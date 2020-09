LIVESTREAM Tour: Toch nog waaiers? Kijk naar de finale van de 10e rit

16:25 16 uur 25. Ik denk niet dat Van Aert straks meesprint. Vanwege het gevaar en vanwege het geel. . José De Cauwer. Ik denk niet dat Van Aert straks meesprint. Vanwege het gevaar en vanwege het geel. José De Cauwer

16:24 16 uur 24. Nog 3 kilometer tot de tussensprint. Sagan zit al in het wiel van Bennett. . Nog 3 kilometer tot de tussensprint. Sagan zit al in het wiel van Bennett.

16:22 16 uur 22. Caleb Ewan kampeert nog altijd in de achterste gelederen. Draaien zijn benen vierkant daags na de rustdag? De Australiër is wel nog altijd omringd door zijn vaste loodsen. . Caleb Ewan kampeert nog altijd in de achterste gelederen. Draaien zijn benen vierkant daags na de rustdag? De Australiër is wel nog altijd omringd door zijn vaste loodsen.

16:18 16 uur 18. We zitten stilaan klaar voor het laatste wedstrijduur. Wat heeft dat nog in petto? Het waaieralarm zal sowieso nog wel afgaan, maar wat levert dat op? Bordures of niet? . We zitten stilaan klaar voor het laatste wedstrijduur. Wat heeft dat nog in petto? Het waaieralarm zal sowieso nog wel afgaan, maar wat levert dat op? Bordures of niet?

16:18 16 uur 18. We zien hetzelfde als gisteren: de wind wakkert aan. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). We zien hetzelfde als gisteren: de wind wakkert aan. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

16:14 16 uur 14. We naderen Fort Boyard, bekend van het gelijknamige televisieprogramma, maar daar heeft het peloton geen oog voor. Het spelelement in deze rit mag stilaan terugkomen. . We naderen Fort Boyard, bekend van het gelijknamige televisieprogramma, maar daar heeft het peloton geen oog voor. Het spelelement in deze rit mag stilaan terugkomen.

16:12 16 uur 12. Sprint op 39 kilometer van de aankomst. Over ruim 10 kilometer hebben we overigens nog de tussensprint als voorsmaakje. Tenzij het voordien nog scheurt, trekken we daar met een compact peloton naar toe. Dat kan boeiend worden voor het groene gevecht. . Sprint op 39 kilometer van de aankomst Over ruim 10 kilometer hebben we overigens nog de tussensprint als voorsmaakje. Tenzij het voordien nog scheurt, trekken we daar met een compact peloton naar toe. Dat kan boeiend worden voor het groene gevecht.

16:09 16 uur 09. Nog 52 kilometer . Caleb Ewan bevolkt de staart van het peloton. "Dat is toch te ver", vindt José De Cauwer. Door de permanente dreiging kan het overal scheuren. . Nog 52 kilometer Caleb Ewan bevolkt de staart van het peloton. "Dat is toch te ver", vindt José De Cauwer. Door de permanente dreiging kan het overal scheuren.

16:08 16 uur 08. Het is wachten op de volgende stroomstoot en hopelijk gaat die deze keer niet gepaard met een valpartij. Het is alleszins weer een dagje dat in de kleren zal kruipen. Niet door de route, wel door de zenuwslag. . Het is wachten op de volgende stroomstoot en hopelijk gaat die deze keer niet gepaard met een valpartij. Het is alleszins weer een dagje dat in de kleren zal kruipen. Niet door de route, wel door de zenuwslag.

16:06 16 uur 06. Coquard en Martin terug. Ook voor de Fransen is de scheve situatie rechtgezet. De sprinter en de klassementsman kloppen op de deur van het peloton. . Coquard en Martin terug Ook voor de Fransen is de scheve situatie rechtgezet. De sprinter en de klassementsman kloppen op de deur van het peloton.

16:04 16 uur 04. De copains van Martin zijn nog altijd niet klaar met hun taak. Ineos en EF Pro Cycling staken even hun neus aan het venster, maar de handrem staat op. In de achtergrond is Coquard stevig aan het stayeren bij zijn volgwagen. . De copains van Martin zijn nog altijd niet klaar met hun taak. Ineos en EF Pro Cycling staken even hun neus aan het venster, maar de handrem staat op.

In de achtergrond is Coquard stevig aan het stayeren bij zijn volgwagen.

16:02 16 uur 02. In het peloton is het nu weer wapenstilstand. Voor de tweede keer al na een val. . Michel Wuyts . In het peloton is het nu weer wapenstilstand. Voor de tweede keer al na een val. Michel Wuyts

16:01 16 uur 01. Pogacar terug, Martin nog in de achtervolging. Martin kan rekenen op enkele ploegmakkers. Hij staat nog ruim een halve minuut in het krijt. Pogacar is bijzonder snel kunnen terugkeren. . Pogacar terug, Martin nog in de achtervolging Martin kan rekenen op enkele ploegmakkers. Hij staat nog ruim een halve minuut in het krijt. Pogacar is bijzonder snel kunnen terugkeren.

15:59 15 uur 59. Nog 61 kilometer. Coquard, toch ook een kanshebber vandaag, straalt weinig overtuiging uit na de crash. De val gebeurde overigens in het centrum van een stadje, waar er bijzonder veel toeschouwers staan. . Nog 61 kilometer Coquard, toch ook een kanshebber vandaag, straalt weinig overtuiging uit na de crash. De val gebeurde overigens in het centrum van een stadje, waar er bijzonder veel toeschouwers staan.

15:59 15 uur 59. Nieuwe val in het peloton: Formolo zwaar geraakt, Pogacar en Martin moeten achtervolgen. Nieuwe val in het peloton: Formolo zwaar geraakt, Pogacar en Martin moeten achtervolgen

15:57 15 uur 57. Wat doet het peloton nu? Met Martin en Pogacar zijn er twee sleutelpionnen in het klassement geraakt. De lichamelijke schade lijkt mee te vallen, maar ze moeten natuurlijk aan een kleine jacht beginnen. . Wat doet het peloton nu? Met Martin en Pogacar zijn er twee sleutelpionnen in het klassement geraakt. De lichamelijke schade lijkt mee te vallen, maar ze moeten natuurlijk aan een kleine jacht beginnen.

15:56 15 uur 56. Ook Guillaume Martin, Nils Politt en Bryan Coquard zijn aan het balen. Martin is de nummer 3 in de stand. Formolo kruipt met een stevige grimas op zijn fiets. . Ook Guillaume Martin, Nils Politt en Bryan Coquard zijn aan het balen. Martin is de nummer 3 in de stand. Formolo kruipt met een stevige grimas op zijn fiets.

15:55 Pogacar staat stil. Het is weer een kleine ravage op een verkeerseiland. Pogacar en ploegmaat Formolo zijn tegen de vlakte gegaan. Er zijn nog gehavenden. . 15 uur 55. Pogacar staat stil Het is weer een kleine ravage op een verkeerseiland. Pogacar en ploegmaat Formolo zijn tegen de vlakte gegaan. Er zijn nog gehavenden.

15:54 15 uur 54. Het peloton neemt een bocht en dus wordt er opnieuw aanstalten gemaakt. Er is ook weer een val gebeurd. . Het peloton neemt een bocht en dus wordt er opnieuw aanstalten gemaakt. Er is ook weer een val gebeurd.

15:51 15 uur 51. De honger bij de sprinters is groot en dat zal morgen niet anders zijn. De kansen zijn al zo schaars. . Michel Wuyts . De honger bij de sprinters is groot en dat zal morgen niet anders zijn. De kansen zijn al zo schaars. Michel Wuyts

15:48 15 uur 48. Achteraan spotten we Nicholas Roche, die lang bleef liggen na die smak. Maar de Ier kan zijn tocht voortzetten. . Achteraan spotten we Nicholas Roche, die lang bleef liggen na die smak. Maar de Ier kan zijn tocht voortzetten.

15:46 Gemiddelde snelheid. Na twee uur blijft het gemiddelde stevig: 47,6 km/u. De finish mogen we rond 17.20u verwachten. . 15 uur 46. Gemiddelde snelheid Na twee uur blijft het gemiddelde stevig: 47,6 km/u. De finish mogen we rond 17.20u verwachten.

15:43 15 uur 43. 22.000 euro voor Wout van Aert. Gisteren konden we al melden dat Jumbo-Visma voorlopig de grootverdiener in deze Tour is met 47.640 euro op de teller. Wout van Aert is met zijn dubbele ritwinst goed voor een som van 22.000 euro, het grootste bedrag voor een renner tot dusver. . 22.000 euro voor Wout van Aert Gisteren konden we al melden dat Jumbo-Visma voorlopig de grootverdiener in deze Tour is met 47.640 euro op de teller.

Wout van Aert is met zijn dubbele ritwinst goed voor een som van 22.000 euro, het grootste bedrag voor een renner tot dusver.

15:42 Wout van Aert nestelt zich achter de rug van de gele trui. 15 uur 42. Wout van Aert nestelt zich achter de rug van de gele trui

15:37 15 uur 37. De koers zit op slot en dat kan nog een tijdje zo blijven. Er is overal nog net voldoende beschutting, waardoor het feestje maar niet op gang wil komen. . De koers zit op slot en dat kan nog een tijdje zo blijven. Er is overal nog net voldoende beschutting, waardoor het feestje maar niet op gang wil komen.

15:35 15 uur 35. Voor Tom Skujins zal het een lastige nacht worden. De Let, die zijn kampioenentrui enkele dagen geleden heeft moeten afstaan, rijdt met een gescheurde outfit rond. Zijn schouder en billen zijn geschaafd na een stevige smak. . Voor Tom Skujins zal het een lastige nacht worden. De Let, die zijn kampioenentrui enkele dagen geleden heeft moeten afstaan, rijdt met een gescheurde outfit rond. Zijn schouder en billen zijn geschaafd na een stevige smak.

15:33 15 uur 33. Wat als de kans zich aandient? Als, als, als... Ik kan beter geen uitspraken meer doen, want vaak blijkt dat ik zever verkocht heb. Maar als er waaiers zijn, moet ik naar Roglic kijken. . Wout van Aert (Jumbo-Visma). Wat als de kans zich aandient? Als, als, als... Ik kan beter geen uitspraken meer doen, want vaak blijkt dat ik zever verkocht heb. Maar als er waaiers zijn, moet ik naar Roglic kijken. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

15:31 15 uur 31. Skujins rijdt bijna met de billen bloot. Skujins rijdt bijna met de billen bloot

15:29 15 uur 29. Nog 83 kilometer. Voor een goed begrip: we zijn zonder kopgroep op pad door de koers in de koers. Voor een potentiële vluchter is het een ongelijke strijd. Onderweg kan er ook al niets verdiend worden, want er zijn geen bergjes opgenomen in dit traject. . Nog 83 kilometer Voor een goed begrip: we zijn zonder kopgroep op pad door de koers in de koers. Voor een potentiële vluchter is het een ongelijke strijd.

Onderweg kan er ook al niets verdiend worden, want er zijn geen bergjes opgenomen in dit traject.

15:25 De vluchters zijn er al aan voor de moeite. 15 uur 25. De vluchters zijn er al aan voor de moeite

15:24 15 uur 24. De Ierse kampioen is gretig en wil voortdurend in de loges zitten. Ook Cofidis, Bahrein-McLaren en Movistar zitten op de eerste rij voor deze film. . De Ierse kampioen is gretig en wil voortdurend in de loges zitten. Ook Cofidis, Bahrein-McLaren en Movistar zitten op de eerste rij voor deze film.

15:18 Samen lunchen. De rust daalt weer neer over het peloton, maar tot wanneer houdt het peloton zich koest? In de bevoorradingzone komt Jumbo-Visma weer naar voren. De tweede waaier, die vooral ontstaan is na die val, pikt weer aan. Het peloton toont dus clementie. . 15 uur 18. Samen lunchen De rust daalt weer neer over het peloton, maar tot wanneer houdt het peloton zich koest?

In de bevoorradingzone komt Jumbo-Visma weer naar voren.

De tweede waaier, die vooral ontstaan is na die val, pikt weer aan. Het peloton toont dus clementie.

15:15 15 uur 15. "De stress zal wel wegebben", voorspelt José De Cauwer,. Maar wellicht wordt dit het verhaal van de dag: dreigen, een schijnbeweging en voortdurend druk zetten. . "De stress zal wel wegebben", voorspelt José De Cauwer,. Maar wellicht wordt dit het verhaal van de dag: dreigen, een schijnbeweging en voortdurend druk zetten.

15:15 15 uur 15. Het valt weer stil in de eerste groep. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Het valt weer stil in de eerste groep. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

15:14 15 uur 14. Ineos mist toch enkele schakels na de schifting: Kwiatkowski en Castroviejo waren niet bij de pinken. Intussen verliest Mitchelton-Scott Bewley, die betrokken was bij de val. . Ineos mist toch enkele schakels na de schifting: Kwiatkowski en Castroviejo waren niet bij de pinken.

Intussen verliest Mitchelton-Scott Bewley, die betrokken was bij de val.

15:12 15 uur 12. Wie missen we? Er worden geen toppers in het tweede pakket gemeld. De rol van Buchmann, D.Martin en Pinot in het klassement was al langer uitgespeeld. Ook De Gendt zit niet op de eerste trein. Het verschil tussen de twee waaiers: 40 seconden. . Wie missen we? Er worden geen toppers in het tweede pakket gemeld. De rol van Buchmann, D.Martin en Pinot in het klassement was al langer uitgespeeld. Ook De Gendt zit niet op de eerste trein.

Het verschil tussen de twee waaiers: 40 seconden.

15:11 15 uur 11. De val heeft het pakket nog wat meer uitgedund. Ook Van Aert, Trentin en Viviani draaien mee in de eerste ruime waaier. . De val heeft het pakket nog wat meer uitgedund. Ook Van Aert, Trentin en Viviani draaien mee in de eerste ruime waaier.

15:11 15 uur 11. Zware val in de buik van het peloton. Zware val in de buik van het peloton

15:10 15 uur 10. Bij Sunweb zijn Bol en Roche de slachtoffers. Vooral de Ier blijft lang zitten. Deceuninck-Quick Step toont geen compassie en blijft sleuren. . Bij Sunweb zijn Bol en Roche de slachtoffers. Vooral de Ier blijft lang zitten. Deceuninck-Quick Step toont geen compassie en blijft sleuren.

15:09 Val in het midden van het peloton. De zenuwen staan strak en dan wordt er gevallen. Gesink is een van de slachtoffers, ook Sunweb en CCC delen in de klappen. . 15 uur 09. Val in het midden van het peloton De zenuwen staan strak en dan wordt er gevallen. Gesink is een van de slachtoffers, ook Sunweb en CCC delen in de klappen.

15:09 15 uur 09. De stress is groter dan het verstand. José De Cauwer. De stress is groter dan het verstand. José De Cauwer

15:08 15 uur 08. Kopgroep is al gegrepen. Nog 100 km en er is geen medelijden met de leiders: het Zwitserse duo wordt zo meteen teruggefloten. Achteraan komen Nieve, Poels en Herrada in de problemen. . Kopgroep is al gegrepen Nog 100 km en er is geen medelijden met de leiders: het Zwitserse duo wordt zo meteen teruggefloten. Achteraan komen Nieve, Poels en Herrada in de problemen.

15:06 15 uur 06. Vluchters worden gegrepen, eerste renners waaien uit het peloton. Vluchters worden gegrepen, eerste renners waaien uit het peloton

15:05 15 uur 05. Deceuninck-Quick Step versnelt. Gaan we toch eens rammelen? De blauwe trein van Sam Bennett rukt op naar voren en duwt het gaspedaal wat forser in. Het scheurt een beetje, maar de vlaggen staan volgens ons niet strak genoeg om de boel echt te breken. . Deceuninck-Quick Step versnelt Gaan we toch eens rammelen? De blauwe trein van Sam Bennett rukt op naar voren en duwt het gaspedaal wat forser in.

Het scheurt een beetje, maar de vlaggen staan volgens ons niet strak genoeg om de boel echt te breken.

14:59 14 uur 59. De sprintersploegen worden opgejaagd en weggedrumd door de mannen voor het klassement. Zij willen zich absoluut niet laten verrassen en zijn bijzonder waakzaam. Er zit veel druk op de ketel en dat is waarom Küng en Schär steeds meer tijd verliezen: 33 seconden. . De sprintersploegen worden opgejaagd en weggedrumd door de mannen voor het klassement. Zij willen zich absoluut niet laten verrassen en zijn bijzonder waakzaam. Er zit veel druk op de ketel en dat is waarom Küng en Schär steeds meer tijd verliezen: 33 seconden.

14:58 14 uur 58. Er is voorlopig nog altijd te weinig wind. Renaat Schotte op de motor. Er is voorlopig nog altijd te weinig wind. Renaat Schotte op de motor

14:56 14 uur 56. De snelheidsmeter zakt niet onder de 50 km/u. "De Zwitsers zijn aan een zinloze missie bezig", schatten onze tv-commentatoren in. . De snelheidsmeter zakt niet onder de 50 km/u. "De Zwitsers zijn aan een zinloze missie bezig", schatten onze tv-commentatoren in.

14:56 2 Zwitsers trekken in de aanval. 14 uur 56. 2 Zwitsers trekken in de aanval

14:50 14 uur 50. Terwijl we onze livestream een zetje hebben gegeven, zien we hoe het verschil al onder de minuut is gezakt. De sprintersploegen mogen het duo in se ook niet te snel grijpen. Ze gaan iets te voortvarend te werk. . Terwijl we onze livestream een zetje hebben gegeven, zien we hoe het verschil al onder de minuut is gezakt. De sprintersploegen mogen het duo in se ook niet te snel grijpen. Ze gaan iets te voortvarend te werk.

14:45 Gemiddelde snelheid. Het gaat snel. De twee bromfietsen voorin klokken na een uurtje af op 49,3 kilometer. . 14 uur 45. Gemiddelde snelheid Het gaat snel. De twee bromfietsen voorin klokken na een uurtje af op 49,3 kilometer.

14:43 14 uur 43. "Mensen staan rijen dik". Onze man op de motor krijgt "een vakantiegevoel" tijdens dit traject. Hij ziet hoe er veel kijklustigen zijn, die weliswaar afstand bewaren en meestal een mondkapje dragen. . "Mensen staan rijen dik" Onze man op de motor krijgt "een vakantiegevoel" tijdens dit traject. Hij ziet hoe er veel kijklustigen zijn, die weliswaar afstand bewaren en meestal een mondkapje dragen.

14:42 14 uur 42. Het Zwitserse duo maakt er geen gezondheidswandeling van. Dat is ook nodig, want het peloton geeft hen heel weinig ruimte. . Renaat Schotte op de motor. Het Zwitserse duo maakt er geen gezondheidswandeling van. Dat is ook nodig, want het peloton geeft hen heel weinig ruimte. Renaat Schotte op de motor

14:35 14 uur 35. Zwitserland heeft 4 afgevaardigden in deze Tour, maar ze kleuren wel ons scherm. Zondag greep Marc Hirschi net naast de ritzege, Sebastian Reichenbach was een van de tegenaanvallers. En vandaag bundelen Stefan Küng en Michael Schär dus hun krachten. Schär won met BMC twee keer de ploegentijdrit in de Tour, in 2015 en 2018. De erelijst in de Tour van Küng is nog blanco. . Zwitserland heeft 4 afgevaardigden in deze Tour, maar ze kleuren wel ons scherm.

Zondag greep Marc Hirschi net naast de ritzege, Sebastian Reichenbach was een van de tegenaanvallers. En vandaag bundelen Stefan Küng en Michael Schär dus hun krachten.

Schär won met BMC twee keer de ploegentijdrit in de Tour, in 2015 en 2018. De erelijst in de Tour van Küng is nog blanco.

14:27 14 uur 27. Sam Bennett zal toch extra druk voelen, Caleb Ewan heeft al een ritje gewonnen. Maar zij weten dat er voorlopig één king van de sprints is: Wout van Aert. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Sam Bennett zal toch extra druk voelen, Caleb Ewan heeft al een ritje gewonnen. Maar zij weten dat er voorlopig één king van de sprints is: Wout van Aert. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

14:26 Tijdsverschil. Onze twee Zwitserse vrienden krijgen wel erg weinig speelruimte: 1'46". De Belgische ploegen onderschatten hen hoegenaamd niet. . 14 uur 26. Tijdsverschil Onze twee Zwitserse vrienden krijgen wel erg weinig speelruimte: 1'46". De Belgische ploegen onderschatten hen hoegenaamd niet.

14:22 14 uur 22. Voor enkele slachtoffers van de eerste dag in Nice zal de rustdag deugd gedaan hebben. Wout Poels en Pavel Sivakov hebben hun eerste finish bereikt. De klimmers van Bahrein-McLaren en Ineos zetten door, maar kan hun lichaam voldoende herstellen om nog een rol(letje) te spelen voor hun kopmannen? . Voor enkele slachtoffers van de eerste dag in Nice zal de rustdag deugd gedaan hebben. Wout Poels en Pavel Sivakov hebben hun eerste finish bereikt.

De klimmers van Bahrein-McLaren en Ineos zetten door, maar kan hun lichaam voldoende herstellen om nog een rol(letje) te spelen voor hun kopmannen?

14:14 14 uur 14. Cees Bol: "Ik had voor mijn doen wel goeie benen in de bergen". Cees Bol: "Ik had voor mijn doen wel goeie benen in de bergen"

14:13 14 uur 13. Eén, livestream en Radio 1. Rond 14.45u laten we Michel Wuyts en José De Cauwer na een dagje afwezigheid weer op u los. En Radio 1 is uiteraard ook vandaag een rots in de branding. . Eén, livestream en Radio 1 Rond 14.45u laten we Michel Wuyts en José De Cauwer na een dagje afwezigheid weer op u los. En Radio 1 is uiteraard ook vandaag een rots in de branding.

14:10 14 uur 10. Ook Thomas De Gendt heeft een opdracht meegekregen. Twee Belgen jagen dus op twee Zwitsers. . Ook Thomas De Gendt heeft een opdracht meegekregen. Twee Belgen jagen dus op twee Zwitsers.

14:04 14 uur 04. In het peloton zien we een vertrouwd beeld: Tim Declercq trekt zijn motor in gang. Het is nog een beetje gezapig, maar het peloton is zeker niet aan het slenteren. . In het peloton zien we een vertrouwd beeld: Tim Declercq trekt zijn motor in gang. Het is nog een beetje gezapig, maar het peloton is zeker niet aan het slenteren.

13:59 13 uur 59. Tour Waaiers in de Tour? Laat u omverblazen door deze feestjes uit het recente verleden

13:57 13 uur 57. Gele helmen bij Movistar. Primoz Roglic rijdt vandaag voor het eerst in het geel rond. Vorig jaar droeg hij ook in de Giro en de Vuelta de leiderstrui. De Ronde van Spanje schreef hij in 2019 op zijn naam. Bij een ander klassement is er ook een nieuwe nummer 1: Movistar heeft de touwtjes in handen in het ploegenklassement en draagt de (verplichte) gele helmen. . Gele helmen bij Movistar Primoz Roglic rijdt vandaag voor het eerst in het geel rond. Vorig jaar droeg hij ook in de Giro en de Vuelta de leiderstrui. De Ronde van Spanje schreef hij in 2019 op zijn naam.

Bij een ander klassement is er ook een nieuwe nummer 1: Movistar heeft de touwtjes in handen in het ploegenklassement en draagt de (verplichte) gele helmen.

13:53 13 uur 53. We flirten vandaag meermaals met Marennes, waar Tom Steels mindere herinneringen aan bewaart. In 1997 werd Steels uit de Tour de France gezet nadat hij een bidon naar Frédéric Moncassin had gegooid in de sprint. Steels is nu ploegleider bij Deceuninck-Quick Step en kent de reputatie van onze twee Zwitserse soldaten. Zij krijgen voorlopig slechts 1'06". . We flirten vandaag meermaals met Marennes, waar Tom Steels mindere herinneringen aan bewaart. In 1997 werd Steels uit de Tour de France gezet nadat hij een bidon naar Frédéric Moncassin had gegooid in de sprint.

Steels is nu ploegleider bij Deceuninck-Quick Step en kent de reputatie van onze twee Zwitserse soldaten. Zij krijgen voorlopig slechts 1'06".

13:50 13 uur 50. Dit zijn twee hardrijders: Küng is de kersverse Europese tijdritkampioen, Schär is een tempobeul pur sang. Zij kunnen wel een tijdje voorop blijven. . Renaat Schotte op de motor. Dit zijn twee hardrijders: Küng is de kersverse Europese tijdritkampioen, Schär is een tempobeul pur sang. Zij kunnen wel een tijdje voorop blijven. Renaat Schotte op de motor

13:49 13 uur 49. Michael Schär, de boezemvriend van Greg Van Avermaet, is niet aan zijn proefstuk toe. Ook in de openingsrit koos hij al voor een offensief. Stefan Küng hoeft in principe niet meer naar zijn Franse kopman te kijken en kan dus vrijuit koersen. Of vandaag de meest geschikte dag is om aan te vallen, is nog maar de vraag. . Michael Schär, de boezemvriend van Greg Van Avermaet, is niet aan zijn proefstuk toe. Ook in de openingsrit koos hij al voor een offensief.

Stefan Küng hoeft in principe niet meer naar zijn Franse kopman te kijken en kan dus vrijuit koersen. Of vandaag de meest geschikte dag is om aan te vallen, is nog maar de vraag.

13:46 40". De ploeg van de leider palmt de eerste rij in, samen met Thomas De Gendt. Onze twee leiders krijgen al bijna een minuut in de schoot geworpen. . 13 uur 46. 40" De ploeg van de leider palmt de eerste rij in, samen met Thomas De Gendt. Onze twee leiders krijgen al bijna een minuut in de schoot geworpen.

13:45 13 uur 45. Vangramberen: "Klassementsmannen zijn doodsbang voor waaiers". Vangramberen: "Klassementsmannen zijn doodsbang voor waaiers"

13:44 13 uur 44. Zwitsers duo. Die kennen elkaar! Stefan Küng (Groupama-FDJ) en Michael Schär (CCC) slaan de handen in elkaar. Krijgen de twee Zwitsers nog versterking? . Zwitsers duo Die kennen elkaar! Stefan Küng (Groupama-FDJ) en Michael Schär (CCC) slaan de handen in elkaar. Krijgen de twee Zwitsers nog versterking?

13:43 13 uur 43. Départ réel. De doublure van Christian Prudhomme zet het licht op groen voor het peloton. Hoe zit het met de belangstelling voor een vlucht? . Départ réel De doublure van Christian Prudhomme zet het licht op groen voor het peloton. Hoe zit het met de belangstelling voor een vlucht?

13:41 13 uur 41. Tourrenners negatief, Tourbaas Prudhomme positief: "Spannender dan de spannendste bergrit". Tourrenners negatief, Tourbaas Prudhomme positief: "Spannender dan de spannendste bergrit"

13:40 13 uur 40. Je voelde bij de start de nervositeit. Ook bij ASO, wat natuurlijk later verklaard werd door de positieve test van Christian Prudhomme. Renaat Schotte op de motor. Je voelde bij de start de nervositeit. Ook bij ASO, wat natuurlijk later verklaard werd door de positieve test van Christian Prudhomme. Renaat Schotte op de motor

13:35 13 uur 35. Thibaut Pinot groet de cameraman met een glimlach. De Fransman moet in het vervolg van deze Tour mikken op ritwinst. Misschien heeft de rustdag van gisteren hem wat verse moed gegeven. . Thibaut Pinot groet de cameraman met een glimlach. De Fransman moet in het vervolg van deze Tour mikken op ritwinst. Misschien heeft de rustdag van gisteren hem wat verse moed gegeven.

13:34 13 uur 34. Wout van Aert: "We praten allemaal liever over de koers dan over corona". Wout van Aert: "We praten allemaal liever over de koers dan over corona"

13:32 Geen Pozzovivo meer. Het nieuws werd zondagavond al aangekondigd, maar Domenico Pozzovivo zit dus niet meer in het peloton. De kleine Italiaan kwam tijdens de eerste rit ten val en is onvoldoende hersteld. NTT verloor zondag ook al sprinter Giacomo Nizzolo. . 13 uur 32. Geen Pozzovivo meer Het nieuws werd zondagavond al aangekondigd, maar Domenico Pozzovivo zit dus niet meer in het peloton. De kleine Italiaan kwam tijdens de eerste rit ten val en is onvoldoende hersteld. NTT verloor zondag ook al sprinter Giacomo Nizzolo.

13:28 13 uur 28. Départ fictif. We klikken onze pedalen vast voor deze 10e etappe. Het zonnetje is op de afspraak, de wind nog niet meteen. Na de nerveuze ochtend kunnen we onze blik nu gewoon op de koers richten. . Départ fictif We klikken onze pedalen vast voor deze 10e etappe. Het zonnetje is op de afspraak, de wind nog niet meteen. Na de nerveuze ochtend kunnen we onze blik nu gewoon op de koers richten.

13:27 Daar is de "verse" gele man. 13 uur 27. Daar is de "verse" gele man

13:26 13 uur 26. De wind komt in de late namiddag fel opzitten. Dat kan interessant zijn. Maar een grote zekerheid over waaiers is er dus niet. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). De wind komt in de late namiddag fel opzitten. Dat kan interessant zijn. Maar een grote zekerheid over waaiers is er dus niet. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:17 13 uur 17. De bubbel lijkt wel te werken. Ik ben geen viroloog, maar het is opmerkelijk dat na 9 dagen fietsen geen enkele renner positief test. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). De bubbel lijkt wel te werken. Ik ben geen viroloog, maar het is opmerkelijk dat na 9 dagen fietsen geen enkele renner positief test. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:13 13 uur 13. Bij de 4 ploegen waar een staflid positief heeft getest (Ineos, Mitchelton, Cofidis en AG2R) zal er toch ongerustheid zijn. Christian Prudhomme heeft net nog eens bevestigd dat een tweede geval binnen een week tijd onverbiddelijk is: het betrokken team moet dan naar huis. "Er komt een hele grote verantwoordelijkheid bij die ploegdokters te liggen", zegt onze radiocommentator. . Bij de 4 ploegen waar een staflid positief heeft getest (Ineos, Mitchelton, Cofidis en AG2R) zal er toch ongerustheid zijn.

Christian Prudhomme heeft net nog eens bevestigd dat een tweede geval binnen een week tijd onverbiddelijk is: het betrokken team moet dan naar huis.

"Er komt een hele grote verantwoordelijkheid bij die ploegdokters te liggen", zegt onze radiocommentator.

13:12 13 uur 12. De grote baas van de Tour moet zijn assistent het werk laten doen. "Ik wist op voorhand dat ik in contact zou komen met partners, journalisten en andere mensen. Daarom heb ik mezelf van bij het begin buiten de koersbubbel gezet", reageert Christian Prudhomme, die nu moet "telewerken". . De grote baas van de Tour moet zijn assistent het werk laten doen. "Ik wist op voorhand dat ik in contact zou komen met partners, journalisten en andere mensen. Daarom heb ik mezelf van bij het begin buiten de koersbubbel gezet", reageert Christian Prudhomme, die nu moet "telewerken".

13:06 13 uur 06. Tim Declercq: "Hadden meteen het vermoeden dat het om een vals positief geval ging". Tim Declercq: "Hadden meteen het vermoeden dat het om een vals positief geval ging"

13:00 13 uur . Titelverdediger Egan Bernal zal zich toch zorgen maken. Bij Ineos is er één besmet geval. Als er in een week tijd nog een besmetting volgt, dan moet Ineos uit de Tour. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Titelverdediger Egan Bernal zal zich toch zorgen maken. Bij Ineos is er één besmet geval. Als er in een week tijd nog een besmetting volgt, dan moet Ineos uit de Tour. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

12:50 12 uur 50. Tour De troeven van Sporza voor de mogelijke waaierrit: Van Aert als joker

12:40 12 uur 40. Overzicht: wat weten we nu zeker? Na de verwarring en onduidelijkheid van de voorbije uren kunnen we u meegeven dat alle 165 renners (Domenico Pozzovivo zou sowieso niet meer starten) negatief hebben getest en dus kunnen starten vandaag. Over besmette stafleden is nog geen officieel bericht, maar bij 4 teams zou het alarm wel zijn afgegaan. Dat geldt ook voor directeur Christian Prudhomme, die een week in isolatie zal moeten na een positief staal. . Overzicht: wat weten we nu zeker? Na de verwarring en onduidelijkheid van de voorbije uren kunnen we u meegeven dat alle 165 renners (Domenico Pozzovivo zou sowieso niet meer starten) negatief hebben getest en dus kunnen starten vandaag.



Over besmette stafleden is nog geen officieel bericht, maar bij 4 teams zou het alarm wel zijn afgegaan. Dat geldt ook voor directeur Christian Prudhomme, die een week in isolatie zal moeten na een positief staal.

12:37 12 uur 37. Tour Tourbaas Christian Prudhomme test positief op corona en gaat in isolatie

12:35 12 uur 35. Tourbaas uit de race? Ironie reist ook mee in de Tour: grote baas Christian Prudhomme heeft een positieve test afgeleverd. Hij zal de Tour moeten verlaten. . Tourbaas uit de race? Ironie reist ook mee in de Tour: grote baas Christian Prudhomme heeft een positieve test afgeleverd. Hij zal de Tour moeten verlaten.

12:18 12 uur 18. Nog ruim een uur tot de officieuze start. Het blijft toch een beetje vreemd dat de belangrijkste actoren - ASO en UCI - nog altijd geen officiële mededeling hebben verspreid. Het lange wachten heeft al voor speculaties gezorgd en de laatste vraagtekens zijn op deze manier nog altijd niet uitgewist. . Nog ruim een uur tot de officieuze start. Het blijft toch een beetje vreemd dat de belangrijkste actoren - ASO en UCI - nog altijd geen officiële mededeling hebben verspreid. Het lange wachten heeft al voor speculaties gezorgd en de laatste vraagtekens zijn op deze manier nog altijd niet uitgewist.

12:03 12 uur 03. Tour Alle renners in de Tour mogen starten, 4 stafleden naar huis gestuurd

11:47 11 uur 47. ASO hanteert een strakke planning voor de "voorstelling" van de ploegen. Lotto-Soudal bijt de spits af om 12.20u, maar is nog niet in de buurt van het startpodium gesignaleerd. . ASO hanteert een strakke planning voor de "voorstelling" van de ploegen. Lotto-Soudal bijt de spits af om 12.20u, maar is nog niet in de buurt van het startpodium gesignaleerd.

11:31 11 uur 31. Het laboratorium heeft een fout gemaakt met het staal van de betrokken persoon. De tweede test was negatief. We kunnen gewoon koersen. . Deceuninck-Quick Step. Het laboratorium heeft een fout gemaakt met het staal van de betrokken persoon. De tweede test was negatief. We kunnen gewoon koersen. Deceuninck-Quick Step

11:12 11 uur 12. Nieuws rond 11.45u? Er werd aangenomen dat UCI en ASO rond 9u zouden communiceren, maar dat tijdstip is dus allesbehalve gehaald. Volgens sommige bronnen moeten we nu mikken op 11.45u. Intussen melden de bussen van UAE en Movistar zich aan de startplaats. . Nieuws rond 11.45u? Er werd aangenomen dat UCI en ASO rond 9u zouden communiceren, maar dat tijdstip is dus allesbehalve gehaald. Volgens sommige bronnen moeten we nu mikken op 11.45u. Intussen melden de bussen van UAE en Movistar zich aan de startplaats.

10:48 10 uur 48. Bij sommige ploegen blijft het voorlopig (muis)stil. Onder meer Deceuninck-Quick Step heeft nog niets van zich laten horen. Volgens Het Laatste Nieuws zou een personeelslid hertest moeten worden. . Bij sommige ploegen blijft het voorlopig (muis)stil. Onder meer Deceuninck-Quick Step heeft nog niets van zich laten horen. Volgens Het Laatste Nieuws zou een personeelslid hertest moeten worden.

10:22 10 uur 22. Het is nog altijd gissen, maar verschillende ploegen laten op Twitter toch uitschijnen dat ze klaar zijn om hun tanden te zetten in deze rit. Onder meer Astana en Ineos blikken vooruit. Voor hen lijkt het licht dus op groen te staan. . Het is nog altijd gissen, maar verschillende ploegen laten op Twitter toch uitschijnen dat ze klaar zijn om hun tanden te zetten in deze rit. Onder meer Astana en Ineos blikken vooruit. Voor hen lijkt het licht dus op groen te staan.

09:41 Meteen bingo? Of wachten tot in de finale? Wat leert het weerbericht ons eigenlijk? Voorlopig laten de voorspellingen nog wat ruimte voor twijfels. In het openingsuur en in de finale zou de wind vanuit de flank blazen en dat zijn natuurlijk gunstige ingrediënten om alles op de kant te zetten. Maar zijn alle omstandigheden gunstig genoeg? De renners zullen er zelf mee over beslissen. . 09 uur 41. Meteen bingo? Of wachten tot in de finale? Wat leert het weerbericht ons eigenlijk? Voorlopig laten de voorspellingen nog wat ruimte voor twijfels.

In het openingsuur en in de finale zou de wind vanuit de flank blazen en dat zijn natuurlijk gunstige ingrediënten om alles op de kant te zetten. Maar zijn alle omstandigheden gunstig genoeg? De renners zullen er zelf mee over beslissen.

09:32 09 uur 32. Ik denk wel dat we een waaieretappe krijgen. De wind die iedereen nodig acht om brokken te maken wordt misschien niet voorspeld, maar we zijn hier aan de kust. Je kan het wat vergelijken met de Moeren in België. Daar hoeft eigenlijk ook geen wind te staan om brokken te maken. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Ik denk wel dat we een waaieretappe krijgen. De wind die iedereen nodig acht om brokken te maken wordt misschien niet voorspeld, maar we zijn hier aan de kust. Je kan het wat vergelijken met de Moeren in België. Daar hoeft eigenlijk ook geen wind te staan om brokken te maken. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

09:12 09 uur 12. De bruggen van Oléron en Ré . Voor het eerst in de Tour-geschiedenis worden 2 eilandjes in dezelfde rit aangedaan, meer nog, de rit verbindt de 2. Oléron en Ré zijn met het continent verbonden door een brug. Het zijn natuurlijke schoonheden in het departement Charente Maritime. De bijnaam van de rit is dan ook toepasselijk "L'échappée maritime" (de maritieme ontsnapping). Dat belooft alvast mooie plaatjes aan de zee. Als de wind toch geen bressen slaat, lijkt een massaspurt deze eerste dag in het geel van Roglic te beslechten. . De bruggen van Oléron en Ré Voor het eerst in de Tour-geschiedenis worden 2 eilandjes in dezelfde rit aangedaan, meer nog, de rit verbindt de 2. Oléron en Ré zijn met het continent verbonden door een brug. Het zijn natuurlijke schoonheden in het departement Charente Maritime. De bijnaam van de rit is dan ook toepasselijk "L'échappée maritime" (de maritieme ontsnapping). Dat belooft alvast mooie plaatjes aan de zee. Als de wind toch geen bressen slaat, lijkt een massaspurt deze eerste dag in het geel van Roglic te beslechten.

