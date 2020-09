Sprinters op post: vandaag laatste vlakke etappe voor slotrit naar Parijs!

07:17 07 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

07:15 07 uur 15. De start is om 13.40u. Rond 17.30u wordt het einde van de rit verwacht. De lange laatste rechte lijn van 1,5 kilometer leent zich uitstekend tot machtsvertoon van de snelle jongens. Arnaud Démare stak in 2014 in Poitiers zijn eerste Franse titel op zak. Hij is er nu wel niet bij in deze Tour. . De start is om 13.40u. Rond 17.30u wordt het einde van de rit verwacht. De lange laatste rechte lijn van 1,5 kilometer leent zich uitstekend tot machtsvertoon van de snelle jongens. Arnaud Démare stak in 2014 in Poitiers zijn eerste Franse titel op zak. Hij is er nu wel niet bij in deze Tour.

07:11 07 uur 11. Poitiers is de gaststad. De Tour trekt opnieuw landinwaarts met een tocht naar Poitiers, een aangename stad van zo'n 100.000 inwoners met prachtige gebouwen en kerken. De Côte de Cherveux is het enige noemenswaardige obstakel onderweg. Het is een colletje van 4e categorie, na 91 van de 167 kilometer koers. . Poitiers is de gaststad De Tour trekt opnieuw landinwaarts met een tocht naar Poitiers, een aangename stad van zo'n 100.000 inwoners met prachtige gebouwen en kerken. De Côte de Cherveux is het enige noemenswaardige obstakel onderweg. Het is een colletje van 4e categorie, na 91 van de 167 kilometer koers.

