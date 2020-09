LIVE: Theuns op stap met Küng in overgangsetappe naar Lyon

14:09 Courpière. Theuns pakt de volle buit in de tussensprit, Sagan raapt wat later 15 punten op. Bennett bijt echter door en sleept 10 punten voor zichzelf uit de brand. Het is wel duidelijk dat de strijd voor groen nog lang niet voorbij is. . 14 uur 09. Courpière Theuns pakt de volle buit in de tussensprit, Sagan raapt wat later 15 punten op. Bennett bijt echter door en sleept 10 punten voor zichzelf uit de brand. Het is wel duidelijk dat de strijd voor groen nog lang niet voorbij is.

14:05 14 uur 05. Frustratie is een uitstekende drijfveer voor Peter Sagan, die ook Trentin van zich afschudt. . Frustratie is een uitstekende drijfveer voor Peter Sagan, die ook Trentin van zich afschudt.

14:04 14 uur 04. Enkele minuten achter de kopgroep legt Bora er de zweep op. Bennett kraakt op de Côte du Château d'Aulteribe. Slaat Sagan een slagje? De sprint is niet veraf. . Enkele minuten achter de kopgroep legt Bora er de zweep op. Bennett kraakt op de Côte du Château d'Aulteribe. Slaat Sagan een slagje? De sprint is niet veraf.

14:00 Côte du Château d'Aulteribe. Eén bolletje voor Küng. Bergkoning Cosnefroy hoeft zich weinig zorgen te maken, want er zijn vandaag maximaal tien puntjes te verdienen. . 14 uur . Côte du Château d'Aulteribe Eén bolletje voor Küng. Bergkoning Cosnefroy hoeft zich weinig zorgen te maken, want er zijn vandaag maximaal tien puntjes te verdienen.

13:58 13 uur 58. Theuns haalde al een paar keer de top 10 in een Tourrit, maar dichter dan een vijfde plek kwam hij nog niet. Küng strandde in de openingstijdrit van 2017 op een handvol seconden van Thomas. . Theuns haalde al een paar keer de top 10 in een Tourrit, maar dichter dan een vijfde plek kwam hij nog niet. Küng strandde in de openingstijdrit van 2017 op een handvol seconden van Thomas.

13:52 13 uur 52. Het verschil loopt snel op naar de drie minuten. Twee man kan je iets gemakkelijker onder controle houden. . Het verschil loopt snel op naar de drie minuten. Twee man kan je iets gemakkelijker onder controle houden.

13:48 13 uur 48. Bol en Pedersen geven het op. Zuur voor Bol, die aanvankelijk de aanstoker van de vlucht was, maar op een dwaze manier opnieuw gegrepen wordt. . Bol en Pedersen geven het op. Zuur voor Bol, die aanvankelijk de aanstoker van de vlucht was, maar op een dwaze manier opnieuw gegrepen wordt.

13:46 Theuns en Küng zijn weg. Edward Theuns en Stefan Küng rijden anderhalve minuut weg van het peloton. Precies in het midden beuken Cees Bol en Casper Pedersen om aansluiting te vinden bij dat tweetal. Het zou lullig zijn mocht dat mislukken, ook al rijdt Team Sunweb een dijk van een Tour. . 13 uur 46. Theuns en Küng zijn weg Edward Theuns en Stefan Küng rijden anderhalve minuut weg van het peloton. Precies in het midden beuken Cees Bol en Casper Pedersen om aansluiting te vinden bij dat tweetal. Het zou lullig zijn mocht dat mislukken, ook al rijdt Team Sunweb een dijk van een Tour.

13:40 13 uur 40. Koppeltijdrit van Sunweb. Bol laat zich eventjes uitzakken, want ploegmaat Casper Pedersen is op komst. Met z'n tweeën bengelen ze nu tussen het peloton en de kopgroep met Theuns en Küng. . Koppeltijdrit van Sunweb Bol laat zich eventjes uitzakken, want ploegmaat Casper Pedersen is op komst. Met z'n tweeën bengelen ze nu tussen het peloton en de kopgroep met Theuns en Küng.

13:37 13 uur 37. Bora regelt de achtervolging. De ploeg van Peter Sagan weet donders goed dat groene trui Sam Bennett gisteren heeft afgezien bij de beesten en wil daar vandaag optimaal gebruik van maken. Dat begint straks bij de tussensprint in Courpière. . Bora regelt de achtervolging. De ploeg van Peter Sagan weet donders goed dat groene trui Sam Bennett gisteren heeft afgezien bij de beesten en wil daar vandaag optimaal gebruik van maken. Dat begint straks bij de tussensprint in Courpière.

13:31 13 uur 31. Küng overbrugt de kloof, maar brengt ook het pak dichter. . Küng overbrugt de kloof, maar brengt ook het pak dichter.

13:29 20 seconden. Theuns en Bol moeten vechten als leeuwen om een beetje vrijheid te krijgen. Het peloton legt zich zeker niet neer bij de ontsnapping van de twee. . 13 uur 29. 20 seconden Theuns en Bol moeten vechten als leeuwen om een beetje vrijheid te krijgen. Het peloton legt zich zeker niet neer bij de ontsnapping van de twee.

13:25 13 uur 25. Sunweb kan natuurlijk niet achterblijven. Cees Bol krijgt met Edward Theuns een mannetje van Trek mee, maar veel voorsprong krijgen ze voorlopig niet. . Sunweb kan natuurlijk niet achterblijven. Cees Bol krijgt met Edward Theuns een mannetje van Trek mee, maar veel voorsprong krijgen ze voorlopig niet.

13:21 13 uur 21. Thomas De Gendt gooit er ook direct de beuk in. . Thomas De Gendt gooit er ook direct de beuk in.

13:20 13 uur 20. Stefan Küng is een man van zijn woord. De Zwitser probeert meteen weg te vlammen. . Stefan Küng is een man van zijn woord. De Zwitser probeert meteen weg te vlammen.

13:19 13 uur 19. Start! We zijn vertrokken. Vormt er zich snel een ontsnapping, of houden de ploegen van de groene jongens alles nog even samen? De tussensprint ligt immers al na minder dan 40 km. . Start! We zijn vertrokken. Vormt er zich snel een ontsnapping, of houden de ploegen van de groene jongens alles nog even samen? De tussensprint ligt immers al na minder dan 40 km.

13:05 13 uur 05. Départ fictif. Het peloton is vertrokken voor een opwarmertje van een kwartier. Eens we buiten het centrum van Clermont-Ferrand zijn, kan de rit echt van start gaan. . Départ fictif Het peloton is vertrokken voor een opwarmertje van een kwartier. Eens we buiten het centrum van Clermont-Ferrand zijn, kan de rit echt van start gaan.

12:48 12 uur 48. Bij gebrek aan etappes voor sprinters noemt de organisatie dit een vlakke rit. Toch een beetje vreemd, want er staan vijf klimmetjes op het programma die meetellen voor het bergklassement. De Col du Béal is zelfs van tweede categorie. . Bij gebrek aan etappes voor sprinters noemt de organisatie dit een vlakke rit. Toch een beetje vreemd, want er staan vijf klimmetjes op het programma die meetellen voor het bergklassement. De Col du Béal is zelfs van tweede categorie.

12:30 12 uur 30. Het profiel van de rit motiveert me. Ik blijf het gewoon proberen, de Tour is nog lang. Stefan Küng heeft er ook zin in. Het profiel van de rit motiveert me. Ik blijf het gewoon proberen, de Tour is nog lang. Stefan Küng heeft er ook zin in.

12:29 12 uur 29. Er zullen veel renners in de ontsnapping willen zitten. Ik pakte mijn eerste profzege in Lyon en dat zou ik graag herhalen. Matteo Trentin voelt het kriebelen. Er zullen veel renners in de ontsnapping willen zitten. Ik pakte mijn eerste profzege in Lyon en dat zou ik graag herhalen. Matteo Trentin voelt het kriebelen.

12:05 12 uur 05. Clermont-Ferrand. De nochtans vrij grote stad Clermont-Ferrand wordt niet zo vaak aangedaan in de Tour, en bijna uitsluitend als startplaats. De laatste keer dat hier een Tourrit startte, was in 1988. De laatste finish in Clermont-Ferrand dateert zelfs al van 1959, toen onze landgenoot Jos Hoevenaers geel droeg. . Clermont-Ferrand De nochtans vrij grote stad Clermont-Ferrand wordt niet zo vaak aangedaan in de Tour, en bijna uitsluitend als startplaats. De laatste keer dat hier een Tourrit startte, was in 1988. De laatste finish in Clermont-Ferrand dateert zelfs al van 1959, toen onze landgenoot Jos Hoevenaers geel droeg.

11:52 11 uur 52. Grofweg de eerste helft van deze etappe is een kopie van de eerste rit van de Dauphiné van dit jaar. Dat zal Wout van Aert als muziek in de oren klinken, want hij won die rit. In deze Tour is het voor hem natuurlijk altijd een evenwicht zoeken tussen zijn eigen kans gaan en gele trui Roglic bijstaan. . Grofweg de eerste helft van deze etappe is een kopie van de eerste rit van de Dauphiné van dit jaar. Dat zal Wout van Aert als muziek in de oren klinken, want hij won die rit. In deze Tour is het voor hem natuurlijk altijd een evenwicht zoeken tussen zijn eigen kans gaan en gele trui Roglic bijstaan.

11:41 11 uur 41. Eén, livestream en Radio 1. Radio 1 houdt u weer vanaf 13u gezelschap, op Eén schakelen we vanaf 14.20u in. . Eén, livestream en Radio 1 Radio 1 houdt u weer vanaf 13u gezelschap, op Eén schakelen we vanaf 14.20u in.

11:07 11 uur 07. De route van vandaag telt 5 beklimmingen. Het eerste deel van de etappe zal aangewend worden om de juiste vlucht te vormen, na het behoorlijk lange middenrif wacht nog een uitdagende finale. Vooral de klassieke types en punchers zouden zich moeten kunnen onderscheiden op de twee bergjes in de slotfase. Met welke agenda zijn onder meer Van Avermaet, Naesen en Stuyven opgestaan? . De route van vandaag telt 5 beklimmingen. Het eerste deel van de etappe zal aangewend worden om de juiste vlucht te vormen, na het behoorlijk lange middenrif wacht nog een uitdagende finale.

Vooral de klassieke types en punchers zouden zich moeten kunnen onderscheiden op de twee bergjes in de slotfase. Met welke agenda zijn onder meer Van Avermaet, Naesen en Stuyven opgestaan?

11:06 11 uur 06. Ja, we komen elke dag dichter bij ons grote doel. Maar we zijn nog lang niet aan de finish in Parijs. Gele trui Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Ja, we komen elke dag dichter bij ons grote doel. Maar we zijn nog lang niet aan de finish in Parijs. Gele trui Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

