De Grand Colombier is de spilfiguur in zware bergetappe in de Ronde van Frankrijk

10 uur 02. De slotrit van de Ronde van de Ain (begin augustus) was min of meer een blauwdruk van deze etappe: Primoz Roglic won de generale repetitie.

Ik moet iedereen in de gaten houden, maar ik moet vooral naar mijzelf kijken. Ik heb alleen over mezelf controle.

10 uur . Ik moet iedereen in de gaten houden, maar ik moet vooral naar mijzelf kijken. Ik heb alleen over mezelf controle. Leider Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

09:57

09 uur 57. 15e etappe in de Tour de France. We sluiten de tweede week van de Tour de France af met een etappe om u tegen te zeggen. Voor het eerst finishen we op de Grand Colombier. Die col wordt vandaag langs verschillende kanten verkend. We hebben 2 beklimmingen van 1e categorie als opwarmers voor de enige echte slotklim. We zijn er vandaag overigens van start tot finish bij. Om 12.15u openen we het feest op Canvas, na Het Journaal (rond 13.30u) schakelen we over op Eén. .