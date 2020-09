Het Tour-peloton krijgt vandaag 4.400 hoogtemeters op het bord

Op een klein stukje dalend vals plat na is het in de laatste 30 kilometer altijd klimmen geblazen.

16 uur 28. Op een klein stukje dalend vals plat na is het in de laatste 30 kilometer altijd klimmen geblazen. . Parcoursbouwer Thierry Gouvenou.

16 uur 12. Tour-finish op vulkaan. Het uitdagende parcours in het middengebergte leidt ons naar 1.589 meter hoogte op de Puy Mary, een onuitgegeven finish. De berg hoort tot het Cantalgebergte, wat de grootste vulkaan is van Europa (70 km diameter). Uitgedoofd weliswaar. .

15:44

15 uur 44. 4.400 hoogtemeters, meeste in deze Tour. De Tour-favorieten zullen vrijdag op hun best moeten zijn. De doortocht door het Centraal Massief komt voor het eerst aan op de Puy Mary, een col van 1e categorie. Met 4.400 hoogtemeters over 7 beklimmingen is rit 13 die met de meeste hoogtemeters in deze Tour. De Col de Ceyssat (1e cat.), de Montée de La Stèle (2e) en Col de Neronne (2e) zijn de andere stevige puisten onderweg. .