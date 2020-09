De Tour schotelt de renners nog een reeks Alpencols voor in de 18e rit

09:44 09 uur 44. Integraal op tv en livestream. Michel Wuyts en José De Cauwer bereiden zich weer voor op een lange dag. Om 11.55u zijn we al van de partij op Canvas. Na Het Journaal (rond 13.30u) schakelen we over op Eén. Ook met onze livestream kunt u van start tot finish kijken naar de koers. . Integraal op tv en livestream Michel Wuyts en José De Cauwer bereiden zich weer voor op een lange dag. Om 11.55u zijn we al van de partij op Canvas. Na Het Journaal (rond 13.30u) schakelen we over op Eén. Ook met onze livestream kunt u van start tot finish kijken naar de koers.

09:40 09 uur 40. Er staat vandaag veel op het spel. De ritzege uiteraard, maar ook voor het geel en het podium is dit - op de tijdrit van zaterdag na - de laatste kans om de boel nog eens op stelten te zetten. Dit ritprofiel leent zich ook meer tot snode aanvalsplannen dan de etappe van gisteren. Toen werkte de Col de la Loze als afschrikmodel en bleef alles vrij gesloten tot de laatste kilometers. De grotere spreiding van cols en de afmattingsprocedure kunnen ploegen vandaag uitnodigen om nog eens flink te rammelen. Sturen tenoren mannetjes vooruit die hen later nog van dienst kunnen zijn in een (langer) offensief? . Er staat vandaag veel op het spel. De ritzege uiteraard, maar ook voor het geel en het podium is dit - op de tijdrit van zaterdag na - de laatste kans om de boel nog eens op stelten te zetten.



Dit ritprofiel leent zich ook meer tot snode aanvalsplannen dan de etappe van gisteren. Toen werkte de Col de la Loze als afschrikmodel en bleef alles vrij gesloten tot de laatste kilometers.



De grotere spreiding van cols en de afmattingsprocedure kunnen ploegen vandaag uitnodigen om nog eens flink te rammelen. Sturen tenoren mannetjes vooruit die hen later nog van dienst kunnen zijn in een (langer) offensief?

09:40 09 uur 40. Neen, de Tour is nog niet voorbij. Het wordt nog een hevig gevecht. Ik kan zelf ook nog mijn podiumplaats verspelen. Tadej Pogacar (UAE). Neen, de Tour is nog niet voorbij. Het wordt nog een hevig gevecht. Ik kan zelf ook nog mijn podiumplaats verspelen. Tadej Pogacar (UAE)

09:28 Greg Van Avermaet krijgt maar niet genoeg van de bergen:. 09 uur 28. Greg Van Avermaet krijgt maar niet genoeg van de bergen: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:23 09 uur 23. Geen aankomst bergop. De streep ligt vandaag niet bovenop een col. Na de steile Col des Glières, waar bonificatieseconden te rapen zijn, volgt wel nog de Col de Fleuries, die niet meetelt voor het bergklassement. Eenmaal de renners over die puist heen zijn, is het nog zo'n 10 kilometer dalen naar aankomstplaats La Roche-sur-Foron. . Geen aankomst bergop De streep ligt vandaag niet bovenop een col. Na de steile Col des Glières, waar bonificatieseconden te rapen zijn, volgt wel nog de Col de Fleuries, die niet meetelt voor het bergklassement. Eenmaal de renners over die puist heen zijn, is het nog zo'n 10 kilometer dalen naar aankomstplaats La Roche-sur-Foron.

09:18 09 uur 18. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:17 Zo ziet de 18e rit eruit:. 09 uur 17. Zo ziet de 18e rit eruit: