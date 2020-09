Wout van Aert viert 26e verjaardag in 16e Tour-rit richting Alpen

10:31 10 uur 31. Quid corona? Het peloton begint rond 13u aan de opdracht van vandaag, maar de komende uren zullen weer in het teken staan van de coronatesten van zondag en maandag. Vorige week dinsdag wachtten de UCI en ASO erg lang met hun communicatie en dat was voer voor speculatie. Ook nu moeten we nog even geduld uitoefenen voor de uitslagen van de testronde. . Quid corona? Het peloton begint rond 13u aan de opdracht van vandaag, maar de komende uren zullen weer in het teken staan van de coronatesten van zondag en maandag.



Vorige week dinsdag wachtten de UCI en ASO erg lang met hun communicatie en dat was voer voor speculatie. Ook nu moeten we nog even geduld uitoefenen voor de uitslagen van de testronde.

09:04 09 uur 04. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:03 09 uur 03. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:03 09 uur 03. Verraderlijke rit daags voor koninginnenrit. Het parcours van rit 16 kan ontsnappingskoningen inspireren, maar ze mogen dan wel niet te dicht staan in het klassement. Richie Porte zei al dat hij graag in de vlucht zou zitten op de Col de Porte. De bergen van de Vercors, bekend voor heel wat verzetsstrijd in WO II, bieden ingrediënten voor een verraderlijke rit, maar het wordt eerder een dag voor "baroudeurs" à la Julian Alaphilippe, die al genoeg achterstand hebben, dan voor de klassementsmannen om een zaakje te doen. . Verraderlijke rit daags voor koninginnenrit Het parcours van rit 16 kan ontsnappingskoningen inspireren, maar ze mogen dan wel niet te dicht staan in het klassement. Richie Porte zei al dat hij graag in de vlucht zou zitten op de Col de Porte. De bergen van de Vercors, bekend voor heel wat verzetsstrijd in WO II, bieden ingrediënten voor een verraderlijke rit, maar het wordt eerder een dag voor "baroudeurs" à la Julian Alaphilippe, die al genoeg achterstand hebben, dan voor de klassementsmannen om een zaakje te doen.

09:02 09 uur 02. Live op Sporza. Radio 1 is er vanaf 13u bij voor deze rit, die 5 minuten later van start gaat. Beelden krijgt u mee vanaf 13.30u op Eén en in onze livestream. . Live op Sporza Radio 1 is er vanaf 13u bij voor deze rit, die 5 minuten later van start gaat. Beelden krijgt u mee vanaf 13.30u op Eén en in onze livestream.