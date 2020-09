LIVESTREAM Tour: Landa laat ploegmaats werken, heeft hij een plan?

15:17 15 uur 17. Nog 2 kilometer tot de top, waar we flirten met de 2.000 meter. Wie wil daar de 20 punten meegraaien? . Nog 2 kilometer tot de top, waar we flirten met de 2.000 meter. Wie wil daar de 20 punten meegraaien?

15:15 15 uur 15. De ene dag is de andere niet: Kämna komt zichzelf tegen en waait terug tot in het peloton. Daar is het beeld nog niet veranderd: Bahrein-McLaren draagt de koers.

15:10 15 uur 10. De toppers in het klassement geven geen krimp. Alleen Quintana is al weggevallen. Michel Wuyts

15:08 15 uur 08. Nog 5 kilometer. Deze Madeleine lijkt eindeloos. Alaphilippe zoekt nog naar de beste versie van zichzelf, maar de Fransman verdient toch een pluim voor zijn niet aflatende inzet. Hij peddelt met Carapaz, Izagirre en Martin zoetjesaan naar de top.

15:05 15 uur 05. Deze mannen houden nog stand in het peloton: Primoz Roglic, Tom Dumoulin, George Bennett, Robert Gesink, Sepp Kuss, Wout van Aert (Jumbo-Visma), Mikel Landa, Pello Bilbao, Damiano Caruso, Matej Mohoric, Wout Poels (Bahrein-McLaren), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Rigoberto Uran (EF Education First),Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Enric Mas, Alejandro Valverde, Nelson Oliveira, Carlos Verona (Movistar), Richie Porte, Kenny Elissonde, Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Tadej Poga¿ar, David de la Cruz, Jan Polanc (UAE), Miguel Angel López, Omar Fraile, Harold Tejada (Astana Pro Team), Adam Yates (Mitchelton-Scott) en Guillaume Martin (Cofidis).

15:00 15 uur . Terwijl Mikel Nieve (Mitchelton-Scott) de Tour verlaat, tellen we in het peloton nog ruim 40 renners. Daar zit de wereldkampioen overigens nog tussen.

14:55 Tijdsverschil. Het verval bij de kopgroep is nu iets minder groot: 3'30". "Wat doe je als ploeg van de leider als Landa aanvalt op 3 km van de top?", vraagt Michel Wuyts zich af. "Niet volgen", vindt José De Cauwer. "Alleen redt hij het niet in de vallei."



"Wat doe je als ploeg van de leider als Landa aanvalt op 3 km van de top?", vraagt Michel Wuyts zich af. "Niet volgen", vindt José De Cauwer. "Alleen redt hij het niet in de vallei."

14:52 14 uur 52. Poels. Colbrelli beschikt dan toch niet over een bodemloos vat en houdt het voor bekeken. Poels neemt over. Straf dat hij na zijn val in Nice dit nog klaarspeelt.

14:51 14 uur 51. Op 9 kilometer van de top houden we dus nog 4 leiders over: Martin, Alaphilippe, Carapaz en Izagirre. De Ier is de motor, de Fransman geeft een betere indruk dan gisteren.

14:49 14 uur 49. Door het indrukwekkende tempo van Colbrelli hebben we al veel volk zien lossen. Chaves, Rolland, Kwiatkowski, Martinez, Pinot, Schachmann: hun verhaal is al geschreven.

14:45 14 uur 45. Nog 12 kilometer tot de top. De gele man ligt straks misschien onder vuur, maar hij beschikt nog altijd over 5 luitenanten. Ook Van Aert klimt nog goed mee.

14:44 14 uur 44. Is Landa op het niveau van zijn ploegmaats? Kan hij hier munt uit slaan? Michel Wuyts

14:42 14 uur 42. Kämna lost. In de kopgroep mogen ze niet slabakken en die theorie kost Kämna de kop. De ritwinnaar van gisteren moet een gat laten en zo valt ook zijn bollenplan misschien deels in duigen.

14:40 4'03". Het is "sprinter" Colbrelli die de groep fors uitdunt. De 5 leiders hebben al 2 minuten moeten inleveren.

14:38 14 uur 38. "Er staat iets te gebeuren", zegt José De Cauwer over de tempoversnelling van Bahrein-McLaren. "En dat zie ik graag."

14:37 14 uur 37. Quintana lost. Met Nairo Quintana gaat het van kwaad naar erger. Hij zakt er nu al door. De Colombiaan viel vorige week en kampt met netelroos, een infectie.

14:36 14 uur 36. Als je de Tour wil winnen, dan wil je ook deze rit meepakken. Ik verwacht toch een duel tussen Roglic en Pogacar voor de ritzege. Carl Berteele op de motor.

14:33 14 uur 33. Bahrein-McLaren. Deze route van de Madeleine, een niet-gebruikelijk traject, inspireert Bahrein-McLaren. Landa laat zijn maats Jumbo-Visma aflossen en zij buffelen stevig door.

14:32 Gemiddelde snelheid. Het gemiddelde na twee uur is nog steeds indrukwekkend: 45,9 km/u. Dat cijfer zal nu wel een forse duik nemen aangezien we aan het klimmen zijn.

14:30 14 uur 30. In het peloton blijven ze voorlopig braaf, wat wel de verwachting is. Trek-Segafredo en Bahrein-McLaren houden ook hun kopstuk netjes voorin.

14:24 14 uur 24. Nog dit weetje om de pijnpunten van het bergklassement te staven: Cosnefroy sprokkelde zijn laatste bergpunten in rit 9. Op de voorbije 29 beklimmingen belandde geen enkele bol in zijn mandje.

14:23 14 uur 23. Als de vluchters op de top nog altijd 6 minuten hebben, dan behoort ritwinst tot de mogelijkheden. José De Cauwer.

14:21 Tijdsverschil. Aan de voet van de Madeleine hebben de 5 leiders hun voorsprong uitgebouwd tot 6'05". Nog eens hun namen: Carapaz, Alaphilippe, D.Martin, Izagirre en Kämna.

14:19 14 uur 19. Voor Benoît Cosnefroy zal deze col normaal het einde betekenen van zijn bollenverhaal. Lennard Kämna staat klaar om de Fransman te onttronen. Cosnefroy draagt het shirt voor de 15e opeenvolgende dag, iets wat Tim Wellens vorig jaar ook klaarspeelde. Hij moest de trui in de 18e rit afstaan aan Romain Bardet.

14:17 14 uur 17. En zo doemt de Col de la Madeleine op, goed voor 17,1 km ellende aan 8,4 procent.

14:10 "Morgen heb je een beter profiel om een plan uit te werken", zegt José De Cauwer over de 18e etappe van donderdag. 14 uur 10.

14:09 14 uur 09. Landa, Lopez, Porte, Yates, ... Als ze plaatsjes willen opschuiven, dan lijkt de rit van morgen mij meer geschikt. José De Cauwer.

14:07 14 uur 07. Kuss. De Dauphiné geldt meestal als generale repetitie voor de Tour de France. In de voorbije editie werden de ritten verdeeld onder Van Aert, Roglic, Formolo, Kämna en Kuss. 3 van die ritwinnaars hebben ook in deze Tour al kunnen oogsten. Formolo is weggevallen, Kuss kan het lijstje de komende dagen dus nog vervolledigen.

14:02 14 uur 02. Is de drang naar spektakel bij de Tour-organisatie te groot? Onze stemmen merken op dat de Giro en de Vuelta wel vaker uitpakken met zulke monstercols, maar ook de Tour stapt nu dus mee in dat verhaal. Vooral het tijdstip, zo diep in de derde week, roept wel wat vragen op. We zullen straks zien hoe de renners reageren op de loodzware stroken.

13:59 13 uur 59. Onze radiocommentator bevindt zich in de buurt van de finish (op een hoogte van 1.800 meter), waar het weer niet al te best is. Een graad of 14 en er wordt in de finale, rond 17u, ook een donderslag voorspeld. "Publiek is hier overigens toegelaten", geeft hij mee.

13:54 13 uur 54. Etappe van morgen. We zijn er snel bij, maar onze commentatoren keken toch al naar de Alpentocht van morgen, die ze minstens even zwaar beoordelen. In die bergetappe van 175 kilometer liggen 5 cols: 1e categorie, 3e, 2e, 1e en buiten categorie. De top van die laatste ligt op 31 km van de aankomst. Daarna volgt een afdaling, een nieuwe knik en tot slot weer een afdaling naar de finish in La Roche-sur-Foron.

In die bergetappe van 175 kilometer liggen 5 cols: 1e categorie, 3e, 2e, 1e en buiten categorie. De top van die laatste ligt op 31 km van de aankomst.

Daarna volgt een afdaling, een nieuwe knik en tot slot weer een afdaling naar de finish in La Roche-sur-Foron.

13:46 13 uur 46. Of wij zullen werken vandaag? Neen, dat is iets voor Jumbo-Visma. Anders betalen wij morgen een prijs. Tadej Pogacar (UAE).

13:45 13 uur 45. Pogacar: "Grote verschillen? Dat hangt af van Jumbo-Visma".

13:44 13 uur 44. Eén-tweetje. Met Kämna en Carapaz zijn de nummers 1 en 2 van gisteren dus weer samen op stap. Zo'n één-tweetje in de daguitslag, dat hebben we in deze Tour al 3 keer gehad met Roglic en Pogacar. Twee keer was de jongste Sloveen de primus, één keer de gele trui.



Zo'n één-tweetje in de daguitslag, dat hebben we in deze Tour al 3 keer gehad met Roglic en Pogacar. Twee keer was de jongste Sloveen de primus, één keer de gele trui.

13:43 13 uur 43. Nog een kleine 30 kilometer tot de voet van de Madeleine. Er is dus nog voldoende tijd om de messen te slijpen.

13:42 13 uur 42. We kunnen nu niet meteen zeggen dat de voorsprong snel groeit: 4'21". Zeg dat iets over de intenties van de gele trein?

13:37 De kopgroep met o.a. Kämna, Carapaz en Alaphilippe. 13 uur 37.

13:36 Gemiddelde snelheid. Er staat het peloton nog veel te wachten, maar het eerste uur hebben ze niet op een trap meer of minder gekeken. 49,5 km/u: alsjeblieft!

13:32 13 uur 32. Gezocht en gevonden: Tom Dumoulin krijgt bij volgwagen nummer 1 een nieuwe linkerschoen overhandigd. De 5 leiders zetten het peloton nu op 3'46".

13:30 13 uur 30. Je hoeft - gelukkig maar - geen rekenwonder te zijn om de groene boekhouding bij te stellen: Bennett breidt zijn voorsprong op Sagan uit tot 47 punten.

13:29 13 uur 29. Chasse patate van Impey. De Zuid-Afrikaan beseft het zinloze karakter van zijn inspanning: we mogen G2 schrappen.

13:29 13 uur 29. Nu ben ik benieuwd hoe het verschil met de kopgroep zal evolueren. Wat doet Jumbo-Visma? Michel Wuyts

13:27 13 uur 27. Bennett loopt twee puntjes uit. Weer hetzelfde scenario in het peloton: Bennett, Morkov, Sagan en Trentin, dat is de volgorde die ook nu gerespecteerd wordt.

13:24 Sprint. Net voor het einde van het eerste wedstrijduur neemt Alaphilippe de tussensprint voor zijn rekening. Over 3 minuten sprint het peloton voor de 7e plaats aangezien Imp

13:23 13 uur 23. In het peloton valt het nu helemaal stil. Dat klinkt als muziek in de oren van Ewan, die de staart van de kudde stilaan kan aantikken. . In het peloton valt het nu helemaal stil. Dat klinkt als muziek in de oren van Ewan, die de staart van de kudde stilaan kan aantikken.

13:19 13 uur 19. Kämna met een bollenmissie? Lennard Kämna staat 7e in het bergklassement met 27 punten tegenover de 36 punten van leider Benoît Cosnefroy. Wordt de Duitser de nieuwe eigenaar? Met Daryl Impey (Mitchelton-Scott) is er overigens nog één tegenaanvaller op 30". Het peloton begint wat te wandelen: 1'15". . Kämna met een bollenmissie? Lennard Kämna staat 7e in het bergklassement met 27 punten tegenover de 36 punten van leider Benoît Cosnefroy. Wordt de Duitser de nieuwe eigenaar?



Met Daryl Impey (Mitchelton-Scott) is er overigens nog één tegenaanvaller op 30".



Het peloton begint wat te wandelen: 1'15".

13:17 13 uur 17. Kopgroep. Nog eens het vijftal dat het voorlopig gered heeft: Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) (gisteren ritwinnaar) Richard Carapaz (Ineos) (gisteren 2e) Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) (gisteren 10e) Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) Gorka Izagirre (Astana) . Kopgroep Nog eens het vijftal dat het voorlopig gered heeft: Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) (gisteren ritwinnaar) Richard Carapaz (Ineos) (gisteren 2e)

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) (gisteren 10e) Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) Gorka Izagirre (Astana)

13:15 13 uur 15. Op 10 kilometer van de tussensprint verzamelt Jumbo-Visma zich op de eerste rij van het peloton. Bij de ondernemende mannen is er misschien wat vermoeidheid. Het ideale moment om alles stil te leggen? . Op 10 kilometer van de tussensprint verzamelt Jumbo-Visma zich op de eerste rij van het peloton. Bij de ondernemende mannen is er misschien wat vermoeidheid. Het ideale moment om alles stil te leggen?

13:13 13 uur 13. Carapaz is voorin de best geplaatste, maar staat al 17 minuten in het krijt. Voor de ploeg van de leider is er dus geen gevaar. . Carapaz is voorin de best geplaatste, maar staat al 17 minuten in het krijt. Voor de ploeg van de leider is er dus geen gevaar.

13:11 Tijdsverschil. Het 5-tal sprokkelt een half minuutje. Rolland neemt de guidon vanonder in het peloton, maar Peters is de waakhond. De régional de l'étape is ploegmakker van de bergtrui en staat zelf ook nog op een aantrekkelijke plaats in dat nevenklassement. . 13 uur 11. Tijdsverschil Het 5-tal sprokkelt een half minuutje. Rolland neemt de guidon vanonder in het peloton, maar Peters is de waakhond. De régional de l'étape is ploegmakker van de bergtrui en staat zelf ook nog op een aantrekkelijke plaats in dat nevenklassement.

13:10 13 uur 10. Carapaz is de motor in de kopgroep. Michel Wuyts . Carapaz is de motor in de kopgroep. Michel Wuyts

13:08 13 uur 08. In het peloton komt Van Aert al op de proppen. Wil hij de rust herstellen? De anderen blijven maar in de potten roeren. . In het peloton komt Van Aert al op de proppen. Wil hij de rust herstellen? De anderen blijven maar in de potten roeren.

13:08 13 uur 08. Over 15 kilometer delen we de groene punten uit. Voorin bundelen Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Martin (Israel Start-Up Nation), Izagirre (Astana), Kämna (Bora-Hansgrohe) en Carapaz (Ineos) hun krachten. De Fransman, de Duitser en de Ecuadoraan zaten ook gisteren in de goeie vlucht. . Over 15 kilometer delen we de groene punten uit. Voorin bundelen Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Martin (Israel Start-Up Nation), Izagirre (Astana), Kämna (Bora-Hansgrohe) en Carapaz (Ineos) hun krachten. De Fransman, de Duitser en de Ecuadoraan zaten ook gisteren in de goeie vlucht.

13:04 13 uur 04. Deceuninck-Quick Step wil zo veel mogelijk punten wegnemen bij de tussensprint en dus houdt Alaphilippe de vaart in het pak. Met Carapaz, D.Martin, Kämna en Izagirre heeft hij enkele overlevers van de eerdere vlucht en enkele oude bekenden van gisteren aan zijn wiel. . Deceuninck-Quick Step wil zo veel mogelijk punten wegnemen bij de tussensprint en dus houdt Alaphilippe de vaart in het pak. Met Carapaz, D.Martin, Kämna en Izagirre heeft hij enkele overlevers van de eerdere vlucht en enkele oude bekenden van gisteren aan zijn wiel.

13:03 13 uur 03. Feest gaat niet door. Het zag er rooskleurig uit, maar we moeten er al een punt achter zetten. Achteraan zit Greipel al in de penarie. Er wacht de Duitser een bijzonder lange dag. . Feest gaat niet door Het zag er rooskleurig uit, maar we moeten er al een punt achter zetten.



Achteraan zit Greipel al in de penarie. Er wacht de Duitser een bijzonder lange dag.

13:02 13 uur 02. Samenstelling van de kopgroep. Richard Carapaz, Luke Rowe (Ineos Grenadiers), Felix Grossschartner, Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Mikael Chérel, Oliver Naesen (Ag2r La Mondiale), Tim Declercq, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Toms Skujins, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Greg van Avermaet (CCC), Gorka Izagirre (Astana), Thomas de Gendt, Roger Kluge (Lotto-Soudal), Chris Juul Jensen (Mitchelton-Scott), Nils Politt, Dan Martin, Tom Van Asbroeck (Israel Start-Up Nation), Nikias Arndt en Soren Kragh Andersen (Sunweb). . Samenstelling van de kopgroep Richard Carapaz, Luke Rowe (Ineos Grenadiers), Felix Grossschartner, Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Mikael Chérel, Oliver Naesen (Ag2r La Mondiale), Tim Declercq, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Toms Skujins, Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Greg van Avermaet (CCC), Gorka Izagirre (Astana), Thomas de Gendt, Roger Kluge (Lotto-Soudal), Chris Juul Jensen (Mitchelton-Scott), Nils Politt, Dan Martin, Tom Van Asbroeck (Israel Start-Up Nation), Nikias Arndt en Soren Kragh Andersen (Sunweb).

13:01 13 uur 01. Zo meteen sommen we nog even alle namen op, maar we hebben alleszins 6 Belgen: De Gendt, Van Avermaet, Naesen, Stuyven, Declercq en Van Asbroeck. . Zo meteen sommen we nog even alle namen op, maar we hebben alleszins 6 Belgen: De Gendt, Van Avermaet, Naesen, Stuyven, Declercq en Van Asbroeck.

13:00 13 uur . Jumbo-Visma probeert de rust over het peloton te laten vallen, maar niet iedereen gaat akkoord. Herrada lanceert nog een jump, maar voorin begint de ketting te draaien. . Jumbo-Visma probeert de rust over het peloton te laten vallen, maar niet iedereen gaat akkoord. Herrada lanceert nog een jump, maar voorin begint de ketting te draaien.

12:59 27 seconden. Als we goed geteld hebben, zien we 21 pionnen in de vuurlinie. Met dus veel Belgische vertegenwoordigers. Mooi! . 12 uur 59. 27 seconden Als we goed geteld hebben, zien we 21 pionnen in de vuurlinie. Met dus veel Belgische vertegenwoordigers. Mooi!

12:57 12 uur 57. De Gendt gegrepen door 20-tal kompanen. De Gendt krijgt gezelschap en daar zit veel schoon volk bij. Namedropping: Carapaz, Izagirre, Madouas, Alaphilippe, Kämna, D.Martin, Van Avermaet, Kragh Andersen, Naesen, Grosschartner, Stuyven, Van Asbroeck, Politt, Declercq en Rowe. . De Gendt gegrepen door 20-tal kompanen De Gendt krijgt gezelschap en daar zit veel schoon volk bij. Namedropping: Carapaz, Izagirre, Madouas, Alaphilippe, Kämna, D.Martin, Van Avermaet, Kragh Andersen, Naesen, Grosschartner, Stuyven, Van Asbroeck, Politt, Declercq en Rowe.

12:55 12 uur 55. De tweede groep knabbelt aan de achterstand en komt dichter bij De Gendt, die niet uit het zicht verdwijnt. Ook Alaphilippe zit overigens in dat pakketje. . De tweede groep knabbelt aan de achterstand en komt dichter bij De Gendt, die niet uit het zicht verdwijnt. Ook Alaphilippe zit overigens in dat pakketje.

12:53 12 uur 53. Onze landgenoten roeren zich. In een tegenprik met onder meer Carapaz schuiven ook Naesen en Van Avermaet mee. Ze lopen er ook Izagirre, Skujins en Kluge tegen het lijf. . Onze landgenoten roeren zich. In een tegenprik met onder meer Carapaz schuiven ook Naesen en Van Avermaet mee. Ze lopen er ook Izagirre, Skujins en Kluge tegen het lijf.

12:52 12 uur 52. In het peloton valt het nu even stil en dus staat De Gendt er alleen voor. Over enkele kilometers hebben we een rotknikje dat niet meetelt voor het bergklassement, maar dat kan gehanteerd worden als springplank. . In het peloton valt het nu even stil en dus staat De Gendt er alleen voor. Over enkele kilometers hebben we een rotknikje dat niet meetelt voor het bergklassement, maar dat kan gehanteerd worden als springplank.

12:50 12 uur 50. Wanneer ik koers verwacht bij de groten? De laatste 3 kilometer. Michel Wuyts . Wanneer ik koers verwacht bij de groten? De laatste 3 kilometer. Michel Wuyts

12:49 12 uur 49. De Gendt bijt op zijn tanden en kijkt nu even niet om. Hij bouwt zijn voorgift uit tot 13 seconden, maar we zien enkele groepjes die het peloton in de steek willen laten. . De Gendt bijt op zijn tanden en kijkt nu even niet om. Hij bouwt zijn voorgift uit tot 13 seconden, maar we zien enkele groepjes die het peloton in de steek willen laten.

12:47 12 uur 47. De Gendt, hoofdstuk 4 of 5. Na zo'n 15 kilometer zijn we nog altijd met een compact peloton op pad. Dat zint De Gendt niet, die voor de vierde of vijfde keer aan de boom schudt. Hij is nu even alleen. . De Gendt, hoofdstuk 4 of 5 Na zo'n 15 kilometer zijn we nog altijd met een compact peloton op pad. Dat zint De Gendt niet, die voor de vierde of vijfde keer aan de boom schudt. Hij is nu even alleen.

12:45 12 uur 45. Ook het kopje van Trentin duikt voortdurend op. De Italiaan is in het groene klassement 3e met 212 punten, op 12 punten van Sagan en 57 punten van Bennett. Trentin sluit misschien niet uit dat Bennett de Alpen niet overleeft en dan kun je maar beter zo dicht mogelijk bij Sagan staan om nog een (water)kans te behouden. . Ook het kopje van Trentin duikt voortdurend op. De Italiaan is in het groene klassement 3e met 212 punten, op 12 punten van Sagan en 57 punten van Bennett. Trentin sluit misschien niet uit dat Bennett de Alpen niet overleeft en dan kun je maar beter zo dicht mogelijk bij Sagan staan om nog een (water)kans te behouden.

12:43 Mechanische pech. Peter Sagan zet zich aan de kant: hij vraagt een nieuwe tweewieler. De Slovaak kruipt nu in het spoor van de volgwagens. . 12 uur 43. Mechanische pech Peter Sagan zet zich aan de kant: hij vraagt een nieuwe tweewieler. De Slovaak kruipt nu in het spoor van de volgwagens.

12:42 12 uur 42. De ene Nederlander lost de andere af: Van Baarle is van het voorplan verdwenen, Bol neemt de fakkel over. Maar echt veel overtuiging straalt het allemaal niet uit. . De ene Nederlander lost de andere af: Van Baarle is van het voorplan verdwenen, Bol neemt de fakkel over. Maar echt veel overtuiging straalt het allemaal niet uit.

12:39 12 uur 39. Het zijn steeds dezelfde namen die hun neus aan het venster steken, met De Gendt als primus van de klas. Ook de bergkoning is moedig en wil meeglippen. . Het zijn steeds dezelfde namen die hun neus aan het venster steken, met De Gendt als primus van de klas. Ook de bergkoning is moedig en wil meeglippen.

12:37 12 uur 37. De oplopende stukken bij het buitenrijden van Grenoble bieden kansen, maar de groep is nog te gretig. Van Baarle rijdt in zijn eentje enkele meters voor het peloton uit, maar de slang kronkelt richting het wiel van de Nederlander. . De oplopende stukken bij het buitenrijden van Grenoble bieden kansen, maar de groep is nog te gretig. Van Baarle rijdt in zijn eentje enkele meters voor het peloton uit, maar de slang kronkelt richting het wiel van de Nederlander.

12:35 12 uur 35. In de staart van de groep spotten we Quintana, die kampt met netelroos. Voorin geeft De Gendt niet af. Ineos wil met een man of 3 op de juiste trein springen. . In de staart van de groep spotten we Quintana, die kampt met netelroos.

Voorin geeft De Gendt niet af. Ineos wil met een man of 3 op de juiste trein springen.

12:34 12 uur 34. Hou u maar vast voor het eerste wedstrijduur! Michel Wuyts . Hou u maar vast voor het eerste wedstrijduur! Michel Wuyts

12:34 12 uur 34. Groene mannen brengen het pak terug. Trentin heeft er weer zin in en komt op het wiel van De Gendt. De nummer 3 in het puntenklassement kijkt om en kijkt recht in de ogen van Sagan en Bennett. . Groene mannen brengen het pak terug Trentin heeft er weer zin in en komt op het wiel van De Gendt. De nummer 3 in het puntenklassement kijkt om en kijkt recht in de ogen van Sagan en Bennett.

12:33 12 uur 33. Tactiek UAE? Jumbo-Visma toonde in deze Tour nog geen sporen van zwakte. Wat wordt de tactiek dan van UAE, de ploeg van uitdager Pogacar? "We moeten in eerste instantie na 25 kilometer vooraan zitten, want Bora kan op die eerste klim voluit gaan om Bennett te lossen en dan doortrekken tot de tussensprint. Dat is de eerste instructie." "Voor de finale hebben we ook iets in petto om iets te doen tegen de sterkte van Jumbo-Visma. Ik verwacht wel gewoon dat het aankomt op een showdown tussen de grote mannen op de Col de la Loze. Hopelijk kan Tadej een paar seconden terugpakken. Minuten verliezen? Dan moet je echt een héél slechte dag hebben." . Tactiek UAE? Jumbo-Visma toonde in deze Tour nog geen sporen van zwakte. Wat wordt de tactiek dan van UAE, de ploeg van uitdager Pogacar? "We moeten in eerste instantie na 25 kilometer vooraan zitten, want Bora kan op die eerste klim voluit gaan om Bennett te lossen en dan doortrekken tot de tussensprint. Dat is de eerste instructie."

"Voor de finale hebben we ook iets in petto om iets te doen tegen de sterkte van Jumbo-Visma. Ik verwacht wel gewoon dat het aankomt op een showdown tussen de grote mannen op de Col de la Loze. Hopelijk kan Tadej een paar seconden terugpakken. Minuten verliezen? Dan moet je echt een héél slechte dag hebben."

12:33 12 uur 33. Peiper (ploegleider Pogacar): "Hopelijk wat seconden terugpakken op Roglic". Peiper (ploegleider Pogacar): "Hopelijk wat seconden terugpakken op Roglic"

12:31 12 uur 31. Trio met De Gendt. Op een knikje zet De Gendt de boel al in vuur en vlam. Neilands en Périchon haken aan. . Trio met De Gendt Op een knikje zet De Gendt de boel al in vuur en vlam. Neilands en Périchon haken aan.

12:30 12 uur 30. We hadden het voorspeld: De Gendt en Hermans gooien meteen een lapje vlees op de grillplaat. Maar er schuift veel volk aan tafel aan. . We hadden het voorspeld: De Gendt en Hermans gooien meteen een lapje vlees op de grillplaat. Maar er schuift veel volk aan tafel aan.

12:28 12 uur 28. Départ réel. Hier gaan we! Wie kwispelt met zijn staart? . Départ réel Hier gaan we! Wie kwispelt met zijn staart?

12:26 Jens Keukeleire moet zijn kopman (Uran) op het podium houden. 12 uur 26. Jens Keukeleire moet zijn kopman (Uran) op het podium houden

12:25 12 uur 25. Nog 2 kilometer. In het zog van de jurywagen zitten De Gendt, Hermans en Rolland klaar. . Nog 2 kilometer. In het zog van de jurywagen zitten De Gendt, Hermans en Rolland klaar.

12:21 12 uur 21. We sluipen dichter bij kilometerpaal 0. De sleutel ligt - weer eens - bij Bora-Hansgrohe en Jumbo-Visma. Peter Sagan heeft het groen nog niet opgegeven, maar Sam Bennett in deze vlakke aanloop op achterstand rijden richting de tussensprint, dat wordt een zware opgave. We zijn ook benieuwd hoe de ploeg van de leider deze etappe inschat. Controleren ze? Of spelen ze op veiligheid en willen ze de bonificaties aan de vluchters laten? . We sluipen dichter bij kilometerpaal 0. De sleutel ligt - weer eens - bij Bora-Hansgrohe en Jumbo-Visma.

Peter Sagan heeft het groen nog niet opgegeven, maar Sam Bennett in deze vlakke aanloop op achterstand rijden richting de tussensprint, dat wordt een zware opgave.



We zijn ook benieuwd hoe de ploeg van de leider deze etappe inschat. Controleren ze? Of spelen ze op veiligheid en willen ze de bonificaties aan de vluchters laten?

12:18 12 uur 18. Hopelijk kan Wout van Aert de komende dagen ook een beetje rusten. Veel zal afhangen van deze etappe. José De Cauwer. Hopelijk kan Wout van Aert de komende dagen ook een beetje rusten. Veel zal afhangen van deze etappe. José De Cauwer

12:16 Ook Küng stapt uit de Tour. Naast Egan Bernal schrappen we ook Stefan Küng van onze deelnemerslijst. Wil de Europese kampioen tijdrijden zijn kansen voor het WK van volgende week vrijdag niet te veel hypothekeren? "Dit zou wel eens de eerste slimmerik van het pak kunnen zijn", zegt Michel Wuyts. . 12 uur 16. Ook Küng stapt uit de Tour Naast Egan Bernal schrappen we ook Stefan Küng van onze deelnemerslijst. Wil de Europese kampioen tijdrijden zijn kansen voor het WK van volgende week vrijdag niet te veel hypothekeren? "Dit zou wel eens de eerste slimmerik van het pak kunnen zijn", zegt Michel Wuyts.

12:15 12 uur 15 match begonnen Start Klokslag 12.15u zijn we vertrokken. We gaan nog ruim 6 kilometer opwarmen.

12:14 12 uur 14. Onze commentatoren zijn aan het likkebaarden, maar plaatsen ook kanttekeningen. "Over de Col de la Loze is al zoveel gezegd en geschreven dat die beklimming de verwachtingen niet meer zal kunnen inlossen", voorspelt José De Cauwer. "Ik vind de etappe van morgen lastiger. Dan krijgen we 5 cols en gaat het al van bij de start voortdurend op en af. Deze rit oogt mooi en is op papier de koninginnenrit, maar morgen wordt nog zwaarder door de opeenstapeling en de vermoeidheid van de voorbije weken." . Onze commentatoren zijn aan het likkebaarden, maar plaatsen ook kanttekeningen. "Over de Col de la Loze is al zoveel gezegd en geschreven dat die beklimming de verwachtingen niet meer zal kunnen inlossen", voorspelt José De Cauwer.

"Ik vind de etappe van morgen lastiger. Dan krijgen we 5 cols en gaat het al van bij de start voortdurend op en af. Deze rit oogt mooi en is op papier de koninginnenrit, maar morgen wordt nog zwaarder door de opeenstapeling en de vermoeidheid van de voorbije weken."

12:10 12 uur 10. Het is een loodzware bergrit, maar de aanloop naar de eerste Alp is behoorlijk lang, ruim 80 kilometer. "Het is een etappe in twee delen", ziet José De Cauwer. In de vlakke rit is de tussensprint na 45,5 kilometer het sleutelmoment. Hoe pakt Bora-Hansgrohe het aan? Sluipt Peter Sagan dichter bij Sam Bennett? . Het is een loodzware bergrit, maar de aanloop naar de eerste Alp is behoorlijk lang, ruim 80 kilometer. "Het is een etappe in twee delen", ziet José De Cauwer.

In de vlakke rit is de tussensprint na 45,5 kilometer het sleutelmoment. Hoe pakt Bora-Hansgrohe het aan? Sluipt Peter Sagan dichter bij Sam Bennett?

12:08 12 uur 08. Tenzij Pogacar helemaal instort, denk ik niet dat de strijd om het geel na vandaag al helemaal duidelijk zal zijn. Michel Wuyts . Tenzij Pogacar helemaal instort, denk ik niet dat de strijd om het geel na vandaag al helemaal duidelijk zal zijn. Michel Wuyts

12:00 Regen in de finale? Alsof de Col de la Loze nog niet zwaar genoeg is: de renners zouden tijdens hun trektocht het gezelschap krijgen van regendruppels op de slotklim. Het belooft dus een dagje te worden dat zeer stevig in de kleren zal kruipen. . 12 uur . Regen in de finale? Alsof de Col de la Loze nog niet zwaar genoeg is: de renners zouden tijdens hun trektocht het gezelschap krijgen van regendruppels op de slotklim. Het belooft dus een dagje te worden dat zeer stevig in de kleren zal kruipen.

11:50 11 uur 50. Over een kwartiertje gaan we van start op Canvas. Het officieuze startschot weerklinkt om 12.15u, de officiële start volgt rond 12.30u. . Over een kwartiertje gaan we van start op Canvas. Het officieuze startschot weerklinkt om 12.15u, de officiële start volgt rond 12.30u.

11:47 11 uur 47. De opgave van Bernal is in die zin wielergeschiedenis omdat er voorlopig een einde komt aan de dominantie van Team Ineos (vroeger Sky). Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). De opgave van Bernal is in die zin wielergeschiedenis omdat er voorlopig een einde komt aan de dominantie van Team Ineos (vroeger Sky). Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

11:22 11 uur 22. Tour Troeven van de dag: klassementsmannen moeten kleur bekennen in koninginnenrit

11:08 11 uur 08. Nieuwe bergkoning? We onderschatten Benoît Cosnefroy niet, maar de Fransman zal zelf ook wel beseffen dat dit wellicht zijn laatste dag in de bergtrui wordt. Dat shirt hing gisteren al aan een zijden draadje, want Pierre Rolland telt ook 36 punten. De grootste potentiële overnemers zijn echter Tadej Pogacar en Primoz Roglic. De Slovenen tellen 34 en 33 punten en met de dubbele buit aan de finish zouden zij naast het geel en het wit ook de bollen onder elkaar kunnen verdelen. . Nieuwe bergkoning? We onderschatten Benoît Cosnefroy niet, maar de Fransman zal zelf ook wel beseffen dat dit wellicht zijn laatste dag in de bergtrui wordt. Dat shirt hing gisteren al aan een zijden draadje, want Pierre Rolland telt ook 36 punten.



De grootste potentiële overnemers zijn echter Tadej Pogacar en Primoz Roglic. De Slovenen tellen 34 en 33 punten en met de dubbele buit aan de finish zouden zij naast het geel en het wit ook de bollen onder elkaar kunnen verdelen.

11:08 Het rijk van bergkoning Benoît Cosnefroy zal na vandaag uit zijn. 11 uur 08. Het rijk van bergkoning Benoît Cosnefroy zal na vandaag uit zijn

11:06 11 uur 06. Grens van 2.000 meter. In deze Tour wordt er met cols naar de renners gegooid, maar enkel vandaag ronden we de kaap van 2.000 meter. De top van de Col de la Loze ligt op 2.304 meter. Op de slotklim kan ook het bergklassement min of meer in een definitieve plooi gelegd worden. Boven worden er dubbele punten uitgedeeld: 2 keer 20, goed voor 40 bollen. Met de Souvenir Henri Desgrange kan de spaarpot bovendien met 5.000 euro aangedikt worden. . Grens van 2.000 meter In deze Tour wordt er met cols naar de renners gegooid, maar enkel vandaag ronden we de kaap van 2.000 meter. De top van de Col de la Loze ligt op 2.304 meter.



Op de slotklim kan ook het bergklassement min of meer in een definitieve plooi gelegd worden. Boven worden er dubbele punten uitgedeeld: 2 keer 20, goed voor 40 bollen. Met de Souvenir Henri Desgrange kan de spaarpot bovendien met 5.000 euro aangedikt worden.

11:01 11 uur 01. Bernard Hinault. Bernard Hinault is min of meer een sleutelfiguur in deze etappe. De 65-jarige vijfvoudige Tourwinnaar heeft zijn stempel op deze route gedrukt. De Col de la Madeleine is een klassieker in de Tour-geschiedenis, maar er wordt vandaag - op aangeven van Hinault - voor een andere route gekozen. Hinault was ook de man die de Tourdirectie tipte over de Col de la Loze. . Bernard Hinault Bernard Hinault is min of meer een sleutelfiguur in deze etappe. De 65-jarige vijfvoudige Tourwinnaar heeft zijn stempel op deze route gedrukt. De Col de la Madeleine is een klassieker in de Tour-geschiedenis, maar er wordt vandaag - op aangeven van Hinault - voor een andere route gekozen. Hinault was ook de man die de Tourdirectie tipte over de Col de la Loze.

10:43 10 uur 43. Tour opvallend Nederlander Bas Tietema brengt een muzikale ode aan jarige Van Aert

10:37 10 uur 37. Ronde van de Toekomst. In dit peloton zullen heel wat tenoren deze col wel verkend hebben, maar ze konden ook bij enkele toekomstige profs of neoprofs hun oor te luister leggen. De Col de la Loze, sinds vorig jaar dus in een nieuw en geasfalteerd jasje, werd in de Ronde van de Toekomst als testcase gebruikt. De Australiër Alexander Evans won de ultrakorte rit. Evans is nu prof bij Circus-Wanty Gobert. Ilan Van Wilder werd 8e op 1'25", Mauri Vansevenant 23e op 4'07". . Ronde van de Toekomst In dit peloton zullen heel wat tenoren deze col wel verkend hebben, maar ze konden ook bij enkele toekomstige profs of neoprofs hun oor te luister leggen.

De Col de la Loze, sinds vorig jaar dus in een nieuw en geasfalteerd jasje, werd in de Ronde van de Toekomst als testcase gebruikt. De Australiër Alexander Evans won de ultrakorte rit. Evans is nu prof bij Circus-Wanty Gobert. Ilan Van Wilder werd 8e op 1'25", Mauri Vansevenant 23e op 4'07".

10:35 10 uur 35. De renners zullen versteld staan. Vooral de laatste 4 à 5 kilometer spreken tot de verbeelding. Het is alsof je drie à vier keer de Muur van Hoei krijgt voorgeschoteld. In die laatste 4,5 km zitten verschillende stukken met percentages tot 20 %. Deze col is het prototype van de col van de 21e eeuw: een opeenvolging van steile stukken waarvan de echte klimmers zullen smullen. Tourbaas Christian Prudhomme over de Col de la Loze. De renners zullen versteld staan. Vooral de laatste 4 à 5 kilometer spreken tot de verbeelding. Het is alsof je drie à vier keer de Muur van Hoei krijgt voorgeschoteld. In die laatste 4,5 km zitten verschillende stukken met percentages tot 20 %. Deze col is het prototype van de col van de 21e eeuw: een opeenvolging van steile stukken waarvan de echte klimmers zullen smullen. Tourbaas Christian Prudhomme over de Col de la Loze

09:50 09 uur 50. Integraal op tv en livestream. U hoeft van dit klimfestijn geen seconde te missen. Om 12.05u beginnen we met de uitzending op Canvas, na Het Journaal (rond 13.30u) schakelen we over naar Eén. Ook onze livestream houdt u de hele dag gezelschap, Radio 1 heet u vanaf 13u welkom in Tour Vandaag. . Integraal op tv en livestream U hoeft van dit klimfestijn geen seconde te missen. Om 12.05u beginnen we met de uitzending op Canvas, na Het Journaal (rond 13.30u) schakelen we over naar Eén. Ook onze livestream houdt u de hele dag gezelschap, Radio 1 heet u vanaf 13u welkom in Tour Vandaag.

09:45 09 uur 45. Tour Titelverdediger Egan Bernal komt vandaag niet meer aan de start

09:40 09 uur 40. Col de la Loze. We trekken naar het dak van de Tour: de top van de Col de la Loze - de aankomst vandaag - ligt op een hoogte van 2.304 meter. De gegevens van de slotklim: 21,5 km aan 7,8 procent. Dat gemiddeld stijgingspercentage lijkt niet onnoemelijk zwaar, maar schijn bedriegt. Tot aan het skistation Méribel valt het al bij al nog mee, maar daarna rijden de renners de hel binnen. Tot voor kort was dat laatste deel van die col niet berijdbaar, maar het geitenpad werd geasfalteerd en de hellingsgraad maakt bokkensprongen. Zo krijgen de renners in de slotkilometers pentes van meer dan 20 procent voorgeschoteld. . Col de la Loze We trekken naar het dak van de Tour: de top van de Col de la Loze - de aankomst vandaag - ligt op een hoogte van 2.304 meter.



De gegevens van de slotklim: 21,5 km aan 7,8 procent. Dat gemiddeld stijgingspercentage lijkt niet onnoemelijk zwaar, maar schijn bedriegt.

Tot aan het skistation Méribel valt het al bij al nog mee, maar daarna rijden de renners de hel binnen.

Tot voor kort was dat laatste deel van die col niet berijdbaar, maar het geitenpad werd geasfalteerd en de hellingsgraad maakt bokkensprongen. Zo krijgen de renners in de slotkilometers pentes van meer dan 20 procent voorgeschoteld.

09:39 09 uur 39. Ik kijk wel uit naar deze rit. Dit wordt het hoogtepunt met vooral loodzware slotkilometers. Gele trui Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Ik kijk wel uit naar deze rit. Dit wordt het hoogtepunt met vooral loodzware slotkilometers. Gele trui Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

09:39 Om medelijden bij te krijgen: dit staat de renners te wachten. 09 uur 39. Om medelijden bij te krijgen: dit staat de renners te wachten