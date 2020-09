Slaat de wind vandaag bressen tussen 2 Atlantische eilandjes?

09:12

09 uur 12. De bruggen van Oléron en Ré . Voor het eerst in de Tour-geschiedenis worden 2 eilandjes in dezelfde rit aangedaan, meer nog, de rit verbindt de 2. Oléron en Ré zijn met het continent verbonden door een brug. Het zijn natuurlijke schoonheden in het departement Charente Maritime. De bijnaam van de rit is dan ook toepasselijk "L'échappée maritime" (de maritieme ontsnapping). Dat belooft alvast mooie plaatjes aan de zee. Als de wind toch geen bressen slaat, lijkt een massaspurt deze eerste dag in het geel van Roglic te beslechten. .