LIVESTREAM: Kijk van start tot finish naar zware bergrit in de Tour

11:54 Mechanische pech. De wereldkampioen zet voet aan de grond. Er wordt gesleuteld aan zijn stuur. Pedersen zal vandaag wellicht kopmannen Richie Porte en Bauke Mollema zo lang mogelijk moeten bewaken. . 11 uur 54. Mechanische pech De wereldkampioen zet voet aan de grond. Er wordt gesleuteld aan zijn stuur. Pedersen zal vandaag wellicht kopmannen Richie Porte en Bauke Mollema zo lang mogelijk moeten bewaken.

11:54 Van Avermaet en De Gendt tijdens hun vlucht in 2016. 11 uur 54. Van Avermaet en De Gendt tijdens hun vlucht in 2016

11:52 11 uur 52. De Pas de Peyrol, de aankomst van vandaag, lag in 2016 voor het laatst in het Tour-parcours. Thomas De Gendt kwam er als eerste boven, maar moest de ritzege en het geel in Le Lioran aan Greg Van Avermaet laten. . De Pas de Peyrol, de aankomst van vandaag, lag in 2016 voor het laatst in het Tour-parcours. Thomas De Gendt kwam er als eerste boven, maar moest de ritzege en het geel in Le Lioran aan Greg Van Avermaet laten.

11:50 11 uur 50. Wat ziet Primoz Roglic er ontspannen uit bij de start! Michel Wuyts . Wat ziet Primoz Roglic er ontspannen uit bij de start! Michel Wuyts

11:48 11 uur 48. Cavagna. De ritten van vandaag en morgen verkennen de thuisbasis van Rémi Cavagna, de Franse hogesnelheidstrein van Deceuninck-Quick Step. Het zou ons niet verbazen mocht hij zich in een offensief willen storten. Intussen zijn we aan het défilé van zo'n 7 kilometer begonnen. . Cavagna De ritten van vandaag en morgen verkennen de thuisbasis van Rémi Cavagna, de Franse hogesnelheidstrein van Deceuninck-Quick Step. Het zou ons niet verbazen mocht hij zich in een offensief willen storten. Intussen zijn we aan het défilé van zo'n 7 kilometer begonnen.

11:46 11 uur 46. We hebben nog wel even om nerveus te worden. De truidragers worden naar de eerste startrij geroepen. Roglic in het geel, Bernal in het wit, Bennett in het groen en Cosnefroy in de bollen. Ook Hirschi, de man van de strijdlust, wordt nog eens in de schijnwerpers geplaatst. . We hebben nog wel even om nerveus te worden.

De truidragers worden naar de eerste startrij geroepen. Roglic in het geel, Bernal in het wit, Bennett in het groen en Cosnefroy in de bollen. Ook Hirschi, de man van de strijdlust, wordt nog eens in de schijnwerpers geplaatst.

11:42 11 uur 42. Pogacar: "Dit is een van de zwaarste ritten, maar de beklimmingen zijn kort". Pogacar: "Dit is een van de zwaarste ritten, maar de beklimmingen zijn kort"

11:42 11 uur 42. Alles zal bepaald worden op de slotklim. Tadej Pogacar (UAE). Alles zal bepaald worden op de slotklim. Tadej Pogacar (UAE)

11:40 11 uur 40. Veel kijkplezier! Het is een dagje voor de vroege vogels. Michel Wuyts en José De Cauwer zijn klaar voor hun marathon. . Veel kijkplezier! Het is een dagje voor de vroege vogels. Michel Wuyts en José De Cauwer zijn klaar voor hun marathon.