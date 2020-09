LIVESTREAM Tour: Wie gelooft in de vlucht van de dag richting Col de la Loze?

12:21 12 uur 21. We sluipen dichter bij kilometerpaal 0. De sleutel ligt - weer eens - bij Bora-Hansgrohe en Jumbo-Visma. Peter Sagan heeft het groen nog niet opgegeven, maar Sam Bennett in deze vlakke aanloop op achterstand rijden richting de tussensprint, dat wordt een zware opgave. We zijn ook benieuwd hoe de ploeg van de leider deze etappe inschat. Controleren ze? Of spelen ze op veiligheid en willen ze de bonificaties aan de vluchters laten? . We sluipen dichter bij kilometerpaal 0. De sleutel ligt - weer eens - bij Bora-Hansgrohe en Jumbo-Visma.

Peter Sagan heeft het groen nog niet opgegeven, maar Sam Bennett in deze vlakke aanloop op achterstand rijden richting de tussensprint, dat wordt een zware opgave.



We zijn ook benieuwd hoe de ploeg van de leider deze etappe inschat. Controleren ze? Of spelen ze op veiligheid en willen ze de bonificaties aan de vluchters laten?

12:18 12 uur 18. Hopelijk kan Wout van Aert de komende dagen ook een beetje rusten. Veel zal afhangen van deze etappe. José De Cauwer. Hopelijk kan Wout van Aert de komende dagen ook een beetje rusten. Veel zal afhangen van deze etappe. José De Cauwer

12:17 Zijn ploeg bevestigt: de focus gaat voluit naar het WK tijdrijden van 25 september. 12 uur 17. Zijn ploeg bevestigt: de focus gaat voluit naar het WK tijdrijden van 25 september.

12:16 Ook Küng stapt uit de Tour. Naast Egan Bernal schrappen we ook Stefan Küng van onze deelnemerslijst. Wil de Europese kampioen tijdrijden zijn kansen voor het WK van volgende week vrijdag niet te veel hypothekeren? "Dit zou wel eens de eerste slimmerik van het pak kunnen zijn", zegt Michel Wuyts. . 12 uur 16. Ook Küng stapt uit de Tour Naast Egan Bernal schrappen we ook Stefan Küng van onze deelnemerslijst. Wil de Europese kampioen tijdrijden zijn kansen voor het WK van volgende week vrijdag niet te veel hypothekeren? "Dit zou wel eens de eerste slimmerik van het pak kunnen zijn", zegt Michel Wuyts.

12:15 12 uur 15 match begonnen Start Klokslag 12.15u zijn we vertrokken. We gaan nog ruim 6 kilometer opwarmen.

12:14 12 uur 14. Onze commentatoren zijn aan het likkebaarden, maar plaatsen ook kanttekeningen. "Over de Col de la Loze is al zoveel gezegd en geschreven dat die beklimming de verwachtingen niet meer zal kunnen inlossen", voorspelt José De Cauwer. "Ik vind de etappe van morgen lastiger. Dan krijgen we 5 cols en gaat het al van bij de start voortdurend op en af. Deze rit oogt mooi en is op papier de koninginnenrit, maar morgen wordt nog zwaarder door de opeenstapeling en de vermoeidheid van de voorbije weken." . Onze commentatoren zijn aan het likkebaarden, maar plaatsen ook kanttekeningen. "Over de Col de la Loze is al zoveel gezegd en geschreven dat die beklimming de verwachtingen niet meer zal kunnen inlossen", voorspelt José De Cauwer.

"Ik vind de etappe van morgen lastiger. Dan krijgen we 5 cols en gaat het al van bij de start voortdurend op en af. Deze rit oogt mooi en is op papier de koninginnenrit, maar morgen wordt nog zwaarder door de opeenstapeling en de vermoeidheid van de voorbije weken."

12:10 12 uur 10. Het is een loodzware bergrit, maar de aanloop naar de eerste Alp is behoorlijk lang, ruim 80 kilometer. "Het is een etappe in twee delen", ziet José De Cauwer. In de vlakke rit is de tussensprint na 45,5 kilometer het sleutelmoment. Hoe pakt Bora-Hansgrohe het aan? Sluipt Peter Sagan dichter bij Sam Bennett? . Het is een loodzware bergrit, maar de aanloop naar de eerste Alp is behoorlijk lang, ruim 80 kilometer. "Het is een etappe in twee delen", ziet José De Cauwer.

In de vlakke rit is de tussensprint na 45,5 kilometer het sleutelmoment. Hoe pakt Bora-Hansgrohe het aan? Sluipt Peter Sagan dichter bij Sam Bennett?

12:08 12 uur 08. Tenzij Pogacar helemaal instort, denk ik niet dat de strijd om het geel na vandaag al helemaal duidelijk zal zijn. Michel Wuyts . Tenzij Pogacar helemaal instort, denk ik niet dat de strijd om het geel na vandaag al helemaal duidelijk zal zijn. Michel Wuyts

12:06 Veel kijkplezier! 12 uur 06. Veel kijkplezier!