend door het trosje van de gele trui en gaat nu nog een beetje sleuren voor Landa. In het groepje van Porte zien we zowaar Dumoulin en Van Aert kopbeurten voor hun rekening nemen. . Bilbao is ingerekend door het trosje van de gele trui en gaat nu nog een beetje sleuren voor Landa. In het groepje van Porte zien we zowaar Dumoulin en Van Aert kopbeurten voor hun rekening nemen.

16:59 16 uur 59. Overzicht op 13 km van de finish. Carapaz en Kwiatkowski Hirschi op 3'40" Roglic, Kuss, Landa, Yates, Pogacar en Lopez op 4'52" Porte, Dumoulin Van Aert, Verona en Caruso op 5'19" Yates op 6'22" . Overzicht op 13 km van de finish Carapaz en Kwiatkowski Hirschi op 3'40" Roglic, Kuss, Landa, Yates, Pogacar en Lopez op 4'52" Porte, Dumoulin Van Aert, Verona en Caruso op 5'19" Yates op 6'22"

16:57 16 uur 57. Hoe doe je dat, met twee ploegmaats naar de finish rijden? Het doet me denken aan Roubaix 1996. Carl Berteele op de motor. Hoe doe je dat, met twee ploegmaats naar de finish rijden? Het doet me denken aan Roubaix 1996. Carl Berteele op de motor

16:57 16 uur 57. Er wordt in het groepje van Roglic meer gepraat dan gereden. Mas is de drijvende kracht, maar Porte komt enkele tellen dichter. . Er wordt in het groepje van Roglic meer gepraat dan gereden. Mas is de drijvende kracht, maar Porte komt enkele tellen dichter.

16:56 16 uur 56. Sloveens overleg. Roglic legt zijn hand op de schouder van Pogacar. Wat zijn de twee Slovenen aan het bekokstoven? Gewapende vrede? . Sloveens overleg Roglic legt zijn hand op de schouder van Pogacar. Wat zijn de twee Slovenen aan het bekokstoven? Gewapende vrede?

16:54 16 uur 54. Roglic kiest voor de veiligste positie in de afdaling: de eerste plaats. Kuss zit in zijn wiel, maar de ploegmaat laat geen gat vallen. . Roglic kiest voor de veiligste positie in de afdaling: de eerste plaats. Kuss zit in zijn wiel, maar de ploegmaat laat geen gat vallen.

16:54 Dit wordt de stand in het bergklassement. 16 uur 54. Dit wordt de stand in het bergklassement. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:53 16 uur 53. In het groepje van Porte en Dumoulin zit nog een Jumbo Visma-man: Van Aert, jawel. . In het groepje van Porte en Dumoulin zit nog een Jumbo Visma-man: Van Aert, jawel.

16:52 16 uur 52. Chapeau voor Kwiatkowski en Carapaz. Ze verdienen deze ritzege. José De Cauwer. Chapeau voor Kwiatkowski en Carapaz. Ze verdienen deze ritzege. José De Cauwer

16:51 16 uur 51. Hoe gaan ze dit bij Ineos oplossen? Het duo trekt wellicht samen naar de finish, maar we zien hen niet sprinten. Carapaz verdient het na al zijn aanvalswerk van de voorbije dagen, Kwiatkowski na alle werk van de voorbije jaren. De Pool heeft nog nooit een rit gewonnen in de Tour. . Hoe gaan ze dit bij Ineos oplossen? Het duo trekt wellicht samen naar de finish, maar we zien hen niet sprinten. Carapaz verdient het na al zijn aanvalswerk van de voorbije dagen, Kwiatkowski na alle werk van de voorbije jaren. De Pool heeft nog nooit een rit gewonnen in de Tour.

16:50 16 uur 50. Pogacar en Roglic maken indruk op de onverharde strook, Porte sukkelt en verliest tijd. Pogacar en Roglic maken indruk op de onverharde strook, Porte sukkelt en verliest tijd

16:49 Voor een keertje geen val, wel een lekke band nekt Porte. 16 uur 49. Voor een keertje geen val, wel een lekke band nekt Porte. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:47 16 uur 47. Overzicht. Kwiatkowski en Carapaz Bilbao op 1'39" Hirschi op 3'17" Roglic, Pogacar, Lopez, Mas, Kuss en Landa op 5'02" Porte en Dumoulin op 5'33" . Overzicht Kwiatkowski en Carapaz Bilbao op 1'39" Hirschi op 3'17" Roglic, Pogacar, Lopez, Mas, Kuss en Landa op 5'02" Porte en Dumoulin op 5'33"

16:46 16 uur 46. Mas kan plaatsen winnen en ergert zich aan het gebrek aan samenwerking met Landa en co. Porte wordt op 35 seconden gesignaleerd. Het speelt in zijn kaart dat de vaart nu wat weg is bij Roglic. . Mas kan plaatsen winnen en ergert zich aan het gebrek aan samenwerking met Landa en co. Porte wordt op 35 seconden gesignaleerd. Het speelt in zijn kaart dat de vaart nu wat weg is bij Roglic.

16:46 16 uur 46. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:45 16 uur 45. Ook de toppers bergen hun stofzuiger op. Porte is de verliezer van deze zone na zijn pech. . Ook de toppers bergen hun stofzuiger op. Porte is de verliezer van deze zone na zijn pech.

16:44 16 uur 44. De ritzege is voor het Ineos-duo, bij de favorieten zijn dit de sterke mannen: Roglic, Lopez, Landa, Mas en Pogacar. Vooral de leider straalt nu kracht uit. . De ritzege is voor het Ineos-duo, bij de favorieten zijn dit de sterke mannen: Roglic, Lopez, Landa, Mas en Pogacar. Vooral de leider straalt nu kracht uit.

16:43 Lekke band. Porte drift weg op de grindwegen: de Australiër heeft een leegloper, zeer sneu voor de nummer 4 in de stand. . 16 uur 43. Lekke band Porte drift weg op de grindwegen: de Australiër heeft een leegloper, zeer sneu voor de nummer 4 in de stand.

16:42 16 uur 42. Het sprintje van Pogacar krijgt een verklaring: hij pakt nog punten op de top en komt tot op enkele streepjes van Carapaz in het bergklassement. Ook daar blijft het razendspannend. . Het sprintje van Pogacar krijgt een verklaring: hij pakt nog punten op de top en komt tot op enkele streepjes van Carapaz in het bergklassement. Ook daar blijft het razendspannend.

16:40 16 uur 40. Favorieten op de top. Op de top wordt Landa bijgebeend door de andere klassementsmannen. Pogacar, Roglic, Mas, Lopez, Porte en Kuss zitten in het wiel van de Spanjaard. Het is Pogacar die de laatste bres gedicht heeft. Ook zij gaan nu naar de gravelstrook. . Favorieten op de top Op de top wordt Landa bijgebeend door de andere klassementsmannen. Pogacar, Roglic, Mas, Lopez, Porte en Kuss zitten in het wiel van de Spanjaard. Het is Pogacar die de laatste bres gedicht heeft. Ook zij gaan nu naar de gravelstrook.

16:38 16 uur 38. Kwiatkowski en Carapaz zijn bijna verlost van het stukje Strade Bianche in de Tour. Ze beginnen aan de afdaling, die straks onderbroken wordt door een vervelende knik. . Kwiatkowski en Carapaz zijn bijna verlost van het stukje Strade Bianche in de Tour. Ze beginnen aan de afdaling, die straks onderbroken wordt door een vervelende knik.

16:38 16 uur 38. Carapaz en Kwiatkowski op de onverharde strook, Landa bijna gegrepen door favorieten. Carapaz en Kwiatkowski op de onverharde strook, Landa bijna gegrepen door favorieten

16:37 16 uur 37. Er komt nu toch reactie bij de protagonisten. Mas danst op de trappers, Pogacar wordt geprikkeld. Maar het debat wordt snel afgeklopt. . Er komt nu toch reactie bij de protagonisten. Mas danst op de trappers, Pogacar wordt geprikkeld. Maar het debat wordt snel afgeklopt.

16:37 16 uur 37. Landa zwoegt zich tot bij zijn Italiaanse knecht Caruso. Wat heeft hij nog in de tank? . Landa zwoegt zich tot bij zijn Italiaanse knecht Caruso. Wat heeft hij nog in de tank?

16:36 16 uur 36. Landa kijkt om en ziet hoe een verbluffende Van Aert het groepje toppers, een man of 8, tot op 20 seconden brengt. Zijn aanval lijkt een maat voor niets. . Landa kijkt om en ziet hoe een verbluffende Van Aert het groepje toppers, een man of 8, tot op 20 seconden brengt. Zijn aanval lijkt een maat voor niets.

16:34 Montée du Plateau des Glières. Carapaz zal deze dag afsluiten als bergkoning. Hij bereikt de laatste Alpentop met zijn Poolse broeder in zijn zog. We trekken nu zowaar naar een grindstrook, weliswaar eentje die met de grote versnelling genomen kan worden. . 16 uur 34. Montée du Plateau des Glières Carapaz zal deze dag afsluiten als bergkoning. Hij bereikt de laatste Alpentop met zijn Poolse broeder in zijn zog. We trekken nu zowaar naar een grindstrook, weliswaar eentje die met de grote versnelling genomen kan worden.

16:33 16 uur 33. Landa moet nog 2 kilometer kachelen. Voor hem toeven nog ergens Caruso en Bilbao. Spelen zij nog een rol? . Landa moet nog 2 kilometer kachelen. Voor hem toeven nog ergens Caruso en Bilbao. Spelen zij nog een rol?

16:32 16 uur 32. Carapaz neemt nu toch eens over van de Poolse arbeider. Neemt hij zijn ploegmaat mee over de top? . Carapaz neemt nu toch eens over van de Poolse arbeider. Neemt hij zijn ploegmaat mee over de top?

16:31 16 uur 31. Van Aert is nog altijd de man die werkt voor Roglic. Daar zien we ook Dumoulin, Kuss, Mas, Pogacar, Lopez en Porte. Ook voor Yates gaat het te snel. . Van Aert is nog altijd de man die werkt voor Roglic. Daar zien we ook Dumoulin, Kuss, Mas, Pogacar, Lopez en Porte. Ook voor Yates gaat het te snel.

16:29 16 uur 29. Jumbo-Visma draait de vijs toch wat steviger aan. Ook Valverde moet passen. Intussen raapt Landa vroege vluchters op, maar Caruso heeft hij nog niet te pakken. . Jumbo-Visma draait de vijs toch wat steviger aan. Ook Valverde moet passen.

Intussen raapt Landa vroege vluchters op, maar Caruso heeft hij nog niet te pakken.

16:29 16 uur 29. Carapaz voor de bollen, Kwiatkowski voor de ritzege? Michel Wuyts . Carapaz voor de bollen, Kwiatkowski voor de ritzege? Michel Wuyts

16:29 Komt er een alliantie tussen Landa en Lopez? 16 uur 29. Komt er een alliantie tussen Landa en Lopez? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:28 16 uur 28. Een 25-tal seconden, Landa rijdt niet al te ver weg. Maar hij probeert het wel. . Een 25-tal seconden, Landa rijdt niet al te ver weg. Maar hij probeert het wel.

16:26 16 uur 26. Uran zwalpt. De verhoudingen van gisteren worden bevestigd: Uran begint al te krasselen. Hij heeft assistentie, maar de Colombiaan zou in de stand verder kunnen wegzakken. . Uran zwalpt De verhoudingen van gisteren worden bevestigd: Uran begint al te krasselen. Hij heeft assistentie, maar de Colombiaan zou in de stand verder kunnen wegzakken.

16:24 16 uur 24. Op 3 kilometer van de top ziet het er rooskleurig uit voor Ineos, want Kwiatkowski en Carapaz hebben Bilbao dus gedropt. In het peloton heeft Landa zijn alles of niets ingezet, maar zijn aanzet lokt geen reactie uit. . Op 3 kilometer van de top ziet het er rooskleurig uit voor Ineos, want Kwiatkowski en Carapaz hebben Bilbao dus gedropt. In het peloton heeft Landa zijn alles of niets ingezet, maar zijn aanzet lokt geen reactie uit.

16:23 16 uur 23. Het is niet aan Roglic en co om Landa te counteren, wel aan Porte en de anderen. José De Cauwer. Het is niet aan Roglic en co om Landa te counteren, wel aan Porte en de anderen. José De Cauwer

16:23 16 uur 23. We steken overigens ook een pluim op de hoed van De Gendt, die in de achterhoede zijn beste benen terugvindt. Er kan misschien nog een ereplaats uit de bus vallen. . We steken overigens ook een pluim op de hoed van De Gendt, die in de achterhoede zijn beste benen terugvindt. Er kan misschien nog een ereplaats uit de bus vallen.

16:22 16 uur 22. Poels zet zich op kant, Landa staat er nu alleen voor. Hij rijdt 150 meter weg, maar moet nog lang volhouden. Mogelijk kunnen Caruso en Bilbao nog iets voor hem betekenen. . Poels zet zich op kant, Landa staat er nu alleen voor. Hij rijdt 150 meter weg, maar moet nog lang volhouden. Mogelijk kunnen Caruso en Bilbao nog iets voor hem betekenen.

16:22 16 uur 22. Bilbao buigt steeds dieper door. Hebben we Bilbao verkeerd ingeschat? De Spanjaard kraakt onder het gebeuk van Kwiatkowski. Carapaz kan zijn ploegmakker wel nog volgen. . Bilbao buigt steeds dieper door Hebben we Bilbao verkeerd ingeschat? De Spanjaard kraakt onder het gebeuk van Kwiatkowski. Carapaz kan zijn ploegmakker wel nog volgen.

16:22 16 uur 22. Landa springt weg uit het peloton, Bilbao moet vooraan afhaken. Landa springt weg uit het peloton, Bilbao moet vooraan afhaken

16:20 16 uur 20. Landa! We zaten er op te wachten en bij de voet versnelt Poels met Landa in zijn wiel. De Spanjaard kan richting Caruso proberen te rijden. . Landa! We zaten er op te wachten en bij de voet versnelt Poels met Landa in zijn wiel. De Spanjaard kan richting Caruso proberen te rijden.

16:18 16 uur 18. In het slot van deze etappe kun je maar beter over capaciteiten als tijdrijder beschikken. Bilbao is de Spaanse kampioen tegen de klok en heeft dus misschien wel een streepje voor. Kwiatkowski voert nog steeds de forcing voor ploegmakker Carapaz. . In het slot van deze etappe kun je maar beter over capaciteiten als tijdrijder beschikken. Bilbao is de Spaanse kampioen tegen de klok en heeft dus misschien wel een streepje voor. Kwiatkowski voert nog steeds de forcing voor ploegmakker Carapaz.

16:17 16 uur 17. In het peloton maken ze zich klaar voor de sprint naar de voet van de berg. Trek-Segafredo en Movistar vechten om de poleposition. . In het peloton maken ze zich klaar voor de sprint naar de voet van de berg. Trek-Segafredo en Movistar vechten om de poleposition.

16:13 16 uur 13. We zijn begonnen aan de Montée du plateau des Glières, 6 loodzware kilometers. Met een grindstrook als uitsmijter, jawel! . We zijn begonnen aan de Montée du plateau des Glières, 6 loodzware kilometers. Met een grindstrook als uitsmijter, jawel!

16:13 16 uur 13. Ik kan me niet inbeelden dat de 3 leiders samen de top bereiken. José De Cauwer. Ik kan me niet inbeelden dat de 3 leiders samen de top bereiken. José De Cauwer

16:10 16 uur 10. Frison en Kluge. Sprinter Ewan houdt zich voorlopig schuil in de bus, maar zijn luitenanten Kluge en Frison zitten in de penarie. Zij rijden voor de bezemwagen uit. Dat wordt nagelbijten. . Frison en Kluge Sprinter Ewan houdt zich voorlopig schuil in de bus, maar zijn luitenanten Kluge en Frison zitten in de penarie. Zij rijden voor de bezemwagen uit. Dat wordt nagelbijten.

16:08 16 uur 08. Terwijl we steeds dichter bij het beest van buiten categorie komen, blijft Bilbao in de wielen van het Ineos-duo. De Spanjaard won vorig jaar twee ritten in de Giro, die Carapaz op zijn naam schreef. Beide ploegen staan overigens nog met lege handen. . Terwijl we steeds dichter bij het beest van buiten categorie komen, blijft Bilbao in de wielen van het Ineos-duo. De Spanjaard won vorig jaar twee ritten in de Giro, die Carapaz op zijn naam schreef. Beide ploegen staan overigens nog met lege handen.

16:06 16 uur 06. De kansen op een terugkeer van Hirschi mogen we helemaal uitvlakken. In zijn eentje verliest de Zwitser meer en meer terrein: 1'10". . De kansen op een terugkeer van Hirschi mogen we helemaal uitvlakken. In zijn eentje verliest de Zwitser meer en meer terrein: 1'10".

16:03 Hirschi likt zijn wonden na een val. 16 uur 03. Hirschi likt zijn wonden na een val

16:00 16 uur . Het ziet er meer en meer naar uit dat de ritzege naar Carapaz of Bilbao zal gaan. Kwiatkowski mogen we vergeten, want de Pool heeft al heel veel brandstof verbruikt. Dat geldt ook voor Carapaz, die al voor de derde dag op een rij in de frontlinie vertoeft. Bilbao verstopt zich dan weer achter de dubbele bezetting van Ineos en heeft toch al wat krachten kunnen sparen. . Het ziet er meer en meer naar uit dat de ritzege naar Carapaz of Bilbao zal gaan. Kwiatkowski mogen we vergeten, want de Pool heeft al heel veel brandstof verbruikt. Dat geldt ook voor Carapaz, die al voor de derde dag op een rij in de frontlinie vertoeft. Bilbao verstopt zich dan weer achter de dubbele bezetting van Ineos en heeft toch al wat krachten kunnen sparen.

15:57 15 uur 57. En in het peloton? Daar gebeurt weer niets. Het tempo van Jumbo-Visma ontneemt eventuele aanvallers alle moed. . En in het peloton? Daar gebeurt weer niets. Het tempo van Jumbo-Visma ontneemt eventuele aanvallers alle moed.

15:52 15 uur 52. Wedstrijdverhaal. Voor wie nu pas inschakelt, schetsen we wat er al gebeurd is. De omschakeling bij Ineos rendeert, want de Britse formatie had 4 mannetjes mee in een omvangrijke kopgroep die vrij snel kon wegrijden. Na heel wat schermutselingen op de Cormet de Roselend, de eerste hindernis van de dag, reden bergklanten Carapaz en Hirschi in de afdaling weg. Na de afzink kwamen Kwiatkowski, Bilbao en Edet aansluiten. Met z'n vijven stoomden ze door, maar Hirschi schakelde zichzelf uit met een schuiver in een afdaling. Voorin offert Kwiatkowski zich op voor Carapaz, Bilbao lacht in zijn vuistje. Het peloton negeert de ritzege en blijft in gesloten slagorde. . Wedstrijdverhaal Voor wie nu pas inschakelt, schetsen we wat er al gebeurd is. De omschakeling bij Ineos rendeert, want de Britse formatie had 4 mannetjes mee in een omvangrijke kopgroep die vrij snel kon wegrijden.



Na heel wat schermutselingen op de Cormet de Roselend, de eerste hindernis van de dag, reden bergklanten Carapaz en Hirschi in de afdaling weg. Na de afzink kwamen Kwiatkowski, Bilbao en Edet aansluiten.

Met z'n vijven stoomden ze door, maar Hirschi schakelde zichzelf uit met een schuiver in een afdaling. Voorin offert Kwiatkowski zich op voor Carapaz, Bilbao lacht in zijn vuistje.

Het peloton negeert de ritzege en blijft in gesloten slagorde.

15:51 15 uur 51. Carapaz komt op 54 punten, op 12 punten van leider Pogacar. Op de volgende col, de laatste van de dag, liggen 20 punten te wachten. . Carapaz komt op 54 punten, op 12 punten van leider Pogacar. Op de volgende col, de laatste van de dag, liggen 20 punten te wachten.

15:48 Col des Aravis. Nu Hirschi weggevallen is, wordt Carapaz niets in de weg gelegd. Hij schrijft 10 punten bij. Kwiatkowski is nog altijd de gangmaker, de sluwe Bilbao heeft de koppositie op deze col niet gezien. Hirschi is het kind van de rekening van de Poolse arbeid: zijn achterstand is opgelopen tot net geen minuut. . 15 uur 48. Col des Aravis Nu Hirschi weggevallen is, wordt Carapaz niets in de weg gelegd. Hij schrijft 10 punten bij. Kwiatkowski is nog altijd de gangmaker, de sluwe Bilbao heeft de koppositie op deze col niet gezien.



Hirschi is het kind van de rekening van de Poolse arbeid: zijn achterstand is opgelopen tot net geen minuut.

15:44 15 uur 44. Hirschi doet zijn stinkende best om het trio bij de kraag te vatten, maar het wordt ontzettend moeilijk om dat voor de top te verwezenlijken. Kwiatkowski rijdt zich het snot voor de ogen. Intussen is het peloton aan het slabakken. 7'36", dat is een gunstige evolutie voor de kansen op ritwinst voor Carapaz en co. . Hirschi doet zijn stinkende best om het trio bij de kraag te vatten, maar het wordt ontzettend moeilijk om dat voor de top te verwezenlijken. Kwiatkowski rijdt zich het snot voor de ogen.



Intussen is het peloton aan het slabakken. 7'36", dat is een gunstige evolutie voor de kansen op ritwinst voor Carapaz en co.

15:39 15 uur 39. Hirschi heeft zich herpakt en heeft de goeie tred nu toch te pakken. José De Cauwer. Hirschi heeft zich herpakt en heeft de goeie tred nu toch te pakken. José De Cauwer

15:38 15 uur 38. Ze doen elkaar de duvel aan, want Hirschi bijt van zich af. De Zwitser nadert tot op 27 seconden. Het is Kwiatkowski versus de Zwitser, Carapaz en Bilbao laten zich meeglijden. . Ze doen elkaar de duvel aan, want Hirschi bijt van zich af. De Zwitser nadert tot op 27 seconden. Het is Kwiatkowski versus de Zwitser, Carapaz en Bilbao laten zich meeglijden.

15:35 15 uur 35. Edet: het definitieve einde? Edet had maar voor één overnachting gereserveerd. De Fransman haakt op de eerste stroken van de Col des Aravis nog maar eens af. . Edet: het definitieve einde? Edet had maar voor één overnachting gereserveerd. De Fransman haakt op de eerste stroken van de Col des Aravis nog maar eens af.

15:33 15 uur 33. Voorin is het duo van Ineos de motor. Kwiatkowski rijdt zich leeg in dienst van Carapaz, die naast de ritzege ook nog de bollen voor ogen heeft. Het wegvallen van Hirschi, die nog altijd op 40" hangt, is voor beide doelen een meevaller. . Voorin is het duo van Ineos de motor. Kwiatkowski rijdt zich leeg in dienst van Carapaz, die naast de ritzege ook nog de bollen voor ogen heeft. Het wegvallen van Hirschi, die nog altijd op 40" hangt, is voor beide doelen een meevaller.

15:28 15 uur 28. Nog 67 kilometer. Wat rest ons nog in deze etappe? De kopgroep snijdt nu de Col des Aravis aan, eentje van 1e categorie. Daarna dalen we naar de Montée des Glières, de sluipmoordenaar van vandaag. Die top bereiken we op 31 km van de finish. We dalen, ronden nog één knik en dalen dan uiteindelijk naar de finish. . Nog 67 kilometer Wat rest ons nog in deze etappe? De kopgroep snijdt nu de Col des Aravis aan, eentje van 1e categorie. Daarna dalen we naar de Montée des Glières, de sluipmoordenaar van vandaag. Die top bereiken we op 31 km van de finish. We dalen, ronden nog één knik en dalen dan uiteindelijk naar de finish.

15:26 15 uur 26. Toen waren ze weer met z'n vieren. Het is een komen en gaan in de kopgroep. Hirschi komt geen meter dichter, maar Edet heeft zijn plaats ingenomen. De Fransman was gelost op de vorige col, maar heeft de afdaling gebruikt om de kloof te dichten. . Toen waren ze weer met z'n vieren Het is een komen en gaan in de kopgroep. Hirschi komt geen meter dichter, maar Edet heeft zijn plaats ingenomen. De Fransman was gelost op de vorige col, maar heeft de afdaling gebruikt om de kloof te dichten.

15:20 Tijdsverschil. Koplopers Kwiatkowski, Carapaz, Bilbao Hirschi op 39" De Gendt en co op 2'17" Peloton op 6'10" . 15 uur 20. Tijdsverschil Koplopers Kwiatkowski, Carapaz, Bilbao



Hirschi op 39"

De Gendt en co op 2'17"

Peloton op 6'10"

15:18 15 uur 18. Hirschi begint nu toch te jagen, maar moet weer corrigeren. Voorin wacht het trio niet. Voor een goed begrip, het gaat nog om Kwiatkowski en Carapaz (Ineos) en Bilbao (Bahrein). . Hirschi begint nu toch te jagen, maar moet weer corrigeren. Voorin wacht het trio niet. Voor een goed begrip, het gaat nog om Kwiatkowski en Carapaz (Ineos) en Bilbao (Bahrein).

15:15 15 uur 15. In de afdaling van de Roselend had Hirschi enkele klappen uitgedeeld, nu deelt hij zelf in de klappen. Ineos bakt hem een koekje van eigen deeg. De Zwitser, met stevige schaafwonden op zijn voorarm, rijdt in zijn eentje op 35 seconden. . In de afdaling van de Roselend had Hirschi enkele klappen uitgedeeld, nu deelt hij zelf in de klappen. Ineos bakt hem een koekje van eigen deeg. De Zwitser, met stevige schaafwonden op zijn voorarm, rijdt in zijn eentje op 35 seconden.

15:14 15 uur 14. Hirschi schuift onderuit in een bocht in de afdaling en valt vooraan weg. Hirschi schuift onderuit in een bocht in de afdaling en valt vooraan weg

15:13 15 uur 13. Hirschi: opgelet dat je niet te veel zelfvertrouwen krijgt... José De Cauwer. Hirschi: opgelet dat je niet te veel zelfvertrouwen krijgt... José De Cauwer

15:11 Val Hirschi! Hij is dan toch niet onfeilbaar. Hirschi wordt opgejut door Kwiatkowski en legt zich plat in een bocht, maar glijdt weg. De Zwitser moet even bekomen van die klap, maar zit weer op zijn fiets. . 15 uur 11. Val Hirschi! Hij is dan toch niet onfeilbaar. Hirschi wordt opgejut door Kwiatkowski en legt zich plat in een bocht, maar glijdt weg. De Zwitser moet even bekomen van die klap, maar zit weer op zijn fiets.

15:10 15 uur 10. Wat zegt de bergstand? Hirschi komt op 48 punten, Carapaz op 44 punten. Vandaag worden nog 30 punten uitgedeeld. . Wat zegt de bergstand? Hirschi komt op 48 punten, Carapaz op 44 punten. Vandaag worden nog 30 punten uitgedeeld.

15:10 15 uur 10. Nog 82 kilometer. De druk van achteruit is niet echt meer aanwezig. De Gendt en co worden op de top op 1'34" geklokt. . Nog 82 kilometer De druk van achteruit is niet echt meer aanwezig. De Gendt en co worden op de top op 1'34" geklokt.

15:10 15 uur 10. Hirschi laat zich niet verrassen door plotse aanval van Carapaz. Hirschi laat zich niet verrassen door plotse aanval van Carapaz

15:09 Col des Saisies. Carapaz probeert Hirschi met een aanval te verschalken, maar de Zwitser beheerst het spelletje. Hij stapelt en neemt ook deze hoofdprijs voor zijn rekening. . 15 uur 09. Col des Saisies Carapaz probeert Hirschi met een aanval te verschalken, maar de Zwitser beheerst het spelletje. Hij stapelt en neemt ook deze hoofdprijs voor zijn rekening.

15:07 Sprinters zoals Caleb Ewan, beleven opnieuw een loodzware dag. 15 uur 07. Sprinters zoals Caleb Ewan, beleven opnieuw een loodzware dag

15:04 15 uur 04. Bij de achtervolgende groep van De Gendt lijkt de veer nu wel gebroken. De Lotto-man krijgt ook geen steun van Sanchez en co. . Bij de achtervolgende groep van De Gendt lijkt de veer nu wel gebroken. De Lotto-man krijgt ook geen steun van Sanchez en co.

15:02 15 uur 02. Edet past. Voorin gaat het kaarten met z'n vieren iets makkelijker: op 3 kilometer van de top kan Edet (Cofidis) niet meer volgen. . Edet past Voorin gaat het kaarten met z'n vieren iets makkelijker: op 3 kilometer van de top kan Edet (Cofidis) niet meer volgen.

15:02 15 uur 02. Sterke De Gendt dunt het achtervolgende groepje uit, Edet moet koplopers laten gaan. Sterke De Gendt dunt het achtervolgende groepje uit, Edet moet koplopers laten gaan

14:58 14 uur 58. De werken van De Gendt. Hij komt blijkbaar stilaan onder stoom: De Gendt is al een paar keer gelost, is steeds weer teruggekomen en dunt de "poursuivants" nu ferm uit: Caruso, Sanchez, Verona, Herrada, Peters en Geschke kunnen nog volgen, de rest past. De achterstand wordt ook kleiner: 35". . De werken van De Gendt Hij komt blijkbaar stilaan onder stoom: De Gendt is al een paar keer gelost, is steeds weer teruggekomen en dunt de "poursuivants" nu ferm uit: Caruso, Sanchez, Verona, Herrada, Peters en Geschke kunnen nog volgen, de rest past. De achterstand wordt ook kleiner: 35".

14:57 14 uur 57. Sanchez? In die groep met onder meer Caruso en De Gendt sluipt ook L.L.Sanchez mee. Speelt de Spaanse kampioen straks nog een rol in een plannetje van Superman Lopez? . Sanchez? In die groep met onder meer Caruso en De Gendt sluipt ook L.L.Sanchez mee. Speelt de Spaanse kampioen straks nog een rol in een plannetje van Superman Lopez?

14:55 14 uur 55. De sterkste vluchters zijn weggereden. En daar trekt Kwiatkowski voluit de kaart van Carapaz, die toch al voor de derde dag aanvalt. José De Cauwer. De sterkste vluchters zijn weggereden. En daar trekt Kwiatkowski voluit de kaart van Carapaz, die toch al voor de derde dag aanvalt. José De Cauwer

14:53 14 uur 53. Landa? Gisteren liet hij zijn ploegmaats snoeihard brommeren, maar Mikel Landa blies vooral zijn eigen motor op. Nu heeft hij met Bilbao een man in de kopgroep en met Caruso een man bij de achtervolgers. Dienen zij straks als springplank of zijn de schakels naar voren gestuurd met ritwinst als eerste doel? . Landa? Gisteren liet hij zijn ploegmaats snoeihard brommeren, maar Mikel Landa blies vooral zijn eigen motor op. Nu heeft hij met Bilbao een man in de kopgroep en met Caruso een man bij de achtervolgers. Dienen zij straks als springplank of zijn de schakels naar voren gestuurd met ritwinst als eerste doel?

14:48 14 uur 48. Nog 8 kilometer tot de top en dan zijn we stilaan halfweg deze etappe. Maar het zwaartepunt ligt nog in het verschiet met cols van 1e categorie en buiten categorie. . Nog 8 kilometer tot de top en dan zijn we stilaan halfweg deze etappe. Maar het zwaartepunt ligt nog in het verschiet met cols van 1e categorie en buiten categorie.

14:45 14 uur 45. In het peloton wordt Van Aert nog altijd in de wachtkamer gehouden. Gesink neemt deze fase voor zijn rekening. . In het peloton wordt Van Aert nog altijd in de wachtkamer gehouden. Gesink neemt deze fase voor zijn rekening.

14:44 Kan Carapaz het vandaag wel afmaken? 14 uur 44. Kan Carapaz het vandaag wel afmaken?

14:41 14 uur 41. Hoe zou het nog met de sprinters zijn? Voor hen blijft de schade voorlopig beperkt. Zo wordt groene trui Bennett op 9 minuten van de leiders gemeld. Maar het wordt straks ongetwijfeld rekenen en bang afwachten wat de tijdslimiet zegt. . Hoe zou het nog met de sprinters zijn? Voor hen blijft de schade voorlopig beperkt. Zo wordt groene trui Bennett op 9 minuten van de leiders gemeld. Maar het wordt straks ongetwijfeld rekenen en bang afwachten wat de tijdslimiet zegt.

14:37 Tijdsverschil. Na de esbattementen in de afdaling van de Roselend ligt de koers weer wat meer in een plooi. De 5 leiders flirten met de minuut, het peloton conserveert de achterstand: 4'44". . 14 uur 37. Tijdsverschil Na de esbattementen in de afdaling van de Roselend ligt de koers weer wat meer in een plooi. De 5 leiders flirten met de minuut, het peloton conserveert de achterstand: 4'44".

14:35 14 uur 35. In het peloton vraagt Quintana om zijn ploegleider. De Colombiaan is weggegleden tot de 15e notering in het klassement. . In het peloton vraagt Quintana om zijn ploegleider. De Colombiaan is weggegleden tot de 15e notering in het klassement.

14:33 14 uur 33. Wielrennen Degenkolb slikt vroeg Tour-afscheid door in 3e rit in Ronde van Luxemburg

14:32 14 uur 32. De Gendt zit nog altijd in de tweede groep, met onder meer ook Jungels, Roche, Geschke, Molard en andere Verona's. Maar hun verhaal is toch stilaan geschreven, vrezen we. . De Gendt zit nog altijd in de tweede groep, met onder meer ook Jungels, Roche, Geschke, Molard en andere Verona's. Maar hun verhaal is toch stilaan geschreven, vrezen we.

14:30 14 uur 30. 5 leiders laten de rest achter na de eerste col: Hirschi, Carapaz, Bilbao, Edet en Kwiatkowski. 5 leiders laten de rest achter na de eerste col: Hirschi, Carapaz, Bilbao, Edet en Kwiatkowski

14:29 14 uur 29. Er is geen tijd voor wat verpozing. We zitten nu al aan de eerste klimmeters van de Col des Saisies, 2e categorie: bijna 15 kilometer aan 6,4 procent. . Er is geen tijd voor wat verpozing. We zitten nu al aan de eerste klimmeters van de Col des Saisies, 2e categorie: bijna 15 kilometer aan 6,4 procent.

14:28 14 uur 28. Ik denk dat de 5 vogels gaan vliegen zijn. . José De Cauwer. Ik denk dat de 5 vogels gaan vliegen zijn. José De Cauwer

14:25 14 uur 25. Overzicht. We hebben nog eens met de mengbeker geschud en op 100 km van de aankomst is dit de koerssituatie. De tête de la course wordt gevormd door Carapaz, Kwiatkowski (Ineos), Edet (Cofidis), Hirschi (Sunweb) en Bilbao (Bahrein-McLaren). De andere ex-koplopers zitten zowat in niemandsland op 45 tellen. Het peloton geeft hen 4'29". . Overzicht We hebben nog eens met de mengbeker geschud en op 100 km van de aankomst is dit de koerssituatie.

De tête de la course wordt gevormd door Carapaz, Kwiatkowski (Ineos), Edet (Cofidis), Hirschi (Sunweb) en Bilbao (Bahrein-McLaren).



De andere ex-koplopers zitten zowat in niemandsland op 45 tellen. Het peloton geeft hen 4'29".

14:20 14 uur 20. De Gendt moet nog een stukje klimmen. We denken dat hij zijn offensief stilaan staakt. . De Gendt moet nog een stukje klimmen. We denken dat hij zijn offensief stilaan staakt.

14:18 Côte de la route des Villes. We zijn verlost van deze kuitenbijter, de tweede beklimming van de dag. Hirschi wint opnieuw na een pittig sprintje. De Zwitser is op jacht voor de bollen. . 14 uur 18. Côte de la route des Villes We zijn verlost van deze kuitenbijter, de tweede beklimming van de dag. Hirschi wint opnieuw na een pittig sprintje. De Zwitser is op jacht voor de bollen.

14:17 De 5 leiders. 14 uur 17. De 5 leiders. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:15 14 uur 15. In de kopgroep, of eigenlijk de achtervolgende groep, haken steeds meer mensen af. De fase van de versplintering is weer ingezet. . In de kopgroep, of eigenlijk de achtervolgende groep, haken steeds meer mensen af. De fase van de versplintering is weer ingezet.

14:15 Jumbo-Visma houdt de controle in het peloton. 14 uur 15. Jumbo-Visma houdt de controle in het peloton

14:13 14 uur 13. 5 leiders. Er is versterking, maar niet van het hele pakket. Kwiatkowski, Edet en Bilbao verschijnen op het toneel. De Pool gebaart meteen naar Carapaz dat hij wil rijden. . 5 leiders Er is versterking, maar niet van het hele pakket. Kwiatkowski, Edet en Bilbao verschijnen op het toneel. De Pool gebaart meteen naar Carapaz dat hij wil rijden.

14:11 14 uur 11. Nog 110 kilometer. Hirschi en Carapaz moeten als eerste renners schakelen. Na de afdaling hebben ze een halve minuut verzameld, maar ze overleggen nu even. Wachten op de anderen is verstandiger. Dat lijken ze ook te doen. . Nog 110 kilometer Hirschi en Carapaz moeten als eerste renners schakelen. Na de afdaling hebben ze een halve minuut verzameld, maar ze overleggen nu even. Wachten op de anderen is verstandiger. Dat lijken ze ook te doen.

14:09 14 uur 09. De afdaling zit er bijna op. Lang hoeven we niet te wachten op de volgende bult, al is de Côte de la route des Villes een eitje in vergelijking met al het andere klimwerk. . De afdaling zit er bijna op. Lang hoeven we niet te wachten op de volgende bult, al is de Côte de la route des Villes een eitje in vergelijking met al het andere klimwerk.

14:05 14 uur 05. Hirschi en Carapaz kijken niet meteen om. De 17 kompanen van zonet worden op 18 seconden gezet. . Hirschi en Carapaz kijken niet meteen om. De 17 kompanen van zonet worden op 18 seconden gezet.

14:05 Thomas De Gendt zit mee in de kopgroep. 14 uur 05. Thomas De Gendt zit mee in de kopgroep

14:02 14 uur 02. Zit de wedstrijd nu even op slot? Dat zou kunnen. Jumbo-Visma laat de teugels een beetje vieren. Dat zien we aan de chrono: 3'05". . Zit de wedstrijd nu even op slot? Dat zou kunnen. Jumbo-Visma laat de teugels een beetje vieren. Dat zien we aan de chrono: 3'05".

13:58 De achterstand van het peloton op de top: 2'48". 13 uur 58. De achterstand van het peloton op de top: 2'48". Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:57 13 uur 57. Hirschi is een meesterdaler en rijdt met Carapaz even voor de andere vluchters uit. De Gendt en tutti quanti zullen straks wel weer aanpikken. . Hirschi is een meesterdaler en rijdt met Carapaz even voor de andere vluchters uit. De Gendt en tutti quanti zullen straks wel weer aanpikken.

13:56 13 uur 56. In de afzink kunnen we de beentjes even laten ademen. Straks volgt een tussendoortje van 3e categorie, daarna is de Col des Saisies een nieuwe uitdaging van 2e categorie. . In de afzink kunnen we de beentjes even laten ademen. Straks volgt een tussendoortje van 3e categorie, daarna is de Col des Saisies een nieuwe uitdaging van 2e categorie.

13:56 13 uur 56. RETRO: De afdaling van de Roselend, waar Johan Bruyneel in 1996 in het ravijn belandde. RETRO: De afdaling van de Roselend, waar Johan Bruyneel in 1996 in het ravijn belandde

13:52 Cormet de Roselend. Met de 19 leiders trekken we naar de top. Hirschi klopt Carapaz in een sprintje en plukt de hoofdprijs. De Zwitser komt op 41 punten, Carapaz op 40. Pogacar is leider met 66 bollen. . 13 uur 52. Cormet de Roselend Met de 19 leiders trekken we naar de top. Hirschi klopt Carapaz in een sprintje en plukt de hoofdprijs. De Zwitser komt op 41 punten, Carapaz op 40. Pogacar is leider met 66 bollen.

13:51 13 uur 51. Jumbo-Visma heeft nu een meer klare kijk op de zaken na alle chaos van het eerste uur. Roglic beschikt nog over zijn 5 vaste klimvrienden: 2'14". . Jumbo-Visma heeft nu een meer klare kijk op de zaken na alle chaos van het eerste uur. Roglic beschikt nog over zijn 5 vaste klimvrienden: 2'14".

13:49 13 uur 49. Nog 1 kilometer tot de top. Castroviejo en Reichenbach hebben hun dipje doorgespoeld: we tellen dus 19 lieden in de kopgroep. . Nog 1 kilometer tot de top. Castroviejo en Reichenbach hebben hun dipje doorgespoeld: we tellen dus 19 lieden in de kopgroep.

13:47 13 uur 47. We naderen de top en dus komt ook het bergklassement weer ter sprake. Carapaz, Hirschi en Peters kunnen ons duidelijk maken in welke mate ze geïnteresseerd zijn. . We naderen de top en dus komt ook het bergklassement weer ter sprake. Carapaz, Hirschi en Peters kunnen ons duidelijk maken in welke mate ze geïnteresseerd zijn.

13:45 13 uur 45. Caruso heeft een flinke inspanning geleverd en zit nu dus goed en wel in de kopgroep. De Italiaan is het grootste "gevaar" voor het geel: hij is 12e op 12'30". . Caruso heeft een flinke inspanning geleverd en zit nu dus goed en wel in de kopgroep. De Italiaan is het grootste "gevaar" voor het geel: hij is 12e op 12'30".

13:43 13 uur 43. Niet vergeten: dit is nog altijd maar de eerste van vijf cols. Carl Berteele op de motor. Niet vergeten: dit is nog altijd maar de eerste van vijf cols. Carl Berteele op de motor

13:42 13 uur 42. Op 4 km van de top zijn dit de overlevers van alle schermutselingen: Carapaz, Kwiatkowski, Peters, Jungels, Molard, Bilbao, Caruso, Cataldo, Oliveira, Verona, Geschke, Edet, Herrada, Sanchez, De Gendt, Hirschi en Roche. . Op 4 km van de top zijn dit de overlevers van alle schermutselingen: Carapaz, Kwiatkowski, Peters, Jungels, Molard, Bilbao, Caruso, Cataldo, Oliveira, Verona, Geschke, Edet, Herrada, Sanchez, De Gendt, Hirschi en Roche.