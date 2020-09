LIVE: Langste etappe in de Tour, schuiven er Belgen mee in de vlucht?

11:30 De Australische ex-renner had het gisteren bij het juiste eind met zijn gok op Caleb Ewan. Vandaag tipt hij op Greg Van Avermaet. . 11 uur 30. De Australische ex-renner had het gisteren bij het juiste eind met zijn gok op Caleb Ewan. Vandaag tipt hij op Greg Van Avermaet. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:25 11 uur 25. Wordt de coronateller weer op 0 gezet? We hebben het gisteren zowaar niet over corona gehad, maar vandaag komt het onderwerp toch weer aan bod. Bij 4 teams werd een staflid positief bevonden: het gaat om medewerkers van Ineos, Cofidis, AG2R en Mitchelton-Scott. Bij een nieuwe besmetting in de tijdspanne van 7 dagen zouden die teams uit de Tour gezet worden, zo stipuleerde het protocol. Maar volgens persagentschap Reuters wordt er weer een bocht genomen. Bij de nieuwe testronde op de tweede rustdag (aanstaande maandag) volgt "een reset": een positief geval bij de betrokken ploegen betekent niet dat zij moeten ophoepelen. Wordt dus vervolgd. . Wordt de coronateller weer op 0 gezet? We hebben het gisteren zowaar niet over corona gehad, maar vandaag komt het onderwerp toch weer aan bod.



Bij 4 teams werd een staflid positief bevonden: het gaat om medewerkers van Ineos, Cofidis, AG2R en Mitchelton-Scott. Bij een nieuwe besmetting in de tijdspanne van 7 dagen zouden die teams uit de Tour gezet worden, zo stipuleerde het protocol.

Maar volgens persagentschap Reuters wordt er weer een bocht genomen. Bij de nieuwe testronde op de tweede rustdag (aanstaande maandag) volgt "een reset": een positief geval bij de betrokken ploegen betekent niet dat zij moeten ophoepelen. Wordt dus vervolgd.

11:06 11 uur 06. Greipel is scherp voor Sagan: "Als de commissarissen in elke sprint Sagan onder de loep zouden nemen, zouden ze zien dat dat soms echt op de limiet is". Greipel is scherp voor Sagan: "Als de commissarissen in elke sprint Sagan onder de loep zouden nemen, zouden ze zien dat dat soms echt op de limiet is"

11:05 11 uur 05. De sprint van gisteren? Het is niet de eerste keer dat Sagan zijn positie verdedigt met ellebogen, knieën en voeten. Hij is wanhopig door het groene gevecht. En dan gebeuren zulke dingen. Hij vecht voor elk punt, maar er zijn grenzen in de koers. En dit was ver over de limiet. André Greipel (Israel Start-Up Nation). De sprint van gisteren? Het is niet de eerste keer dat Sagan zijn positie verdedigt met ellebogen, knieën en voeten. Hij is wanhopig door het groene gevecht. En dan gebeuren zulke dingen. Hij vecht voor elk punt, maar er zijn grenzen in de koers. En dit was ver over de limiet. André Greipel (Israel Start-Up Nation)

10:53 10 uur 53. Eén, livestream en Radio 1. Radio 1 begint zoals elke dag om 13u met de uitzending van Tour Vandaag. De langste rit in deze Tour zorgt ook voor extra kijkplezier op Eén en met onze livestream, waar we u al vanaf 13.30u. verwelkomen. . Eén, livestream en Radio 1 Radio 1 begint zoals elke dag om 13u met de uitzending van Tour Vandaag. De langste rit in deze Tour zorgt ook voor extra kijkplezier op Eén en met onze livestream, waar we u al vanaf 13.30u. verwelkomen.

10:47 10 uur 47. Hellende finish. Wat kunnen we met dit parcours aanvangen? Het eerste afspraakpunt is de tussensprint na 51 kilometer. Is er dan al een kopgroep vertrokken uit het peloton? De tweede helft van deze rit is een stuk uitdagender, met 2 colletjes van 4e categorie als opwarmers. De finale wordt ingeleid door een helling van 3e categorie en het zwaartepunt is een col van 2e categorie. De Suc au May is een nieuwkomer in de Tour en is volgens de organisatie niet te onderschatten. Na de top rest de renners nog 25 kilometer tot in Sarran. Ginds loopt de laatste 5 kilometer gestaag op. . Hellende finish Wat kunnen we met dit parcours aanvangen? Het eerste afspraakpunt is de tussensprint na 51 kilometer. Is er dan al een kopgroep vertrokken uit het peloton?



De tweede helft van deze rit is een stuk uitdagender, met 2 colletjes van 4e categorie als opwarmers.



De finale wordt ingeleid door een helling van 3e categorie en het zwaartepunt is een col van 2e categorie. De Suc au May is een nieuwkomer in de Tour en is volgens de organisatie niet te onderschatten.



Na de top rest de renners nog 25 kilometer tot in Sarran. Ginds loopt de laatste 5 kilometer gestaag op.

10:30 Ilnoer Zakarin kwam gisteren nog voor de officiële start ten val. De Rus houdt er een ribbreuk aan over, maar verlaat de Tour (voorlopig) niet. . 10 uur 30. Ilnoer Zakarin kwam gisteren nog voor de officiële start ten val. De Rus houdt er een ribbreuk aan over, maar verlaat de Tour (voorlopig) niet.

