LIVESTREAM Tour: Geen Belgen in de kopgroep, Bora-Hansgrohe ment het peloton

14:53 14 uur 53. Er wordt wel eens gezegd dat CCC als los zand aan elkaar hangt, maar Van Avermaet en co willen zich vandaag bewijzen als ploeg, zo lijkt het wel. Ze hebben voorin postgevat en verdelen de arbeid met Oss en Pöstlberger van Bora-Hansgrohe. . Er wordt wel eens gezegd dat CCC als los zand aan elkaar hangt, maar Van Avermaet en co willen zich vandaag bewijzen als ploeg, zo lijkt het wel. Ze hebben voorin postgevat en verdelen de arbeid met Oss en Pöstlberger van Bora-Hansgrohe.

14:51 14 uur 51. 2'19": Bora-Hansgrohe en CCC zijn bezig met maatwerk. Michel Wuyts . 2'19": Bora-Hansgrohe en CCC zijn bezig met maatwerk. Michel Wuyts

14:48 Côte d'Eybouleuf. Over de bergpunten bestaat weinig discussie. Ook de volgende bult van 4e categorie is weggelegd voor Burgaudeau. . 14 uur 48. Côte d'Eybouleuf Over de bergpunten bestaat weinig discussie. Ook de volgende bult van 4e categorie is weggelegd voor Burgaudeau.

14:39 14 uur 39. De Franse vluchter Burgaudeau zal niet te veel wind vangen. Met zijn 1,68m fietst hij tussen 5 reuzen: Sanchez (1,86m), Erviti (1,89m), Asgreen en Politt (1,92m) en Walscheid (1,99m). . De Franse vluchter Burgaudeau zal niet te veel wind vangen. Met zijn 1,68m fietst hij tussen 5 reuzen: Sanchez (1,86m), Erviti (1,89m), Asgreen en Politt (1,92m) en Walscheid (1,99m).

14:35 De Tour eert vandaag Raymond Poulidor met een passage door zijn laatste woonplaats. Hij overleed eind vorig jaar. 14 uur 35. De Tour eert vandaag Raymond Poulidor met een passage door zijn laatste woonplaats. Hij overleed eind vorig jaar. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:34 Tijdsverschil. Nog 104 km en de samenwerkende vennootschap tussen Bora en CCC houdt de achterstand stabiel: 2'27". . 14 uur 34. Tijdsverschil Nog 104 km en de samenwerkende vennootschap tussen Bora en CCC houdt de achterstand stabiel: 2'27".

14:27 14 uur 27. Bonificatieseconden. Op de top van de Suc au May, de klim van 2e categorie met de top op 25 km van de finish, liggen bonificatieseconden te wachten. Kan een sluwe klassementsman daar nog een zet doen? Dat zal afhangen van hoe er in het peloton met de kaarten geschud wordt. . Bonificatieseconden Op de top van de Suc au May, de klim van 2e categorie met de top op 25 km van de finish, liggen bonificatieseconden te wachten. Kan een sluwe klassementsman daar nog een zet doen? Dat zal afhangen van hoe er in het peloton met de kaarten geschud wordt.

14:26 14 uur 26. Er tellen maar 4 bergjes mee, maar we krijgen toch een rit van 3.400 hoogtemeters. Dat zegt genoeg. José De Cauwer. Er tellen maar 4 bergjes mee, maar we krijgen toch een rit van 3.400 hoogtemeters. Dat zegt genoeg. José De Cauwer

14:26 14 uur 26. Het was daarnet al even harken voor Politt. De Duitser sleurt vrij veel kilo's mee en het terrein wordt er niet gemakkelijker op. . Het was daarnet al even harken voor Politt. De Duitser sleurt vrij veel kilo's mee en het terrein wordt er niet gemakkelijker op.

14:21 Côte de Saint-Martin-Terressus. We schrappen het eerste bubbeltje van de dag. Na anderhalve kilometer klimmen is het puntje voor Burgaudeau. . 14 uur 21. Côte de Saint-Martin-Terressus We schrappen het eerste bubbeltje van de dag. Na anderhalve kilometer klimmen is het puntje voor Burgaudeau.

14:18 14 uur 18. In 2001 finishte de Tour in Sarran. Jens Voigt was toen de sterkste. Ook huidig parcoursbouwer Thierry Gouvenou fietste rond in dat peloton. De Fransman eindigde laatste op 38 minuten. Een val verklaart die zeer moeizame dag. . In 2001 finishte de Tour in Sarran. Jens Voigt was toen de sterkste. Ook huidig parcoursbouwer Thierry Gouvenou fietste rond in dat peloton. De Fransman eindigde laatste op 38 minuten. Een val verklaart die zeer moeizame dag.

14:12 Roglic speelt nog wat krachtvoer naar binnen. 14 uur 12. Roglic speelt nog wat krachtvoer naar binnen

14:09 14 uur 09. CCC heeft net een mannetje verloren met Zakarin, maar de oranje shirts trekken naar de kop van het peloton. Het is een beetje schuchter, maar wellicht hebben kopmannen Van Avermaet en Trentin een signaal gegeven. . CCC heeft net een mannetje verloren met Zakarin, maar de oranje shirts trekken naar de kop van het peloton. Het is een beetje schuchter, maar wellicht hebben kopmannen Van Avermaet en Trentin een signaal gegeven.

14:08 14 uur 08. Over ruim 15 kilometer tackelen we het eerste klimmetje. Daar zal het feest nog niet losbarsten, durven we te denken. Maar de afmattingsprocedure kan er nog wat extra doorgevoerd worden. . Over ruim 15 kilometer tackelen we het eerste klimmetje. Daar zal het feest nog niet losbarsten, durven we te denken. Maar de afmattingsprocedure kan er nog wat extra doorgevoerd worden.

14:06 14 uur 06. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:04 Opgave Zakarin. Op 125 kilometer van de finish worden de zakjes met drinkbussen, reepjes en taartjes uitgedeeld. In de bevoorradingszone stapt Ilnoer Zakarin in de volgwagen. De Rus ondervindt te veel hinder van zijn ribbreuk. . 14 uur 04. Opgave Zakarin Op 125 kilometer van de finish worden de zakjes met drinkbussen, reepjes en taartjes uitgedeeld. In de bevoorradingszone stapt Ilnoer Zakarin in de volgwagen. De Rus ondervindt te veel hinder van zijn ribbreuk.

14:01 14 uur 01. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:57 13 uur 57. De 6 leiders. Voorin hebben we enkele stevige hardrijders. De reputatie van Sanchez en Asgreen kennen we, ook Politt hoeven we na zijn 2e plaats in Roubaix vorig jaar niet meer te introduceren. Erviti is al jaren een soort van tweelingsbroer van Valverde, sprinter Walscheid is met zijn 1,99 meter de grootste man in het Tour-peloton en Bourgaudeau is een van de jongste soldaten in dit circus. Voor elk wat wils dus. . De 6 leiders Voorin hebben we enkele stevige hardrijders. De reputatie van Sanchez en Asgreen kennen we, ook Politt hoeven we na zijn 2e plaats in Roubaix vorig jaar niet meer te introduceren.

Erviti is al jaren een soort van tweelingsbroer van Valverde, sprinter Walscheid is met zijn 1,99 meter de grootste man in het Tour-peloton en Bourgaudeau is een van de jongste soldaten in dit circus. Voor elk wat wils dus.

13:53 13 uur 53. De Suc au May, de scherprechter van 2e categorie, is geen doetje. Het is een onbekende klim, maar de organisatie van de Tour beloofde bij de voorstelling van het parcours al dat we de col moesten onthouden. De col bevat zeer steile stroken. "En als het dan al tot een sprint komt in Sarran, dan zal dat maar met een man of 35 zijn", voorspelt José De Cauwer. . De Suc au May, de scherprechter van 2e categorie, is geen doetje. Het is een onbekende klim, maar de organisatie van de Tour beloofde bij de voorstelling van het parcours al dat we de col moesten onthouden. De col bevat zeer steile stroken. "En als het dan al tot een sprint komt in Sarran, dan zal dat maar met een man of 35 zijn", voorspelt José De Cauwer.

13:49 13 uur 49. In de kopgroep zal ook Asgreen wel weten hoe laat het is, maar het zou ons niet verbazen mocht Asgreen de instructies van de ploegleiding hebben gekregen om extra hard te kachelen. Hoe harder Bora-Hansgrohe moet werken, hoe nefaster dat kan zijn voor Sagan aan het einde van de dag. In de finale zal Sagan het natuurlijk ook niet in zijn eentje kunnen klaren. . In de kopgroep zal ook Asgreen wel weten hoe laat het is, maar het zou ons niet verbazen mocht Asgreen de instructies van de ploegleiding hebben gekregen om extra hard te kachelen.

Hoe harder Bora-Hansgrohe moet werken, hoe nefaster dat kan zijn voor Sagan aan het einde van de dag. In de finale zal Sagan het natuurlijk ook niet in zijn eentje kunnen klaren.

13:49 13 uur 49. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:44 13 uur 44. Ook Belgen zoals Van Avermaet en Stuyven moeten hopen op een lastige finale waarbij de meeste sprinters gelost zijn. . José De Cauwer. Ook Belgen zoals Van Avermaet en Stuyven moeten hopen op een lastige finale waarbij de meeste sprinters gelost zijn. José De Cauwer

13:41 13 uur 41. "Het plan van Sagan". In het puntenklassement is de achterstand van Sagan op Bennett na de tussensprint opgelopen tot 70 punten. "En toch heeft Sagan een plan", ziet Michel Wuyts. "Het opzet bij Bora-Hansgrohe is: op naar de lastige fase om daar Bennett te nekken." "We krijgen strijd en dat is mooi", analyseert José De Cauwer. "Sagan had ook kunnen zeggen: zoek het uit. Maar zijn team en hijzelf willen terugvechten." . "Het plan van Sagan" In het puntenklassement is de achterstand van Sagan op Bennett na de tussensprint opgelopen tot 70 punten.

"En toch heeft Sagan een plan", ziet Michel Wuyts. "Het opzet bij Bora-Hansgrohe is: op naar de lastige fase om daar Bennett te nekken."

"We krijgen strijd en dat is mooi", analyseert José De Cauwer. "Sagan had ook kunnen zeggen: zoek het uit. Maar zijn team en hijzelf willen terugvechten."

13:40 Dumoulin krijgt een nieuwe fiets. 13 uur 40. Dumoulin krijgt een nieuwe fiets

13:37 13 uur 37. Cosnefroy. Benoît Cosnefroy heeft zijn abonnement op de bollentrui nog niet stopgezet. De Fransman heeft een bonus van 5 punten op zijn ploegmaat Nans Peters en 10 punten op Marc Hirschi. Vandaag bedraagt de maximale oogst 9 punten. Alleen Peters kan Cosnefroy dus eventueel uit de bollen rijden. . Cosnefroy Benoît Cosnefroy heeft zijn abonnement op de bollentrui nog niet stopgezet. De Fransman heeft een bonus van 5 punten op zijn ploegmaat Nans Peters en 10 punten op Marc Hirschi. Vandaag bedraagt de maximale oogst 9 punten. Alleen Peters kan Cosnefroy dus eventueel uit de bollen rijden.

13:34 13 uur 34. Eén en livestream. Op 144 km van de finish laten we onze gidsen aan het woord: veel kijkplezier op Eén en met onze livestream. . Eén en livestream Op 144 km van de finish laten we onze gidsen aan het woord: veel kijkplezier op Eén en met onze livestream.

13:33 13 uur 33. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:31 13 uur 31. Spaanse en Deense kampioen. In de kopgroep hebben we twee nationale kampioenen aan boord. De laatste ritwinnaar in de Spaanse trui was Alejandro Valverde in 2008, de laatste Deense kampioen als etappekaper was Bjarne Riis in 1996. . Spaanse en Deense kampioen In de kopgroep hebben we twee nationale kampioenen aan boord. De laatste ritwinnaar in de Spaanse trui was Alejandro Valverde in 2008, de laatste Deense kampioen als etappekaper was Bjarne Riis in 1996.

13:31 13 uur 31. Incident Van Aert - Sagan zindert nog na in de Tour. Incident Van Aert - Sagan zindert nog na in de Tour

13:30 13 uur 30. Na de slotklim, met de top op 25 km van de finish, denk je dat het naar beneden gaat. Maar dan volgt eigenlijk nog een halve Ardennenrit. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Na de slotklim, met de top op 25 km van de finish, denk je dat het naar beneden gaat. Maar dan volgt eigenlijk nog een halve Ardennenrit. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:27 13 uur 27. In het peloton staat Bora-Hansgrohe - waar 3 werkmieren in de wind rijden - er alleen voor. Ze krijgen geen helpende handen, maar in het peloton zullen veel renners in hun handen wrijven. Aangezien de 6 leiders netjes binnen schot blijven, kunnen mannen uit het peloton straks in de finale nog hun duivels ontbinden. . In het peloton staat Bora-Hansgrohe - waar 3 werkmieren in de wind rijden - er alleen voor. Ze krijgen geen helpende handen, maar in het peloton zullen veel renners in hun handen wrijven. Aangezien de 6 leiders netjes binnen schot blijven, kunnen mannen uit het peloton straks in de finale nog hun duivels ontbinden.

13:22 Tijdsverschil. 1'29": we vermoeden dat de winnaar voor een keertje niet vooraan zit, omdat cliché nog eens af te stoffen. In de kopgroep heeft één gezant al een ritje gewonnen in de Tour. Luis Leon Sanchez (Astana) won etappes in 2008, 2009, 2011 en 2012. . 13 uur 22. Tijdsverschil 1'29": we vermoeden dat de winnaar voor een keertje niet vooraan zit, omdat cliché nog eens af te stoffen. In de kopgroep heeft één gezant al een ritje gewonnen in de Tour. Luis Leon Sanchez (Astana) won etappes in 2008, 2009, 2011 en 2012.

13:17 13 uur 17. Krijgt Jens Keukeleire binnen zijn ploeg vrijheid? "Mijn taak om mee te gaan met een grote groep". Krijgt Jens Keukeleire binnen zijn ploeg vrijheid? "Mijn taak om mee te gaan met een grote groep"

13:15 13 uur 15. 4 + 2. Het zag er even naar uit dat Asgreen en Burgaudeau op pad waren voor een chasse patate, maar de Deen en de Fransman haken nu toch aan. We hebben 6 leiders, maar het peloton slentert niet. Ze houden amper 1'29" over. . 4 + 2 Het zag er even naar uit dat Asgreen en Burgaudeau op pad waren voor een chasse patate, maar de Deen en de Fransman haken nu toch aan. We hebben 6 leiders, maar het peloton slentert niet. Ze houden amper 1'29" over.

13:14 13 uur 14. De voorsprong van de kopgroep wordt niet echt groot. Ik denk dat ze het niet lang zullen uitzingen. De finale is bijzonder zwaar. Er zullen zeker nog tegenaanvallen komen. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). De voorsprong van de kopgroep wordt niet echt groot. Ik denk dat ze het niet lang zullen uitzingen. De finale is bijzonder zwaar. Er zullen zeker nog tegenaanvallen komen. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:09 13 uur 09. Nog 160 kilometer. We schetsen nog even wie waar peddelt. Sanchez (Astana), Erviti (Movistar), Politt (Israel Start-Up Nation) en Walscheid (NTT) houden 44 seconden over op Asgreen (Deceuninck-Quick Step) en Burgaudeau (Total Direct Energie). Het peloton, waar Bora-Hansgrohe nog steeds werkt, staat 1'59" in het krijt. . Nog 160 kilometer We schetsen nog even wie waar peddelt.

Sanchez (Astana), Erviti (Movistar), Politt (Israel Start-Up Nation) en Walscheid (NTT) houden 44 seconden over op Asgreen (Deceuninck-Quick Step) en Burgaudeau (Total Direct Energie).

Het peloton, waar Bora-Hansgrohe nog steeds werkt, staat 1'59" in het krijt.

13:03 13 uur 03. En nu? De tussensprint is achter de kiezen, het eerste gecatalogiseerde bergje van de dag duikt pas over 50 kilometer op. Wat gebeurt er in deze overgangsperiode? Blijft Bora-Hansgrohe de marges beperkt houden? . En nu? De tussensprint is achter de kiezen, het eerste gecatalogiseerde bergje van de dag duikt pas over 50 kilometer op. Wat gebeurt er in deze overgangsperiode? Blijft Bora-Hansgrohe de marges beperkt houden?

13:03 Ze hebben niet stilgezeten in het eerste uur, zoveel is duidelijk. 13 uur 03. Ze hebben niet stilgezeten in het eerste uur, zoveel is duidelijk. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:00 13 uur . De 7e plaats is voor Bennett. Het groene spelletje in het peloton wordt gewonnen door Bennett voor Morkov en Sagan. De Ier loopt weer 2 punten uit. . De 7e plaats is voor Bennett Het groene spelletje in het peloton wordt gewonnen door Bennett voor Morkov en Sagan. De Ier loopt weer 2 punten uit.

13:00 13 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:59 Sprint. In de kopgroep krijgt Politt de 20 punten cadeau. Asgreen en Burgaudeau snellen 1'06" later voorbij. Zo meteen volgt het peloton. . 12 uur 59. Sprint In de kopgroep krijgt Politt de 20 punten cadeau. Asgreen en Burgaudeau snellen 1'06" later voorbij. Zo meteen volgt het peloton.

12:56 12 uur 56. Hoe hard Asgreen ook sleurt, de achterstand van de Deen en zijn Frans zandzakje blijft status quo. . Hoe hard Asgreen ook sleurt, de achterstand van de Deen en zijn Frans zandzakje blijft status quo.

12:55 Het peloton laat 4 vluchters vertrekken. 12 uur 55. Het peloton laat 4 vluchters vertrekken

12:50 12 uur 50. In het peloton zien we de trein van Sagan, de tros van de gele trui en dan het pakket van Bennett. De rest houdt zich afzijdig. De tussensprint over ruim 6 kilometer kan een nieuw sleutelmoment zijn. . In het peloton zien we de trein van Sagan, de tros van de gele trui en dan het pakket van Bennett. De rest houdt zich afzijdig. De tussensprint over ruim 6 kilometer kan een nieuw sleutelmoment zijn.

12:50 12 uur 50. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:47 12 uur 47. Asgreen trapt met veel overgave, de jonge Burgaudeau ziet af in het wiel van de Deense kampioen. Hun overzetboot maakt evenwel niet veel progressie: 1'11" op de 4 leiders. . Asgreen trapt met veel overgave, de jonge Burgaudeau ziet af in het wiel van de Deense kampioen. Hun overzetboot maakt evenwel niet veel progressie: 1'11" op de 4 leiders.

12:43 12 uur 43. Het valt niet uit te sluiten dat Bora-Hansgrohe een nog hoger doel voor ogen heeft: de dagzege. Peter Sagan moet in staat zijn om die col van 2e categorie in de finale te overleven, voor Sam Bennett is dat helemaal niet evident. Als dat het plan is van Sagan en zijn maats, dan heeft Bora zich wel heel veel werk op de hals gehaald. . Het valt niet uit te sluiten dat Bora-Hansgrohe een nog hoger doel voor ogen heeft: de dagzege.

Peter Sagan moet in staat zijn om die col van 2e categorie in de finale te overleven, voor Sam Bennett is dat helemaal niet evident.

Als dat het plan is van Sagan en zijn maats, dan heeft Bora zich wel heel veel werk op de hals gehaald.

12:40 12 uur 40. Tour Waarom werd Peter Sagan niet uit de Tour gezet? Zo beslist de jury

12:38 12 uur 38. Het boeltje zit even op slot. Burgaudeau en Asgreen naderen tot op 1'08", het peloton klokt op 1'52". Wat probeert Bora-Hansgrohe nu te doen? Sprinten voor de 7e plaats aan de tussensprint (na 51 kilometer) en dan weer bikkelen voor een ontsnapping? . Het boeltje zit even op slot. Burgaudeau en Asgreen naderen tot op 1'08", het peloton klokt op 1'52".

Wat probeert Bora-Hansgrohe nu te doen? Sprinten voor de 7e plaats aan de tussensprint (na 51 kilometer) en dan weer bikkelen voor een ontsnapping?

12:34 12 uur 34. Nog 187 kilometer. Een overzicht: Sanchez, Politt, Erviti en Walscheid - Asgreen en Burgaudeau op 1'04" - peloton op 1'23". In de grote groep bepaalt Bora-Hansgrohe nu ostentatief het tempo. Zij controleren. . Nog 187 kilometer Een overzicht: Sanchez, Politt, Erviti en Walscheid - Asgreen en Burgaudeau op 1'04" - peloton op 1'23". In de grote groep bepaalt Bora-Hansgrohe nu ostentatief het tempo. Zij controleren.

12:32 12 uur 32. 2 tegenaanvallers. Asgreen en Burgaudeau rijden meter per meter weg van het peloton, waar Deceuninck-Quick Step iedereen in slaap wil laten wiegen. Sagan ergert zich zichtbaar meer en meer aan de tactiek van Bennett, die op zijn wiel koerst. . 2 tegenaanvallers Asgreen en Burgaudeau rijden meter per meter weg van het peloton, waar Deceuninck-Quick Step iedereen in slaap wil laten wiegen.

Sagan ergert zich zichtbaar meer en meer aan de tactiek van Bennett, die op zijn wiel koerst.

12:30 12 uur 30. Jasper Stuyven sprong al enkele keren vruchteloos mee. Wat vertelde hij bij de start? Jasper Stuyven sprong al enkele keren vruchteloos mee. Wat vertelde hij bij de start?

12:30 12 uur 30.

12:29 12 uur 29. Spanje-Duitsland. Twee Spanjaarden en twee Duitsers in de kopgroep: beide landen wachten al even op een nieuwe ritzege in de Tour. Fraile en Degenkolb in 2018 waren de laatste geluksbrengers. . Spanje-Duitsland Twee Spanjaarden en twee Duitsers in de kopgroep: beide landen wachten al even op een nieuwe ritzege in de Tour. Fraile en Degenkolb in 2018 waren de laatste geluksbrengers.

12:28 12 uur 28. Terwijl de 4 leiders hun voorgift uitbouwen tot 1 minuut, mag Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie) in zijn eentje wel wegrijden. Al houdt ook Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) niet van stilzitten. . Terwijl de 4 leiders hun voorgift uitbouwen tot 1 minuut, mag Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie) in zijn eentje wel wegrijden. Al houdt ook Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) niet van stilzitten.

12:25 12 uur 25. Nauwelijks 10 kilometer ver en Guillaume Martin mag al achtervolgen na een val. Nauwelijks 10 kilometer ver en Guillaume Martin mag al achtervolgen na een val

12:23 12 uur 23. Bij Sunweb draaien ze de vijs nog eens aan. Ze leggen zich niet neer bij deze situatie, maar de tegenaanvallen missen overtuiging. . Bij Sunweb draaien ze de vijs nog eens aan. Ze leggen zich niet neer bij deze situatie, maar de tegenaanvallen missen overtuiging.

12:20 Tijdsverschil. De voorsprong van de 4 leiders was door de impuls van Sagan geslonken, maar het peloton herademt en dat zien we aan de chronometer: 37 seconden. . 12 uur 20. Tijdsverschil De voorsprong van de 4 leiders was door de impuls van Sagan geslonken, maar het peloton herademt en dat zien we aan de chronometer: 37 seconden.

12:18 12 uur 18. Sagan, bis. Daar gaat ie nog eens, Peter Sagan. Op zijn kousenvoeten versnelt hij, maar er kleeft veel volk aan zien wiel. Morkov probeert hem te counteren, Bennett schuift snel op. . Sagan, bis Daar gaat ie nog eens, Peter Sagan. Op zijn kousenvoeten versnelt hij, maar er kleeft veel volk aan zien wiel. Morkov probeert hem te counteren, Bennett schuift snel op.

12:16 12 uur 16. Ook Sagan komt af en toe een kijkje nemen, maar hij wordt geschaduwd door Bennett. De groene trui verliest de Slovaak geen seconde uit het oog. . Ook Sagan komt af en toe een kijkje nemen, maar hij wordt geschaduwd door Bennett. De groene trui verliest de Slovaak geen seconde uit het oog.

12:14 12 uur 14. In de volgwagens zal er misschien wat gevloekt zijn. We zien opnieuw actie in het peloton. Sunweb, Bora en CCC roeren zich. . In de volgwagens zal er misschien wat gevloekt zijn. We zien opnieuw actie in het peloton. Sunweb, Bora en CCC roeren zich.

12:13 De 4 musketiers. . 12 uur 13. De 4 musketiers. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:11 12 uur 11. Dit is niet meteen het scenario dat we verwacht hadden. De 4 leiders sprokkelen een halve minuut. Het pleit is sneller beslecht dan gedacht en de kopgroep is helemaal niet omvangrijk. Legt iedereen zich hier al bij neer? . Dit is niet meteen het scenario dat we verwacht hadden. De 4 leiders sprokkelen een halve minuut.

Het pleit is sneller beslecht dan gedacht en de kopgroep is helemaal niet omvangrijk. Legt iedereen zich hier al bij neer?

12:09 Val. Elke dag wordt er gevallen. Ook vandaag ontsnappen we er niet aan. Rojas (Movistar) is het grootste slachtoffer, de rest kruipt snel weer op de fiets. Ook Guillaume Martin (Cofidis) werd even opgehouden. . 12 uur 09. Val Elke dag wordt er gevallen. Ook vandaag ontsnappen we er niet aan. Rojas (Movistar) is het grootste slachtoffer, de rest kruipt snel weer op de fiets. Ook Guillaume Martin (Cofidis) werd even opgehouden.

12:08 12 uur 08. Kwartet. Na bijna 10 kilometer kunnen we spreken van een volwaardige kopgroep. De namen: Politt (Israel Start-Up Nation), Sanchez (Astana), Walscheid (NTT) en Erviti (Movistar). . Kwartet Na bijna 10 kilometer kunnen we spreken van een volwaardige kopgroep. De namen: Politt (Israel Start-Up Nation), Sanchez (Astana), Walscheid (NTT) en Erviti (Movistar).

12:08 12 uur 08. Erviti, Sanchez en Politt zoeken elkaars gezelschap op. De 3 hardrijders forceren een eerste kloofje. NTT zendt nog iemand uit, in het peloton probeert Jumbo-Visma een einde te maken aan het gevecht. . Erviti, Sanchez en Politt zoeken elkaars gezelschap op. De 3 hardrijders forceren een eerste kloofje. NTT zendt nog iemand uit, in het peloton probeert Jumbo-Visma een einde te maken aan het gevecht.

12:06 12 uur 06. Impey is zo'n man die je zeker had kunnen noteren voor deze etappe. De Zuid-Afrikaan jaagt de snelheidsmeter nog wat meer de hoogte in, zonder resultaat. . Impey is zo'n man die je zeker had kunnen noteren voor deze etappe. De Zuid-Afrikaan jaagt de snelheidsmeter nog wat meer de hoogte in, zonder resultaat.

12:05 12 uur 05. Is dit een dagje voor Greg Van Avermaet? Is dit een dagje voor Greg Van Avermaet?

12:04 12 uur 04. Nog geen breukjes. We zien steeds dezelfde namen. Asgreen, Gogl, Stuyven, De Gendt: zij zijn bijzonder bedrijvig. Maar de juiste samenstelling hebben we nog niet gevonden. . Nog geen breukjes We zien steeds dezelfde namen. Asgreen, Gogl, Stuyven, De Gendt: zij zijn bijzonder bedrijvig. Maar de juiste samenstelling hebben we nog niet gevonden.

12:02 12 uur 02. Ook de bollentrui en de groene man zijn bij de pinken, maar de accordeon plooit weer dicht. Al geeft Pedersen niet af. . Ook de bollentrui en de groene man zijn bij de pinken, maar de accordeon plooit weer dicht. Al geeft Pedersen niet af.

12:01 12 uur 01. Cousin, Trentin, De Gendt, Asgreen: zij snuffelen aan het front in deze eerste kilometers. . Cousin, Trentin, De Gendt, Asgreen: zij snuffelen aan het front in deze eerste kilometers.

12:00 12 uur . De wagen versnelt en dat doet ook het peloton. De wereldkampioen heeft er zoals verwacht zin in, ook Israel Start-Up Nation en NTT zijn gretig. . De wagen versnelt en dat doet ook het peloton. De wereldkampioen heeft er zoals verwacht zin in, ook Israel Start-Up Nation en NTT zijn gretig.

12:00 12 uur .

11:59 11 uur 59. Départ réel. Hier gaan we! Zijn we een tijdje zoet met de aanvalsgolven? . Départ réel Hier gaan we! Zijn we een tijdje zoet met de aanvalsgolven?

11:57 11 uur 57. Voorin zien we de wereldkampioen, achteraan zit Alaphilippe nog te keuvelen. De Fransman wordt door veel liefhebbers getipt voor vandaag, maar dan zal hij toch een beetje moeten opschuiven. Nog 1 kilometer tot de echte start. . Voorin zien we de wereldkampioen, achteraan zit Alaphilippe nog te keuvelen. De Fransman wordt door veel liefhebbers getipt voor vandaag, maar dan zal hij toch een beetje moeten opschuiven. Nog 1 kilometer tot de echte start.

11:56 11 uur 56. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:51 11 uur 51. Krijgen we zo meteen een herhaling van in de Pyreneeën? Afgelopen zondag werd er slag om slinger gedemarreerd en duurde het een eeuwigheid voor we met Marc Hirschi een vluchter hadden. De route is ook nu glooiend en de belangstelling voor een vlucht zal bijzonder groot zijn. Elke avonturier voelt dat hier een gouden kans ligt. . Krijgen we zo meteen een herhaling van in de Pyreneeën? Afgelopen zondag werd er slag om slinger gedemarreerd en duurde het een eeuwigheid voor we met Marc Hirschi een vluchter hadden.



De route is ook nu glooiend en de belangstelling voor een vlucht zal bijzonder groot zijn. Elke avonturier voelt dat hier een gouden kans ligt.

11:50 11 uur 50. Départ fictif. We verlaten Chauvigny, waar de zon verstoppertje speelt. De neutralisatie bedraagt 4,3 kilometer. . Départ fictif We verlaten Chauvigny, waar de zon verstoppertje speelt. De neutralisatie bedraagt 4,3 kilometer.

11:49 De conclusies van onze radiocommentator na zijn verkenning. . 11 uur 49. De conclusies van onze radiocommentator na zijn verkenning. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:47 11 uur 47. Over 3 minuutjes beginnen we er al aan. De afstand bedraagt 218 kilometer. In deze Tour wordt de kaap van 200 kilometer slechts één keer gepasseerd. . Over 3 minuutjes beginnen we er al aan. De afstand bedraagt 218 kilometer. In deze Tour wordt de kaap van 200 kilometer slechts één keer gepasseerd.

11:30 De Australische ex-renner had het gisteren bij het juiste eind met zijn gok op Caleb Ewan. Vandaag tipt hij op Greg Van Avermaet. . 11 uur 30. De Australische ex-renner had het gisteren bij het juiste eind met zijn gok op Caleb Ewan. Vandaag tipt hij op Greg Van Avermaet. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:25 11 uur 25. Wordt de coronateller weer op 0 gezet? We hebben het gisteren zowaar niet over corona gehad, maar vandaag komt het onderwerp toch weer aan bod. Bij 4 teams werd een staflid positief bevonden: het gaat om medewerkers van Ineos, Cofidis, AG2R en Mitchelton-Scott. Bij een nieuwe besmetting in de tijdspanne van 7 dagen zouden die teams uit de Tour gezet worden, zo stipuleerde het protocol. Maar volgens persagentschap Reuters wordt er weer een bocht genomen. Bij de nieuwe testronde op de tweede rustdag (aanstaande maandag) volgt "een reset": een positief geval bij de betrokken ploegen betekent niet dat zij moeten ophoepelen. Wordt dus vervolgd. . Wordt de coronateller weer op 0 gezet? We hebben het gisteren zowaar niet over corona gehad, maar vandaag komt het onderwerp toch weer aan bod.



Bij 4 teams werd een staflid positief bevonden: het gaat om medewerkers van Ineos, Cofidis, AG2R en Mitchelton-Scott. Bij een nieuwe besmetting in de tijdspanne van 7 dagen zouden die teams uit de Tour gezet worden, zo stipuleerde het protocol.

Maar volgens persagentschap Reuters wordt er weer een bocht genomen. Bij de nieuwe testronde op de tweede rustdag (aanstaande maandag) volgt "een reset": een positief geval bij de betrokken ploegen betekent niet dat zij moeten ophoepelen. Wordt dus vervolgd.

11:06 11 uur 06. Greipel is scherp voor Sagan: "Als de commissarissen in elke sprint Sagan onder de loep zouden nemen, zouden ze zien dat dat soms echt op de limiet is". Greipel is scherp voor Sagan: "Als de commissarissen in elke sprint Sagan onder de loep zouden nemen, zouden ze zien dat dat soms echt op de limiet is"

11:05 11 uur 05. De sprint van gisteren? Het is niet de eerste keer dat Sagan zijn positie verdedigt met ellebogen, knieën en voeten. Hij is wanhopig door het groene gevecht. En dan gebeuren zulke dingen. Hij vecht voor elk punt, maar er zijn grenzen in de koers. En dit was ver over de limiet. André Greipel (Israel Start-Up Nation). De sprint van gisteren? Het is niet de eerste keer dat Sagan zijn positie verdedigt met ellebogen, knieën en voeten. Hij is wanhopig door het groene gevecht. En dan gebeuren zulke dingen. Hij vecht voor elk punt, maar er zijn grenzen in de koers. En dit was ver over de limiet. André Greipel (Israel Start-Up Nation)

10:53 10 uur 53. Eén, livestream en Radio 1. Radio 1 begint zoals elke dag om 13u met de uitzending van Tour Vandaag. De langste rit in deze Tour zorgt ook voor extra kijkplezier op Eén en met onze livestream, waar we u al vanaf 13.30u. verwelkomen. . Eén, livestream en Radio 1 Radio 1 begint zoals elke dag om 13u met de uitzending van Tour Vandaag. De langste rit in deze Tour zorgt ook voor extra kijkplezier op Eén en met onze livestream, waar we u al vanaf 13.30u. verwelkomen.

10:47 10 uur 47. Hellende finish. Wat kunnen we met dit parcours aanvangen? Het eerste afspraakpunt is de tussensprint na 51 kilometer. Is er dan al een kopgroep vertrokken uit het peloton? De tweede helft van deze rit is een stuk uitdagender, met 2 colletjes van 4e categorie als opwarmers. De finale wordt ingeleid door een helling van 3e categorie en het zwaartepunt is een col van 2e categorie. De Suc au May is een nieuwkomer in de Tour en is volgens de organisatie niet te onderschatten. Na de top rest de renners nog 25 kilometer tot in Sarran. Ginds loopt de laatste 5 kilometer gestaag op. . Hellende finish Wat kunnen we met dit parcours aanvangen? Het eerste afspraakpunt is de tussensprint na 51 kilometer. Is er dan al een kopgroep vertrokken uit het peloton?



De tweede helft van deze rit is een stuk uitdagender, met 2 colletjes van 4e categorie als opwarmers.



De finale wordt ingeleid door een helling van 3e categorie en het zwaartepunt is een col van 2e categorie. De Suc au May is een nieuwkomer in de Tour en is volgens de organisatie niet te onderschatten.



Na de top rest de renners nog 25 kilometer tot in Sarran. Ginds loopt de laatste 5 kilometer gestaag op.

10:30 Ilnoer Zakarin kwam gisteren nog voor de officiële start ten val. De Rus houdt er een ribbreuk aan over, maar verlaat de Tour (voorlopig) niet. . 10 uur 30. Ilnoer Zakarin kwam gisteren nog voor de officiële start ten val. De Rus houdt er een ribbreuk aan over, maar verlaat de Tour (voorlopig) niet. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:57 09 uur 57. Tour Probeerde Peter Sagan met zijn schouderduw een selfiestick te ontwijken?

09:57 09 uur 57. Tour Waar moet Peter Sagan zijn 8e groene trui nog proberen te bemachtigen?

08:03 08 uur 03. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

08:02 08 uur 02. Champagne! Caleb Ewan won gisteren de 11e rit. 's Avonds dus champagne aan de feestdis bij Lotto-Soudal. Bekijk hierboven een kort filmpje over de kurk die uit de fles spatte. . Champagne! Caleb Ewan won gisteren de 11e rit. 's Avonds dus champagne aan de feestdis bij Lotto-Soudal. Bekijk hierboven een kort filmpje over de kurk die uit de fles spatte.

08:01 08 uur 01. Tour Ewan benut laatste sprintkans voor Parijs, Van Aert vloekt op Sagan

08:00 08 uur . Roglic verdedigt zijn leidersplaats. Primoz Roglic start opnieuw met een gele trui om zijn schouders. De Sloveen heeft 21 seconden voorsprong op titelverdediger Egan Bernal. Na Bernal volgen 2 Fransen in het klassement: Guillaume Martin op 28 seconden en Romain Bardet op een halve minuut. . Roglic verdedigt zijn leidersplaats Primoz Roglic start opnieuw met een gele trui om zijn schouders. De Sloveen heeft 21 seconden voorsprong op titelverdediger Egan Bernal. Na Bernal volgen 2 Fransen in het klassement: Guillaume Martin op 28 seconden en Romain Bardet op een halve minuut.

07:59 07 uur 59. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

07:58 07 uur 58. Ter ere van "Poupou". De rit tussen Chauvigny en Sarran Corrèze is een eerbetoon aan Raymond Poulidor. Onderweg passeren de renners Saint-Léonard-de-Noblat, het dorp waar de 8-voudige Tour-podium-klant woonde. Wie eert de vorig jaar gestorven Poulidor met een overwinning? Een vluchter? Met onderweg twee colletjes van 4e categorie, eentje van 3e en in het slot nog één van 2e categorie liggen de kansen voor het rapen. . Ter ere van "Poupou" De rit tussen Chauvigny en Sarran Corrèze is een eerbetoon aan Raymond Poulidor. Onderweg passeren de renners Saint-Léonard-de-Noblat, het dorp waar de 8-voudige Tour-podium-klant woonde.



Wie eert de vorig jaar gestorven Poulidor met een overwinning? Een vluchter? Met onderweg twee colletjes van 4e categorie, eentje van 3e en in het slot nog één van 2e categorie liggen de kansen voor het rapen.

07:57 07 uur 57. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten