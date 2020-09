Nieuwe sprintkans in de Tour: "Slotkilometer om een kick van te krijgen"

Een laatste rechte lijn van 1.000 meter, in dalende lijn gelanceerd met in de verte de finish: magnifiek, maar razendsnel.

12 uur 06. Een laatste rechte lijn van 1.000 meter, in dalende lijn gelanceerd met in de verte de finish: magnifiek, maar razendsnel. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1).

De komende dagen zal blijken of Wilfried Peeters in zijn kaarten heeft laten kijken. Sam Bennett heeft het groen heroverd en leidt nu met 196 punten tegenover 175 streepjes voor Peter Sagan.

11 uur 18. Groen. De komende dagen zal blijken of Wilfried Peeters in zijn kaarten heeft laten kijken. Sam Bennett heeft het groen heroverd en leidt nu met 196 punten tegenover 175 streepjes voor Peter Sagan. Aan de finish liggen 50 punten te wachten op de ritwinnaar, de tussensprint is op 60 km van de finish gedropt. Bouwt de Ier vandaag zijn kloof uit? .

11 uur 14. We willen de sprinters niet ontmoedigen, maar vandaag is wellicht een van hun laatste kansen om nog te oogsten voor het traditionele sluitstuk in Parijs. Er zijn links en rechts nog wel enkele tussendoortjes die op papier een sprint zouden kunnen opleveren, maar hoe groot zal het enthousiasme pakweg volgende week vrijdag nog zijn om de kudde in bedwang te houden? Welke sprinters zijn er dan überhaupt nog aanwezig in de Tour? Overleven zij al het klimwerk? Conclusie: een groepssprint mogen we vandaag voor 99 procent opschrijven. .