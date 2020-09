LIVESTREAM Tour: Eenzame Ladagnous op kop, sprintersploegen controleren

15:28 15 uur 28. Het wedstrijdbeeld ligt al een tijdje muurvast. De rol van Naesen en co van meer dan een uur geleden wordt door niemand anders overgenomen. . Het wedstrijdbeeld ligt al een tijdje muurvast. De rol van Naesen en co van meer dan een uur geleden wordt door niemand anders overgenomen.

15:21 15 uur 21. UAE moest gisteren afscheid nemen van Davide Formolo, die uitviel met een sleutelbeenbreuk. Van de 22 teams zijn nog 13 ploegen "au grand complet": Ineos, Jumbo-Visma, Bora-Hansgrohe, AG2R, Deceuninck-Quick Step, EF Pro Cycling, Movistar, Trek-Segafredo, CCC, Astana, Israel Start-Up Nation, Sunweb en B&B Hotels. . UAE moest gisteren afscheid nemen van Davide Formolo, die uitviel met een sleutelbeenbreuk. Van de 22 teams zijn nog 13 ploegen "au grand complet": Ineos, Jumbo-Visma, Bora-Hansgrohe, AG2R, Deceuninck-Quick Step, EF Pro Cycling, Movistar, Trek-Segafredo, CCC, Astana, Israel Start-Up Nation, Sunweb en B&B Hotels.

15:18 15 uur 18. Greipel: "Je kunt vandaag winnen door net als in Sisteron van achteruit te komen". Greipel: "Je kunt vandaag winnen door net als in Sisteron van achteruit te komen"

15:18 15 uur 18. De eerste helft van de Tour was catastrofaal. De rustdag kwam op het juiste moment: ik voel me nu duidelijk beter. André Greipel (Israel Start-Up Nation). De eerste helft van de Tour was catastrofaal. De rustdag kwam op het juiste moment: ik voel me nu duidelijk beter. André Greipel (Israel Start-Up Nation)

15:14 Tijdsverschil. Net als vluchter Ladagnous tellen we de kilometers al af. Op 105 km van de aankomst houdt hij nog 2'55" over. . 15 uur 14. Tijdsverschil Net als vluchter Ladagnous tellen we de kilometers al af. Op 105 km van de aankomst houdt hij nog 2'55" over.

15:08 15 uur 08. Deceuninck-Quick Step is bezig met een inhaalbeweging. Niet alleen in de rit van vandaag, ook wat het prijzengeld betreft. Jumbo-Visma leidt nog altijd met 48.140 euro, de Belgische ploeg is na de winst van gisteren opgeschoven naar de 2e plaats met 41.170 euro. . Deceuninck-Quick Step is bezig met een inhaalbeweging. Niet alleen in de rit van vandaag, ook wat het prijzengeld betreft.

Jumbo-Visma leidt nog altijd met 48.140 euro, de Belgische ploeg is na de winst van gisteren opgeschoven naar de 2e plaats met 41.170 euro.

15:05 15 uur 05. Houdt Bennett van een aankomst zoals vandaag (een lange laatste rechte lijn)? Houdt Bennett van een aankomst zoals vandaag (een lange laatste rechte lijn)?

15:03 15 uur 03. Nog 113 kilometer. In de staart van het peloton zien we een brede glimlach bij Ewan en Bennett. De Australiër en de Ier kunnen het goed met elkaar vinden. Het zijn concurrenten in de sprint, maar buren en trainingsmakkers in Monaco. Ewan verklaarde gisteren ook dat hij bijzonder blij was met de primeur in de Tour voor Bennett. . Nog 113 kilometer In de staart van het peloton zien we een brede glimlach bij Ewan en Bennett. De Australiër en de Ier kunnen het goed met elkaar vinden. Het zijn concurrenten in de sprint, maar buren en trainingsmakkers in Monaco. Ewan verklaarde gisteren ook dat hij bijzonder blij was met de primeur in de Tour voor Bennett.

14:58 De laatste rechte lijn. 14 uur 58. De laatste rechte lijn. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:56 14 uur 56. Op 60 kilometer van de aankomst, kort na het bergje van 4e categorie, gaan we al eens oefenen voor de sprint. Eén vluchter, dat betekent dat Bennett en Sagan nog veel punten kunnen oprapen. . Op 60 kilometer van de aankomst, kort na het bergje van 4e categorie, gaan we al eens oefenen voor de sprint. Eén vluchter, dat betekent dat Bennett en Sagan nog veel punten kunnen oprapen.

14:52 Ladagnous is de eenzame vluchter. 14 uur 52. Ladagnous is de eenzame vluchter

14:50 14 uur 50. Declercq en De Gendt houden het pak nu in bedwang. Onze tv-commentatoren vinden de steun van Lotto-Soudal niet nodig. "Ze tellen nog maar 5 renners en werden gisteren geklopt. Waarom wachten ze niet wat langer? Zo kunnen ze mannetjes bij Deceuninck-Quick Step doen sneuvelen." . Declercq en De Gendt houden het pak nu in bedwang. Onze tv-commentatoren vinden de steun van Lotto-Soudal niet nodig. "Ze tellen nog maar 5 renners en werden gisteren geklopt. Waarom wachten ze niet wat langer? Zo kunnen ze mannetjes bij Deceuninck-Quick Step doen sneuvelen."

14:48 Gemiddelde snelheid. Door de impuls van Stuyven en co is het gemiddelde toch wat hoger uitgekomen dan verwacht. We sluiten het eerste uur af op 42,3 km/u. . 14 uur 48. Gemiddelde snelheid Door de impuls van Stuyven en co is het gemiddelde toch wat hoger uitgekomen dan verwacht. We sluiten het eerste uur af op 42,3 km/u.

14:48 14 uur 48. De aanvallende Belgen werden genekt door de werkende Belgen. Maar ze verdedigen natuurlijk andere belangen. . Michel Wuyts . De aanvallende Belgen werden genekt door de werkende Belgen. Maar ze verdedigen natuurlijk andere belangen. Michel Wuyts

14:45 14 uur 45. Ladagnous, de oudste Fransman in dit pak, heeft uiteraard ervaring in de 3 grote rondes. In 2018 kreeg de Giro een wel erg zure nasmaak. De wegkapitein moest in de Giro van 2018 opgeven in de slotrit. Het was de Ronde van Italië waarin Chris Froome in het slot de boel op stelten zette. . Ladagnous, de oudste Fransman in dit pak, heeft uiteraard ervaring in de 3 grote rondes. In 2018 kreeg de Giro een wel erg zure nasmaak. De wegkapitein moest in de Giro van 2018 opgeven in de slotrit. Het was de Ronde van Italië waarin Chris Froome in het slot de boel op stelten zette.

14:42 14 uur 42. De fiche van Ladagnous. Op 126 km van de finish sluiten Michel Wuyts en José De Cauwer aan. We kijken uit naar alle weetjes over Matthieu Ladagnous die ze uit hun koker zullen toveren. . De fiche van Ladagnous Op 126 km van de finish sluiten Michel Wuyts en José De Cauwer aan. We kijken uit naar alle weetjes over Matthieu Ladagnous die ze uit hun koker zullen toveren.

14:38 14 uur 38. "Het wegrijden van Stuyven en co werkte als een rode lap op een stier in het peloton", zag Carl Berteele vanop de motor. "We kregen zowaar een halfuurtje spektakel, maar nu is het opnieuw rustig in het peloton." . "Het wegrijden van Stuyven en co werkte als een rode lap op een stier in het peloton", zag Carl Berteele vanop de motor. "We kregen zowaar een halfuurtje spektakel, maar nu is het opnieuw rustig in het peloton."

14:34 14 uur 34. Sagan: "We hadden al wat pech in de massasprinten, maar ik blijf mijn best doen". Sagan: "We hadden al wat pech in de massasprinten, maar ik blijf mijn best doen"

14:33 14 uur 33. De sprint zal weer "messy" worden door de tegenwind. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). De sprint zal weer "messy" worden door de tegenwind. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

14:32 14 uur 32. Het peloton waait nu weer breed uit. Aangezien het sein voor een plaspauze wordt gegeven, zal Ladagnous weer veel seconden winnen. . Het peloton waait nu weer breed uit. Aangezien het sein voor een plaspauze wordt gegeven, zal Ladagnous weer veel seconden winnen.

14:30 Gaat Roglic een zorgeloze middag tegemoet? 14 uur 30. Gaat Roglic een zorgeloze middag tegemoet?

14:29 14 uur 29. Het was even alle hens aan dek bij Deceuninck-Quick Step, dat nu even uitblaast. Ladagnous is na dit opveermomentje nog altijd buiten schot gebleven: 1'22". . Het was even alle hens aan dek bij Deceuninck-Quick Step, dat nu even uitblaast. Ladagnous is na dit opveermomentje nog altijd buiten schot gebleven: 1'22".

14:26 14 uur 26. Stuyven en co gegrepen. Het was een smakelijk intermezzo, maar Stuyven, Naesen, Van Asbroeck en de 3 anderen zijn er al aan voor de moeite. In hun poging zat te veel muziek, oordelen de teams van Ewan en Bennett. . Stuyven en co gegrepen Het was een smakelijk intermezzo, maar Stuyven, Naesen, Van Asbroeck en de 3 anderen zijn er al aan voor de moeite. In hun poging zat te veel muziek, oordelen de teams van Ewan en Bennett.

14:24 Tijdsverschil. De bonus van Ladagnous smelt heel snel weg: hij houdt nog 1'41" over op de achtervolgers, 1'56" op het peloton. Daar zien we hoe Declercq en De Gendt een stevig jasje uitdoen. . 14 uur 24. Tijdsverschil De bonus van Ladagnous smelt heel snel weg: hij houdt nog 1'41" over op de achtervolgers, 1'56" op het peloton. Daar zien we hoe Declercq en De Gendt een stevig jasje uitdoen.

14:20 14 uur 20. Het zestal draait stevig rond, maar krijgt niet te veel vrijheid. Voor knechten zoals Declercq is dit geen ideale situatie. Het lanterfanten is dus voorbij. . Het zestal draait stevig rond, maar krijgt niet te veel vrijheid. Voor knechten zoals Declercq is dit geen ideale situatie. Het lanterfanten is dus voorbij.

14:18 Gaat Van Aert vandaag voor zijn derde zege? 14 uur 18. Gaat Van Aert vandaag voor zijn derde zege?

14:17 14 uur 17. We zijn benieuwd hoe ze in het peloton op deze ontwikkeling zullen reageren. Groupama-FDJ stuurt met Küng een tweede mannetje mee, Stuyven is de vooruitgeschoven man van Trek-Segafredo, Sagan vaardigt Pöstlberger af en Naesen (AG2R), Gogl (NTT) en Van Asbroeck (Israel) kunnen ook een stukje buffelen. . We zijn benieuwd hoe ze in het peloton op deze ontwikkeling zullen reageren.

Groupama-FDJ stuurt met Küng een tweede mannetje mee, Stuyven is de vooruitgeschoven man van Trek-Segafredo, Sagan vaardigt Pöstlberger af en Naesen (AG2R), Gogl (NTT) en Van Asbroeck (Israel) kunnen ook een stukje buffelen.

14:15 14 uur 15. 3 Belgen mee. Küng, Stuyven, Naesen, Van Asbroeck, Gogl en Pöstlberger trekken in de aanval. Lekker groepje! . 3 Belgen mee Küng, Stuyven, Naesen, Van Asbroeck, Gogl en Pöstlberger trekken in de aanval. Lekker groepje!

14:15 14 uur 15. Kijk eens aan, er is toch muiterij in het peloton! Daar is plots een tegenstoot van 6 mannen, met Naesen aan boord. . Kijk eens aan, er is toch muiterij in het peloton! Daar is plots een tegenstoot van 6 mannen, met Naesen aan boord.

14:12 Aldus zijn ex-ploegmakker. 14 uur 12. Aldus zijn ex-ploegmakker. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:08 14 uur 08. De Wikipedia-pagina van Matthieu Ladagnous zal vandaag het drukst bezocht worden. . Carl Berteele op de motor. De Wikipedia-pagina van Matthieu Ladagnous zal vandaag het drukst bezocht worden. Carl Berteele op de motor

14:06 Tijdsverschil. Terwijl Romain Bardet een bezoekje brengt aan de wedstrijddokter krijgt Matthieu Ladagnous 4'39" van het peloton. De prijs voor de strijdlust, die is dus al uitgedeeld. . 14 uur 06. Tijdsverschil Terwijl Romain Bardet een bezoekje brengt aan de wedstrijddokter krijgt Matthieu Ladagnous 4'39" van het peloton. De prijs voor de strijdlust, die is dus al uitgedeeld.

14:01 14 uur 01. Cement bij Groupama-FDJ. Matthieu Ladagnous is al 35 jaar, maar de Fransman is een belangrijke schakel bij Groupama-FDJ als wegkapitein. Eigen ambities heeft hij al een tijdje aan de kant geschoven, ook al werd hij in 2013 bijvoorbeeld 5e in de Ronde van Vlaanderen en 6e in Gent-Wevelgem. . Cement bij Groupama-FDJ Matthieu Ladagnous is al 35 jaar, maar de Fransman is een belangrijke schakel bij Groupama-FDJ als wegkapitein. Eigen ambities heeft hij al een tijdje aan de kant geschoven, ook al werd hij in 2013 bijvoorbeeld 5e in de Ronde van Vlaanderen en 6e in Gent-Wevelgem.

14:00 14 uur . Oeps! Nog niet eens officieel gestart en Zakarin en Loetsenko botsen al op elkaar. Oeps! Nog niet eens officieel gestart en Zakarin en Loetsenko botsen al op elkaar

14:00 Bennett en Roglic slaan een praatje voor de start. 14 uur . Bennett en Roglic slaan een praatje voor de start

13:57 13 uur 57. Woensdag (bis). Woensdagen in de Tour, die lijken wel behekst. Vorige week hadden we al een wandeletappe, maar de sprintzege van Wout van Aert maakte toen veel goed. Vandaag zijn we weer vertrokken voor een eentonig koffieritje op training. . Woensdag (bis) Woensdagen in de Tour, die lijken wel behekst. Vorige week hadden we al een wandeletappe, maar de sprintzege van Wout van Aert maakte toen veel goed.

Vandaag zijn we weer vertrokken voor een eentonig koffieritje op training.

13:57 13 uur 57. Ewan: "Dit is echt een belangrijke dag". Ewan: "Dit is echt een belangrijke dag"

13:56 13 uur 56. De slotfase wordt interessant. We komen wat naar beneden en de eerste 500 meter gaat licht bergaf. In de laatste 500 meter loopt het op. Er zullen enkele renners snel van achteren komen. Caleb Ewan (Lotto-Soudal). De slotfase wordt interessant. We komen wat naar beneden en de eerste 500 meter gaat licht bergaf. In de laatste 500 meter loopt het op. Er zullen enkele renners snel van achteren komen. Caleb Ewan (Lotto-Soudal)

13:52 Le Pauvre Ladagnous. . 13 uur 52. Le Pauvre Ladagnous. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:50 13 uur 50. Tête de la course. Of hij het nu wil of niet: Matthieu Ladagnous staat er alleen voor. De Fransman loopt op zijn dooie gemakje 55 seconden uit. . Tête de la course Of hij het nu wil of niet: Matthieu Ladagnous staat er alleen voor. De Fransman loopt op zijn dooie gemakje 55 seconden uit.

13:48 Plaspauze? De eenzame Ladagnous zal misschien een sanitaire stop moeten inlassen om weer ingerekend te worden. Hij trapt lang niet stevig door, maar zwemt al een half minuutje voor het peloton uit. Daar wordt er vooral gepalaverd. . 13 uur 48. Plaspauze? De eenzame Ladagnous zal misschien een sanitaire stop moeten inlassen om weer ingerekend te worden. Hij trapt lang niet stevig door, maar zwemt al een half minuutje voor het peloton uit. Daar wordt er vooral gepalaverd.

13:48 13 uur 48. Rit 11 in de Tour: voorlaatste kans voor de sprinters? Rit 11 in de Tour: voorlaatste kans voor de sprinters?

13:45 13 uur 45. Een statement van Ladagnous. De 35-jarige Fransman spreekt zijn ervaring en zijn verstand aan. "Niet met mij", lijkt hij te zeggen. Hij wacht het peloton weer op. Dit is zinloos, weet hij. . Een statement van Ladagnous De 35-jarige Fransman spreekt zijn ervaring en zijn verstand aan. "Niet met mij", lijkt hij te zeggen. Hij wacht het peloton weer op. Dit is zinloos, weet hij.

13:43 13 uur 43. Départ réel. Iedereen zit weer in het peloton: de vlag wappert, de wagen versnelt. Matthieu Ladagnous (Groupama-FDJ) zal misschien nu al balen: de Fransman valt aan, niemand gaat mee. Arme stakker! . Départ réel Iedereen zit weer in het peloton: de vlag wappert, de wagen versnelt.

Matthieu Ladagnous (Groupama-FDJ) zal misschien nu al balen: de Fransman valt aan, niemand gaat mee. Arme stakker!

13:42 13 uur 42. De wind die we gisteren gemist hebben is er vandaag wel. Maar die blaast dan weer in het nadeel... Het zou dus een trage rit kunnen worden. Carl Berteele op de motor. De wind die we gisteren gemist hebben is er vandaag wel. Maar die blaast dan weer in het nadeel... Het zou dus een trage rit kunnen worden. Carl Berteele op de motor

13:42 13 uur 42. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:40 13 uur 40. Loetsenko meet even de lichamelijke schade op en kruipt dan weer op zijn tweewieler. We zitten dicht bij kilometerpaal 0, maar we vermoeden dat het peloton toch nog even zal wachten op de terugkeer van de ritwinnaar op Mont Aigoual. . Loetsenko meet even de lichamelijke schade op en kruipt dan weer op zijn tweewieler. We zitten dicht bij kilometerpaal 0, maar we vermoeden dat het peloton toch nog even zal wachten op de terugkeer van de ritwinnaar op Mont Aigoual.

13:40 Zakarin en Loetsenko vallen al voor de officiële start. 13 uur 40. Zakarin en Loetsenko vallen al voor de officiële start

13:39 Daar is de eerste valpartij al. Nog voor de officiële start is het al bingo en gaan ze tegen de grond. Aan een rotonde haken Zakarin en Loetsenko in elkaar. Het duo knalt tegen een paaltje dat daar nogal ongelukkig neergepoot is. . 13 uur 39. Daar is de eerste valpartij al Nog voor de officiële start is het al bingo en gaan ze tegen de grond. Aan een rotonde haken Zakarin en Loetsenko in elkaar. Het duo knalt tegen een paaltje dat daar nogal ongelukkig neergepoot is.

13:38 13 uur 38. Peiper (ploegleider UAE): "Grootste gevaar is als Pogacar alleen komt te zitten en hij krijgt pech of een valpartij". Peiper (ploegleider UAE): "Grootste gevaar is als Pogacar alleen komt te zitten en hij krijgt pech of een valpartij"

13:36 13 uur 36. In het zog van de eerste jurywagen zien we Thomas De Gendt en Tony Martin. De Duitser is de waakhond van de gele trui, de ontsnappingskoning zal zo meteen wel de omvang van het vluchtersgroepje proberen te beperken. De wind blaast overigens hoofdzakelijk in het nadeel en dat zal niet meteen uitnodigend werken. . In het zog van de eerste jurywagen zien we Thomas De Gendt en Tony Martin. De Duitser is de waakhond van de gele trui, de ontsnappingskoning zal zo meteen wel de omvang van het vluchtersgroepje proberen te beperken.

De wind blaast overigens hoofdzakelijk in het nadeel en dat zal niet meteen uitnodigend werken.

13:34 13 uur 34. Nog 163 renners. Het peloton telt nog 163 klanten. Davide Formolo (UAE) reed gisteren nog wel uit, maar de Italiaan heeft bij een val zijn sleutelbeen gebroken en heeft het circus dus verlaten. . Nog 163 renners Het peloton telt nog 163 klanten. Davide Formolo (UAE) reed gisteren nog wel uit, maar de Italiaan heeft bij een val zijn sleutelbeen gebroken en heeft het circus dus verlaten.

13:32 13 uur 32. Een heuvel van 4e categorie even voorbij halfweg, dat is zowat de enige hindernis van de dag. Een blauwdruk van gisteren kunnen we dit niet noemen, want de route is wel wat hobbeliger dan gisteren. En vooral: we trekken het binnenland in en dat betekent dat de dreiging van de wind helemaal verdwenen is. . Een heuvel van 4e categorie even voorbij halfweg, dat is zowat de enige hindernis van de dag.

Een blauwdruk van gisteren kunnen we dit niet noemen, want de route is wel wat hobbeliger dan gisteren.

En vooral: we trekken het binnenland in en dat betekent dat de dreiging van de wind helemaal verdwenen is.

13:31 13 uur 31. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:25 13 uur 25. Départ fictif. Truidragers Roglic, Bennett, Bernal, Cosnefroy en de strijdlustige Küng: zij geven het goeie voorbeeld en beginnen vanaf de eerste rij aan deze opdracht. We kunnen de beentjes nog 7,5 kilometer opwarmen. . Départ fictif Truidragers Roglic, Bennett, Bernal, Cosnefroy en de strijdlustige Küng: zij geven het goeie voorbeeld en beginnen vanaf de eerste rij aan deze opdracht. We kunnen de beentjes nog 7,5 kilometer opwarmen.

13:22 13 uur 22. Clubje van 20. Sam Bennett won al ritten in de Giro en de Vuelta en nu dus ook in de Tour. Van alle actieve renners hebben 20 coureurs dat al voor mekaar gekregen: Fabio Aru, Mark Cavendish, Thomas De Gendt, John Degenkolb, Rohan Dennis, Tom Dumoulin, Caleb Ewan, Chris Froome, Philippe Gilbert, André Greipel, Michael Matthews, Vincenzo Nibali, Thibaut Pinot, Nairo Quintana, Primoz Roglic, Matteo Trentin, Alejandro Valverde, Elia Viviani en Simon Yates. . Clubje van 20 Sam Bennett won al ritten in de Giro en de Vuelta en nu dus ook in de Tour. Van alle actieve renners hebben 20 coureurs dat al voor mekaar gekregen: Fabio Aru, Mark Cavendish, Thomas De Gendt, John Degenkolb, Rohan Dennis, Tom Dumoulin, Caleb Ewan, Chris Froome, Philippe Gilbert, André Greipel, Michael Matthews, Vincenzo Nibali, Thibaut Pinot, Nairo Quintana, Primoz Roglic, Matteo Trentin, Alejandro Valverde, Elia Viviani en Simon Yates.

13:19 13 uur 19. Neen, het is bij deze finish geen dalende lijn zoals bij die bewuste aankomst in Polen. Maar er zullen sowieso zeer hoge snelheden worden gehaald in die kaarsrechte streep naar de finish. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Neen, het is bij deze finish geen dalende lijn zoals bij die bewuste aankomst in Polen. Maar er zullen sowieso zeer hoge snelheden worden gehaald in die kaarsrechte streep naar de finish. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:19 13 uur 19. De emoties bij Bennett gisteren aan de finish. De emoties bij Bennett gisteren aan de finish

13:16 13 uur 16. Ritwinnaar Sam Bennett verstopte zijn tranen gisteren niet. "Heel veel sporters zeggen altijd dat ze de kranten niet lezen of niet luisteren naar wat er gezegd of geschreven wordt. Ze zijn daar wel mee bezig. Als je onder druk staat en het lukt, dan zie je dat het ook maar mensen zijn", analyseert onze commentator op Radio 1. . Ritwinnaar Sam Bennett verstopte zijn tranen gisteren niet. "Heel veel sporters zeggen altijd dat ze de kranten niet lezen of niet luisteren naar wat er gezegd of geschreven wordt. Ze zijn daar wel mee bezig. Als je onder druk staat en het lukt, dan zie je dat het ook maar mensen zijn", analyseert onze commentator op Radio 1.

13:11 De Australische ex-renner is in de Tour aanwezig als analist. Hij tipt op zijn landgenoot. . 13 uur 11. De Australische ex-renner is in de Tour aanwezig als analist. Hij tipt op zijn landgenoot. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:05 13 uur 05. Eén, livestream en Radio 1. Michel Wuyts en José De Cauwer verwelkomen u rond 14.30u op Eén, presentator Gert Geens is op Radio 1 al aan de uitzending begonnen. Veel kijk- en luisterplezier! . Eén, livestream en Radio 1 Michel Wuyts en José De Cauwer verwelkomen u rond 14.30u op Eén, presentator Gert Geens is op Radio 1 al aan de uitzending begonnen. Veel kijk- en luisterplezier!

13:02 13 uur 02. Nog 20 minuutjes tot de officieuze start. Uit de gesprekjes aan de start kunnen we afleiden dat de sprinters zeer goed beseffen dat hun rijk na vandaag nagenoeg uit is tot in Parijs. De controle in het peloton zal navenant zijn. . Nog 20 minuutjes tot de officieuze start. Uit de gesprekjes aan de start kunnen we afleiden dat de sprinters zeer goed beseffen dat hun rijk na vandaag nagenoeg uit is tot in Parijs. De controle in het peloton zal navenant zijn.

12:06 12 uur 06. Een laatste rechte lijn van 1.000 meter, in dalende lijn gelanceerd met in de verte de finish: magnifiek, maar razendsnel. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Een laatste rechte lijn van 1.000 meter, in dalende lijn gelanceerd met in de verte de finish: magnifiek, maar razendsnel. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

12:05 "Een laatste kilometer om een kick van te krijgen als sprinter". 12 uur 05. "Een laatste kilometer om een kick van te krijgen als sprinter" Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:43 De officieuze start is om 13.25u. . 11 uur 43. De officieuze start is om 13.25u. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:18 11 uur 18. Groen. De komende dagen zal blijken of Wilfried Peeters in zijn kaarten heeft laten kijken. Sam Bennett heeft het groen heroverd en leidt nu met 196 punten tegenover 175 streepjes voor Peter Sagan. Aan de finish liggen 50 punten te wachten op de ritwinnaar, de tussensprint is op 60 km van de finish gedropt. Bouwt de Ier vandaag zijn kloof uit? . Groen De komende dagen zal blijken of Wilfried Peeters in zijn kaarten heeft laten kijken. Sam Bennett heeft het groen heroverd en leidt nu met 196 punten tegenover 175 streepjes voor Peter Sagan.

Aan de finish liggen 50 punten te wachten op de ritwinnaar, de tussensprint is op 60 km van de finish gedropt. Bouwt de Ier vandaag zijn kloof uit?

11:17 11 uur 17. Het groen? Dat zal spannend zijn tot de laatste dag, maar wij focussen ons meer op ritzeges. Wilfried Peeters (ploegleider Deceuninck-Quick Step). Het groen? Dat zal spannend zijn tot de laatste dag, maar wij focussen ons meer op ritzeges. Wilfried Peeters (ploegleider Deceuninck-Quick Step)

11:14 11 uur 14. We willen de sprinters niet ontmoedigen, maar vandaag is wellicht een van hun laatste kansen om nog te oogsten voor het traditionele sluitstuk in Parijs. Er zijn links en rechts nog wel enkele tussendoortjes die op papier een sprint zouden kunnen opleveren, maar hoe groot zal het enthousiasme pakweg volgende week vrijdag nog zijn om de kudde in bedwang te houden? Welke sprinters zijn er dan überhaupt nog aanwezig in de Tour? Overleven zij al het klimwerk? Conclusie: een groepssprint mogen we vandaag voor 99 procent opschrijven. . We willen de sprinters niet ontmoedigen, maar vandaag is wellicht een van hun laatste kansen om nog te oogsten voor het traditionele sluitstuk in Parijs.

Er zijn links en rechts nog wel enkele tussendoortjes die op papier een sprint zouden kunnen opleveren, maar hoe groot zal het enthousiasme pakweg volgende week vrijdag nog zijn om de kudde in bedwang te houden?

Welke sprinters zijn er dan überhaupt nog aanwezig in de Tour? Overleven zij al het klimwerk?

Conclusie: een groepssprint mogen we vandaag voor 99 procent opschrijven.

07:17 07 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

07:15 07 uur 15. De start is om 13.40u. Rond 17.30u wordt het einde van de rit verwacht. De lange laatste rechte lijn van 1,5 kilometer leent zich uitstekend tot machtsvertoon van de snelle jongens. Arnaud Démare stak in 2014 in Poitiers zijn eerste Franse titel op zak. Hij is er nu wel niet bij in deze Tour. . De start is om 13.40u. Rond 17.30u wordt het einde van de rit verwacht. De lange laatste rechte lijn van 1,5 kilometer leent zich uitstekend tot machtsvertoon van de snelle jongens. Arnaud Démare stak in 2014 in Poitiers zijn eerste Franse titel op zak. Hij is er nu wel niet bij in deze Tour.

07:11 07 uur 11. Poitiers is de gaststad. De Tour trekt opnieuw landinwaarts met een tocht naar Poitiers, een aangename stad van zo'n 100.000 inwoners met prachtige gebouwen en kerken. De Côte de Cherveux is het enige noemenswaardige obstakel onderweg. Het is een colletje van 4e categorie, na 91 van de 167 kilometer koers. . Poitiers is de gaststad De Tour trekt opnieuw landinwaarts met een tocht naar Poitiers, een aangename stad van zo'n 100.000 inwoners met prachtige gebouwen en kerken. De Côte de Cherveux is het enige noemenswaardige obstakel onderweg. Het is een colletje van 4e categorie, na 91 van de 167 kilometer koers.

07:10 07 uur 10.