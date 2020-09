Wordt deze opwarmer voor de Alpen een kolfje naar de hand van de Belgen?

11:52 11 uur 52. Grofweg de eerste helft van deze etappe is een kopie van de eerste rit van de Dauphiné van dit jaar. Dat zal Wout van Aert als muziek in de oren klinken, want hij won die rit. In deze Tour is het voor hem natuurlijk altijd een evenwicht zoeken tussen zijn eigen kans gaan en gele trui Roglic bijstaan. . Grofweg de eerste helft van deze etappe is een kopie van de eerste rit van de Dauphiné van dit jaar. Dat zal Wout van Aert als muziek in de oren klinken, want hij won die rit. In deze Tour is het voor hem natuurlijk altijd een evenwicht zoeken tussen zijn eigen kans gaan en gele trui Roglic bijstaan.

11:42 De Fransen steunen elkaar. Romain Bardet moet de Tour verlaten na een hersenschudding.

11:41 11 uur 41. Eén, livestream en Radio 1. Radio 1 houdt u weer vanaf 13u gezelschap, op Eén schakelen we vanaf 14.20u in. . Eén, livestream en Radio 1 Radio 1 houdt u weer vanaf 13u gezelschap, op Eén schakelen we vanaf 14.20u in.

11:07 11 uur 07. De route van vandaag telt 5 beklimmingen. Het eerste deel van de etappe zal aangewend worden om de juiste vlucht te vormen, na het behoorlijk lange middenrif wacht nog een uitdagende finale. Vooral de klassieke types en punchers zouden zich moeten kunnen onderscheiden op de twee bergjes in de slotfase. Met welke agenda zijn onder meer Van Avermaet, Naesen en Stuyven opgestaan?

Vooral de klassieke types en punchers zouden zich moeten kunnen onderscheiden op de twee bergjes in de slotfase. Met welke agenda zijn onder meer Van Avermaet, Naesen en Stuyven opgestaan?

11:06 11 uur 06. Ja, we komen elke dag dichter bij ons grote doel. Maar we zijn nog lang niet aan de finish in Parijs. Gele trui Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Ja, we komen elke dag dichter bij ons grote doel. Maar we zijn nog lang niet aan de finish in Parijs. Gele trui Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

11:05 11 uur 05.