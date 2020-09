LIVESTREAM Tour: Quintana en Bernal zien af op de Grand Colombier

16:55 16 uur 55. Op twee kilometer verliest Bernal een minuut. . Op twee kilometer verliest Bernal een minuut.

16:53 Een Kempense cyborg. 16 uur 53. Een Kempense cyborg. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:52 16 uur 52. Inmiddels is Rolland opgeslokt en uitgespuwd door de mannen van Jumbo. Als we spanning willen, zal het van Pogacar moeten komen. . Inmiddels is Rolland opgeslokt en uitgespuwd door de mannen van Jumbo. Als we spanning willen, zal het van Pogacar moeten komen.

16:51 16 uur 51. De koers is op de bijzonder fotogenieke haarspeldbochten van de Grand Colombier beland, maar daar zal titelverdediger Bernal geen oog voor hebben. Hij hangt tussen zijn kader. . De koers is op de bijzonder fotogenieke haarspeldbochten van de Grand Colombier beland, maar daar zal titelverdediger Bernal geen oog voor hebben. Hij hangt tussen zijn kader.

16:50 16 uur 50. Jammer voor de Tour... José De Cauwer. Jammer voor de Tour... José De Cauwer

16:49 16 uur 49. Problemen in Colombia! Quintana krijgt het kwaad en ook Bernal zit met knikkende knietjes. De gashendel bij Jumbo-Visma gaat helemaal open en dan kan de rekening hoog oplopen. . Problemen in Colombia! Quintana krijgt het kwaad en ook Bernal zit met knikkende knietjes. De gashendel bij Jumbo-Visma gaat helemaal open en dan kan de rekening hoog oplopen.

16:48 16 uur 48. Gogl is overrompeld door de favorieten, die nog slechts een halve minuut achter Rolland rijden. . Gogl is overrompeld door de favorieten, die nog slechts een halve minuut achter Rolland rijden.

16:47 16 uur 47. Hoe lang gaat Wout van Aert dit nog doen? Indrukwekkend! Michel Wuyts. Hoe lang gaat Wout van Aert dit nog doen? Indrukwekkend! Michel Wuyts

16:46 16 uur 46. Barguil, in 2017 als eerste boven op de Grand Colombier, ziet sterretjes. Hij zal vandaag niet winnen. . Barguil, in 2017 als eerste boven op de Grand Colombier, ziet sterretjes. Hij zal vandaag niet winnen.

16:45 16 uur 45. Om de laatste meters te overbruggen kan Martin de hulp van de ploegauto goed gebruiken. Hij voelt zich wel wat gegeneerd door de aanwezigheid van de camera. . Om de laatste meters te overbruggen kan Martin de hulp van de ploegauto goed gebruiken. Hij voelt zich wel wat gegeneerd door de aanwezigheid van de camera.

16:41 16 uur 41. Rolland vertrekt. Jumbo komt steeds dichter en dus vindt Rolland het tijd om weg te fladderen. Zijn vleugels zullen heel sterk moeten zijn om hem tot op de top te dragen. . Rolland vertrekt Jumbo komt steeds dichter en dus vindt Rolland het tijd om weg te fladderen. Zijn vleugels zullen heel sterk moeten zijn om hem tot op de top te dragen.

16:41 16 uur 41. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:38 Pech voor Martin. Een defect kan Martin nu missen als kiespijn. Een ploegmaat bij Cofidis moet hem terugbrengen. . 16 uur 38. Pech voor Martin Een defect kan Martin nu missen als kiespijn. Een ploegmaat bij Cofidis moet hem terugbrengen.

16:38 16 uur 38. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:37 16 uur 37. Van Aert neemt het stokje over van Gesink, die weer een geweldige shift heeft gedraaid. Bennett, Kuss en Dumoulin zitten nog in de wachtkamer. . Van Aert neemt het stokje over van Gesink, die weer een geweldige shift heeft gedraaid. Bennett, Kuss en Dumoulin zitten nog in de wachtkamer.

16:36 16 uur 36. De slotklim is begonnen! Hoe lang houden Rolland en Gogl het vol, en wanneer ontbindt er een van de favorieten zijn duivels? . De slotklim is begonnen! Hoe lang houden Rolland en Gogl het vol, en wanneer ontbindt er een van de favorieten zijn duivels?

16:27 De Grand Colombier is een van de weinige Franse cols buiten categorie die niet in de Alpen of Pyreneeën ligt. Strikt genomen ligt hij in de Jura. 16 uur 27. De Grand Colombier is een van de weinige Franse cols buiten categorie die niet in de Alpen of Pyreneeën ligt. Strikt genomen ligt hij in de Jura. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:25 16 uur 25. Rolland terug bij Gogl. Rolland terug bij Gogl

16:24 16 uur 24. Rolland zet zijn knipperlichtrelatie met Gogl voort. De gele brigade van Jumbo-Visma kan voorlopig niet veel van hun voorsprong peuteren, maar op de Grand Colombier zal het waarschijnlijk heel snel gaan. . Rolland zet zijn knipperlichtrelatie met Gogl voort. De gele brigade van Jumbo-Visma kan voorlopig niet veel van hun voorsprong peuteren, maar op de Grand Colombier zal het waarschijnlijk heel snel gaan.

16:20 16 uur 20. Rolland moet zich niet haasten, hij weet dat hij toch beter klimt. Michel Wuyts. Rolland moet zich niet haasten, hij weet dat hij toch beter klimt. Michel Wuyts

16:19 16 uur 19. Herrada kunnen we stilaan schrappen, Rolland laat zich nog niet kisten en nadert weer op Gogl. . Herrada kunnen we stilaan schrappen, Rolland laat zich nog niet kisten en nadert weer op Gogl.

16:16 16 uur 16. Golg daalt uitstekend. Golg daalt uitstekend

16:15 16 uur 15. Gogl voelt zich bergaf duidelijk meer in zijn sas dan zijn kompanen. Hij knalt Rolland en zeker de voorzichtige Herrada glad uit zijn wiel. . Gogl voelt zich bergaf duidelijk meer in zijn sas dan zijn kompanen. Hij knalt Rolland en zeker de voorzichtige Herrada glad uit zijn wiel.

16:12 16 uur 12. Nog 40 km. Iets meer dan de helft van wat nog rest gaat bergaf, maar het moeilijkste moet nog komen. De slotklim via de derde flank van de Grand Colombier gaat ons weer wat wijzer maken. . Nog 40 km Iets meer dan de helft van wat nog rest gaat bergaf, maar het moeilijkste moet nog komen. De slotklim via de derde flank van de Grand Colombier gaat ons weer wat wijzer maken.

16:08 16 uur 08. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:07 16 uur 07. Gogl, Herrada en Rolland moeten eerst nog een klein knikje overwinnen. Ze volgen nog steeds het snelste schema. . Gogl, Herrada en Rolland moeten eerst nog een klein knikje overwinnen. Ze volgen nog steeds het snelste schema.

16:02 Col de la Biche. Rolland heeft Gogl uit zijn wiel gekletst, maar in de afdaling zal die zijn achterstand wel inhalen. Herrada is ietsje dichterbij geslopen. De drie houden nog twee minuutjes over, dus zelfs als ze bij elkaar komen en samenwerken, wordt het erg lastig. . 16 uur 02. Col de la Biche Rolland heeft Gogl uit zijn wiel gekletst, maar in de afdaling zal die zijn achterstand wel inhalen. Herrada is ietsje dichterbij geslopen. De drie houden nog twee minuutjes over, dus zelfs als ze bij elkaar komen en samenwerken, wordt het erg lastig.

15:59 15 uur 59. Herrada moet eerst vijf keer sterven vooraleer je hem kan afschrijven. Hij houdt Gogl en Rolland in het vizier. . Herrada moet eerst vijf keer sterven vooraleer je hem kan afschrijven. Hij houdt Gogl en Rolland in het vizier.

15:56 15 uur 56. Rolland bij Gogl. De pedaalslag van Rolland oogt nog vinnig. Hij valt Gogl op de nek op precies twee kilometer van de top. Laat hij hem ook ter plekke, of blijven ze even samen? . Rolland bij Gogl De pedaalslag van Rolland oogt nog vinnig. Hij valt Gogl op de nek op precies twee kilometer van de top. Laat hij hem ook ter plekke, of blijven ze even samen?

15:53 15 uur 53. Geen herrijzenis van Pinot op de Grand Colombier, waar hij eerder won in de Tour de l'Ain. De Fransman haakt af. . Geen herrijzenis van Pinot op de Grand Colombier, waar hij eerder won in de Tour de l'Ain. De Fransman haakt af.

15:49 15 uur 49. Rolland danst weg van Herrada en Geschke en wint terrein op Gogl. Het is voor iedereen afzien. . Rolland danst weg van Herrada en Geschke en wint terrein op Gogl. Het is voor iedereen afzien.

15:47 15 uur 47. De Jumbo-trein blijft het peloton geselen. Roglic heeft nog vijf maats. . De Jumbo-trein blijft het peloton geselen. Roglic heeft nog vijf maats.

15:41 Gogl alleen. Plots heeft Gogl een kleine minuut bij elkaar gesprokkeld. De favorieten volgen op iets meer dan drie minuten van de Oostenrijker. . 15 uur 41. Gogl alleen Plots heeft Gogl een kleine minuut bij elkaar gesprokkeld. De favorieten volgen op iets meer dan drie minuten van de Oostenrijker.

15:38 15 uur 38. Veel tijd om uit te puffen is er niet, want de Col de la Biche ligt al te wachten. En ook dat is een echt kreng. . Veel tijd om uit te puffen is er niet, want de Col de la Biche ligt al te wachten. En ook dat is een echt kreng.

15:33 15 uur 33. Voormalig skiër Gogl zet de lijnen uit in de afdaling. Geschke, Herrada en Rolland volgen zijn voorbeeld. . Voormalig skiër Gogl zet de lijnen uit in de afdaling. Geschke, Herrada en Rolland volgen zijn voorbeeld.

15:28 15 uur 28. De eerste beklimming heeft het peloton flink uitgedund. Bernal kampeert op de laatste rijen van de groep, terwijl Jumbo-Visma het verkeer regelt. . De eerste beklimming heeft het peloton flink uitgedund. Bernal kampeert op de laatste rijen van de groep, terwijl Jumbo-Visma het verkeer regelt.

15:27 15 uur 27. Het is een opeenstapeling van miserie. Ik wil hun benen niet voelen. Michel Wuyts. Het is een opeenstapeling van miserie. Ik wil hun benen niet voelen. Michel Wuyts

15:24 Montée de la Selle de Fromentel. De monsterlijk steile laatste meters van de eerste flank van de Grand Colombier zijn afgewerkt. Gogl en Herrada pikkelen opnieuw tot bij Rolland en Geschke. Herrada pakt zelfs de tien punten en kan een woordje meespreken in de strijd om de bollen. . 15 uur 24. Montée de la Selle de Fromentel De monsterlijk steile laatste meters van de eerste flank van de Grand Colombier zijn afgewerkt. Gogl en Herrada pikkelen opnieuw tot bij Rolland en Geschke. Herrada pakt zelfs de tien punten en kan een woordje meespreken in de strijd om de bollen.

15:19 15 uur 19. Trentin is al tot bij het peloton uitgezakt. . Trentin is al tot bij het peloton uitgezakt.

15:14 15 uur 14. Voor Herrada gaat het toch wat snel. Gogl loert in de achtergrond, misschien kan hij nog de sprong maken. . Voor Herrada gaat het toch wat snel. Gogl loert in de achtergrond, misschien kan hij nog de sprong maken.

15:11 15 uur 11. De drie overblijvers van de kopgroep zijn niet zonder toeval net de drie die al een bergrit hebben gewonnen in een grote ronde. . De drie overblijvers van de kopgroep zijn niet zonder toeval net de drie die al een bergrit hebben gewonnen in een grote ronde.

15:09 15 uur 09. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:08 15 uur 08. Geschke en Rolland tonen zich de betere berggeiten, Herrada komt in zijn eigen tempo aansluiten. Geschke en Rolland tonen zich de betere berggeiten, Herrada komt in zijn eigen tempo aansluiten

15:07 15 uur 07. Beweging voorin. Halfweg de eerste klim tonen Geschke en Rolland zich de betere berggeiten, Herrada komt in zijn eigen tempo aansluiten. Als ze nu al moeten afhaken, zijn de anderen zeker vogels voor de kat. . Beweging voorin Halfweg de eerste klim tonen Geschke en Rolland zich de betere berggeiten, Herrada komt in zijn eigen tempo aansluiten. Als ze nu al moeten afhaken, zijn de anderen zeker vogels voor de kat.

15:00 15 uur . De acht leiders blijven voorlopig gezellig bij elkaar. In het peloton staat de achterdeur wagenwijd open en zijn de sprinters de eersten die de rol moeten lossen. . De acht leiders blijven voorlopig gezellig bij elkaar. In het peloton staat de achterdeur wagenwijd open en zijn de sprinters de eersten die de rol moeten lossen.

14:53 Waanzinnig gemiddelde. In de eerste vlakke uren van de koers hebben we een gemiddelde snelheid van 49'9 km/h gehaald. Verschroeiend. . 14 uur 53. Waanzinnig gemiddelde In de eerste vlakke uren van de koers hebben we een gemiddelde snelheid van 49'9 km/h gehaald. Verschroeiend.

14:50 14 uur 50. Het is onbegonnen werk voor de vluchters. Er zal altijd wel iets gebeuren in het peloton. José De Cauwer. Het is onbegonnen werk voor de vluchters. Er zal altijd wel iets gebeuren in het peloton. José De Cauwer

14:46 We gaan eraan beginnen! 14 uur 46. We gaan eraan beginnen! Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:44 4'30". Er is nu al een tijdje geen verandering geweest in de koerssituatie. Kopgroep en peloton blijven op dezelfde afstand van elkaar rondrijden. . 14 uur 44. 4'30" Er is nu al een tijdje geen verandering geweest in de koerssituatie. Kopgroep en peloton blijven op dezelfde afstand van elkaar rondrijden.

14:33 14 uur 33. De Selle de Fromentel zal voor veel renners een ijskoude douche worden na deze rappe aanloop. Vlak voor de top is er een strook van liefst 22%. . De Selle de Fromentel zal voor veel renners een ijskoude douche worden na deze rappe aanloop. Vlak voor de top is er een strook van liefst 22%.

14:24 14 uur 24. Het gaat in vliegende vaart naar de voet van de eerste col. Carl Berteele op de motor. Het gaat in vliegende vaart naar de voet van de eerste col. Carl Berteele op de motor

14:21 14 uur 21. Trentin, Rolland en Geschke zijn de vluchters die al ervaring hebben met het winnen van een Tourrit. Herrada vierde vorig jaar in de Vuelta en de anderen wachten nog op hun eerste succes in een grote ronde. . Trentin, Rolland en Geschke zijn de vluchters die al ervaring hebben met het winnen van een Tourrit. Herrada vierde vorig jaar in de Vuelta en de anderen wachten nog op hun eerste succes in een grote ronde.

14:20 14 uur 20. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:13 14 uur 13. Op een zeer bescheiden bultje moeten Ewan en Coquard al krabben om mee te kunnen met de staart van het peloton. . Op een zeer bescheiden bultje moeten Ewan en Coquard al krabben om mee te kunnen met de staart van het peloton.

14:08 Even snacken. Bij Jumbo-Visma delen ze de etenszakjes uit. De kopgroep kan daardoor weer wat seconden pikken. . 14 uur 08. Even snacken Bij Jumbo-Visma delen ze de etenszakjes uit. De kopgroep kan daardoor weer wat seconden pikken.

14:06 14 uur 06. Zeven ploegen hebben een vertegenwoordiger vooraan. CCC heeft met Geschke en Trentin een koppeltje, de rest zijn enkelingen. Arkéa heeft Ledanois, B&B Hotels heeft Rolland, Cofidis heeft Herrada, NTT heeft Gogl, Total Direct Energie heeft Bonifazio en UAE heeft Marcato. . Zeven ploegen hebben een vertegenwoordiger vooraan. CCC heeft met Geschke en Trentin een koppeltje, de rest zijn enkelingen. Arkéa heeft Ledanois, B&B Hotels heeft Rolland, Cofidis heeft Herrada, NTT heeft Gogl, Total Direct Energie heeft Bonifazio en UAE heeft Marcato.

14:00 14 uur . Die sprint hebben we achter de rug, dus kunnen we vooruit kijken naar het hoofdmenu van vandaag. Over een kleine 40 km beginnen we aan de Montée de la Selle de Fromentel. . Die sprint hebben we achter de rug, dus kunnen we vooruit kijken naar het hoofdmenu van vandaag. Over een kleine 40 km beginnen we aan de Montée de la Selle de Fromentel.

13:58 Le Bouchage. Trentin wordt door Bonifazio tot het uiterste gedwongen voor de 20 punten. De Italiaan van CCC gelooft nog altijd in de groene trui. In het peloton verzilvert Bennett het werk van Quick-Step en snoept Mørkøv ook nog puntjes af van Sagan. . 13 uur 58. Le Bouchage Trentin wordt door Bonifazio tot het uiterste gedwongen voor de 20 punten. De Italiaan van CCC gelooft nog altijd in de groene trui. In het peloton verzilvert Bennett het werk van Quick-Step en snoept Mørkøv ook nog puntjes af van Sagan.

13:53 13 uur 53. Onder de boog van de tussensprint snuffelt de voorsprong van de acht koplopers aan de drie minuten. . Onder de boog van de tussensprint snuffelt de voorsprong van de acht koplopers aan de drie minuten.

13:47 13 uur 47. Tour Colombiaans kampioen Higuita valt na zwieper van Jungels en stapt uit de Tour

13:47 13 uur 47. Valpartij: Carapaz en Hofstetter raken elkaar. Valpartij: Carapaz en Hofstetter raken elkaar

13:46 Carapaz en Hofstetter. Midden in het peloton raken Carapaz en Hofstetter elkaar. Het valt al bij al nog mee. . 13 uur 46. Carapaz en Hofstetter Midden in het peloton raken Carapaz en Hofstetter elkaar. Het valt al bij al nog mee.

13:45 13 uur 45. Over ongeveer tien kilometer krijgen we de tussensprint. Voor Bennett en Sagan blijven nog maximaal zeven puntjes over. . Over ongeveer tien kilometer krijgen we de tussensprint. Voor Bennett en Sagan blijven nog maximaal zeven puntjes over.

13:39 13 uur 39. In de vlucht zitten geen slepers. Allemaal doen ze hun deel van het werk en de ketting draait erg soepel rond. De vraag is enkel hoeveel minuten ze mogen wegrijden. . In de vlucht zitten geen slepers. Allemaal doen ze hun deel van het werk en de ketting draait erg soepel rond. De vraag is enkel hoeveel minuten ze mogen wegrijden.

13:36 13 uur 36. Bauer gooit nog een bommetje, maar in het peloton beginnen de troepen van Jumbo zich te organiseren. De etappe begint eindelijk in zijn plooi te vallen. . Bauer gooit nog een bommetje, maar in het peloton beginnen de troepen van Jumbo zich te organiseren. De etappe begint eindelijk in zijn plooi te vallen.

13:35 13 uur 35. De gevolgen van zijn valpartij zijn te zwaar: Higuita geeft huilend op. De gevolgen van zijn valpartij zijn te zwaar: Higuita geeft huilend op

13:34 Higuita geeft op. Huilend stapt Higuita van zijn fiets. De gevolgen van de valpartij veroorzaakt door Jungels zijn te zwaar om nog voort te rijden. . 13 uur 34. Higuita geeft op Huilend stapt Higuita van zijn fiets. De gevolgen van de valpartij veroorzaakt door Jungels zijn te zwaar om nog voort te rijden.

13:32 13 uur 32. Een rusteloos peloton is er nog niet klaar mee. . Een rusteloos peloton is er nog niet klaar mee.

13:30 13 uur 30. Impey geeft er nog eens een flinke snok aan. Mitchelton-Scott heeft geen pion in de vlucht. . Impey geeft er nog eens een flinke snok aan. Mitchelton-Scott heeft geen pion in de vlucht.

13:29 Half minuutje. Jungels begint te beseffen dat hij te laat vertrokken is. De kopgroep is nog niet definitief weg, want het peloton hangt op iets minder dan 30 seconden. . 13 uur 29. Half minuutje Jungels begint te beseffen dat hij te laat vertrokken is. De kopgroep is nog niet definitief weg, want het peloton hangt op iets minder dan 30 seconden.

13:26 13 uur 26. Acht man voorop. Herrada perst er alles uit en kan nog net op de trein stappen. Samen met Bonifazio, Geschke, Gogl, Ledanois, Marcato, Rolland en Trentin vormt hij de kopgroep. Jungels kan een stukje hardrijden, maar zal flink mogen uitpakken om de oversteek te maken. . Acht man voorop Herrada perst er alles uit en kan nog net op de trein stappen. Samen met Bonifazio, Geschke, Gogl, Ledanois, Marcato, Rolland en Trentin vormt hij de kopgroep. Jungels kan een stukje hardrijden, maar zal flink mogen uitpakken om de oversteek te maken.

13:22 13 uur 22. Met Marcato, een man van de lange adem, is een zevende renner bij de kopgroep gekomen. . Met Marcato, een man van de lange adem, is een zevende renner bij de kopgroep gekomen.

13:21 Trentin pikt aan bij ploegmaat Geschke en co. 13 uur 21. Trentin pikt aan bij ploegmaat Geschke en co. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:20 13 uur 20. Gogl, Geschke, Bonifazio, Ledanois en alweer Rolland lijken een kansrijk groepje te vormen. . Gogl, Geschke, Bonifazio, Ledanois en alweer Rolland lijken een kansrijk groepje te vormen.

13:17 13 uur 17. Belgische actie. Van Avermaet en de zeer alerte Van Asbroeck zijn nu aan de beurt. Ook zijn krijgen geen ruimte. . Belgische actie Van Avermaet en de zeer alerte Van Asbroeck zijn nu aan de beurt. Ook zijn krijgen geen ruimte.

13:16 13 uur 16. Er is geen afscheiding. Ze willen allemaal mee. José De Cauwer. Er is geen afscheiding. Ze willen allemaal mee. José De Cauwer

13:15 13 uur 15. Hermans en Van Asbroeck nemen een tros anderen mee tot in het spoor van Rolland. Sagan wil op kousenvoeten meeglippen, maar dat is vandaag elke keer de doodsteek voor een mogelijke vroege vlucht. . Hermans en Van Asbroeck nemen een tros anderen mee tot in het spoor van Rolland. Sagan wil op kousenvoeten meeglippen, maar dat is vandaag elke keer de doodsteek voor een mogelijke vroege vlucht.

13:12 13 uur 12. Rolland, ooit de beste jongere en ritwinnaar op Alpe d'Huez, gaat er met een verbeten gezicht op z'n eentje vandoor. . Rolland, ooit de beste jongere en ritwinnaar op Alpe d'Huez, gaat er met een verbeten gezicht op z'n eentje vandoor.

13:11 13 uur 11. Hermans probeert het. Terwijl Higuita bij de dokter langsrijdt, plaatst Hermans een demarrage. Jensen doet mee, maar ook deze aanvalspoging is geen lang leven beschoren. . Hermans probeert het Terwijl Higuita bij de dokter langsrijdt, plaatst Hermans een demarrage. Jensen doet mee, maar ook deze aanvalspoging is geen lang leven beschoren.

13:08 13 uur 08. Sagan en Bennett worden opnieuw bijgehaald. . Sagan en Bennett worden opnieuw bijgehaald.

13:07 13 uur 07. Sagan neemt een aanvalspoging van Trentin over, Bennett zit gebeiteld in zijn wiel. De rest van het peloton laat de groene kemphanen los. Benieuwd wat dit oplevert. . Sagan neemt een aanvalspoging van Trentin over, Bennett zit gebeiteld in zijn wiel. De rest van het peloton laat de groene kemphanen los. Benieuwd wat dit oplevert.

13:05 13 uur 05. Colombiaans kampioen Higuita gaat aan de klink van de ambulance hangen. Hij moet minstens eventjes bekomen van de klap. . Colombiaans kampioen Higuita gaat aan de klink van de ambulance hangen. Hij moet minstens eventjes bekomen van de klap.

13:05 13 uur 05. Higuita vliegt hard tegen de grond. Higuita vliegt hard tegen de grond

13:04 Lelijke val. Higuita kijkt even achterom en ziet niet dat Jungels een onvoorzichtige zwieper maakt. Het voorwiel van de Colombiaan wordt weggeslagen en daardoor vliegt hij hard tegen de grond. . 13 uur 04. Lelijke val Higuita kijkt even achterom en ziet niet dat Jungels een onvoorzichtige zwieper maakt. Het voorwiel van de Colombiaan wordt weggeslagen en daardoor vliegt hij hard tegen de grond.

13:01 13 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:59 12 uur 59. Aftasten. Stilvallen. En straks van achteren uit opnieuw proberen. Michel Wuyts. Aftasten. Stilvallen. En straks van achteren uit opnieuw proberen. Michel Wuyts

12:58 12 uur 58. Wereldkampioen Pedersen dicht het gat met Alaphilippe. De twee kijken achterom en zien een sliert renners vlak achter zich. Alles kan weer van voren af aan beginnen. . Wereldkampioen Pedersen dicht het gat met Alaphilippe. De twee kijken achterom en zien een sliert renners vlak achter zich. Alles kan weer van voren af aan beginnen.

12:55 12 uur 55. Alaphilippe steekt zijn teen in het water, maar veel overtuiging zit er niet in. Hij wacht op steun die er voorlopig niet komt. . Alaphilippe steekt zijn teen in het water, maar veel overtuiging zit er niet in. Hij wacht op steun die er voorlopig niet komt.

12:54 12 uur 54. Onrustig begin. Cousin en Rolland gaan wat voor de rest uitrijden. Er komt een bosje renners met onder anderen Trentin en Impey aansluiten. Wanneer Sagan en vervolgens Bennett erbij komen, loopt het spaak. . Onrustig begin Cousin en Rolland gaan wat voor de rest uitrijden. Er komt een bosje renners met onder anderen Trentin en Impey aansluiten. Wanneer Sagan en vervolgens Bennett erbij komen, loopt het spaak.

12:50 12 uur 50. Cousin probeert op de brede baan iets in gang te steken, maar het halve peloton zit direct in zijn wiel. . Cousin probeert op de brede baan iets in gang te steken, maar het halve peloton zit direct in zijn wiel.

12:49 12 uur 49. We zijn vertrokken! Etappe 15 kan beginnen. Rijdt er in de vlakke aanloop van zo'n 100 km een groepje weg, of houden de ploegen van de sprinters alles bij elkaar tot aan de spurt in Le Bouchage? . We zijn vertrokken! Etappe 15 kan beginnen. Rijdt er in de vlakke aanloop van zo'n 100 km een groepje weg, of houden de ploegen van de sprinters alles bij elkaar tot aan de spurt in Le Bouchage?

12:39 Drie kussen voor Kuss. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) wordt vandaag 26. Vorig jaar vierde hij zijn verjaardag in de Vuelta, toen ook al in dienst van leider Primoz Roglic. . 12 uur 39. Drie kussen voor Kuss Sepp Kuss (Jumbo-Visma) wordt vandaag 26. Vorig jaar vierde hij zijn verjaardag in de Vuelta, toen ook al in dienst van leider Primoz Roglic.

12:33 12 uur 33. Voor de renners is dit niet slecht, eventjes de benen strekken. José De Cauwer. Voor de renners is dit niet slecht, eventjes de benen strekken. José De Cauwer

12:30 12 uur 30. De lange neutralisatie geeft de Franse televisie ruim de tijd om leuke beelden te schieten van zowat alle bezienswaardigheden in Lyon. . De lange neutralisatie geeft de Franse televisie ruim de tijd om leuke beelden te schieten van zowat alle bezienswaardigheden in Lyon.

12:25 12 uur 25. Officieuze start. Op het gemakje beginnen de renners aan hun dag. Lyon is een enorme metropool, dus het zal bijna een halfuur duren vooraleer we de stadsrand bereiken en de etappe echt van start kan gaan. . Officieuze start Op het gemakje beginnen de renners aan hun dag. Lyon is een enorme metropool, dus het zal bijna een halfuur duren vooraleer we de stadsrand bereiken en de etappe echt van start kan gaan.

12:18 12 uur 18. Er zullen er vooraan wel een paar wegvallen, maar ik ga toch nog altijd uit van seconden in plaats van minuten. Michel Wuyts. Er zullen er vooraan wel een paar wegvallen, maar ik ga toch nog altijd uit van seconden in plaats van minuten. Michel Wuyts

12:06 12 uur 06. De Grand Colombier ligt pas voor de vierde keer op het parcours van de Tour. Eerder werd hij beklommen in 2012, 2016 (twee flanken) en 2017. . De Grand Colombier ligt pas voor de vierde keer op het parcours van de Tour. Eerder werd hij beklommen in 2012, 2016 (twee flanken) en 2017.

11:52 11 uur 52. Vandaag is een heel moeilijke etappe. Het zal lastig worden. Mikel Landa (Bahrain) trapt een open deur in. Vandaag is een heel moeilijke etappe. Het zal lastig worden. Mikel Landa (Bahrain) trapt een open deur in.

11:48 11 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:43 11 uur 43. Vandaag zullen we wellicht zien of de Slovenen echt zo sterk zijn. Diepen Roglic en Pogacar hun voorsprong op het pakketje Colombianen achter zich uit, of schuift het klassement in elkaar als een harmonica? Verder zal bolletjestrui Cosnefroy zijn nek mogen uitsteken, want er zijn vandaag heel wat bergpunten te verdienen. Voor de groene mannen ligt er een tussensprint in de lange vlakke aanloop van deze etappe. . Vandaag zullen we wellicht zien of de Slovenen echt zo sterk zijn. Diepen Roglic en Pogacar hun voorsprong op het pakketje Colombianen achter zich uit, of schuift het klassement in elkaar als een harmonica? Verder zal bolletjestrui Cosnefroy zijn nek mogen uitsteken, want er zijn vandaag heel wat bergpunten te verdienen. Voor de groene mannen ligt er een tussensprint in de lange vlakke aanloop van deze etappe.

10:36 10 uur 36. Tour De troefkaarten: Tadej Pogacar als nieuwkomer na de Ronde van de Ain

10:02 10 uur 02. De slotrit van de Ronde van de Ain (begin augustus) was min of meer een blauwdruk van deze etappe: Primoz Roglic won de generale repetitie. De slotrit van de Ronde van de Ain (begin augustus) was min of meer een blauwdruk van deze etappe: Primoz Roglic won de generale repetitie

10:00 10 uur . Ik moet iedereen in de gaten houden, maar ik moet vooral naar mijzelf kijken. Ik heb alleen over mezelf controle. Leider Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Ik moet iedereen in de gaten houden, maar ik moet vooral naar mijzelf kijken. Ik heb alleen over mezelf controle. Leider Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

10:00 Het profiel van vandaag. 10 uur . Het profiel van vandaag