LIVESTREAM Tour: De Gendt zit in kopgroep, onrust op alle fronten

13:58 De achterstand van het peloton op de top: 2'48". 13 uur 58. De achterstand van het peloton op de top: 2'48".

13:57 13 uur 57. Hirschi is een meesterdaler en rijdt met Carapaz even voor de andere vluchters uit. De Gendt en tutti quanti zullen straks wel weer aanpikken. . Hirschi is een meesterdaler en rijdt met Carapaz even voor de andere vluchters uit. De Gendt en tutti quanti zullen straks wel weer aanpikken.

13:56 13 uur 56. In de afzink kunnen we de beentjes even laten ademen. Straks volgt een tussendoortje van 3e categorie, daarna is de Col des Saisies een nieuwe uitdaging van 2e categorie. . In de afzink kunnen we de beentjes even laten ademen. Straks volgt een tussendoortje van 3e categorie, daarna is de Col des Saisies een nieuwe uitdaging van 2e categorie.

13:56 13 uur 56. RETRO: De afdaling van de Roselend, waar Johan Bruyneel in 1996 in het ravijn belandde. RETRO: De afdaling van de Roselend, waar Johan Bruyneel in 1996 in het ravijn belandde

13:52 Cormet de Roselend. Met de 19 leiders trekken we naar de top. Hirschi klopt Carapaz in een sprintje en plukt de hoofdprijs. De Zwitser komt op 41 punten, Carapaz op 40. Pogacar is leider met 66 bollen. . 13 uur 52. Cormet de Roselend Met de 19 leiders trekken we naar de top. Hirschi klopt Carapaz in een sprintje en plukt de hoofdprijs. De Zwitser komt op 41 punten, Carapaz op 40. Pogacar is leider met 66 bollen.

13:51 13 uur 51. Jumbo-Visma heeft nu een meer klare kijk op de zaken na alle chaos van het eerste uur. Roglic beschikt nog over zijn 5 vaste klimvrienden: 2'14". . Jumbo-Visma heeft nu een meer klare kijk op de zaken na alle chaos van het eerste uur. Roglic beschikt nog over zijn 5 vaste klimvrienden: 2'14".

13:49 13 uur 49. Nog 1 kilometer tot de top. Castroviejo en Reichenbach hebben hun dipje doorgespoeld: we tellen dus 19 lieden in de kopgroep. . Nog 1 kilometer tot de top. Castroviejo en Reichenbach hebben hun dipje doorgespoeld: we tellen dus 19 lieden in de kopgroep.

13:47 13 uur 47. We naderen de top en dus komt ook het bergklassement weer ter sprake. Carapaz, Hirschi en Peters kunnen ons duidelijk maken in welke mate ze geïnteresseerd zijn. . We naderen de top en dus komt ook het bergklassement weer ter sprake. Carapaz, Hirschi en Peters kunnen ons duidelijk maken in welke mate ze geïnteresseerd zijn.

13:45 13 uur 45. Caruso heeft een flinke inspanning geleverd en zit nu dus goed en wel in de kopgroep. De Italiaan is het grootste "gevaar" voor het geel: hij is 12e op 12'30". . Caruso heeft een flinke inspanning geleverd en zit nu dus goed en wel in de kopgroep. De Italiaan is het grootste "gevaar" voor het geel: hij is 12e op 12'30".

13:43 13 uur 43. Niet vergeten: dit is nog altijd maar de eerste van vijf cols. Carl Berteele op de motor. Niet vergeten: dit is nog altijd maar de eerste van vijf cols. Carl Berteele op de motor

13:42 13 uur 42. Op 4 km van de top zijn dit de overlevers van alle schermutselingen: Carapaz, Kwiatkowski, Peters, Jungels, Molard, Bilbao, Caruso, Cataldo, Oliveira, Verona, Geschke, Edet, Herrada, Sanchez, De Gendt, Hirschi en Roche. . Op 4 km van de top zijn dit de overlevers van alle schermutselingen: Carapaz, Kwiatkowski, Peters, Jungels, Molard, Bilbao, Caruso, Cataldo, Oliveira, Verona, Geschke, Edet, Herrada, Sanchez, De Gendt, Hirschi en Roche.

13:41 13 uur 41. Deze stroken van de Roselend zijn iets milder. Jojo De Gendt pikt weer aan in de kopgroep. In het peloton haalt ook Jumbo-Visma de voet een klein beetje van het gaspedaal: 1'45". . Deze stroken van de Roselend zijn iets milder. Jojo De Gendt pikt weer aan in de kopgroep. In het peloton haalt ook Jumbo-Visma de voet een klein beetje van het gaspedaal: 1'45".

13:39 13 uur 39. Nog 133 kilometer. We willen niemand ontmoedigen, maar er ligt nog zoveel te wachten op de renners. Caruso zit nu met Bilbao in de kopgroep. De twee makkers van Landa kunnen dus iets betekenen in zijn schaakplan. . Nog 133 kilometer We willen niemand ontmoedigen, maar er ligt nog zoveel te wachten op de renners.

Caruso zit nu met Bilbao in de kopgroep. De twee makkers van Landa kunnen dus iets betekenen in zijn schaakplan.

13:37 13 uur 37. We zitten weer een verdieping hoger op deze eerste col van de dag. Bij de kopgroep is de eerste schifting doorgevoerd en wordt het werk vooral door Ineos opgeknapt. Caruso brengt zijn stevige inspanning stilaan tot een goed einde. . We zitten weer een verdieping hoger op deze eerste col van de dag. Bij de kopgroep is de eerste schifting doorgevoerd en wordt het werk vooral door Ineos opgeknapt. Caruso brengt zijn stevige inspanning stilaan tot een goed einde.

13:32 Gemiddelde snelheid. Het ging van bij de start bergop, maar we schrappen na het eerste uur 37,2 kilometer. Niet mis! . 13 uur 32. Gemiddelde snelheid Het ging van bij de start bergop, maar we schrappen na het eerste uur 37,2 kilometer. Niet mis!

13:30 13 uur 30. Op 9 km van de top van de Cormet de Roselend is de verbrokkeling compleet. Voorin houden nog iets meer dan 15 vluchters stand. De Gendt is stilaan aan het breken. Caruso probeert de oversteek nog te maken, maar de ploegmaat van Landa blijft wat hangen. In de chaos probeert Jumbo-Visma het hoofd koel te houden. Al bij al ligt alles nog op een zakdoek: 1'24". . Op 9 km van de top van de Cormet de Roselend is de verbrokkeling compleet.



Voorin houden nog iets meer dan 15 vluchters stand. De Gendt is stilaan aan het breken.



Caruso probeert de oversteek nog te maken, maar de ploegmaat van Landa blijft wat hangen.



In de chaos probeert Jumbo-Visma het hoofd koel te houden. Al bij al ligt alles nog op een zakdoek: 1'24".

13:29 13 uur 29. Als Jumbo-Visma dit strakke tempo wil onderhouden, dan zullen ze toch jasjes uitdoen. Michel Wuyts . Als Jumbo-Visma dit strakke tempo wil onderhouden, dan zullen ze toch jasjes uitdoen. Michel Wuyts

13:28 Greipel heeft er genoeg van. André Greipel past voor nog eens een dagje vechten met zichzelf: de Duitser verlaat de Tour de France. . 13 uur 28. Greipel heeft er genoeg van André Greipel past voor nog eens een dagje vechten met zichzelf: de Duitser verlaat de Tour de France.

13:28 13 uur 28. De Gendt hangt in de kopgroep aan de rekker. Ook de tegenstoot van Rolland en Alaphilippe wordt in de kiem gesmoord. . De Gendt hangt in de kopgroep aan de rekker. Ook de tegenstoot van Rolland en Alaphilippe wordt in de kiem gesmoord.

13:26 13 uur 26. Wie zijn de sterke mannen in de kopgroep? Castroviejo, Kwiatkowski, Carapaz, Jungels, Peters, Edet, Herrada, Sanchez, Bilbao, Hirschi, Roche, Verona, Cataldo, Oliveira, Geschke, Molard en Reichenbach. . Wie zijn de sterke mannen in de kopgroep? Castroviejo, Kwiatkowski, Carapaz, Jungels, Peters, Edet, Herrada, Sanchez, Bilbao, Hirschi, Roche, Verona, Cataldo, Oliveira, Geschke, Molard en Reichenbach.

13:23 13 uur 23. Er wordt op alle fronten in de potten geroerd en bij bosjes sneuvelen de renners. Straks krijgen we een beter overzicht van dit slagveld. . Er wordt op alle fronten in de potten geroerd en bij bosjes sneuvelen de renners. Straks krijgen we een beter overzicht van dit slagveld.

13:21 13 uur 21. In de kopgroep wordt de logica gerespecteerd en haken nog meer snelle mannen af. De achtervolgende groep met Rolland en Alaphilippe dikt overigens aan: daar zien we nu ook Caruso, ploegmakker van Landa. We moeten nog 12 kilometer klimmen. . In de kopgroep wordt de logica gerespecteerd en haken nog meer snelle mannen af.

De achtervolgende groep met Rolland en Alaphilippe dikt overigens aan: daar zien we nu ook Caruso, ploegmakker van Landa. We moeten nog 12 kilometer klimmen.

13:20 13 uur 20. Dit is de fase van het stichten van de onrust. Michel Wuyts . Dit is de fase van het stichten van de onrust. Michel Wuyts

13:18 13 uur 18. Au boulot, Wout! "De verschillen blijven klein. Er is animo", zien onze commentatoren. Ook in het peloton probeert links of rechts nog een dappere ziel te ontsnappen. Van Aert wordt nu al aan het werk gezet. . Au boulot, Wout! "De verschillen blijven klein. Er is animo", zien onze commentatoren. Ook in het peloton probeert links of rechts nog een dappere ziel te ontsnappen. Van Aert wordt nu al aan het werk gezet.

13:17 13 uur 17. Overzicht. Wie rijdt waar? Kopgroep met onder meer De Gendt, Carapaz, Kwiatkowski, Bilbao... G2 met Rolland, Alaphilippe en Kämna op 58" Peloton op 1'31" . Overzicht Wie rijdt waar?

Kopgroep met onder meer De Gendt, Carapaz, Kwiatkowski, Bilbao...



G2 met Rolland, Alaphilippe en Kämna op 58"



Peloton op 1'31"

13:15 13 uur 15. Er zit veel ongedierte in dit peloton, want we noteren veel jeukende benen. Ook G.Martin gaat al eens op de trappers lopen. De Fransman is de 11e in het klassement. . Er zit veel ongedierte in dit peloton, want we noteren veel jeukende benen. Ook G.Martin gaat al eens op de trappers lopen. De Fransman is de 11e in het klassement.

13:15 13 uur 15. Alaphilippe met Rolland. Rolland staat er niet alleen voor. Ook Alaphilippe, Pacher, Cavagna en Kämna willen de overzetboot nog nemen. . Alaphilippe met Rolland Rolland staat er niet alleen voor. Ook Alaphilippe, Pacher, Cavagna en Kämna willen de overzetboot nog nemen.

13:14 13 uur 14. Gisteren heeft Lopez mij het mooiste verjaardagscadeau gegeven dat ik mij kan wensen. Of we bang zijn dat hij zijn podiumplaats kan verliezen aan Porte in de tijdrit? Als je goeie benen hebt, kijk je niet achterom maar vooruit. Aleksandr Vinokoerov (manager Astana). Gisteren heeft Lopez mij het mooiste verjaardagscadeau gegeven dat ik mij kan wensen. Of we bang zijn dat hij zijn podiumplaats kan verliezen aan Porte in de tijdrit? Als je goeie benen hebt, kijk je niet achterom maar vooruit. Aleksandr Vinokoerov (manager Astana)

13:13 13 uur 13. Vinokoerov: "Vandaag gaat het meteen omhoog en stopt het niet". Vinokoerov: "Vandaag gaat het meteen omhoog en stopt het niet"

13:11 13 uur 11. Zoals verwacht moet B&B de ketting nog wat strakker leggen: Pacher lanceert Rolland, die al een finale avant la lettre moet rijden om tot bij de vluchters te geraken. . Zoals verwacht moet B&B de ketting nog wat strakker leggen: Pacher lanceert Rolland, die al een finale avant la lettre moet rijden om tot bij de vluchters te geraken.

13:10 13 uur 10. Aan de voet van de Cormet de Roselend, al bij al een loper van 18 kilometer, belandt André Greipel al tussen de volgwagens. Het verschil blijft overigens stabiel: 1'21". . Aan de voet van de Cormet de Roselend, al bij al een loper van 18 kilometer, belandt André Greipel al tussen de volgwagens. Het verschil blijft overigens stabiel: 1'21".

13:10 13 uur 10. Bennett moet al meteen lossen op de eerste klim: "Hij zal nog verschrikkelijk zijn peren zien". Bennett moet al meteen lossen op de eerste klim: "Hij zal nog verschrikkelijk zijn peren zien"

13:08 13 uur 08. Bennett houdt het al voor bekeken. De eerste opdracht van de groene trui - de tussenspurt - is al verteerd. Sam Bennett kan geen rol meer spelen in de kopgroep en laat zich afzakken. . Bennett houdt het al voor bekeken De eerste opdracht van de groene trui - de tussenspurt - is al verteerd. Sam Bennett kan geen rol meer spelen in de kopgroep en laat zich afzakken.

13:07 Bij B&B moeten ze opletten dat ze zichzelf niet in de vernieling rijden. 13 uur 07. Bij B&B moeten ze opletten dat ze zichzelf niet in de vernieling rijden.

13:06 Verjaardag. Als je jarig bent tijdens de Tour, dan kun je maar beter voor een avontuur kiezen. Rudy Molard (Groupama-FDJ) wordt 31 vandaag en mag zijn kaarsjes uitblazen in de kopgroep. . 13 uur 06. Verjaardag Als je jarig bent tijdens de Tour, dan kun je maar beter voor een avontuur kiezen. Rudy Molard (Groupama-FDJ) wordt 31 vandaag en mag zijn kaarsjes uitblazen in de kopgroep.

13:04 13 uur 04. 6 ploegen hebben geen pion mee. B&B jaagt dus op de zeer omvangrijke groep met prooien, maar ze krijgen geen steun. Jumbo-Visma heeft niemand meegestuurd, ook UAE, Trek-Segafredo, Michelton-Scott en Total Direct Energie blinken uit in afwezigheid. . 6 ploegen hebben geen pion mee B&B jaagt dus op de zeer omvangrijke groep met prooien, maar ze krijgen geen steun. Jumbo-Visma heeft niemand meegestuurd, ook UAE, Trek-Segafredo, Michelton-Scott en Total Direct Energie blinken uit in afwezigheid.

13:02 13 uur 02. Peters, Carapaz en Hirschi. Wordt het bergklassement een koers in de koers? Pogacar is leider met 66 punten. Rolland (36) heeft de boot gemist, Peters (32), Carapaz (32) en Hirschi (31) zitten wel in de spits van de koers. . Peters, Carapaz en Hirschi Wordt het bergklassement een koers in de koers? Pogacar is leider met 66 punten. Rolland (36) heeft de boot gemist, Peters (32), Carapaz (32) en Hirschi (31) zitten wel in de spits van de koers.

12:59 12 uur 59. Nog 5 kilometer tot de voet van de Cormet de Roselend. Daar zou Rolland bijvoorbeeld nog de sprong kunnen maken naar de kopgroep, maar ook dat is een uitdaging om u tegen te zeggen. Voorlopig blijven zijn maats gas geven. Met de moed der wanhoop? . Nog 5 kilometer tot de voet van de Cormet de Roselend. Daar zou Rolland bijvoorbeeld nog de sprong kunnen maken naar de kopgroep, maar ook dat is een uitdaging om u tegen te zeggen. Voorlopig blijven zijn maats gas geven. Met de moed der wanhoop?

12:57 12 uur 57. Het strafkamp van B&B, de ploeg van Rolland, zal wellicht op een sisser uitdraaien. In de kopgroep hebben ze elkaar gevonden en lossen ze elkaar gretig af. . Het strafkamp van B&B, de ploeg van Rolland, zal wellicht op een sisser uitdraaien. In de kopgroep hebben ze elkaar gevonden en lossen ze elkaar gretig af.

12:57 12 uur 57. Hoewel het wegdek oploopt, gaan we in het eerste uur weer een zeer stevig gemiddelde halen. . Michel Wuyts . Hoewel het wegdek oploopt, gaan we in het eerste uur weer een zeer stevig gemiddelde halen. Michel Wuyts

12:54 12 uur 54. Chasse patate. Schachmann en Kämna zijn te laat uit hun dutje ontwaakt: ze zetten zich recht en laten zich weer inlopen door het peloton. Daar plooit B&B nog niet: 1'18". . Chasse patate Schachmann en Kämna zijn te laat uit hun dutje ontwaakt: ze zetten zich recht en laten zich weer inlopen door het peloton. Daar plooit B&B nog niet: 1'18".

12:53 12 uur 53. Carapaz. Terug naar de kopgroep, waar Carapaz de best geplaatste is. De Ecuadoraan is 13e in de stand, op 19'55" van de leider. Hij is al voor de 3e dag op een rij in de aanval en kan vooral een gooi doen naar de bollentrui. . Carapaz Terug naar de kopgroep, waar Carapaz de best geplaatste is. De Ecuadoraan is 13e in de stand, op 19'55" van de leider. Hij is al voor de 3e dag op een rij in de aanval en kan vooral een gooi doen naar de bollentrui.

12:52 12 uur 52. Na de tussensprint telt Bennett 298 punten, Sagan 246 en Trentin 235. Het ziet er steeds beter uit voor de Ier, al kunnen er vrijdag en zondag bij een ritzege telkens nog 50 punten verdiend worden. . Na de tussensprint telt Bennett 298 punten, Sagan 246 en Trentin 235. Het ziet er steeds beter uit voor de Ier, al kunnen er vrijdag en zondag bij een ritzege telkens nog 50 punten verdiend worden.

12:52 Een grote kopgroep scheurt zich los van het peloton. 12 uur 52. Een grote kopgroep scheurt zich los van het peloton

12:50 12 uur 50. We hebben 32 leiders, maar het pleit is nog niet volledig beslecht. Bora-Hansgrohe countert met Schachmann en Kämna, in het peloton geeft B&B niet op. Zij hopen nog op de bollentrui voor Rolland. . We hebben 32 leiders, maar het pleit is nog niet volledig beslecht.

Bora-Hansgrohe countert met Schachmann en Kämna, in het peloton geeft B&B niet op. Zij hopen nog op de bollentrui voor Rolland.

12:49 12 uur 49. Alle koplopers op een rijtje. Jonathan Castroviejo, Richard Carapaz, Michal Kwiatkowski, Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Nans Peters (AG2R), Sam Bennett, Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), Rudy Molard, Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ),Pello Bilbao (Bahrein-McLaren), Alberto Bettiol, Tejay van Garderen (EF Education First),Dayer Quintana (Arkéa-Samsic), Dario Cataldo, Nelson Oliveira, José Joaquín Rojas, Carlos Verona (Movistar), Simon Geschke, Matteo Trentin (CCC), Nicolas Edet, Jesús Herrada (Cofidis), Luis Leon Sánchez (Astana Pro Team), Jasper de Buyst, Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Krists Neilands (Israel Start-Up Nation), Michael Gogl, Michael Valgren (NTT), Nikias Arndt, Marc Hirschi, Soren Kragh Andersen en Nicholas Roche (NTT). . Alle koplopers op een rijtje Jonathan Castroviejo, Richard Carapaz, Michal Kwiatkowski, Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Nans Peters (AG2R), Sam Bennett, Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), Rudy Molard, Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ),Pello Bilbao (Bahrein-McLaren), Alberto Bettiol, Tejay van Garderen (EF Education First),Dayer Quintana (Arkéa-Samsic), Dario Cataldo, Nelson Oliveira, José Joaquín Rojas, Carlos Verona (Movistar), Simon Geschke, Matteo Trentin (CCC), Nicolas Edet, Jesús Herrada (Cofidis), Luis Leon Sánchez (Astana Pro Team), Jasper de Buyst, Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Krists Neilands (Israel Start-Up Nation), Michael Gogl, Michael Valgren (NTT), Nikias Arndt, Marc Hirschi, Soren Kragh Andersen en Nicholas Roche (NTT).

12:49 12 uur 49. Bennett is het snelst aan de tussensprint, Trentin is 2e en Sagan 3e. Bennett is het snelst aan de tussensprint, Trentin is 2e en Sagan 3e

12:48 Bennett loopt weer uit. Sagan probeert het wel, maar moet stilaan het hoofd buigen. Bennett klaart de klus aan de groene boog, Trentin is 2e en Sagan 3e. . 12 uur 48. Bennett loopt weer uit Sagan probeert het wel, maar moet stilaan het hoofd buigen. Bennett klaart de klus aan de groene boog, Trentin is 2e en Sagan 3e.

12:47 12 uur 47. Ik ga proberen mee te gaan in de ontsnapping. Dit is een etappe waar de benen zullen spreken. Vandaag kan ik nog een laatste keer voluit gaan en dan focus ik me volledig op het WK. Marc Hirschi. Ik ga proberen mee te gaan in de ontsnapping. Dit is een etappe waar de benen zullen spreken. Vandaag kan ik nog een laatste keer voluit gaan en dan focus ik me volledig op het WK. Marc Hirschi

12:47 12 uur 47. Hirschi: "Vandaag nog eens voluit gaan en dan focus op WK". Hirschi: "Vandaag nog eens voluit gaan en dan focus op WK"

12:46 12 uur 46. Voorin zitten ze niet stil, dat is nu al duidelijk. Vooral bij Ineos en Sunweb ruiken ze hun kans. De aanwezigheid van Bilbao, meesterknecht van Landa, is ook interessant. . Voorin zitten ze niet stil, dat is nu al duidelijk. Vooral bij Ineos en Sunweb ruiken ze hun kans. De aanwezigheid van Bilbao, meesterknecht van Landa, is ook interessant.

12:44 12 uur 44. Bij Bora-Hansgrohe zijn ze niet tevreden. Schachmann en Kämna kiezen voor een koppeltijdrit, maar ze moeten driekwart minuut uitwissen. . Bij Bora-Hansgrohe zijn ze niet tevreden. Schachmann en Kämna kiezen voor een koppeltijdrit, maar ze moeten driekwart minuut uitwissen.

12:42 12 uur 42. We droppen snel de eerste namen: Carapaz, Bilbao, Verona, Reichenbach, Kwiatkowski, Sanchez, Herrada, Jungels, Castroviejo, Edet, Geschke, De Gendt, Van Baarle, Kragh Andersen, Hirschi, Roche, Peters, Cataldo, Trentin, Sagan, Van Garderen, Bennett en De Buyst. . We droppen snel de eerste namen: Carapaz, Bilbao, Verona, Reichenbach, Kwiatkowski, Sanchez, Herrada, Jungels, Castroviejo, Edet, Geschke, De Gendt, Van Baarle, Kragh Andersen, Hirschi, Roche, Peters, Cataldo, Trentin, Sagan, Van Garderen, Bennett en De Buyst.

12:42 12 uur 42. De Gendt en De Buyst glippen meteen mee in grote kopgroep. De Gendt en De Buyst glippen meteen mee in grote kopgroep

12:41 24 seconden. Ineos, Movistar, Sunweb: ze hebben veel vertegenwoordigers in de kopgroep. In het peloton analyseert men deze samenstelling. . 12 uur 41. 24 seconden Ineos, Movistar, Sunweb: ze hebben veel vertegenwoordigers in de kopgroep. In het peloton analyseert men deze samenstelling.

12:39 12 uur 39. Een pakket van 20 renners bonkt nadrukkelijk op de deur. Door de ligging van de tussensprint hoeft het niet te verbazen dat Sagan en Bennett aanwezig zijn. . Een pakket van 20 renners bonkt nadrukkelijk op de deur. Door de ligging van de tussensprint hoeft het niet te verbazen dat Sagan en Bennett aanwezig zijn.

12:36 12 uur 36. De hellende openingsfase staat De Gendt wel aan. Hij spaart zich niet, maar er kleeft nog veel volk aan zijn achterwiel. . De hellende openingsfase staat De Gendt wel aan. Hij spaart zich niet, maar er kleeft nog veel volk aan zijn achterwiel.

12:35 12 uur 35.

12:34 12 uur 34. 5.166 hoogtemeters: na alle ritten van de voorbije weken moet het een verschrikking zijn om er weer aan te beginnen. José De Cauwer. 5.166 hoogtemeters: na alle ritten van de voorbije weken moet het een verschrikking zijn om er weer aan te beginnen. José De Cauwer

12:33 12 uur 33. De Gendt en Neilands verwelkomen Edet en Cataldo. Het viertal forceert een breukje, maar het is uiteraard allemaal zeer fragiel. . De Gendt en Neilands verwelkomen Edet en Cataldo. Het viertal forceert een breukje, maar het is uiteraard allemaal zeer fragiel.

12:32 12 uur 32. "Je kunt de dagen op elkaar plakken", opperen onze commentatoren na het aanschouwen van de eerste aanvallers. De Gendt en Neilands zijn weer actief. . "Je kunt de dagen op elkaar plakken", opperen onze commentatoren na het aanschouwen van de eerste aanvallers. De Gendt en Neilands zijn weer actief.

12:31 12 uur 31. Het licht staat nu toch op groen. Er was een renner van Israel Start-Up Nation die zijn plaats nog moest innemen na een pechmoment. . Het licht staat nu toch op groen. Er was een renner van Israel Start-Up Nation die zijn plaats nog moest innemen na een pechmoment.

12:30 12 uur 30. Als een engel wappert Christian Prudhomme met zijn armen. Het peloton wordt nog even aan de leiband gelegd. . Als een engel wappert Christian Prudhomme met zijn armen. Het peloton wordt nog even aan de leiband gelegd.

12:28 12 uur 28 match begonnen En we zijn weg! Ze zijn nog met 150 renners bij kilometerpaal 0. We zien veel volk van Deceuninck-Quick Step en Lotto-Soudal op de voorposten.



12:21 12 uur 21. Dit is een etappe met mogelijkheden én met valkuilen. Of ze gebruikt worden, is nog iets anders. Daar beslissen de benen over. José De Cauwer. Dit is een etappe met mogelijkheden én met valkuilen. Of ze gebruikt worden, is nog iets anders. Daar beslissen de benen over. José De Cauwer

12:21 Bollen, bollen en nog eens bollen. 12 uur 21. Bollen, bollen en nog eens bollen.

12:19 12 uur 19. Sprinters. De snelle mannen dromen van Parijs, maar deze onderneming wordt nog bijzonder uitdagend. 5 cols en vooral een gebrek aan vallei, waar meestal "tijd" kan worden goedgemaakt, kan hen vandaag nekken. . Sprinters De snelle mannen dromen van Parijs, maar deze onderneming wordt nog bijzonder uitdagend. 5 cols en vooral een gebrek aan vallei, waar meestal "tijd" kan worden goedgemaakt, kan hen vandaag nekken.

12:17 12 uur 17. Van Aert. Voor Wout van Aert wordt dit waarschijnlijk de laatste dag waarin er echt tot het gaatje gegaan moet worden om het geel van Primoz Roglic te verdedigen. En hoe pakt Van Aert het dan de volgende dagen aan? Spaart hij zich in de tijdrit en in Parijs, vooral met het oog op het WK? "Het is nu al duidelijk dat Van Aert goed uit deze Tour zal komen", ziet José De Cauwer. "Maar hij moet toch ook eens pijn voelen. Het is niet zo dat hij als enige fluitend naar Parijs zal rijden." . Van Aert Voor Wout van Aert wordt dit waarschijnlijk de laatste dag waarin er echt tot het gaatje gegaan moet worden om het geel van Primoz Roglic te verdedigen. En hoe pakt Van Aert het dan de volgende dagen aan? Spaart hij zich in de tijdrit en in Parijs, vooral met het oog op het WK?

"Het is nu al duidelijk dat Van Aert goed uit deze Tour zal komen", ziet José De Cauwer. "Maar hij moet toch ook eens pijn voelen. Het is niet zo dat hij als enige fluitend naar Parijs zal rijden."

12:13 12 uur 13. Eerste afspraak: tussensprint. Sam Bennett en zijn maats dalen helemaal vooraan naar de officiële start. Dat is geen toeval, want de boog van de tussensprint is na 14 kilometer neergepoot. De aanloop is wel behoorlijk golvend. Misschien kan Peter Sagan nog één keer proberen om die groene lijfwacht van zich af te schudden? . Eerste afspraak: tussensprint Sam Bennett en zijn maats dalen helemaal vooraan naar de officiële start. Dat is geen toeval, want de boog van de tussensprint is na 14 kilometer neergepoot. De aanloop is wel behoorlijk golvend. Misschien kan Peter Sagan nog één keer proberen om die groene lijfwacht van zich af te schudden?

12:11 12 uur 11. 17 etappes zijn verdeeld onder 9 teams. Er staan dus nog heel veel ploegen in de kou. . Michel Wuyts . 17 etappes zijn verdeeld onder 9 teams. Er staan dus nog heel veel ploegen in de kou. Michel Wuyts

12:09 12 uur 09. Wie is er nog "au grand complet"? De kans is groot dat er vandaag nog renners uit de Tour verdwijnen. Voorlopig tellen we nog 5 teams die voltallig zijn: Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick Step, Movistar, Israel Start-Up Nation en Sunweb. . Wie is er nog "au grand complet"? De kans is groot dat er vandaag nog renners uit de Tour verdwijnen. Voorlopig tellen we nog 5 teams die voltallig zijn: Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick Step, Movistar, Israel Start-Up Nation en Sunweb.

12:08 12 uur 08. Caleb Ewan wil in een bergrit toch ook eens de eerste rij zien. In de afdaling groet hij de gele trui. . Caleb Ewan wil in een bergrit toch ook eens de eerste rij zien. In de afdaling groet hij de gele trui.

12:07 12 uur 07. Onze commentatoren proberen de rit van vandaag in te schatten. Is er nog een ploeg die de handschoen opneemt om Jumbo-Visma en Roglic aan te vallen? "Na zijn vertrouwensboost van gisteren zou het Astana van Lopez dat kunnen doen", klinkt het. . Onze commentatoren proberen de rit van vandaag in te schatten. Is er nog een ploeg die de handschoen opneemt om Jumbo-Visma en Roglic aan te vallen? "Na zijn vertrouwensboost van gisteren zou het Astana van Lopez dat kunnen doen", klinkt het.

12:06 We zijn vertrokken op het vliegveld. . 12 uur 06. We zijn vertrokken op het vliegveld.

12:05 12 uur 05. Na wat er gisteren gebeurd is, zouden we nog veel van deze rit moeten verwachten. . José De Cauwer. Na wat er gisteren gebeurd is, zouden we nog veel van deze rit moeten verwachten. José De Cauwer

12:05 12 uur 05. Départ fictif. De aftelklok staat op 0: hier gaan we. Vergis u niet: we moeten nog 21,5 kilometer opwarmen... . Départ fictif De aftelklok staat op 0: hier gaan we. Vergis u niet: we moeten nog 21,5 kilometer opwarmen...

12:05 12 uur 05. Tour Troeven voor de laatste Alpenrit: uitgelezen kans voor de vluchters

11:58 11 uur 58. Truidragers. De eerste startrij ziet er een beetje anders uit. Het geel is uiteraard nog van Roglic, Pogacar draagt het bollenkleed en staat zijn witte trui af aan "gelegenheidsman" Mas. Het groen, tot slot, is de kleur van Bennett. . Truidragers De eerste startrij ziet er een beetje anders uit. Het geel is uiteraard nog van Roglic, Pogacar draagt het bollenkleed en staat zijn witte trui af aan "gelegenheidsman" Mas. Het groen, tot slot, is de kleur van Bennett.

11:57 11 uur 57. Lange aanloop naar kilometerpaal 0. Om 12.05u klikken de renners zich vast in hun pedalen op het vliegveld van Méribel. Daar wacht de renners een zeer lange geneutraliseerde zone, weliswaar voornamelijk in dalende lijn. Rond 12.30u volgt dan het officiële startschot. . Lange aanloop naar kilometerpaal 0 Om 12.05u klikken de renners zich vast in hun pedalen op het vliegveld van Méribel. Daar wacht de renners een zeer lange geneutraliseerde zone, weliswaar voornamelijk in dalende lijn. Rond 12.30u volgt dan het officiële startschot.

11:55 11 uur 55. We zijn begonnen aan de marathonuitzending. Veel kijkplezier! . We zijn begonnen aan de marathonuitzending. Veel kijkplezier!

11:50 Snelheidsduivel Edward Theuns heeft een record te pakken, maar zijn vriendin twijfelt of ze daar blij mee is... 11 uur 50. Snelheidsduivel Edward Theuns heeft een record te pakken, maar zijn vriendin twijfelt of ze daar blij mee is...

11:04 De Cormet de Roselend is de eerste col van de dag. In de Tour van 1996 belandde Johan Bruyneel in de afdaling van die col in het ravijn. . 11 uur 04. De Cormet de Roselend is de eerste col van de dag. In de Tour van 1996 belandde Johan Bruyneel in de afdaling van die col in het ravijn.

11:00 11 uur . Of de bergtrui nog van schouders verandert, hangt ook af van het koersverloop. Wat doen de favorieten? Gisteren greep de vlucht van de dag naast de ritzege door het werk van Bahrein-McLaren, al hield Richard Carapaz wel erg lang stand. Wat gebeurt er vandaag? Jumbo-Visma zal de kopgroep misschien wel willen laten rijden, maar andere teams willen het vuile werk misschien wel nog opknappen? Astana boekte gisteren zijn tweede ritzege en dat betekent dat er nog altijd heel veel ploegen met een blanco blad rondfietsen. De interesse in de juiste ontsnapping zal weer bijzonder groot zijn. Aangezien het terrein meteen helt, kan de schifting sneller gemaakt worden. . Of de bergtrui nog van schouders verandert, hangt ook af van het koersverloop. Wat doen de favorieten? Gisteren greep de vlucht van de dag naast de ritzege door het werk van Bahrein-McLaren, al hield Richard Carapaz wel erg lang stand.

Wat gebeurt er vandaag? Jumbo-Visma zal de kopgroep misschien wel willen laten rijden, maar andere teams willen het vuile werk misschien wel nog opknappen?



Astana boekte gisteren zijn tweede ritzege en dat betekent dat er nog altijd heel veel ploegen met een blanco blad rondfietsen. De interesse in de juiste ontsnapping zal weer bijzonder groot zijn. Aangezien het terrein meteen helt, kan de schifting sneller gemaakt worden.

10:58 10 uur 58. Bollentrui is van Pogacar. Het rijk van Benoît Cosnefroy is uit. De Fransman mocht zich 15 dagen bergkoning van deze Tour noemen, maar de bollentrui is nu eigendom van Tadej Pogacar. De Sloveen telt 66 punten, Primoz Roglic heeft 63 streepjes en Miguel Angel Lopez 51 punten. Vandaag bedraagt de maximale buit 47 punten. Pierre Rolland (36) en Richard Carapaz (32) lijken op papier nog belangrijke kandidaten om de bergtrui over te nemen van het Sloveense goudhaantje. . Bollentrui is van Pogacar Het rijk van Benoît Cosnefroy is uit. De Fransman mocht zich 15 dagen bergkoning van deze Tour noemen, maar de bollentrui is nu eigendom van Tadej Pogacar. De Sloveen telt 66 punten, Primoz Roglic heeft 63 streepjes en Miguel Angel Lopez 51 punten.



Vandaag bedraagt de maximale buit 47 punten. Pierre Rolland (36) en Richard Carapaz (32) lijken op papier nog belangrijke kandidaten om de bergtrui over te nemen van het Sloveense goudhaantje.

10:49 10 uur 49. In de Tour van 2018 trok het peloton ook voor de Montée Glières: Julian Alaphilippe won die rit met aankomst in Le Grand-Bornand . In de Tour van 2018 trok het peloton ook voor de Montée Glières: Julian Alaphilippe won die rit met aankomst in Le Grand-Bornand

10:48 Onze radiocommentator verkent de grindstrook net na de top van de Glières. . 10 uur 48. Onze radiocommentator verkent de grindstrook net na de top van de Glières.

10:31 10 uur 31. Grindwegen in de Tour! De Montée du Plateau des Glières wordt dus de scherprechter van de dag. De col van buiten categorie, waar boni's liggen op de top, is goed voor 6 kilometer aan 11,2 procent. De top ligt op 31 kilometer van de aankomst en vooral de uitloper van deze beklimming kan voor spektakel zorgen. De renners krijgen namelijk een grindpad voor de wielen geschoven. Je zal als favoriet maar pech hebben op zo'n gravelstrook... . Grindwegen in de Tour! De Montée du Plateau des Glières wordt dus de scherprechter van de dag. De col van buiten categorie, waar boni's liggen op de top, is goed voor 6 kilometer aan 11,2 procent.



De top ligt op 31 kilometer van de aankomst en vooral de uitloper van deze beklimming kan voor spektakel zorgen. De renners krijgen namelijk een grindpad voor de wielen geschoven. Je zal als favoriet maar pech hebben op zo'n gravelstrook...

10:14 Een schietgebedje voor Ewan, iemand? 10 uur 14. Een schietgebedje voor Ewan, iemand?

09:44 09 uur 44. Integraal op tv en livestream. Michel Wuyts en José De Cauwer bereiden zich weer voor op een lange dag. Om 11.55u zijn we al van de partij op Canvas. Na Het Journaal (rond 13.30u) schakelen we over op Eén. Ook met onze livestream kunt u van start tot finish kijken naar de koers. . Integraal op tv en livestream Michel Wuyts en José De Cauwer bereiden zich weer voor op een lange dag. Om 11.55u zijn we al van de partij op Canvas. Na Het Journaal (rond 13.30u) schakelen we over op Eén. Ook met onze livestream kunt u van start tot finish kijken naar de koers.

09:40 09 uur 40. Er staat vandaag veel op het spel. De ritzege uiteraard, maar ook voor het geel en het podium is dit - op de tijdrit van zaterdag na - de laatste kans om de boel nog eens op stelten te zetten. Dit ritprofiel leent zich ook meer tot snode aanvalsplannen dan de etappe van gisteren. Toen werkte de Col de la Loze als afschrikmodel en bleef alles vrij gesloten tot de laatste kilometers. De grotere spreiding van cols en de afmattingsprocedure kunnen ploegen vandaag uitnodigen om nog eens flink te rammelen. Sturen tenoren mannetjes vooruit die hen later nog van dienst kunnen zijn in een (langer) offensief? . Er staat vandaag veel op het spel. De ritzege uiteraard, maar ook voor het geel en het podium is dit - op de tijdrit van zaterdag na - de laatste kans om de boel nog eens op stelten te zetten.



Dit ritprofiel leent zich ook meer tot snode aanvalsplannen dan de etappe van gisteren. Toen werkte de Col de la Loze als afschrikmodel en bleef alles vrij gesloten tot de laatste kilometers.



De grotere spreiding van cols en de afmattingsprocedure kunnen ploegen vandaag uitnodigen om nog eens flink te rammelen. Sturen tenoren mannetjes vooruit die hen later nog van dienst kunnen zijn in een (langer) offensief?

09:40 09 uur 40. Neen, de Tour is nog niet voorbij. Het wordt nog een hevig gevecht. Ik kan zelf ook nog mijn podiumplaats verspelen. Tadej Pogacar (UAE). Neen, de Tour is nog niet voorbij. Het wordt nog een hevig gevecht. Ik kan zelf ook nog mijn podiumplaats verspelen. Tadej Pogacar (UAE)

09:28 Greg Van Avermaet krijgt maar niet genoeg van de bergen:. 09 uur 28. Greg Van Avermaet krijgt maar niet genoeg van de bergen:

09:23 09 uur 23. Geen aankomst bergop. De streep ligt vandaag niet bovenop een col. Na de steile Col des Glières, waar bonificatieseconden te rapen zijn, volgt wel nog de Col de Fleuries, die niet meetelt voor het bergklassement. Eenmaal de renners over die puist heen zijn, is het nog zo'n 10 kilometer dalen naar aankomstplaats La Roche-sur-Foron. . Geen aankomst bergop De streep ligt vandaag niet bovenop een col. Na de steile Col des Glières, waar bonificatieseconden te rapen zijn, volgt wel nog de Col de Fleuries, die niet meetelt voor het bergklassement. Eenmaal de renners over die puist heen zijn, is het nog zo'n 10 kilometer dalen naar aankomstplaats La Roche-sur-Foron.

09:18 09 uur 18.

09:17 Zo ziet de 18e rit eruit:. 09 uur 17. Zo ziet de 18e rit eruit: