LIVE Tour: Tussensprint is eerste afspraak in 16e etappe van de Tour

Na de 2e rustdag worden de benen in het Tour-peloton meteen flink op de proef gesteld tussen La Tour-du-Pin en Villard-de-Lans, de poort naar de Alpen. 5 cols moeten de renners over, waaronder 2 van 2e en 1 van 1e categorie. De aankomst ligt op een stevige puist. De start van rit 16 is om 13.05u, kijk naar de rit vanaf 13.30u.