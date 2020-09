LIVESTREAM Tour: Kopgroep met Alaphilippe, zware dag voor Ewan

14:32 Het Centraal Massief levert naast problemen voor de sprinters ook mooie plaatjes op. 14 uur 32. Het Centraal Massief levert naast problemen voor de sprinters ook mooie plaatjes op

14:32 14 uur 32. In het middenrif van deze rit blijft alles nu even zoals het is. Jumbo-Visma heeft een minuutje weggepoetst, in de kopgroep draaien ze nu iets voorbeeldiger rond. . In het middenrif van deze rit blijft alles nu even zoals het is. Jumbo-Visma heeft een minuutje weggepoetst, in de kopgroep draaien ze nu iets voorbeeldiger rond.

Ook de groene trui heeft zijn dagje niet.

14:23 14 uur 23. Frison laat zich uitzakken. Lotto-Soudal wil Ewan niet verliezen: met Frison wordt er nog een extra ploegmaat naar de Australiër gestuurd om hem op tijd binnen te brengen. Alleen De Gendt vertoeft dus nog in de grote groep. . Frison laat zich uitzakken Lotto-Soudal wil Ewan niet verliezen: met Frison wordt er nog een extra ploegmaat naar de Australiër gestuurd om hem op tijd binnen te brengen. Alleen De Gendt vertoeft dus nog in de grote groep.

14:21 14 uur 21. Als we de GPS-gegevens mogen geloven, dan hangt Ewan op een 4-tal minuten van het peloton. Het terrein in het komende uur zal hem gunstig stemmen, maar er volgt nog een loodzware slotfase. . Als we de GPS-gegevens mogen geloven, dan hangt Ewan op een 4-tal minuten van het peloton. Het terrein in het komende uur zal hem gunstig stemmen, maar er volgt nog een loodzware slotfase.

14:19 14 uur 19. Madouas gegrepen. Terwijl Madouas zijn verstand gebruikt en zich laat inrekenen, verliest het peloton steeds meer terrein: 7'14". . Madouas gegrepen Terwijl Madouas zijn verstand gebruikt en zich laat inrekenen, verliest het peloton steeds meer terrein: 7'14".

14:15 Egan Bernal oogt fris in het peloton. Probeert hij straks iets op de slotklim? . 14 uur 15. Egan Bernal oogt fris in het peloton. Probeert hij straks iets op de slotklim?

14:15 14 uur 15. In het peloton trapt ook de groene trui niet echt in de boter. Met een groot mes klautert Bennett naar de top. Veel overschot heeft hij niet. . In het peloton trapt ook de groene trui niet echt in de boter. Met een groot mes klautert Bennett naar de top. Veel overschot heeft hij niet.

14:14 Montée de la Stèle. We nemen even afscheid van de stijgingspercentages. Madouas is de primus, de achtervolgers hangen op 25 seconden. We dalen nu richting de tussensprint. . 14 uur 14. Montée de la Stèle We nemen even afscheid van de stijgingspercentages. Madouas is de primus, de achtervolgers hangen op 25 seconden. We dalen nu richting de tussensprint.

14:08 14 uur 08. Madouas solo. Er zit geen lijn in. Carthy laat als het ware met de glimlach lopen, de Fransman van Groupama-FDJ staat er nu zowaar alleen voor. Maar dit lijken vooral weggegooide krachten. . Madouas solo Er zit geen lijn in. Carthy laat als het ware met de glimlach lopen, de Fransman van Groupama-FDJ staat er nu zowaar alleen voor. Maar dit lijken vooral weggegooide krachten.

14:07 Pakt Julian Alaphilippe zijn 2e ritzege bovenop de Pas de Peyrol? 14 uur 07. Pakt Julian Alaphilippe zijn 2e ritzege bovenop de Pas de Peyrol?

14:05 14 uur 05. Vol karton voor Roglic. Ook Tony Martin zit weer in het peloton en de Duitser zet zijn maats nog wat in de wachtzaal. Intussen rijdt het Frans-Britse duo op 3 kilometer van de top een 40-tal seconden weg. . Vol karton voor Roglic Ook Tony Martin zit weer in het peloton en de Duitser zet zijn maats nog wat in de wachtzaal. Intussen rijdt het Frans-Britse duo op 3 kilometer van de top een 40-tal seconden weg.

14:03 14 uur 03. EF Pro Cycling heeft 3 soldaten voorin en dus wordt Carthy meteen naar het front gestuurd. Wat het allemaal zal opbrengen, is nog maar de vraag. . EF Pro Cycling heeft 3 soldaten voorin en dus wordt Carthy meteen naar het front gestuurd. Wat het allemaal zal opbrengen, is nog maar de vraag.

14:00 14 uur . 2 leiders. In de kopgroep is er nu al onenigheid. Carthy en Madouas plaatsen een tussensprint. . 2 leiders In de kopgroep is er nu al onenigheid. Carthy en Madouas plaatsen een tussensprint.

13:57 13 uur 57. Of de winnaar vooraan zit? Het valt niet volledig stil in het peloton, maar er zijn veel ploegen vertegenwoordigd en er zitten ook veel klimmers in de kopgroep. . José De Cauwer. Of de winnaar vooraan zit? Het valt niet volledig stil in het peloton, maar er zijn veel ploegen vertegenwoordigd en er zitten ook veel klimmers in de kopgroep. José De Cauwer

13:56 13 uur 56. Is er een bedreiging voor het geel aanwezig in de kopgroep? Neen, want Rolland staat als 20e al op 18'57". In het bergklassement kan Powless misschien een zaakje doen. Hij heeft al 14 streepjes verdiend, 22 minder dan leider Cosnefroy. . Is er een bedreiging voor het geel aanwezig in de kopgroep? Neen, want Rolland staat als 20e al op 18'57".

In het bergklassement kan Powless misschien een zaakje doen. Hij heeft al 14 streepjes verdiend, 22 minder dan leider Cosnefroy.

13:55 De gele brigade controleert het peloton. 13 uur 55. De gele brigade controleert het peloton

13:52 13 uur 52. Bij Lotto-Soudal wordt het straks misschien hinken op twee gedachten. Ze zijn slechts met 5 man meer in koers en Kluge en De Buyst houden Ewan gezelschap in de achterhoede. Als het voor de Australiër echt problematisch wordt, is het dan nog altijd samen uit, samen thuis? . Bij Lotto-Soudal wordt het straks misschien hinken op twee gedachten. Ze zijn slechts met 5 man meer in koers en Kluge en De Buyst houden Ewan gezelschap in de achterhoede. Als het voor de Australiër echt problematisch wordt, is het dan nog altijd samen uit, samen thuis?

Volg ook Tirreno-Adriatico vandaag op de voet op onze website.

13:49 13 uur 49. Je hebt in deze rit geen lange afdalingen of een groot stuk vallei. Dat speelt niet in de kaart van Ewan. Carl Berteele op de motor. Je hebt in deze rit geen lange afdalingen of een groot stuk vallei. Dat speelt niet in de kaart van Ewan. Carl Berteele op de motor

13:47 13 uur 47. Onze man op de motor ziet het somber in. "Het wordt heel lastig voor Ewan om op tijd binnen te komen", zegt Carl Berteele. De Australiër moet hopen dat de finale niet te vroeg losbarst (en het gemiddelde dus wat zakt) en dat het peloton ook niet te veel vaart maakt. Op die manier kan hij in de finale misschien toch nog op een bus springen. . Onze man op de motor ziet het somber in. "Het wordt heel lastig voor Ewan om op tijd binnen te komen", zegt Carl Berteele.

De Australiër moet hopen dat de finale niet te vroeg losbarst (en het gemiddelde dus wat zakt) en dat het peloton ook niet te veel vaart maakt. Op die manier kan hij in de finale misschien toch nog op een bus springen.

13:43 13 uur 43. We vermoeden dat deze situatie nog een tijdje het beeld zal kleuren. Wat volgt zijn cols van 2e, 3e, 3e en nog eens 2e categorie voor we de slotklim betokkelen. In het peloton kiest men voor een onderhoudend tempo: 5'48". . We vermoeden dat deze situatie nog een tijdje het beeld zal kleuren. Wat volgt zijn cols van 2e, 3e, 3e en nog eens 2e categorie voor we de slotklim betokkelen. In het peloton kiest men voor een onderhoudend tempo: 5'48".

13:40 Col de Guéry. Daar is de top van de 2e beklimming. Die neemt Rolland voor zijn rekening. . 13 uur 40. Col de Guéry Daar is de top van de 2e beklimming. Die neemt Rolland voor zijn rekening.

13:39 13 uur 39. Het peloton heeft toch al flink afgezien in die wilde openingsfase. Michel Wuyts . Het peloton heeft toch al flink afgezien in die wilde openingsfase. Michel Wuyts

13:37 13 uur 37. Ewan in de problemen. Onze man op de motor meldt dat Ewan aan een calvarietocht bezig is. In het gezelschap van Kluge, De Buyst en Gibbons spartelen ze op enkele minuten van het peloton. Wordt het bang flirten met de tijdsgrens? . Ewan in de problemen Onze man op de motor meldt dat Ewan aan een calvarietocht bezig is. In het gezelschap van Kluge, De Buyst en Gibbons spartelen ze op enkele minuten van het peloton. Wordt het bang flirten met de tijdsgrens?

13:35 13 uur 35. 17 leiders. G1 en G2 sluiten elkaar in de armen. Als we goed geteld hebben, zijn daar 17 schakels aan boord. Alaphilippe en Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Geschke (CCC), Soler (Movistar), D.Martin (Israel), Carthy, Powless en Martinez (EF Pro Cycling), Sivakov (Ineos), Rolland (B&B), Kämna en Schachmann (Bora-Hansgrohe), De La Cruz (UAE), Barguil (Arkea), Sicard (Total Direct Energie), Madouas (Groupama-FDJ) en Edet (Cofidis). . 17 leiders G1 en G2 sluiten elkaar in de armen. Als we goed geteld hebben, zijn daar 17 schakels aan boord.



Alaphilippe en Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Geschke (CCC), Soler (Movistar), D.Martin (Israel), Carthy, Powless en Martinez (EF Pro Cycling), Sivakov (Ineos), Rolland (B&B), Kämna en Schachmann (Bora-Hansgrohe), De La Cruz (UAE), Barguil (Arkea), Sicard (Total Direct Energie), Madouas (Groupama-FDJ) en Edet (Cofidis).

13:34 13 uur 34. Achteraan de koers komt de tros met de groene trui weer aansluiten in het peloton. Of ook Ewan, nog eerder gelost, daar al bij is, is niet meteen duidelijk. . Achteraan de koers komt de tros met de groene trui weer aansluiten in het peloton. Of ook Ewan, nog eerder gelost, daar al bij is, is niet meteen duidelijk.

13:30 13 uur 30. Op 5 kilometer van de top krijgen de achtervolgers de kopgroep in het vizier. We zijn dus op weg naar een samensmelting. . Op 5 kilometer van de top krijgen de achtervolgers de kopgroep in het vizier. We zijn dus op weg naar een samensmelting.

13:30 Voor de sprinters wordt het een lange dag. 13 uur 30. Voor de sprinters wordt het een lange dag

13:27 13 uur 27. In het peloton wordt Guillaume Martin opgewacht na een hapering. Voorin zit er ook een Martin, Daniel. De Ier wordt een gevaarlijke klant voor deze aankomst bergop. Als hij voldoende hersteld is van zijn blessureleed, dan is hij een van de favorieten. Tenzij de grote groep straks toch nog op de dagzege zou azen. . In het peloton wordt Guillaume Martin opgewacht na een hapering.

Voorin zit er ook een Martin, Daniel. De Ier wordt een gevaarlijke klant voor deze aankomst bergop. Als hij voldoende hersteld is van zijn blessureleed, dan is hij een van de favorieten. Tenzij de grote groep straks toch nog op de dagzege zou azen.

13:24 13 uur 24. De achtervolgers op 34 tellen: Rolland, Barguil, Sicard, Carthy, Schachmann, Martinez, Powless, Kämna, Edet, De La Cruz en Sivakov. . De achtervolgers op 34 tellen: Rolland, Barguil, Sicard, Carthy, Schachmann, Martinez, Powless, Kämna, Edet, De La Cruz en Sivakov.



13:22 13 uur 22. Nog 136 kilometer. Het peloton laat begaan, zoveel is duidelijk. Nu is het alleen afwachten of de lijm tussen de kopgroep en de verschillende pakketjes achtervolgers stevig genoeg is. Daar neigt het wel naar. We trekken naar de voet van de 2e van 7 beklimmingen. . Nog 136 kilometer Het peloton laat begaan, zoveel is duidelijk. Nu is het alleen afwachten of de lijm tussen de kopgroep en de verschillende pakketjes achtervolgers stevig genoeg is. Daar neigt het wel naar. We trekken naar de voet van de 2e van 7 beklimmingen.

13:18 13 uur 18. We hebben voorin toch stuk voor stuk mannen met naam en faam. Michel Wuyts . We hebben voorin toch stuk voor stuk mannen met naam en faam. Michel Wuyts

13:15 13 uur 15. Glimlach bij Van Aert. In het peloton kiezen ze nu toch voor een rustfase. Wout van Aert slaat een babbeltje met zijn ploegmaats en neemt de tijd om iets te eten. De voorsprong wast aan: 2'16". . Glimlach bij Van Aert In het peloton kiezen ze nu toch voor een rustfase. Wout van Aert slaat een babbeltje met zijn ploegmaats en neemt de tijd om iets te eten. De voorsprong wast aan: 2'16".

13:13 13 uur 13. In de achtervolgende groep heeft EF Pro Cycling 3 mannetjes mee. Als ze uit de greep van het peloton blijven, kunnen ze straks nog iets betekenen voor Uran. Dat geldt ook voor Sivakov als gezant van Bernal. . In de achtervolgende groep heeft EF Pro Cycling 3 mannetjes mee. Als ze uit de greep van het peloton blijven, kunnen ze straks nog iets betekenen voor Uran. Dat geldt ook voor Sivakov als gezant van Bernal.

13:11 13 uur 11. Hoewel we al een col van 1e categorie bedwongen hebben, bedraagt het gemiddelde na het eerste uur 40,6 km/u. In het peloton telt de gele trui nog 5 ploegmaats, met uiteraard Wout van Aert. . Hoewel we al een col van 1e categorie bedwongen hebben, bedraagt het gemiddelde na het eerste uur 40,6 km/u.



In het peloton telt de gele trui nog 5 ploegmaats, met uiteraard Wout van Aert.

13:09 Achtervolgers op 51", peloton op 1'26". Heel wat rugnummers rijden zo'n beetje overal en nergens. De 5 leiders worden opgejaagd door een groep met Sivakov, Kämna, Carthy, Martinez, Powless, Barguil, Edet, De La Cruz en Rolland. Ze komen niet echt dichter: 51". . 13 uur 09. Achtervolgers op 51", peloton op 1'26" Heel wat rugnummers rijden zo'n beetje overal en nergens.



De 5 leiders worden opgejaagd door een groep met Sivakov, Kämna, Carthy, Martinez, Powless, Barguil, Edet, De La Cruz en Rolland. Ze komen niet echt dichter: 51".

13:04 13 uur 04. Kopgroep. Over Alaphilippe hoeven we niet veel meer kwijt. De Fransman kan rekenen op ploegmaat Cavagna, die deze streek dus op zijn duimpje kent. Soler, in 2018 eindwinnaar van Parijs-Nice, kreeg gisteren een flinke oplawaai van Hirschi. Martin is 2-voudig ritwinnaar in de Tour, maar de Ier vecht al een tijdje met zichzelf na een smak in de Dauphiné. Geschke, tot slot, is meer dan de man met de baard bij CCC, al is hij een beetje op zijn retour. . Kopgroep Over Alaphilippe hoeven we niet veel meer kwijt. De Fransman kan rekenen op ploegmaat Cavagna, die deze streek dus op zijn duimpje kent.

Soler, in 2018 eindwinnaar van Parijs-Nice, kreeg gisteren een flinke oplawaai van Hirschi.

Martin is 2-voudig ritwinnaar in de Tour, maar de Ier vecht al een tijdje met zichzelf na een smak in de Dauphiné.

Geschke, tot slot, is meer dan de man met de baard bij CCC, al is hij een beetje op zijn retour.

13:03 13 uur 03. Dumoulin: "Rechtdoor naar de finish en zo hard mogelijk naar boven rijden!". Dumoulin: "Rechtdoor naar de finish en zo hard mogelijk naar boven rijden!"

13:01 13 uur 01. De benen kunnen in de afdaling een beetje zuurstof krijgen, maar lang zal die verpozing niet duren. Voor halfweg moeten we nog heuvels van 3e en 2e categorie oppeuzelen. Bij de tegenaanvallers zien we nu Martinez, Carthy en Kämna. . De benen kunnen in de afdaling een beetje zuurstof krijgen, maar lang zal die verpozing niet duren. Voor halfweg moeten we nog heuvels van 3e en 2e categorie oppeuzelen.



Bij de tegenaanvallers zien we nu Martinez, Carthy en Kämna.

12:58 12 uur 58. In de nek van de 5 leiders is de versnippering compleet. Jumbo-Visma houdt de achterstand beperkt tot 1'25". . In de nek van de 5 leiders is de versnippering compleet. Jumbo-Visma houdt de achterstand beperkt tot 1'25".

12:57 Col de Ceyssat. We bedwingen de lastpost van 1e categorie. De volgorde op de top: Geschke, Martin, Soler, Alaphilippe en Cavagna. De Fransman van Deceuninck-Quick Step lijkt dus niet met een bollenplan bezig. . 12 uur 57. Col de Ceyssat We bedwingen de lastpost van 1e categorie. De volgorde op de top: Geschke, Martin, Soler, Alaphilippe en Cavagna. De Fransman van Deceuninck-Quick Step lijkt dus niet met een bollenplan bezig.



12:56 12 uur 56. De ritzege of de bollen voor Alaphilippe? Is hij wel goed genoeg? Maar we moeten de ploeg geloven dat hij steeds beter wordt. José De Cauwer. De ritzege of de bollen voor Alaphilippe? Is hij wel goed genoeg? Maar we moeten de ploeg geloven dat hij steeds beter wordt. José De Cauwer

12:55 12 uur 55. Ook in de achtervolgende groep worden nieuwe mokerslagen uitgedeeld. In deze vulkanische regio zien we de ene na de andere uitbarsting. . Ook in de achtervolgende groep worden nieuwe mokerslagen uitgedeeld. In deze vulkanische regio zien we de ene na de andere uitbarsting.

12:53 12 uur 53. Nog 1 kilometer tot de top. Bergkoning Cosnefroy zal niets mogen bijschrijven vandaag. Misschien heeft Alaphilippe zijn zinnen wel gezet op de bollen. In 2018 won hij dat klassement al. . Nog 1 kilometer tot de top. Bergkoning Cosnefroy zal niets mogen bijschrijven vandaag. Misschien heeft Alaphilippe zijn zinnen wel gezet op de bollen. In 2018 won hij dat klassement al.

Voor de mooie plaatjes is er helaas geen tijd.

12:49 12 uur 49. Situatie. 5 leiders 22 achtervolgers op 1'12": onder meer Rolland, Barguil, Pinot, Izagirre, Reichenbach, Carthy, Elissonde, Martinez, Kämna, De La Cruz en Sivakov Peloton op 1'44" . Situatie 5 leiders



22 achtervolgers op 1'12": onder meer Rolland, Barguil, Pinot, Izagirre, Reichenbach, Carthy, Elissonde, Martinez, Kämna, De La Cruz en Sivakov



Peloton op 1'44"

12:47 12 uur 47. Cosnefroy lost. Cavagna is zijn tank aan het leegrijden voor Alaphilippe. Dat kost Cosnefroy de kop. En toen waren ze nog met z'n vijven. . Cosnefroy lost Cavagna is zijn tank aan het leegrijden voor Alaphilippe. Dat kost Cosnefroy de kop. En toen waren ze nog met z'n vijven.

12:46 12 uur 46. Of deze etappe een rustmoment zal kennen? Voorlopig niet, neen. José De Cauwer. Of deze etappe een rustmoment zal kennen? Voorlopig niet, neen. José De Cauwer

12:45 12 uur 45. De groep met onder meer Kämna, Sivakov, Izagirre en Martinez geeft zich nog niet gewonnen, maar ook daar hangen ze tussen hun kader. Die 11 achtervolgers worden op 1'04" geklokt, het peloton op 1'41". . De groep met onder meer Kämna, Sivakov, Izagirre en Martinez geeft zich nog niet gewonnen, maar ook daar hangen ze tussen hun kader.

Die 11 achtervolgers worden op 1'04" geklokt, het peloton op 1'41".

12:45 Julian Alaphilippe voert de forcing in de kopgroep. 12 uur 45. Julian Alaphilippe voert de forcing in de kopgroep

12:44 12 uur 44. 6 leiders. Op de col van 11 kilometer krijgen we gezinsuitbreiding: Soler (Movistar) heeft Alaphilippe en Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Geschke (CCC), D.Martin (Israel) en Cosnefroy (AG2R) te pakken. . 6 leiders Op de col van 11 kilometer krijgen we gezinsuitbreiding: Soler (Movistar) heeft Alaphilippe en Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Geschke (CCC), D.Martin (Israel) en Cosnefroy (AG2R) te pakken.

12:42 12 uur 42. Rolland, Martinez, Barguil: het zijn maar enkele namen die het peloton in de steek willen laten. Maar het is allemaal wat chaotisch. In de kopgroep staat Cosnefroy al min of meer op ontploffen. . Rolland, Martinez, Barguil: het zijn maar enkele namen die het peloton in de steek willen laten. Maar het is allemaal wat chaotisch.



In de kopgroep staat Cosnefroy al min of meer op ontploffen.

12:40 12 uur 40. Sagan valt al helemaal terug. De intenties zijn wel goed, maar Sagan lijdt misschien wel een beetje aan zelfoverschatting. Puntengewin mag hij ook vandaag op zijn buik schrijven. . Sagan valt al helemaal terug De intenties zijn wel goed, maar Sagan lijdt misschien wel een beetje aan zelfoverschatting. Puntengewin mag hij ook vandaag op zijn buik schrijven.

12:39 12 uur 39. In volle galop gaat Soler in zijn eentje op zoek naar de 5 koplopers. Ook de groep van Sagan spat dus al volledig uit elkaar. . In volle galop gaat Soler in zijn eentje op zoek naar de 5 koplopers. Ook de groep van Sagan spat dus al volledig uit elkaar.

12:38 12 uur 38. Het lijkt alsof de finish al op deze col ligt. Michel Wuyts . Het lijkt alsof de finish al op deze col ligt. Michel Wuyts

12:36 12 uur 36. Tête de la course. Het is koers op alle fronten met veel ongeleide projectielen. Eén ding is zeker: Alaphilippe, Cavagna, Cosnefroy, D.Martin en Geschke rijden nog steeds rond in de spits van de koers. In het peloton probeert Van Aert iedereen te muilkorven. . Tête de la course Het is koers op alle fronten met veel ongeleide projectielen.

Eén ding is zeker: Alaphilippe, Cavagna, Cosnefroy, D.Martin en Geschke rijden nog steeds rond in de spits van de koers.

In het peloton probeert Van Aert iedereen te muilkorven.

12:35 12 uur 35. In het peloton komt Pinot dan toch eens piepen. Elissonde en Van Avermaet pikken aan. "Maar ik vrees dat het te laat is", ziet José De Cauwer. Ze staan al 1'40" in het krijt. . In het peloton komt Pinot dan toch eens piepen. Elissonde en Van Avermaet pikken aan. "Maar ik vrees dat het te laat is", ziet José De Cauwer. Ze staan al 1'40" in het krijt.

12:33 12 uur 33. We vermoeden dat Alaphilippe en zijn gezellen niet zullen wachten op het tweede pakket. Daar zit Sagan en het ploegenspel wordt uiteraard ook gespeeld. En zo bereiken we al de voet van de col van 1e categorie. . We vermoeden dat Alaphilippe en zijn gezellen niet zullen wachten op het tweede pakket. Daar zit Sagan en het ploegenspel wordt uiteraard ook gespeeld.



En zo bereiken we al de voet van de col van 1e categorie.

12:29 12 uur 29. Situatie. 5 leiders - 14 tegenaanvallers op 1'00" - peloton op 1'54". G1: Alaphilippe, Cavagna, Geschke, D.Martin, Cosnefroy G2: G.Izagirre, Soler, Sicard, Molard, Powless, Kämna, Sagan, Peters, Trentin, Bauer, Erviti, Impey, Coquard en Sivakov . Situatie 5 leiders - 14 tegenaanvallers op 1'00" - peloton op 1'54".



G1: Alaphilippe, Cavagna, Geschke, D.Martin, Cosnefroy



G2: G.Izagirre, Soler, Sicard, Molard, Powless, Kämna, Sagan, Peters, Trentin, Bauer, Erviti, Impey, Coquard en Sivakov

12:29 12 uur 29. Er scheurt zich nu een ruime groep los van de kudde. Daar wordt Sagan bij gemeld. Flikt hij het dan toch? . Er scheurt zich nu een ruime groep los van de kudde. Daar wordt Sagan bij gemeld. Flikt hij het dan toch?

12:26 12 uur 26. De 5 leiders trappen 45 seconden bij elkaar, maar er is opnieuw animo in het peloton. Daar kunnen de sprinters overigens hun stekje innemen. Vraag is alleen tot wanneer? . De 5 leiders trappen 45 seconden bij elkaar, maar er is opnieuw animo in het peloton. Daar kunnen de sprinters overigens hun stekje innemen. Vraag is alleen tot wanneer?

12:26 12 uur 26. We zitten nog niet aan de eerste van 7 beklimmingen, maar dit stuk van het parcours kon ook al tellen. . Carl Berteele op de motor. We zitten nog niet aan de eerste van 7 beklimmingen, maar dit stuk van het parcours kon ook al tellen. Carl Berteele op de motor

12:24 12 uur 24. De Gendt is gegrepen. In het peloton doet Jumbo-Visma er alles aan om de rust te laten neerdalen. De Gendt staakt overigens zijn achtervolging. In zijn eentje geraakt hij niet op het wiel van de 5 leiders. . De Gendt is gegrepen In het peloton doet Jumbo-Visma er alles aan om de rust te laten neerdalen. De Gendt staakt overigens zijn achtervolging. In zijn eentje geraakt hij niet op het wiel van de 5 leiders.

12:22 12 uur 22. De groene trui zit niet meer in het peloton, maar Bora-Hansgrohe laat daar de controle aan Jumbo-Visma. Sagan moet natuurlijk cols van 1e, 3e en 2e categorie overleven voor hij eventueel nog iets kan meegraaien bij de tussensprint. Dat is geen evidente opdracht! . De groene trui zit niet meer in het peloton, maar Bora-Hansgrohe laat daar de controle aan Jumbo-Visma. Sagan moet natuurlijk cols van 1e, 3e en 2e categorie overleven voor hij eventueel nog iets kan meegraaien bij de tussensprint. Dat is geen evidente opdracht!

De 5 hebben de zegen van het peloton nog niet gekregen.

12:20 12 uur 20. De Gendt! Daar is ie dan toch: De Gendt laat ze even kwispelen en begint nu aan zijn tocht uit het peloton. Als iedereen al pijn voelt, dan komt hij op de proppen. Er zit niemand in zijn wiel. Kan hij de kloof dichten? . De Gendt! Daar is ie dan toch: De Gendt laat ze even kwispelen en begint nu aan zijn tocht uit het peloton. Als iedereen al pijn voelt, dan komt hij op de proppen. Er zit niemand in zijn wiel. Kan hij de kloof dichten?

12:18 Tijdsverschil. Alaphilippe en Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Martin (Israel), Geschke (CCC) en Cosnefroy (AG2R) ploeteren voor 12 seconden. Het peloton is al stevig gedecimeerd. Ook Bennett, Ewan en Kristoff happen naar adem. . 12 uur 18. Tijdsverschil Alaphilippe en Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Martin (Israel), Geschke (CCC) en Cosnefroy (AG2R) ploeteren voor 12 seconden. Het peloton is al stevig gedecimeerd. Ook Bennett, Ewan en Kristoff happen naar adem.

12:16 12 uur 16. Blijven voorin nog over: Alaphilippe, Cavagna, Cosnefroy, D.Martin en Geschke. Maar er is versterking op komst. . Blijven voorin nog over: Alaphilippe, Cavagna, Cosnefroy, D.Martin en Geschke. Maar er is versterking op komst.

12:15 12 uur 15. We zitten nog niet aan de klimmetjes die meetellen, maar dit kruipt al in de kleren. Alaphilippe dunt de kopgroep uit, in het peloton kapseizen met Gibbons en Walscheid de eerste mannetjes. . We zitten nog niet aan de klimmetjes die meetellen, maar dit kruipt al in de kleren. Alaphilippe dunt de kopgroep uit, in het peloton kapseizen met Gibbons en Walscheid de eerste mannetjes.

12:15 12 uur 15. Het is meteen hard tegen hard. José De Cauwer. Het is meteen hard tegen hard. José De Cauwer

12:13 12 uur 13. Samensmelting. We krijgen een groep van 8 leiders, want Politt wordt al ingerekend. In het peloton zet Sagan zijn makkers aan het werk. De tussensprint ligt pas na 111 kilometer, maar de Slovaak ruikt een kans. . Samensmelting We krijgen een groep van 8 leiders, want Politt wordt al ingerekend.

In het peloton zet Sagan zijn makkers aan het werk. De tussensprint ligt pas na 111 kilometer, maar de Slovaak ruikt een kans.

12:12 12 uur 12. Martin, Alaphilippe en De Marchi: dat zijn de 3 tegenaanvallers. Het wegdek loopt al vervelend op. . Martin, Alaphilippe en De Marchi: dat zijn de 3 tegenaanvallers. Het wegdek loopt al vervelend op.

12:11 12 uur 11. Hoewel hij met Politt een ploegmaat voorin heeft, danst Dan Martin weg uit het peloton. Alaphilippe gaat in op de invitatie. . Hoewel hij met Politt een ploegmaat voorin heeft, danst Dan Martin weg uit het peloton. Alaphilippe gaat in op de invitatie.

Geschke is de "best geplaatste", al op meer dan 2 uur.

12:08 Mechanische pech. Ook de volgwagen van Jumbo-Visma moet al in actie komen. George Bennett vraagt assistentie. . 12 uur 08. Mechanische pech Ook de volgwagen van Jumbo-Visma moet al in actie komen. George Bennett vraagt assistentie.

12:07 12 uur 07. Nog 2 mannetjes moesten we identificeren: Bonifazio en Van Garderen. Maar ook in het peloton is er nog altijd sliertvorming op deze brede wegen. . Nog 2 mannetjes moesten we identificeren: Bonifazio en Van Garderen. Maar ook in het peloton is er nog altijd sliertvorming op deze brede wegen.

12:07 12 uur 07. Ik zie voorlopig - andermaal - geen landgenoten. Michel Wuyts . Ik zie voorlopig - andermaal - geen landgenoten. Michel Wuyts

12:05 12 uur 05. Met z'n zessen jutten ze elkaar op om een kloofje uit te bouwen. We herkennen het silhouet van Cavagna, Cosnefroy, Geschke en Politt. . Met z'n zessen jutten ze elkaar op om een kloofje uit te bouwen. We herkennen het silhouet van Cavagna, Cosnefroy, Geschke en Politt.

12:04 12 uur 04. Zoals voorspeld steekt Cavagna zijn neus aan het venster. Ook de bollenman springt mee. Vandaag bedraagt de maximale buit 36 punten. . Zoals voorspeld steekt Cavagna zijn neus aan het venster. Ook de bollenman springt mee. Vandaag bedraagt de maximale buit 36 punten.

12:03 12 uur 03. Helemaal achteraan zit De Gendt. Vermoedt hij dat het een tijdje zal duren voor er witte rook is? . Helemaal achteraan zit De Gendt. Vermoedt hij dat het een tijdje zal duren voor er witte rook is?



12:01 12 uur 01. Départ réel. Hier gaan we! Wie wil met de grote jongens meespelen? De eerste aanvaller is Neilands (Israel Start-Up Nation). . Départ réel Hier gaan we! Wie wil met de grote jongens meespelen? De eerste aanvaller is Neilands (Israel Start-Up Nation).

11:58 11 uur 58. Ritwinnaar Marc Hirschi is helemaal naar de staart van de groep gezakt. De Zwitser staat nu gedeeld 2e in de bergstand: met Nans Peters telt hij 31 punten, leider Benoît Cosnefroy telt 36 punten. . Ritwinnaar Marc Hirschi is helemaal naar de staart van de groep gezakt. De Zwitser staat nu gedeeld 2e in de bergstand: met Nans Peters telt hij 31 punten, leider Benoît Cosnefroy telt 36 punten.

11:56 11 uur 56. Geraken we wel in Parijs? Zouden ze volgende zaterdag na de tijdrit op La Planche des Belles Filles niet zeggen dat het genoeg is geweest? De koers is dan toch gereden? José De Cauwer. Geraken we wel in Parijs? Zouden ze volgende zaterdag na de tijdrit op La Planche des Belles Filles niet zeggen dat het genoeg is geweest? De koers is dan toch gereden? José De Cauwer

11:54 Mechanische pech. De wereldkampioen zet voet aan de grond. Er wordt gesleuteld aan zijn stuur. Pedersen zal vandaag wellicht kopmannen Richie Porte en Bauke Mollema zo lang mogelijk moeten bewaken. . 11 uur 54. Mechanische pech De wereldkampioen zet voet aan de grond. Er wordt gesleuteld aan zijn stuur. Pedersen zal vandaag wellicht kopmannen Richie Porte en Bauke Mollema zo lang mogelijk moeten bewaken.

11:54 Van Avermaet en De Gendt tijdens hun vlucht in 2016. 11 uur 54. Van Avermaet en De Gendt tijdens hun vlucht in 2016

11:52 11 uur 52. De Pas de Peyrol, de aankomst van vandaag, lag in 2016 voor het laatst in het Tour-parcours. Thomas De Gendt kwam er als eerste boven, maar moest de ritzege en het geel in Le Lioran aan Greg Van Avermaet laten. . De Pas de Peyrol, de aankomst van vandaag, lag in 2016 voor het laatst in het Tour-parcours. Thomas De Gendt kwam er als eerste boven, maar moest de ritzege en het geel in Le Lioran aan Greg Van Avermaet laten.

11:50 11 uur 50. Wat ziet Primoz Roglic er ontspannen uit bij de start! Michel Wuyts . Wat ziet Primoz Roglic er ontspannen uit bij de start! Michel Wuyts

11:48 11 uur 48. Cavagna. De ritten van vandaag en morgen verkennen de thuisbasis van Rémi Cavagna, de Franse hogesnelheidstrein van Deceuninck-Quick Step. Het zou ons niet verbazen mocht hij zich in een offensief willen storten. Intussen zijn we aan het défilé van zo'n 7 kilometer begonnen. . Cavagna De ritten van vandaag en morgen verkennen de thuisbasis van Rémi Cavagna, de Franse hogesnelheidstrein van Deceuninck-Quick Step. Het zou ons niet verbazen mocht hij zich in een offensief willen storten. Intussen zijn we aan het défilé van zo'n 7 kilometer begonnen.

11:46 11 uur 46. We hebben nog wel even om nerveus te worden. De truidragers worden naar de eerste startrij geroepen. Roglic in het geel, Bernal in het wit, Bennett in het groen en Cosnefroy in de bollen. Ook Hirschi, de man van de strijdlust, wordt nog eens in de schijnwerpers geplaatst. . We hebben nog wel even om nerveus te worden.

De truidragers worden naar de eerste startrij geroepen. Roglic in het geel, Bernal in het wit, Bennett in het groen en Cosnefroy in de bollen. Ook Hirschi, de man van de strijdlust, wordt nog eens in de schijnwerpers geplaatst.

11:42 11 uur 42. Pogacar: "Dit is een van de zwaarste ritten, maar de beklimmingen zijn kort". Pogacar: "Dit is een van de zwaarste ritten, maar de beklimmingen zijn kort"

11:42 11 uur 42. Alles zal bepaald worden op de slotklim. Tadej Pogacar (UAE). Alles zal bepaald worden op de slotklim. Tadej Pogacar (UAE)

11:40 11 uur 40. Veel kijkplezier! Het is een dagje voor de vroege vogels. Michel Wuyts en José De Cauwer zijn klaar voor hun marathon. . Veel kijkplezier! Het is een dagje voor de vroege vogels. Michel Wuyts en José De Cauwer zijn klaar voor hun marathon.

11:31 11 uur 31. Bewogen rit naar Saint-Flour. Puy Mary (Pas de Peyrol) is vandaag voor het eerst aankomstplaats in de Ronde van Frankrijk. De col stond in het verleden natuurlijk wel al meermaals op het menu, zoals in 2011 op weg naar Saint-Flour. In de afdaling van de Pas de Peyrol kwam Jurgen Van den Broeck zwaar ten val. Hij moest opgeven met een resem breuken. Het was ook de dag waarop vluchter Johnny Hoogerland in de prikkeldraad belandde. Bekijk hieronder nog eens de beelden. . Bewogen rit naar Saint-Flour Puy Mary (Pas de Peyrol) is vandaag voor het eerst aankomstplaats in de Ronde van Frankrijk. De col stond in het verleden natuurlijk wel al meermaals op het menu, zoals in 2011 op weg naar Saint-Flour.

In de afdaling van de Pas de Peyrol kwam Jurgen Van den Broeck zwaar ten val. Hij moest opgeven met een resem breuken.

Het was ook de dag waarop vluchter Johnny Hoogerland in de prikkeldraad belandde. Bekijk hieronder nog eens de beelden.

11:30 11 uur 30. RETRO: Jurgen Van den Broeck valt in de afdaling van de Pas de Peyrol. RETRO: Jurgen Van den Broeck valt in de afdaling van de Pas de Peyrol

11:27 11 uur 27. We snijden de 13e dag aan en veel ploegen staan nog met lege handen. Jumbo-Visma won al 3 ritten, Deceuninck-Quick Step, Lotto-Soudal en UAE Emirates mochten 2 keer champagne drinken. Ook Astana, AG2R en Sunweb staan niet meer droog. Poetst een nieuw team de nul weg of zoeken we de ritwinnaar van vandaag ook in dit kransje ervaringsdeskundigen? . We snijden de 13e dag aan en veel ploegen staan nog met lege handen. Jumbo-Visma won al 3 ritten, Deceuninck-Quick Step, Lotto-Soudal en UAE Emirates mochten 2 keer champagne drinken. Ook Astana, AG2R en Sunweb staan niet meer droog. Poetst een nieuw team de nul weg of zoeken we de ritwinnaar van vandaag ook in dit kransje ervaringsdeskundigen?

11:12 11 uur 12. In Châtel-Guyon is de startprocedure aan de gang. Heel wat renners die al een tijd uitgespeeld zijn in het klassement, hopen vurig dat de vlucht van de dag voor de ritzege mag bikkelen. Daniel Martin, David Gaudu, Lennard Kämna...: het klasje zal straks weer staan te drummen. . In Châtel-Guyon is de startprocedure aan de gang. Heel wat renners die al een tijd uitgespeeld zijn in het klassement, hopen vurig dat de vlucht van de dag voor de ritzege mag bikkelen. Daniel Martin, David Gaudu, Lennard Kämna...: het klasje zal straks weer staan te drummen.

"Ja, dit is een rit voor mij", zegt Thomas De Gendt, die een grote ontsnapping verwacht. "In een goeie dag kan ik meespelen voor de zege.".

10:37 10 uur 37. De etappe van gisteren (donderdag) was een goeie opwarmer. Vandaag verwacht ik een stevig gevecht. We staan voor een grote uitdaging. . Gele trui Primoz Roglic (Jumbo-Visma). De etappe van gisteren (donderdag) was een goeie opwarmer. Vandaag verwacht ik een stevig gevecht. We staan voor een grote uitdaging. Gele trui Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

09:42 09 uur 42. Voor we richting de Alpen opschuiven, kamperen we dus nog even in het Centraal Massief. Het belooft een spetterende etappe te worden met bijzonder veel klimkilometers. De officieuze start wordt al om 11.50u gegeven. Bovendien is de etappe integraal te volgen op Canvas, Eén en onze livestream. Op Canvas beginnen we er om 11.40u aan en we schakelen over op Eén na Het Journaal (rond 13.30u). . Voor we richting de Alpen opschuiven, kamperen we dus nog even in het Centraal Massief. Het belooft een spetterende etappe te worden met bijzonder veel klimkilometers.



De officieuze start wordt al om 11.50u gegeven. Bovendien is de etappe integraal te volgen op Canvas, Eén en onze livestream. Op Canvas beginnen we er om 11.40u aan en we schakelen over op Eén na Het Journaal (rond 13.30u).

Matteo Trentin wil nog snel het geheim - het ontbijt? - van Marc Hirschi ontrafelen na zijn nummertje van gisteren.



11-09-2020 11-09-2020.

16:31 16 uur 31. "Je mag enkel de slotklim op met voertuig". De autoriteiten stellen dat de toegangswegen naar de Puy Mary vanaf de avond voordien gesloten zullen zijn. Je mag er ook niet blijven staan. "De toegang tot de col mag enkel met een voertuig." . "Je mag enkel de slotklim op met voertuig" De autoriteiten stellen dat de toegangswegen naar de Puy Mary vanaf de avond voordien gesloten zullen zijn. Je mag er ook niet blijven staan. "De toegang tot de col mag enkel met een voertuig."

16:28 16 uur 28. Op een klein stukje dalend vals plat na is het in de laatste 30 kilometer altijd klimmen geblazen. . Parcoursbouwer Thierry Gouvenou. Op een klein stukje dalend vals plat na is het in de laatste 30 kilometer altijd klimmen geblazen. Parcoursbouwer Thierry Gouvenou

16:12 16 uur 12. Tour-finish op vulkaan. Het uitdagende parcours in het middengebergte leidt ons naar 1.589 meter hoogte op de Puy Mary, een onuitgegeven finish. De berg hoort tot het Cantalgebergte, wat de grootste vulkaan is van Europa (70 km diameter). Uitgedoofd weliswaar. . Tour-finish op vulkaan Het uitdagende parcours in het middengebergte leidt ons naar 1.589 meter hoogte op de Puy Mary, een onuitgegeven finish. De berg hoort tot het Cantalgebergte, wat de grootste vulkaan is van Europa (70 km diameter). Uitgedoofd weliswaar.