LIVESTREAM Tour: Benoot uit de wielen gereden, Kämna op weg naar ritzege

17:30 17 uur 30. De groep van de maillot jaune geeft liefst 16'02" prijs. We zijn benieuwd of zij straks nog even de kuiten laten spreken op het slotbultje. . De groep van de maillot jaune geeft liefst 16'02" prijs. We zijn benieuwd of zij straks nog even de kuiten laten spreken op het slotbultje.

17:27 17 uur 27. We trekken naar het knikje dat deze rit had kunnen afkruiden. Maar tegen deze Duitser had vandaag niemand een verhaal. Het wordt een galatocht voor Kämna. . We trekken naar het knikje dat deze rit had kunnen afkruiden. Maar tegen deze Duitser had vandaag niemand een verhaal. Het wordt een galatocht voor Kämna.

17:26 17 uur 26. Nog 4 kilometer. Het is indrukwekkend hoe Kämna blijft rammen. De Duitser zet Carapaz nu al op 1'07". Hij moet nog opletten voor het gevaar in zijn nek. . Nog 4 kilometer. Het is indrukwekkend hoe Kämna blijft rammen. De Duitser zet Carapaz nu al op 1'07". Hij moet nog opletten voor het gevaar in zijn nek.

17:23 17 uur 23. Vorige vrijdag werd Kämna nog geklopt door muurhagedis Martinez. Vandaag zal hij het slotheuveltje in zijn eentje kunnen ronden. De smaak van de overwinning zal zoet smaken. . Vorige vrijdag werd Kämna nog geklopt door muurhagedis Martinez. Vandaag zal hij het slotheuveltje in zijn eentje kunnen ronden. De smaak van de overwinning zal zoet smaken.

17:22 17 uur 22. Als ik Alaphilippe nu weer zie, dan twijfel ik toch voor het WK... José De Cauwer. Als ik Alaphilippe nu weer zie, dan twijfel ik toch voor het WK... José De Cauwer

17:20 17 uur 20. Nog 10 kilometer. In de achterhoede troept het groepje van Benoot samen met Alaphilippe en Pacher. Maar van terugkeren richting Kämna is geen sprake. . Nog 10 kilometer In de achterhoede troept het groepje van Benoot samen met Alaphilippe en Pacher. Maar van terugkeren richting Kämna is geen sprake.

17:17 Carapaz volgt al op +30". 17 uur 17. Carapaz volgt al op +30"

17:17 17 uur 17. In geen tijd heeft Carapaz toch al een ferme lel om de oren gekregen. We schrijven Kämna zo stilaan op. In het peloton luistert iedereen braafjes naar de wil van Jumbo-Visma. . In geen tijd heeft Carapaz toch al een ferme lel om de oren gekregen. We schrijven Kämna zo stilaan op. In het peloton luistert iedereen braafjes naar de wil van Jumbo-Visma.

17:16 17 uur 16. Nog 15 kilometer. Kämna Carapaz op 27" Reichenbach op 38" Alaphilippe en Pacher op 1'07" Benoot en co op 1'35" . Nog 15 kilometer Kämna



Carapaz op 27"

Reichenbach op 38"



Alaphilippe en Pacher op 1'07"



Benoot en co op 1'35"

17:14 17 uur 14. Kämna is de betere tijdrijder. Zijn ploeg verdient dit ook voor de inzet van de voorbije dagen. José De Cauwer. Kämna is de betere tijdrijder. Zijn ploeg verdient dit ook voor de inzet van de voorbije dagen. José De Cauwer

17:13 Tijdsverschil. Het heeft er alle schijn van dat Bora-Hansgrohe na alle inspanningen eindelijk beloond zal worden. Kämna houdt Carapaz op 16 seconden. De Duitser zette kort voor de top fors aan, de Ecuadoraan had geen antwoord in huis. . 17 uur 13. Tijdsverschil Het heeft er alle schijn van dat Bora-Hansgrohe na alle inspanningen eindelijk beloond zal worden. Kämna houdt Carapaz op 16 seconden. De Duitser zette kort voor de top fors aan, de Ecuadoraan had geen antwoord in huis.

17:11 17 uur 11. De achterstand van Benoot is te groot: hij moet op een ereplaats mikken. . De achterstand van Benoot is te groot: hij moet op een ereplaats mikken.

17:10 17 uur 10. Kämna wil de negatieve ervaring van vorige vrijdag met Martinez geen tweede keer meemaken. Hij heeft Carapaz net voor de top gedropt en de Giro-winnaar krijgt hem voorlopig niet te pakken in deze bijtrapafdaling. . Kämna wil de negatieve ervaring van vorige vrijdag met Martinez geen tweede keer meemaken. Hij heeft Carapaz net voor de top gedropt en de Giro-winnaar krijgt hem voorlopig niet te pakken in deze bijtrapafdaling.

17:10 We zijn boven! Nog 20 kilometer. Kämna is de primus. Hij zet Carapaz zelfs op enkele lengtes, die zijn handen vol heeft. Op 10 seconden zien we Reichenbach, Alaphilippe moet al een halve minuut goedmaken. Dat wordt vrijwel onmogelijk. . 17 uur 10. We zijn boven! Nog 20 kilometer. Kämna is de primus. Hij zet Carapaz zelfs op enkele lengtes, die zijn handen vol heeft.



Op 10 seconden zien we Reichenbach, Alaphilippe moet al een halve minuut goedmaken. Dat wordt vrijwel onmogelijk.

17:09 17 uur 09. Het was een maat voor niets: G.Martin wordt teruggefloten door het peloton. . Het was een maat voor niets: G.Martin wordt teruggefloten door het peloton.

17:07 17 uur 07. Nog 1 kilometer en Carapaz slachtoffert de ene na de andere medemaat. Kämna kleeft nog aan zijn wiel, ook Reichenbach laat nu een gat. . Nog 1 kilometer en Carapaz slachtoffert de ene na de andere medemaat. Kämna kleeft nog aan zijn wiel, ook Reichenbach laat nu een gat.

17:06 17 uur 06. Alaphilippe lost! Het is barsten of buigen. Carapaz houdt zijn inspanning vol, de benen van Alaphilippe lopen vol. Hij is opnieuw niet goed genoeg. Reichenbach en Kämna overleven wel. . Alaphilippe lost! Het is barsten of buigen. Carapaz houdt zijn inspanning vol, de benen van Alaphilippe lopen vol. Hij is opnieuw niet goed genoeg. Reichenbach en Kämna overleven wel.

17:05 17 uur 05. Carapaz! Carapaz heeft nog munitie op zak. Hij schiet een flinke kogel af, Alaphilippe danst op zijn pedalen en heeft hem te pakken. De rest heeft die explosiviteit niet. . Carapaz! Carapaz heeft nog munitie op zak. Hij schiet een flinke kogel af, Alaphilippe danst op zijn pedalen en heeft hem te pakken. De rest heeft die explosiviteit niet.

17:05 17 uur 05. Nog 22 kilometer. We klimmen nog 2 kilometer en Pacher is een taaie. De Fransman bijt op zijn tanden en tikt het wiel van het kwartet weer aan. . Nog 22 kilometer We klimmen nog 2 kilometer en Pacher is een taaie. De Fransman bijt op zijn tanden en tikt het wiel van het kwartet weer aan.

17:04 17 uur 04. In het peloton begint Jumbo-Visma weer te kachelen. De schade is zeker nog niet groot, maar het gaat wel een stukje sneller. . In het peloton begint Jumbo-Visma weer te kachelen. De schade is zeker nog niet groot, maar het gaat wel een stukje sneller.

17:03 17 uur 03. Benoot is de motor bij de achtervolgers, maar de achterstand loopt op: 33". Als ze niet lonken voorin, dan wordt het moeilijker. . Benoot is de motor bij de achtervolgers, maar de achterstand loopt op: 33". Als ze niet lonken voorin, dan wordt het moeilijker.

17:02 17 uur 02. Toen waren ze nog met 4. Pacher krijgt het meer en meer op zijn heupen. De Fransman hangt aan de rekker. . Toen waren ze nog met 4 Pacher krijgt het meer en meer op zijn heupen. De Fransman hangt aan de rekker.

17:02 De controle van de gele brigade in het peloton. 17 uur 02. De controle van de gele brigade in het peloton

17:01 17 uur 01. Benoot en co zijn zeker nog niet uitgeschakeld, maar de achterstand mag in de laatste klimkilometers niet te veel meer oplopen: 23 seconden. . Benoot en co zijn zeker nog niet uitgeschakeld, maar de achterstand mag in de laatste klimkilometers niet te veel meer oplopen: 23 seconden.

16:59 16 uur 59. Pacher gegrepen. Pacher wordt bijgebeend door de 4 achtervolgers Alaphilippe, Reichenbach, Carapaz en Kämna. Nog 4 kilometer tot de top. . Pacher gegrepen Pacher wordt bijgebeend door de 4 achtervolgers Alaphilippe, Reichenbach, Carapaz en Kämna. Nog 4 kilometer tot de top.

16:58 16 uur 58. Actie in het peloton! Het peloton wordt uit de siësta geschud: Edet gaat met ploegmakker G.Martin op pad. De Fransman is in de stand weggezakt naar de 11e plaats. . Actie in het peloton! Het peloton wordt uit de siësta geschud: Edet gaat met ploegmakker G.Martin op pad. De Fransman is in de stand weggezakt naar de 11e plaats.

16:57 16 uur 57. Overzicht van de verbrokkeling. Pacher Alaphilippe, Carapaz, Reichenbach en Kämna: +10" Benoot, Roche, Sivakov, Barguil en Geschke: +20" . Overzicht van de verbrokkeling Pacher



Alaphilippe, Carapaz, Reichenbach en Kämna: +10"



Benoot, Roche, Sivakov, Barguil en Geschke: +20"

16:56 16 uur 56. Alaphilippe heeft de goeie tred te pakken. Ze zullen op een listige manier moeten wegrijden van hem. . Michel Wuyts . Alaphilippe heeft de goeie tred te pakken. Ze zullen op een listige manier moeten wegrijden van hem. Michel Wuyts

16:55 16 uur 55. Nog 4 achtervolgers. Nu is het verval groot. Blijven over in de jacht op Pacher: Kämna, Alaphilippe, Carapaz en Reichenbach. Van Rolland is ook al geen spoor meer. . Nog 4 achtervolgers Nu is het verval groot. Blijven over in de jacht op Pacher: Kämna, Alaphilippe, Carapaz en Reichenbach. Van Rolland is ook al geen spoor meer.

16:54 16 uur 54. Prik Carapaz en Sivakov. Carapaz legt er nog een extra laagje op, Sivakov neemt de fakkel over. Alaphilippe gaat gezwind mee, Benoot moet even zijn eigen tempo zoeken. . Prik Carapaz en Sivakov Carapaz legt er nog een extra laagje op, Sivakov neemt de fakkel over. Alaphilippe gaat gezwind mee, Benoot moet even zijn eigen tempo zoeken.

16:53 16 uur 53. Bernal krijgt de volgwagen naast zich en tovert een brede glimlach tevoorschijn. Is dit bewust tijd pakken om ver genoeg weg te zakken en zo de volgende dagen toch nog voor ritwinst te kunnen gaan via een ontsnapping? . Bernal krijgt de volgwagen naast zich en tovert een brede glimlach tevoorschijn. Is dit bewust tijd pakken om ver genoeg weg te zakken en zo de volgende dagen toch nog voor ritwinst te kunnen gaan via een ontsnapping?

16:51 16 uur 51. Wie houden we nog over? Pacher heeft nog 40 seconden op Amador, Sivakov, Carapaz, Barguil, Rolland, Reichenbach, Verona, Alaphilippe, Nieve, Kämna, Geschke en Benoot. . Wie houden we nog over? Pacher heeft nog 40 seconden op Amador, Sivakov, Carapaz, Barguil, Rolland, Reichenbach, Verona, Alaphilippe, Nieve, Kämna, Geschke en Benoot.

16:49 16 uur 49. Amador neemt zijn kopman Carapaz op sleeptouw, Sivakov zit ietsje verder. We herkennen ook nog het postuur van onder meer Kämna, Roche, Geschke, Barguil, Alaphilippe, Powless en Benoot. . Amador neemt zijn kopman Carapaz op sleeptouw, Sivakov zit ietsje verder. We herkennen ook nog het postuur van onder meer Kämna, Roche, Geschke, Barguil, Alaphilippe, Powless en Benoot.

16:48 16 uur 48. Groep 2 wordt nu toch uitgedund. Onder meer Pedersen en Trentin haken af. . Groep 2 wordt nu toch uitgedund. Onder meer Pedersen en Trentin haken af.

16:47 16 uur 47. Bernal lost. Het gaat van kwaad naar erger met rugnummer 1. In het gezelschap van onder meer Bennett neemt hij een kaartje aan voor de bus. . Bernal lost Het gaat van kwaad naar erger met rugnummer 1. In het gezelschap van onder meer Bennett neemt hij een kaartje aan voor de bus.

16:46 Team Ineos moet zich vanaf vandaag focussen op ritwinst, ze hebben 3 man mee in de kopgroep. 16 uur 46. Team Ineos moet zich vanaf vandaag focussen op ritwinst, ze hebben 3 man mee in de kopgroep Pavel Sivakov

16:46 16 uur 46. In het peloton kampeert Bernal nog altijd op de laatste rij. Zijn aangezicht straalt niet meteen veel beterschap uit. . In het peloton kampeert Bernal nog altijd op de laatste rij. Zijn aangezicht straalt niet meteen veel beterschap uit.

16:42 16 uur 42. Vertolkt Pacher de rol van haas voor ploegmaat Rolland, die op de bollentrui aast? De Fransman kan zich nu rustig laten meeglijden bij de grote groep, waar ze vooral aan het kijken zijn. Niemand wil voorlopig de kastanjes uit het vuur halen. . Vertolkt Pacher de rol van haas voor ploegmaat Rolland, die op de bollentrui aast? De Fransman kan zich nu rustig laten meeglijden bij de grote groep, waar ze vooral aan het kijken zijn. Niemand wil voorlopig de kastanjes uit het vuur halen.

16:41 16 uur 41. Benoot zag er nog goed uit en ik heb ook een vrij ontspannen Alaphilippe gezien. . Renaat Schotte op de motor. Benoot zag er nog goed uit en ik heb ook een vrij ontspannen Alaphilippe gezien. Renaat Schotte op de motor

16:41 Tijdsverschil. De dagtaak van enkele werkmieren zit erop. Oss laat los, Pacher verzamelt een kleine halve minuut. . 16 uur 41. Tijdsverschil De dagtaak van enkele werkmieren zit erop. Oss laat los, Pacher verzamelt een kleine halve minuut.

16:36 16 uur 36. Versnelling Pacher. Er wordt niet te lang gepokerd in de kopgroep. Op 34 km van de finish gaat Pacher, ploegmaat van Rolland, al op pad. . Versnelling Pacher Er wordt niet te lang gepokerd in de kopgroep. Op 34 km van de finish gaat Pacher, ploegmaat van Rolland, al op pad.

16:28 16 uur 28. Laatste wedstrijduur. In de kopgroep draait de ketting nog gesmeerd. Er is genoeg volk aanwezig dat beseft dat ze straks kansloos zijn. Over een 5-tal kilometer wordt het andere koek: dan loopt het wegdek weer op. . Laatste wedstrijduur In de kopgroep draait de ketting nog gesmeerd. Er is genoeg volk aanwezig dat beseft dat ze straks kansloos zijn. Over een 5-tal kilometer wordt het andere koek: dan loopt het wegdek weer op.

16:22 16 uur 22. De regisseur spot Rigoberto Uran. "Het is toch onvoorstelbaar dat uitgerekend hij op de 3e plaats staat", zegt Michel Wuyts. De 33-jarige Colombiaan zie je bijna nooit, maar hij is er altijd. Hij heeft de schade voorlopig beperkt tot 1'34". . De regisseur spot Rigoberto Uran. "Het is toch onvoorstelbaar dat uitgerekend hij op de 3e plaats staat", zegt Michel Wuyts. De 33-jarige Colombiaan zie je bijna nooit, maar hij is er altijd. Hij heeft de schade voorlopig beperkt tot 1'34".

16:16 16 uur 16. Nog ruim 15 kilometer tot de Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte. U vergeeft het ons wel dat we die naam niet te veel zullen gebruiken. Die col van 1e categorie zal de rol van zeef vertolken. Welke potentiële ritwinnaar valt daar al door de mand? . Nog ruim 15 kilometer tot de Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte. U vergeeft het ons wel dat we die naam niet te veel zullen gebruiken. Die col van 1e categorie zal de rol van zeef vertolken. Welke potentiële ritwinnaar valt daar al door de mand?

16:14 16 uur 14. Ineos. Na de oplawaai van Bernal moest Ineos het geweer van schouder veranderen en dat doen ze ook. Met Carapaz, Sivakov en Amador zijn ze uitstekend vertegenwoordigd. Wie wordt hun aas? Sivakov heeft lang moeten achtervolgen, Amador rijdt een anonieme Tour en Carapaz kreeg ook al een draai om de oren afgelopen zondag. . Ineos Na de oplawaai van Bernal moest Ineos het geweer van schouder veranderen en dat doen ze ook. Met Carapaz, Sivakov en Amador zijn ze uitstekend vertegenwoordigd. Wie wordt hun aas? Sivakov heeft lang moeten achtervolgen, Amador rijdt een anonieme Tour en Carapaz kreeg ook al een draai om de oren afgelopen zondag.

16:13 16 uur 13. Oss snijdt een bocht scherp aan, maar knalt bijna op een supporter die een boodschap wil delen. De Italiaan schrikt zich een hoedje. . Oss snijdt een bocht scherp aan, maar knalt bijna op een supporter die een boodschap wil delen. De Italiaan schrikt zich een hoedje.

16:09 16 uur 09. Ik zou graag eens een ontsnapping zien met renners die dichter staan in het klassement, met knechten die nog iets kunnen doen voor hun kopman. Dit is een vlucht voor de ritzege, maar dit heeft met het geel niets te maken. . José De Cauwer. Ik zou graag eens een ontsnapping zien met renners die dichter staan in het klassement, met knechten die nog iets kunnen doen voor hun kopman. Dit is een vlucht voor de ritzege, maar dit heeft met het geel niets te maken. José De Cauwer

16:05 16 uur 05. Rit van morgen. Aangezien we even in een wak zitten, kunnen we al eens loeren naar morgen. Woensdag wacht een helse opdracht: we fietsen 168 km tussen Grenoble en Méribel met onderweg de Madeleine en de finish op de Col de la Loze, twee cols van buiten categorie. Vooral de slotklim is een beest, met op het einde een geasfalteerd geitenpad en stroken tot 20 procent. . Rit van morgen Aangezien we even in een wak zitten, kunnen we al eens loeren naar morgen.

Woensdag wacht een helse opdracht: we fietsen 168 km tussen Grenoble en Méribel met onderweg de Madeleine en de finish op de Col de la Loze, twee cols van buiten categorie. Vooral de slotklim is een beest, met op het einde een geasfalteerd geitenpad en stroken tot 20 procent.

16:03 16 uur 03. In de kopgroep van 23 renners hebben al 11 renners een rit in een grote ronde gewonnen. "Wie spant de kroon? Je denkt spontaan aan Alaphilippe, maar het gaat om Trentin. Hij won er al 8, de Fransman 6", geeft Michel Wuyts mee. . In de kopgroep van 23 renners hebben al 11 renners een rit in een grote ronde gewonnen. "Wie spant de kroon? Je denkt spontaan aan Alaphilippe, maar het gaat om Trentin. Hij won er al 8, de Fransman 6", geeft Michel Wuyts mee.

15:57 15 uur 57. 16u: résumé. Voor wie nu pas inschakelt, schetsen we het wedstrijdverhaal. Na veel vijven en zessen kregen we een kopgroep van 15 renners met onder meer Alaphilippe, Kämna en Carapaz als uithangborden. Intussen is die groep uitgebouwd tot 23 lieden: eerst een groepje met Benoot, daarna een pakket met Nieve en Sivakov konden de kloof nog dichten. Aangezien het peloton aan het dutten is (+11'50"), zoeken we de winnaar in de kopgroep. Straks krijgen we een scherprechter van 1e categorie, met de top op 20 km van de aankomst. Die volgt na oplopende slotkilometers. . 16u: résumé Voor wie nu pas inschakelt, schetsen we het wedstrijdverhaal.

Na veel vijven en zessen kregen we een kopgroep van 15 renners met onder meer Alaphilippe, Kämna en Carapaz als uithangborden.

Intussen is die groep uitgebouwd tot 23 lieden: eerst een groepje met Benoot, daarna een pakket met Nieve en Sivakov konden de kloof nog dichten.

Aangezien het peloton aan het dutten is (+11'50"), zoeken we de winnaar in de kopgroep.

Straks krijgen we een scherprechter van 1e categorie, met de top op 20 km van de aankomst. Die volgt na oplopende slotkilometers.

15:55 15 uur 55. Voor wie zich afvraagt waarom Cosnefroy Rolland voorlopig nog afhoudt in het bergklassement: bij een gelijke stand wordt er gekeken naar wie het vaakst de primus is geweest op cols van 1e categorie. Cosnefroy heeft een streepje voor. . Voor wie zich afvraagt waarom Cosnefroy Rolland voorlopig nog afhoudt in het bergklassement: bij een gelijke stand wordt er gekeken naar wie het vaakst de primus is geweest op cols van 1e categorie. Cosnefroy heeft een streepje voor.

15:54 15 uur 54. Benoot en Roche houden zich enigszins afzijdig. Pedersen werkt bij Sunweb. . Michel Wuyts . Benoot en Roche houden zich enigszins afzijdig. Pedersen werkt bij Sunweb. Michel Wuyts

15:49 Côte de Revel. Rolland plant zijn vlag ook op de 3e van 5 cols. Zijn teller komt net als Cosnefroy op 36 punten, maar de vluchter zal straks dus nog moeten sprokkelen om de trui te kunnen aantrekken. . 15 uur 49. Côte de Revel Rolland plant zijn vlag ook op de 3e van 5 cols. Zijn teller komt net als Cosnefroy op 36 punten, maar de vluchter zal straks dus nog moeten sprokkelen om de trui te kunnen aantrekken.

15:44 15 uur 44. Rolland kiest weer eieren voor zijn geld. Op 2 km van de top snelt hij weg. Hij gaat op gelijke hoogte komen van Cosnefroy, maar dat is nog niet voldoende om de trui te erven. . Rolland kiest weer eieren voor zijn geld. Op 2 km van de top snelt hij weg. Hij gaat op gelijke hoogte komen van Cosnefroy, maar dat is nog niet voldoende om de trui te erven.

15:44 Is vandaag de dag van Tiesj Benoot? . 15 uur 44. Is vandaag de dag van Tiesj Benoot?

15:41 15 uur 41. In het peloton gaat het behoorlijk rustig. Dat is goed nieuws voor de snelle mannen, die relatief lang jojo kunnen spelen met de staart. . In het peloton gaat het behoorlijk rustig. Dat is goed nieuws voor de snelle mannen, die relatief lang jojo kunnen spelen met de staart.

15:36 15 uur 36. De verhoudingen in de kopgroep. Na 90 km beschikt Ineos dus over een drietand voorin. Nog eens alle namen op een rijtje: Andrey Amador, Richard Carapaz, Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), Lennard Kämna, Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Alberto Bettiol, Neilson Powless (Education First), Winner Anacona, Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Imanol Erviti, Carlos Verona (Movistar Team), Matteo Trentin, Simon Geschke (CCC Team), Chris Juul Jensen, Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), Nicholas Roche, Casper Pedersen, Tiesj Benoot (Team Sunweb), Pierre Rolland, Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept) en Romain Sicard (Total Direct Energie). . De verhoudingen in de kopgroep Na 90 km beschikt Ineos dus over een drietand voorin.



Nog eens alle namen op een rijtje: Andrey Amador, Richard Carapaz, Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), Lennard Kämna, Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Alberto Bettiol, Neilson Powless (Education First), Winner Anacona, Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Imanol Erviti, Carlos Verona (Movistar Team), Matteo Trentin, Simon Geschke (CCC Team), Chris Juul Jensen, Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), Nicholas Roche, Casper Pedersen, Tiesj Benoot (Team Sunweb), Pierre Rolland, Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept) en Romain Sicard (Total Direct Energie).

15:36 De renners trekken vandaag door het Chartreuse-gebergte. 15 uur 36. De renners trekken vandaag door het Chartreuse-gebergte

15:34 15 uur 34. 18 + 5. Tempobeul Oss heeft hen het leven zuur gemaakt, maar de 5 achtervolgers zitten goed en wel in de spits van de koers. We hebben 23 leiders. . 18 + 5 Tempobeul Oss heeft hen het leven zuur gemaakt, maar de 5 achtervolgers zitten goed en wel in de spits van de koers. We hebben 23 leiders.

15:28 15 uur 28. Alaphilippe sluit na zijn wielwissel weer aan. Het groepje tegenaanvallers moet tot het gaatje gaan om te kunnen aansluiten. Nog eens hun namen: Sicard, Sivakov, Geschke, Nieve en Powless. . Alaphilippe sluit na zijn wielwissel weer aan. Het groepje tegenaanvallers moet tot het gaatje gaan om te kunnen aansluiten. Nog eens hun namen: Sicard, Sivakov, Geschke, Nieve en Powless.

15:26 15 uur 26. De volgwagen van Deceuninck-Quick Step wordt gevraagd: Alaphilippe moet geholpen worden. Na twee uur koersen bedraagt het gemiddelde 41,5 km/u. Dat betekent dat we finishen rond 17.20u. . De volgwagen van Deceuninck-Quick Step wordt gevraagd: Alaphilippe moet geholpen worden.



Na twee uur koersen bedraagt het gemiddelde 41,5 km/u. Dat betekent dat we finishen rond 17.20u.

15:23 15 uur 23. Als Alaphilippe over die voorlaatste col geraakt, dan hebben de anderen een probleem. José De Cauwer. Als Alaphilippe over die voorlaatste col geraakt, dan hebben de anderen een probleem. José De Cauwer

15:19 15 uur 19. Q. Rolland kan in de kopgroep rekenen op de hulp van ploegmaat Pacher. Quentin is zijn voornaam. Mocht Pacher deze etappe winnen, dan wordt hij de eerste ritwinnaar in de Tour van wie de voornaam met een Q begint. Ook een renner met X als eerste letter in zijn voornaam vormt nog een lacune. . Q Rolland kan in de kopgroep rekenen op de hulp van ploegmaat Pacher. Quentin is zijn voornaam.

Mocht Pacher deze etappe winnen, dan wordt hij de eerste ritwinnaar in de Tour van wie de voornaam met een Q begint. Ook een renner met X als eerste letter in zijn voornaam vormt nog een lacune.

15:17 15 uur 17. Nog 85 kilometer en we trekken zoetjesaan naar de Côte de Revel, een nieuwe heuvel van 2e categorie. Roche en Rolland zijn weer ingerekend. De Fransman is in de bollenstand op 5 punten van leider Cosnefroy genaderd. . Nog 85 kilometer en we trekken zoetjesaan naar de Côte de Revel, een nieuwe heuvel van 2e categorie. Roche en Rolland zijn weer ingerekend. De Fransman is in de bollenstand op 5 punten van leider Cosnefroy genaderd.

15:11 15 uur 11. Rolland en Roche overleggen even in de afdaling. Ze hebben de rest op zo'n 15 seconden gezet, maar Benoot en co zullen wel snel weer terugkomen. We twijfelen nog altijd of ook de groep van Sivakov daar in zal slagen. . Rolland en Roche overleggen even in de afdaling. Ze hebben de rest op zo'n 15 seconden gezet, maar Benoot en co zullen wel snel weer terugkomen. We twijfelen nog altijd of ook de groep van Sivakov daar in zal slagen.

15:07 15 uur 07. Het peloton geeft nu al 10 minuten prijs: de ritwinnaar komt uit de kopgroep. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Het peloton geeft nu al 10 minuten prijs: de ritwinnaar komt uit de kopgroep. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

15:06 15 uur 06. Bidon Bernal. Egan Bernal lijkt woord te houden. Rugnummer 1 zakt af naar de volgwagen en haalt bidons op. Voor wie zich afvraagt waar de 5 tegenaanvallers zich bevinden: ze moeten nog een halve minuut goedmaken. En in het peloton gaat het weer te snel voor Caleb Ewan. . Bidon Bernal Egan Bernal lijkt woord te houden. Rugnummer 1 zakt af naar de volgwagen en haalt bidons op.



Voor wie zich afvraagt waar de 5 tegenaanvallers zich bevinden: ze moeten nog een halve minuut goedmaken.

En in het peloton gaat het weer te snel voor Caleb Ewan.

15:04 Col de Porte. We zijn boven op deze col van 2e categorie. Roche legt Rolland niet echt iets in de weg: de Fransman verdient de 5 punten. . 15 uur 04. Col de Porte We zijn boven op deze col van 2e categorie. Roche legt Rolland niet echt iets in de weg: de Fransman verdient de 5 punten.

15:03 15 uur 03. Rolland wil zich de kaas niet van het brood laten eten. Op 1 km van de top gaat hij in zijn eentje al op zoek naar de punten. Roche springt op zijn wiel. . Rolland wil zich de kaas niet van het brood laten eten. Op 1 km van de top gaat hij in zijn eentje al op zoek naar de punten. Roche springt op zijn wiel.

15:01 15 uur 01. In het peloton zien we ook het silhouet van Ewan. De pocketsprinter heeft zijn positie in de groep kunnen innemen. . In het peloton zien we ook het silhouet van Ewan. De pocketsprinter heeft zijn positie in de groep kunnen innemen.

14:56 14 uur 56. Oss maakt het zijn kompanen makkelijk. De Italiaan vraagt niet om een overname en ment in dienst van Kämna. De Duitser werd vrijdag 2e op de Pas de Peyrol en is zeker een van de favorieten in deze kopgroep. . Oss maakt het zijn kompanen makkelijk. De Italiaan vraagt niet om een overname en ment in dienst van Kämna. De Duitser werd vrijdag 2e op de Pas de Peyrol en is zeker een van de favorieten in deze kopgroep.

14:52 14 uur 52. Benoot zegt dat hij zich elke dag beter voelt. Dit terrein moet hem liggen. Michel Wuyts . Benoot zegt dat hij zich elke dag beter voelt. Dit terrein moet hem liggen. Michel Wuyts

14:49 14 uur 49. Bollenplan van Rolland. Is er een bedreiging voor de bergtrui aan boord? Ja, want Pierre Rolland heeft een achterstand van 10 punten op Benoit Cosnefroy. Hij kan hier een zaak doen. Voorin offert Oss zich op voor Kämna. De Italiaan bepaalt het tempo en houdt de 5 achtervolgers op meer dan een minuut. . Bollenplan van Rolland Is er een bedreiging voor de bergtrui aan boord? Ja, want Pierre Rolland heeft een achterstand van 10 punten op Benoit Cosnefroy. Hij kan hier een zaak doen.



Voorin offert Oss zich op voor Kämna. De Italiaan bepaalt het tempo en houdt de 5 achtervolgers op meer dan een minuut.

14:45 14 uur 45. Voorin tellen we nu dus 18 leiders, maar er zitten enkele slepers bij. Zij schermen met de jacht van Geschke, Sivakov, Nieve, Sicard en Powless in de achtergrond. Dat vijftal staat nog altijd 1'28" in het krijt. . Voorin tellen we nu dus 18 leiders, maar er zitten enkele slepers bij. Zij schermen met de jacht van Geschke, Sivakov, Nieve, Sicard en Powless in de achtergrond. Dat vijftal staat nog altijd 1'28" in het krijt.

14:44 14 uur 44. We bereiken de voet van de Col de Porte. Die bult van 2e categorie was aankomstplaats in de voorbije Dauphiné. Wie anders dan Roglic won er. . We bereiken de voet van de Col de Porte. Die bult van 2e categorie was aankomstplaats in de voorbije Dauphiné. Wie anders dan Roglic won er.

14:43 14 uur 43. Moet Roglic zich zorgen maken? Hoegenaamd niet. In de kopgroep is Barguil de best geplaatste. Hij is 15e op 32'27". . Moet Roglic zich zorgen maken? Hoegenaamd niet. In de kopgroep is Barguil de best geplaatste. Hij is 15e op 32'27".

14:37 14 uur 37. Missie geslaagd: Benoot sluit aan. We hebben toch een Belgisch vlagje in de kopgroep: Benoot, ploegmaat Pedersen en Rolland haken aan. . Missie geslaagd: Benoot sluit aan We hebben toch een Belgisch vlagje in de kopgroep: Benoot, ploegmaat Pedersen en Rolland haken aan.

14:34 14 uur 34. Verbroedering tussen Roglic en Pogacar. Die kennen mekaar! Roglic en Pogacar slaan een babbeltje. Het gaat er gemoedelijk aan toe. . Verbroedering tussen Roglic en Pogacar Die kennen mekaar! Roglic en Pogacar slaan een babbeltje. Het gaat er gemoedelijk aan toe.

14:32 14 uur 32. Om het beeld volledig te maken: op 1'53" spartelen Romain Sicard (Total Direct Energie), Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), Neilson Powless (EF), Simon Geschke (CCC) en Pavel Sivakov (Ineos) nog tegen. Het peloton houdt zich afzijdig: 5'05". . Om het beeld volledig te maken: op 1'53" spartelen Romain Sicard (Total Direct Energie), Mikel Nieve (Mitchelton-Scott), Neilson Powless (EF), Simon Geschke (CCC) en Pavel Sivakov (Ineos) nog tegen.



Het peloton houdt zich afzijdig: 5'05".

14:30 14 uur 30. Raakt Benoot nog voorin? Voor wie het overzicht een beetje kwijt is. Dit zijn de 15 leiders: Andrey Amador, Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Lennard Kämna, Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Alberto Bettiol (EF Education First), Winner Anacona, Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Imanol Erviti, Carlos Verona (Movistar), Matteo Trentin (CCC ), Chris Juul Jensen (Mitchelton-Scott), Nicholas Roche (Sunweb) en Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept). Tiesj Benoot, Casper Pedersen (Sunweb) en Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) moeten nog een minuut uitwissen. . Raakt Benoot nog voorin? Voor wie het overzicht een beetje kwijt is. Dit zijn de 15 leiders: Andrey Amador, Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Lennard Kämna, Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Alberto Bettiol (EF Education First), Winner Anacona, Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Imanol Erviti, Carlos Verona (Movistar), Matteo Trentin (CCC ), Chris Juul Jensen (Mitchelton-Scott), Nicholas Roche (Sunweb) en Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept).



Tiesj Benoot, Casper Pedersen (Sunweb) en Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) moeten nog een minuut uitwissen.

14:26 14 uur 26. In het peloton nemen ze tijd voor een plasje en zo dikt de achterstand snel aan. Voorin kan men misschien ook even verpozen en dat kan een kans bieden aan de tegenaanvallers. We zien in verschillende schuifjes Benoot, C.Pedersen, Rolland, Sicard, Nieve, Powless, Geschke en Sivakov. . In het peloton nemen ze tijd voor een plasje en zo dikt de achterstand snel aan. Voorin kan men misschien ook even verpozen en dat kan een kans bieden aan de tegenaanvallers. We zien in verschillende schuifjes Benoot, C.Pedersen, Rolland, Sicard, Nieve, Powless, Geschke en Sivakov.

14:25 Gemiddelde snelheid. Het gemiddelde in het eerste uur: 47,3 km/u, of wat had u gedacht? . 14 uur 25. Gemiddelde snelheid Het gemiddelde in het eerste uur: 47,3 km/u, of wat had u gedacht?

14:22 Caleb Ewan gaat een lange dag tegemoet. 14 uur 22. Caleb Ewan gaat een lange dag tegemoet

14:21 14 uur 21. Ook Caleb Ewan zit in de penarie. Met zijn 3 ploegmakkers hangt hij al kilometers tussen de wagens. . Ook Caleb Ewan zit in de penarie. Met zijn 3 ploegmakkers hangt hij al kilometers tussen de wagens.

14:19 14 uur 19. Sunweb, steeds weer Sunweb. Rolland is heel blij dat hij twee stoomtreinen ziet opduiken: ploegmaats Benoot en Pedersen willen met de Fransman naar voren springen. . Sunweb, steeds weer Sunweb Rolland is heel blij dat hij twee stoomtreinen ziet opduiken: ploegmaats Benoot en Pedersen willen met de Fransman naar voren springen.

14:18 Volle buit voor Trentin, opgave Gaudu. Daar is de tussensprint. Matteo Trentin is de snelste en sluipt steeds dichter bij Peter Sagan. Als nummer 3 telt hij nu 209 punten, Sagan heeft er 224, Bennett 269. Intussen is de lijdensweg van David Gaudu voorbij. De Fransman van Groupama-FDJ stapt in de volwagen. . 14 uur 18. Volle buit voor Trentin, opgave Gaudu Daar is de tussensprint. Matteo Trentin is de snelste en sluipt steeds dichter bij Peter Sagan. Als nummer 3 telt hij nu 209 punten, Sagan heeft er 224, Bennett 269.

Intussen is de lijdensweg van David Gaudu voorbij. De Fransman van Groupama-FDJ stapt in de volwagen.

14:16 14 uur 16. Met Rolland is er nog een eenzame poursuivant. Wordt het een chasse patate voor de Fransman? . Met Rolland is er nog een eenzame poursuivant. Wordt het een chasse patate voor de Fransman?

14:15 14 uur 15. Onze man op de motor meldt hoe André Greipel naar adem hapt tussen de volgwagens. De Duitser kan het peloton niet bijbenen. . Onze man op de motor meldt hoe André Greipel naar adem hapt tussen de volgwagens. De Duitser kan het peloton niet bijbenen.

14:15 14 uur 15. Sagan heeft er zich vandaag niet echt mee gemoeid. Michel Wuyts . Sagan heeft er zich vandaag niet echt mee gemoeid. Michel Wuyts

14:13 14 uur 13. Valt het doek op 5 kilometer van de sprint? Jumbo-Visma zet zich nadrukkelijk op kop. Het verschil blijft status quo: 1'05". . Valt het doek op 5 kilometer van de sprint? Jumbo-Visma zet zich nadrukkelijk op kop. Het verschil blijft status quo: 1'05".

14:11 14 uur 11. We hebben nog een extra portie gemengd in de achtervolging met meer dan 15 brokjes kaas en salami, maar er wordt te veel gespeculeerd en omgekeken. Jumbo-Visma heeft het alleszins niet onder de markt om iedereen aan de leiband te houden. . We hebben nog een extra portie gemengd in de achtervolging met meer dan 15 brokjes kaas en salami, maar er wordt te veel gespeculeerd en omgekeken.

Jumbo-Visma heeft het alleszins niet onder de markt om iedereen aan de leiband te houden.

14:09 14 uur 09. We groeten Voiron, waar Van Aert vorig jaar in de Dauphiné won. Hij stelt vast hoe vooral Sunweb zich nog niet gewonnen geeft. Hirschi geselt zijn pedalen en concurrenten nog eens, maar waar rijdt hij naar toe? . We groeten Voiron, waar Van Aert vorig jaar in de Dauphiné won. Hij stelt vast hoe vooral Sunweb zich nog niet gewonnen geeft. Hirschi geselt zijn pedalen en concurrenten nog eens, maar waar rijdt hij naar toe?

14:07 14 uur 07. We hebben een kopgroep, maar het peloton geeft nog altijd gas. Renaat Schotte op de motor. We hebben een kopgroep, maar het peloton geeft nog altijd gas. Renaat Schotte op de motor

14:04 14 uur 04. Het is een dagje plankgas. De rust keert niet terug in het peloton, waar ook Politt nog eens doorjast. Maar de kloof is wel al min of meer gemaakt: 1'39". . Het is een dagje plankgas. De rust keert niet terug in het peloton, waar ook Politt nog eens doorjast. Maar de kloof is wel al min of meer gemaakt: 1'39".

14:00 14 uur . Het gaat vooruit, zoveel is duidelijk. Het peloton gunt de leiders, met 15 zijn ze, meer en meer seconden: 54". Boasson Hagen (NTT) wil de kloof nog overbruggen. . Het gaat vooruit, zoveel is duidelijk. Het peloton gunt de leiders, met 15 zijn ze, meer en meer seconden: 54". Boasson Hagen (NTT) wil de kloof nog overbruggen.

13:58 13 uur 58. Welke ploegen zijn mee? Andrey Amador, Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Lennard Kämna, Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Alberto Bettiol (EF Education First), Winner Anacona, Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Imanol Erviti, Carlos Verona (Movistar), Matteo Trentin (CCC ), Chris Juul Jensen (Mitchelton-Scott), Nicholas Roche (Sunweb) en Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept). . Welke ploegen zijn mee? Andrey Amador, Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), Lennard Kämna, Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Alberto Bettiol (EF Education First), Winner Anacona, Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Imanol Erviti, Carlos Verona (Movistar), Matteo Trentin (CCC ), Chris Juul Jensen (Mitchelton-Scott), Nicholas Roche (Sunweb) en Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept).

13:57 13 uur 57. De landgenoten blinken uit in afwezigheid. Wie zien enkel Van Aert, die het peloton wil doen zwijgen. Maar Chaves heeft die boodschap niet begrepen. Zo blijft het rommelig. . De landgenoten blinken uit in afwezigheid. Wie zien enkel Van Aert, die het peloton wil doen zwijgen. Maar Chaves heeft die boodschap niet begrepen. Zo blijft het rommelig.

13:55 13 uur 55. De bergkoning was weer niet bij de pinken. Hij weert zich voor de zoveelste keer, maar dit lijkt een slag in het water. . De bergkoning was weer niet bij de pinken. Hij weert zich voor de zoveelste keer, maar dit lijkt een slag in het water.

13:54 13 uur 54. Ik zie koppels bij Ineos, Bora, Arkéa en Movistar: altijd nuttig in een vlucht. Michel Wuyts . Ik zie koppels bij Ineos, Bora, Arkéa en Movistar: altijd nuttig in een vlucht. Michel Wuyts

13:53 25". We stomen door met 15 aanvallers: Barguil, Carapaz, Verona, Reichenbach, Alaphilippe, Kämna, Pacher, Bettiol, Roche, Anacona, Trentin, Amador, Erviti, Juul Jensen en Oss. . 13 uur 53. 25" We stomen door met 15 aanvallers: Barguil, Carapaz, Verona, Reichenbach, Alaphilippe, Kämna, Pacher, Bettiol, Roche, Anacona, Trentin, Amador, Erviti, Juul Jensen en Oss.

13:52 13 uur 52. Het kopduo krijgt gezelschap. En het gaat om blinkende namen: onder meer Alaphilippe, Trentin, Oss en Bettiol zetten er hun tanden in. . Het kopduo krijgt gezelschap. En het gaat om blinkende namen: onder meer Alaphilippe, Trentin, Oss en Bettiol zetten er hun tanden in.

13:49 13 uur 49. Nog 144 km. Carapaz (Ineos), die op de Grand Colombier ook een mokerslag heeft geïncasseerd, geeft niet af met Roche (Sunweb). Op een handvol seconden is de eendracht ook in het peloton nog altijd zoek. Sagan springt op een trein, Bennett heeft het meteen in de gaten. . Nog 144 km Carapaz (Ineos), die op de Grand Colombier ook een mokerslag heeft geïncasseerd, geeft niet af met Roche (Sunweb).



Op een handvol seconden is de eendracht ook in het peloton nog altijd zoek. Sagan springt op een trein, Bennett heeft het meteen in de gaten.

13:47 13 uur 47. Het is een razende start van deze etappe. Dit kan duren tot aan de tussensprint. Renaat Schotte op de motor. Het is een razende start van deze etappe. Dit kan duren tot aan de tussensprint. Renaat Schotte op de motor

13:46 13 uur 46. We monsteren overigens nog 2 overlevers. Roche en Carapaz leggen zich niet neer bij de wil van de grote groep en zetten door. . We monsteren overigens nog 2 overlevers. Roche en Carapaz leggen zich niet neer bij de wil van de grote groep en zetten door.

13:46 13 uur 46. We draaien deze bladzijde om en verleggen onze aandacht nu op de tussensprint. Die volgt over ruim 20 kilometer. . We draaien deze bladzijde om en verleggen onze aandacht nu op de tussensprint. Die volgt over ruim 20 kilometer.

13:44 13 uur 44. Alles te herdoen. De vlucht is te groot. De samenwerking is niet optimaal en het peloton rekent de tros druiven nagenoeg in. . Alles te herdoen De vlucht is te groot. De samenwerking is niet optimaal en het peloton rekent de tros druiven nagenoeg in.

13:42 13 uur 42. We droppen de volledige lijst van G1: Carapaz, Chaves, Soler, Verona, Reichenbach, Pinot, Castroviejo, Sicard, Alaphilippe, Van Avermaet, Herrada, Kämna, Loetsenko, Molard, Schachmann, Powless, Küng, Edet, Kragh Andersen, Hirschi, Van Baarle, Pacher, Fraile, Valgren, Bettiol, Grossschartner, Roche, Hirt, Peters, Bauer, Amador, De Marchi, Cosnefroy, Pöstlberger en Arndt. . We droppen de volledige lijst van G1: Carapaz, Chaves, Soler, Verona, Reichenbach, Pinot, Castroviejo, Sicard, Alaphilippe, Van Avermaet, Herrada, Kämna, Loetsenko, Molard, Schachmann, Powless, Küng, Edet, Kragh Andersen, Hirschi, Van Baarle, Pacher, Fraile, Valgren, Bettiol, Grossschartner, Roche, Hirt, Peters, Bauer, Amador, De Marchi, Cosnefroy, Pöstlberger en Arndt.

13:40 Côte de Virieu. We schrappen de eerste pukkel. Peters beschermt het klassement van zijn ploegmaat en doet zelf ook nog een zaakje, want hij staat erg dicht bij Cosnefroy in het bollenklassement. . 13 uur 40. Côte de Virieu We schrappen de eerste pukkel. Peters beschermt het klassement van zijn ploegmaat en doet zelf ook nog een zaakje, want hij staat erg dicht bij Cosnefroy in het bollenklassement.

13:39 13 uur 39. Bora-Hansgrohe heeft erg veel volk in de aanval gestuurd, maar "werkt" ook nog in het peloton. Daar zit Sagan op positie twee, met mannetjesputter Bennett in zijn wiel. . Bora-Hansgrohe heeft erg veel volk in de aanval gestuurd, maar "werkt" ook nog in het peloton. Daar zit Sagan op positie twee, met mannetjesputter Bennett in zijn wiel.

13:37 13 uur 37. 35 leiders. Als de wedstrijdradio goed geteld heeft, dan gaat een groep van liefst 35 klanten onze dag kleuren. . 35 leiders Als de wedstrijdradio goed geteld heeft, dan gaat een groep van liefst 35 klanten onze dag kleuren.

13:37 13 uur 37. De bergkoning ziet het gevaar in en probeert de overzetboot nog te nemen. Dat wordt niet evident. . De bergkoning ziet het gevaar in en probeert de overzetboot nog te nemen. Dat wordt niet evident.

13:36 13 uur 36. We zitten op het eerste "officiële" bergje van de dag. We zien een ijzersterke kopgroep met veel volk van Ineos, Bora-Hansgrohe en Groupama-FDJ. . We zitten op het eerste "officiële" bergje van de dag. We zien een ijzersterke kopgroep met veel volk van Ineos, Bora-Hansgrohe en Groupama-FDJ.

13:33 Halve minuut. In het peloton leggen ze er zich nog niet helemaal bij neer, maar de omvangrijke groep rijdt meter per meter weg. . 13 uur 33. Halve minuut In het peloton leggen ze er zich nog niet helemaal bij neer, maar de omvangrijke groep rijdt meter per meter weg.

13:32 13 uur 32. Voor Jumbo-Visma is de tête de la course groot genoeg. Zij willen het peloton barricaderen. . Voor Jumbo-Visma is de tête de la course groot genoeg. Zij willen het peloton barricaderen.

13:31 13 uur 31. Is dit het beslissende moment? Trentin, Alaphilippe, Hirschi, Soler, Van Baarle: een pakket van 25 renners steekt de koppen bij elkaar. . Is dit het beslissende moment? Trentin, Alaphilippe, Hirschi, Soler, Van Baarle: een pakket van 25 renners steekt de koppen bij elkaar.

13:30 13 uur 30. In de staart van de koers is het voor Gaudu harken. De Fransman van Groupama-FDJ sukkelt al de hele Tour met de naweeën van een val op de openingsdag. . In de staart van de koers is het voor Gaudu harken. De Fransman van Groupama-FDJ sukkelt al de hele Tour met de naweeën van een val op de openingsdag.

13:28 13 uur 28. Het is warm: het kwik flirt met de 30 graden. Voorlopig geraakt niemand weg. Renaat Schotte op de motor. Het is warm: het kwik flirt met de 30 graden. Voorlopig geraakt niemand weg. Renaat Schotte op de motor

13:27 13 uur 27. De accordeon plooit volledig dicht. Sivakov is de volgende aanstoker bij Ineos, Alaphilippe verschijnt ook voor het eerst aan het front. . De accordeon plooit volledig dicht. Sivakov is de volgende aanstoker bij Ineos, Alaphilippe verschijnt ook voor het eerst aan het front.

13:26 13 uur 26. Van Avermaet. Het terrein is niet van de poes. Pacher zet door, een tegengroepje krijgt gestalte. We herkennen de gouden helm van de olympische kampioen. . Van Avermaet Het terrein is niet van de poes. Pacher zet door, een tegengroepje krijgt gestalte. We herkennen de gouden helm van de olympische kampioen.

13:24 13 uur 24. De groene trui wil zich niet laten kisten en koerst alert voorin. De brokken zijn overigens weer gelijmd, al rijdt Pacher nog in zijn eentje voor de groep uit. . De groene trui wil zich niet laten kisten en koerst alert voorin. De brokken zijn overigens weer gelijmd, al rijdt Pacher nog in zijn eentje voor de groep uit.



13:23 13 uur 23. Een ruime groep wrikt zich los en dan zien we al een scheur in het peloton. Wil Jumbo-Visma de boeken snel dichtgooien? . Een ruime groep wrikt zich los en dan zien we al een scheur in het peloton. Wil Jumbo-Visma de boeken snel dichtgooien?

13:22 13 uur 22. Je kon er je klok op gelijk zetten: Van Baarle is de eerste aanvaller op dit geaccidenteerde terrein. In zijn wiel zitten Asgreen en Benoot. . Je kon er je klok op gelijk zetten: Van Baarle is de eerste aanvaller op dit geaccidenteerde terrein. In zijn wiel zitten Asgreen en Benoot.

13:21 13 uur 21. Départ réel. Christian Prudhomme mag bij zijn terugkeer de vlag weer laten zakken. Op naar een spervuur aan demarrages? . Départ réel Christian Prudhomme mag bij zijn terugkeer de vlag weer laten zakken. Op naar een spervuur aan demarrages?

13:20 13 uur 20. We hebben de knop vrij snel kunnen omdraaien: Egan heeft de benen niet, nu kunnen wij voor onze persoonlijke doelen gaan. We moeten onszelf opnieuw ontdekken. Vandaag is een mooie rit, die mij ook moet liggen. Ik probeer zeker mee te zitten. Dylan van Baarle (Ineos). We hebben de knop vrij snel kunnen omdraaien: Egan heeft de benen niet, nu kunnen wij voor onze persoonlijke doelen gaan. We moeten onszelf opnieuw ontdekken. Vandaag is een mooie rit, die mij ook moet liggen. Ik probeer zeker mee te zitten. Dylan van Baarle (Ineos)

13:19 13 uur 19. Van Baarle: "We moeten onszelf opnieuw ontdekken". Van Baarle: "We moeten onszelf opnieuw ontdekken"

13:18 13 uur 18. Deze etappe heeft iedereen aangestipt, zeker de klimmers die al wat op achterstand staan. Ik wil zelf ook iets proberen, al zijn er in onze ploeg betere klimmers. Greg Van Avermaet. Deze etappe heeft iedereen aangestipt, zeker de klimmers die al wat op achterstand staan. Ik wil zelf ook iets proberen, al zijn er in onze ploeg betere klimmers. Greg Van Avermaet

13:18 13 uur 18. Van Avermaet: "Iedereen heeft deze etappe aangestipt". Van Avermaet: "Iedereen heeft deze etappe aangestipt"

13:16 13 uur 16. Achteraan het peloton zien we Caleb Ewan. We vermoeden dat hij daar nog vaak zal vertoeven. Voor de kleine Aussie wordt het een hele week aftellen tot Parijs. . Achteraan het peloton zien we Caleb Ewan. We vermoeden dat hij daar nog vaak zal vertoeven. Voor de kleine Aussie wordt het een hele week aftellen tot Parijs.

13:16 13 uur 16. We hebben weer een plan, ja. We proberen iemand in de ontsnapping te krijgen en misschien nog iemand in steun. Ik wil er zelf ook heel graag bij zijn. We zullen elk om beurt meespringen. Dan is het een beetje een loterij om er ook bij te zijn. Tiesj Benoot. We hebben weer een plan, ja. We proberen iemand in de ontsnapping te krijgen en misschien nog iemand in steun. Ik wil er zelf ook heel graag bij zijn. We zullen elk om beurt meespringen. Dan is het een beetje een loterij om er ook bij te zijn. Tiesj Benoot

13:15 13 uur 15. Benoot: "Ik wil er heel graag bij zijn". Benoot: "Ik wil er heel graag bij zijn"

13:12 13 uur 12. Ik denk dat een vluchtersgroep het zal uitzingen tot de finish. Ik verwacht niet meteen iets van de klassementsmannen. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Ik denk dat een vluchtersgroep het zal uitzingen tot de finish. Ik verwacht niet meteen iets van de klassementsmannen. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:09 13 uur 09. Geel op 2e rustdag = geel in Parijs? Primoz Roglic begint dus in het geel aan de slotweek. Wat leren de statistieken ons? Van de laatste 10 edities was 8 keer de geletruidrager op de 2e rustdag ook de eindwinnaar in Parijs. In 2011 (Cadel Evans) en 2019 (Egan Bernal) kregen we uitzonderingen op die regelmaat. . Geel op 2e rustdag = geel in Parijs? Primoz Roglic begint dus in het geel aan de slotweek. Wat leren de statistieken ons?

Van de laatste 10 edities was 8 keer de geletruidrager op de 2e rustdag ook de eindwinnaar in Parijs. In 2011 (Cadel Evans) en 2019 (Egan Bernal) kregen we uitzonderingen op die regelmaat.

13:07 13 uur 07. Départ fictif. Hier gaan we. Het zonnetje is op de afspraak, over 6,4 km volgt de officiële start. . Départ fictif Hier gaan we. Het zonnetje is op de afspraak, over 6,4 km volgt de officiële start.

13:04 13 uur 04. Niemand heeft positief getest. Dat is goed nieuws, maar toch ook opmerkelijk. Renners en personeel respecteren de gezondheidsregels in hun bubbel dus zeer goed. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Niemand heeft positief getest. Dat is goed nieuws, maar toch ook opmerkelijk. Renners en personeel respecteren de gezondheidsregels in hun bubbel dus zeer goed. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:00 13 uur . Nog 5 minuutjes tot de start. De truidragers worden naar de eerste startrij geroepen. Dat zijn Roglic (geel), Pogacar (wit), Bennett (groen) en Cosnefroy (bollen). Staan zij ook in Parijs te blinken? . Nog 5 minuutjes tot de start. De truidragers worden naar de eerste startrij geroepen. Dat zijn Roglic (geel), Pogacar (wit), Bennett (groen) en Cosnefroy (bollen). Staan zij ook in Parijs te blinken?

12:40 12 uur 40. Het kan zo meteen een spetterend openingsuur worden. Bij veel ploegen is de rekening nog altijd niet geopend en de komende ritten zijn voor veel renners te zwaar. Bovendien kan het groene gevecht de openingsfase nog wat pittiger maken. Bij Jumbo-Visma laten ze niets aan het toeval over: Tony Martin bereidt zich op de rollen voor op deze 16e etappe. . Het kan zo meteen een spetterend openingsuur worden. Bij veel ploegen is de rekening nog altijd niet geopend en de komende ritten zijn voor veel renners te zwaar. Bovendien kan het groene gevecht de openingsfase nog wat pittiger maken. Bij Jumbo-Visma laten ze niets aan het toeval over: Tony Martin bereidt zich op de rollen voor op deze 16e etappe.

12:33 12 uur 33. De Gendt: "Misschien wil Van Aert zichzelf een verjaardagscadeau schenken: hij is tot alles in staat". De Gendt: "Misschien wil Van Aert zichzelf een verjaardagscadeau schenken: hij is tot alles in staat"

12:32 12 uur 32. Het grote vraagteken is Peter Sagan. Hij zal willen meeglippen in een vlucht voor die tussensprint na 44 kilometer en Deceuninck-Quick Step zal hem niet willen laten rijden. . Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). Het grote vraagteken is Peter Sagan. Hij zal willen meeglippen in een vlucht voor die tussensprint na 44 kilometer en Deceuninck-Quick Step zal hem niet willen laten rijden. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal)

12:26 12 uur 26. In La Tour-du-Pin hebben de renners nog ruim een halfuur om het startblad te tekenen. Greg Van Avermaet oogt niet echt optimistisch. "Ik heb nog nooit een etappe in de 3e week van de Tour gewonnen en dat zal wellicht ook niet voor deze editie zijn. Het wordt een grote uitdaging om mee te schuiven in de vlucht", oppert de olympische kampioen. . In La Tour-du-Pin hebben de renners nog ruim een halfuur om het startblad te tekenen. Greg Van Avermaet oogt niet echt optimistisch.

"Ik heb nog nooit een etappe in de 3e week van de Tour gewonnen en dat zal wellicht ook niet voor deze editie zijn. Het wordt een grote uitdaging om mee te schuiven in de vlucht", oppert de olympische kampioen.

12:21 12 uur 21. De laatste aankomst in Villard-de-Lans: Lance Armstrong wint in 2004 in "Villard-de-Lance". De laatste aankomst in Villard-de-Lans: Lance Armstrong wint in 2004 in "Villard-de-Lance"

