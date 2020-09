LIVE Tour: Zwitserse kopgroep, blaast de wind gunstig genoeg voor waaiers?

14:14 14 uur 14. Cees Bol: "Ik had voor mijn doen wel goeie benen in de bergen". Cees Bol: "Ik had voor mijn doen wel goeie benen in de bergen"

14:13 14 uur 13. Eén, livestream en Radio 1. Rond 14.40u laten we Michel Wuyts en José De Cauwer na een dagje afwezigheid weer op u los. En Radio 1 is uiteraard ook vandaag een rots in de branding. . Eén, livestream en Radio 1 Rond 14.40u laten we Michel Wuyts en José De Cauwer na een dagje afwezigheid weer op u los. En Radio 1 is uiteraard ook vandaag een rots in de branding.

14:10 14 uur 10. Ook Thomas De Gendt heeft een opdracht meegekregen. Twee Belgen jagen dus op twee Zwitsers. . Ook Thomas De Gendt heeft een opdracht meegekregen. Twee Belgen jagen dus op twee Zwitsers.

14:04 14 uur 04. In het peloton zien we een vertrouwd beeld: Tim Declercq trekt zijn motor in gang. Het is nog een beetje gezapig, maar het peloton is zeker niet aan het slenteren. . In het peloton zien we een vertrouwd beeld: Tim Declercq trekt zijn motor in gang. Het is nog een beetje gezapig, maar het peloton is zeker niet aan het slenteren.

13:59 13 uur 59. Tour Waaiers in de Tour? Laat u omverblazen door deze feestjes uit het recente verleden

13:57 13 uur 57. Gele helmen bij Movistar. Primoz Roglic rijdt vandaag voor het eerst in het geel rond. Vorig jaar droeg hij ook in de Giro en de Vuelta de leiderstrui. De Ronde van Spanje schreef hij in 2019 op zijn naam. Bij een ander klassement is er ook een nieuwe nummer 1: Movistar heeft de touwtjes in handen in het ploegenklassement en draagt de (verplichte) gele helmen. . Gele helmen bij Movistar Primoz Roglic rijdt vandaag voor het eerst in het geel rond. Vorig jaar droeg hij ook in de Giro en de Vuelta de leiderstrui. De Ronde van Spanje schreef hij in 2019 op zijn naam.

Bij een ander klassement is er ook een nieuwe nummer 1: Movistar heeft de touwtjes in handen in het ploegenklassement en draagt de (verplichte) gele helmen.

13:53 13 uur 53. We flirten vandaag meermaals met Marennes, waar Tom Steels mindere herinneringen aan bewaart. In 1997 werd Steels uit de Tour de France gezet nadat hij een bidon naar Frédéric Moncassin had gegooid in de sprint. Steels is nu ploegleider bij Deceuninck-Quick Step en kent de reputatie van onze twee Zwitserse soldaten. Zij krijgen voorlopig slechts 1'06". . We flirten vandaag meermaals met Marennes, waar Tom Steels mindere herinneringen aan bewaart. In 1997 werd Steels uit de Tour de France gezet nadat hij een bidon naar Frédéric Moncassin had gegooid in de sprint.

Steels is nu ploegleider bij Deceuninck-Quick Step en kent de reputatie van onze twee Zwitserse soldaten. Zij krijgen voorlopig slechts 1'06".

13:50 13 uur 50. Dit zijn twee hardrijders: Küng is de kersverse Europese tijdritkampioen, Schär is een tempobeul pur sang. Zij kunnen wel een tijdje voorop blijven. . Renaat Schotte op de motor. Dit zijn twee hardrijders: Küng is de kersverse Europese tijdritkampioen, Schär is een tempobeul pur sang. Zij kunnen wel een tijdje voorop blijven. Renaat Schotte op de motor

13:49 13 uur 49. Michael Schär, de boezemvriend van Greg Van Avermaet, is niet aan zijn proefstuk toe. Ook in de openingsrit koos hij al voor een offensief. Stefan Küng hoeft in principe niet meer naar zijn Franse kopman te kijken en kan dus vrijuit koersen. Of vandaag de meest geschikte dag is om aan te vallen, is nog maar de vraag. . Michael Schär, de boezemvriend van Greg Van Avermaet, is niet aan zijn proefstuk toe. Ook in de openingsrit koos hij al voor een offensief.

Stefan Küng hoeft in principe niet meer naar zijn Franse kopman te kijken en kan dus vrijuit koersen. Of vandaag de meest geschikte dag is om aan te vallen, is nog maar de vraag.

13:46 40". De ploeg van de leider palmt de eerste rij in, samen met Thomas De Gendt. Onze twee leiders krijgen al bijna een minuut in de schoot geworpen. . 13 uur 46. 40" De ploeg van de leider palmt de eerste rij in, samen met Thomas De Gendt. Onze twee leiders krijgen al bijna een minuut in de schoot geworpen.

13:45 13 uur 45. Vangramberen: "Klassementsmannen zijn doodsbang voor waaiers". Vangramberen: "Klassementsmannen zijn doodsbang voor waaiers"

13:44 13 uur 44. Zwitsers duo. Die kennen elkaar! Stefan Küng (Groupama-FDJ) en Michael Schär (CCC) slaan de handen in elkaar. Krijgen de twee Zwitsers nog versterking? . Zwitsers duo Die kennen elkaar! Stefan Küng (Groupama-FDJ) en Michael Schär (CCC) slaan de handen in elkaar. Krijgen de twee Zwitsers nog versterking?

13:43 13 uur 43. Départ réel. De doublure van Christian Prudhomme zet het licht op groen voor het peloton. Hoe zit het met de belangstelling voor een vlucht? . Départ réel De doublure van Christian Prudhomme zet het licht op groen voor het peloton. Hoe zit het met de belangstelling voor een vlucht?

13:41 13 uur 41. Tourrenners negatief, Tourbaas Prudhomme positief: "Spannender dan de spannendste bergrit". Tourrenners negatief, Tourbaas Prudhomme positief: "Spannender dan de spannendste bergrit"

13:40 13 uur 40. Je voelde bij de start de nervositeit. Ook bij ASO, wat natuurlijk later verklaard werd door de positieve test van Christian Prudhomme. Renaat Schotte op de motor. Je voelde bij de start de nervositeit. Ook bij ASO, wat natuurlijk later verklaard werd door de positieve test van Christian Prudhomme. Renaat Schotte op de motor

13:35 13 uur 35. Thibaut Pinot groet de cameraman met een glimlach. De Fransman moet in het vervolg van deze Tour mikken op ritwinst. Misschien heeft de rustdag van gisteren hem wat verse moed gegeven. . Thibaut Pinot groet de cameraman met een glimlach. De Fransman moet in het vervolg van deze Tour mikken op ritwinst. Misschien heeft de rustdag van gisteren hem wat verse moed gegeven.

13:34 13 uur 34. Wout van Aert: "We praten allemaal liever over de koers dan over corona". Wout van Aert: "We praten allemaal liever over de koers dan over corona"

13:32 Geen Pozzovivo meer. Het nieuws werd zondagavond al aangekondigd, maar Domenico Pozzovivo zit dus niet meer in het peloton. De kleine Italiaan kwam tijdens de eerste rit ten val en is onvoldoende hersteld. NTT verloor zondag ook al sprinter Giacomo Nizzolo. . 13 uur 32. Geen Pozzovivo meer Het nieuws werd zondagavond al aangekondigd, maar Domenico Pozzovivo zit dus niet meer in het peloton. De kleine Italiaan kwam tijdens de eerste rit ten val en is onvoldoende hersteld. NTT verloor zondag ook al sprinter Giacomo Nizzolo.

13:28 13 uur 28. Départ fictif. We klikken onze pedalen vast voor deze 10e etappe. Het zonnetje is op de afspraak, de wind nog niet meteen. Na de nerveuze ochtend kunnen we onze blik nu gewoon op de koers richten. . Départ fictif We klikken onze pedalen vast voor deze 10e etappe. Het zonnetje is op de afspraak, de wind nog niet meteen. Na de nerveuze ochtend kunnen we onze blik nu gewoon op de koers richten.

13:27 Daar is de "verse" gele man. 13 uur 27. Daar is de "verse" gele man

13:26 13 uur 26. De wind komt in de late namiddag fel opzitten. Dat kan interessant zijn. Maar een grote zekerheid over waaiers is er dus niet. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). De wind komt in de late namiddag fel opzitten. Dat kan interessant zijn. Maar een grote zekerheid over waaiers is er dus niet. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:17 13 uur 17. De bubbel lijkt wel te werken. Ik ben geen viroloog, maar het is opmerkelijk dat na 9 dagen fietsen geen enkele renner positief test. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). De bubbel lijkt wel te werken. Ik ben geen viroloog, maar het is opmerkelijk dat na 9 dagen fietsen geen enkele renner positief test. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:17 13 uur 17.

13:13 13 uur 13. Bij de 4 ploegen waar een staflid positief heeft getest (Ineos, Mitchelton, Cofidis en AG2R) zal er toch ongerustheid zijn. Christian Prudhomme heeft net nog eens bevestigd dat een tweede geval binnen een week tijd onverbiddelijk is: het betrokken team moet dan naar huis. "Er komt een hele grote verantwoordelijkheid bij die ploegdokters te liggen", zegt onze radiocommentator. . Bij de 4 ploegen waar een staflid positief heeft getest (Ineos, Mitchelton, Cofidis en AG2R) zal er toch ongerustheid zijn.

Christian Prudhomme heeft net nog eens bevestigd dat een tweede geval binnen een week tijd onverbiddelijk is: het betrokken team moet dan naar huis.

"Er komt een hele grote verantwoordelijkheid bij die ploegdokters te liggen", zegt onze radiocommentator.

13:12 13 uur 12. De grote baas van de Tour moet zijn assistent het werk laten doen. "Ik wist op voorhand dat ik in contact zou komen met partners, journalisten en andere mensen. Daarom heb ik mezelf van bij het begin buiten de koersbubbel gezet", reageert Christian Prudhomme, die nu moet "telewerken". . De grote baas van de Tour moet zijn assistent het werk laten doen. "Ik wist op voorhand dat ik in contact zou komen met partners, journalisten en andere mensen. Daarom heb ik mezelf van bij het begin buiten de koersbubbel gezet", reageert Christian Prudhomme, die nu moet "telewerken".

13:06 13 uur 06. Tim Declercq: "Hadden meteen het vermoeden dat het om een vals positief geval ging". Tim Declercq: "Hadden meteen het vermoeden dat het om een vals positief geval ging"

13:00 13 uur . Titelverdediger Egan Bernal zal zich toch zorgen maken. Bij Ineos is er één besmet geval. Als er in een week tijd nog een besmetting volgt, dan moet Ineos uit de Tour. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Titelverdediger Egan Bernal zal zich toch zorgen maken. Bij Ineos is er één besmet geval. Als er in een week tijd nog een besmetting volgt, dan moet Ineos uit de Tour. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:00 13 uur .

12:50 12 uur 50. Tour De troeven van Sporza voor de mogelijke waaierrit: Van Aert als joker

12:40 12 uur 40. Overzicht: wat weten we nu zeker? Na de verwarring en onduidelijkheid van de voorbije uren kunnen we u meegeven dat alle 165 renners (Domenico Pozzovivo zou sowieso niet meer starten) negatief hebben getest en dus kunnen starten vandaag. Over besmette stafleden is nog geen officieel bericht, maar bij 4 teams zou het alarm wel zijn afgegaan. Dat geldt ook voor directeur Christian Prudhomme, die een week in isolatie zal moeten na een positief staal. . Overzicht: wat weten we nu zeker? Na de verwarring en onduidelijkheid van de voorbije uren kunnen we u meegeven dat alle 165 renners (Domenico Pozzovivo zou sowieso niet meer starten) negatief hebben getest en dus kunnen starten vandaag.



Over besmette stafleden is nog geen officieel bericht, maar bij 4 teams zou het alarm wel zijn afgegaan. Dat geldt ook voor directeur Christian Prudhomme, die een week in isolatie zal moeten na een positief staal.

12:37 12 uur 37. Tour Tourbaas Christian Prudhomme test positief op corona

12:35 12 uur 35. Tourbaas uit de race? Ironie reist ook mee in de Tour: grote baas Christian Prudhomme heeft een positieve test afgeleverd. Hij zal de Tour moeten verlaten. . Tourbaas uit de race? Ironie reist ook mee in de Tour: grote baas Christian Prudhomme heeft een positieve test afgeleverd. Hij zal de Tour moeten verlaten.

12:18 12 uur 18. Nog ruim een uur tot de officieuze start. Het blijft toch een beetje vreemd dat de belangrijkste actoren - ASO en UCI - nog altijd geen officiële mededeling hebben verspreid. Het lange wachten heeft al voor speculaties gezorgd en de laatste vraagtekens zijn op deze manier nog altijd niet uitgewist. . Nog ruim een uur tot de officieuze start. Het blijft toch een beetje vreemd dat de belangrijkste actoren - ASO en UCI - nog altijd geen officiële mededeling hebben verspreid. Het lange wachten heeft al voor speculaties gezorgd en de laatste vraagtekens zijn op deze manier nog altijd niet uitgewist.

12:03 12 uur 03. Tour Alle renners in de Tour mogen starten, 4 stafleden naar huis gestuurd

11:47 11 uur 47. ASO hanteert een strakke planning voor de "voorstelling" van de ploegen. Lotto-Soudal bijt de spits af om 12.20u, maar is nog niet in de buurt van het startpodium gesignaleerd. . ASO hanteert een strakke planning voor de "voorstelling" van de ploegen. Lotto-Soudal bijt de spits af om 12.20u, maar is nog niet in de buurt van het startpodium gesignaleerd.

11:31 11 uur 31. Het laboratorium heeft een fout gemaakt met het staal van de betrokken persoon. De tweede test was negatief. We kunnen gewoon koersen. . Deceuninck-Quick Step. Het laboratorium heeft een fout gemaakt met het staal van de betrokken persoon. De tweede test was negatief. We kunnen gewoon koersen. Deceuninck-Quick Step

11:12 11 uur 12. Nieuws rond 11.45u? Er werd aangenomen dat UCI en ASO rond 9u zouden communiceren, maar dat tijdstip is dus allesbehalve gehaald. Volgens sommige bronnen moeten we nu mikken op 11.45u. Intussen melden de bussen van UAE en Movistar zich aan de startplaats. . Nieuws rond 11.45u? Er werd aangenomen dat UCI en ASO rond 9u zouden communiceren, maar dat tijdstip is dus allesbehalve gehaald. Volgens sommige bronnen moeten we nu mikken op 11.45u. Intussen melden de bussen van UAE en Movistar zich aan de startplaats.

10:48 10 uur 48. Bij sommige ploegen blijft het voorlopig (muis)stil. Onder meer Deceuninck-Quick Step heeft nog niets van zich laten horen. Volgens Het Laatste Nieuws zou een personeelslid hertest moeten worden. . Bij sommige ploegen blijft het voorlopig (muis)stil. Onder meer Deceuninck-Quick Step heeft nog niets van zich laten horen. Volgens Het Laatste Nieuws zou een personeelslid hertest moeten worden.

10:22 10 uur 22. Het is nog altijd gissen, maar verschillende ploegen laten op Twitter toch uitschijnen dat ze klaar zijn om hun tanden te zetten in deze rit. Onder meer Astana en Ineos blikken vooruit. Voor hen lijkt het licht dus op groen te staan. . Het is nog altijd gissen, maar verschillende ploegen laten op Twitter toch uitschijnen dat ze klaar zijn om hun tanden te zetten in deze rit. Onder meer Astana en Ineos blikken vooruit. Voor hen lijkt het licht dus op groen te staan.

09:41 Meteen bingo? Of wachten tot in de finale? Wat leert het weerbericht ons eigenlijk? Voorlopig laten de voorspellingen nog wat ruimte voor twijfels. In het openingsuur en in de finale zou de wind vanuit de flank blazen en dat zijn natuurlijk gunstige ingrediënten om alles op de kant te zetten. Maar zijn alle omstandigheden gunstig genoeg? De renners zullen er zelf mee over beslissen. . 09 uur 41. Meteen bingo? Of wachten tot in de finale? Wat leert het weerbericht ons eigenlijk? Voorlopig laten de voorspellingen nog wat ruimte voor twijfels.

In het openingsuur en in de finale zou de wind vanuit de flank blazen en dat zijn natuurlijk gunstige ingrediënten om alles op de kant te zetten. Maar zijn alle omstandigheden gunstig genoeg? De renners zullen er zelf mee over beslissen.

09:32 09 uur 32. Ik denk wel dat we een waaieretappe krijgen. De wind die iedereen nodig acht om brokken te maken wordt misschien niet voorspeld, maar we zijn hier aan de kust. Je kan het wat vergelijken met de Moeren in België. Daar hoeft eigenlijk ook geen wind te staan om brokken te maken. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Ik denk wel dat we een waaieretappe krijgen. De wind die iedereen nodig acht om brokken te maken wordt misschien niet voorspeld, maar we zijn hier aan de kust. Je kan het wat vergelijken met de Moeren in België. Daar hoeft eigenlijk ook geen wind te staan om brokken te maken. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

09:12 09 uur 12. De bruggen van Oléron en Ré . Voor het eerst in de Tour-geschiedenis worden 2 eilandjes in dezelfde rit aangedaan, meer nog, de rit verbindt de 2. Oléron en Ré zijn met het continent verbonden door een brug. Het zijn natuurlijke schoonheden in het departement Charente Maritime. De bijnaam van de rit is dan ook toepasselijk "L'échappée maritime" (de maritieme ontsnapping). Dat belooft alvast mooie plaatjes aan de zee. Als de wind toch geen bressen slaat, lijkt een massaspurt deze eerste dag in het geel van Roglic te beslechten. . De bruggen van Oléron en Ré Voor het eerst in de Tour-geschiedenis worden 2 eilandjes in dezelfde rit aangedaan, meer nog, de rit verbindt de 2. Oléron en Ré zijn met het continent verbonden door een brug. Het zijn natuurlijke schoonheden in het departement Charente Maritime. De bijnaam van de rit is dan ook toepasselijk "L'échappée maritime" (de maritieme ontsnapping). Dat belooft alvast mooie plaatjes aan de zee. Als de wind toch geen bressen slaat, lijkt een massaspurt deze eerste dag in het geel van Roglic te beslechten.

