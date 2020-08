Noorse beer Kristoff ontwaakt uit winterslaap na bewogen openingsrit Tour

Etappe 1 in een notendop

Regenval ontregelt eerste Touretappe

Een asverschuiving bij de doortochten aan de finish maakte ook twee keer slachtoffers. Vlak na de tweede beklimmling van de Côte de Rimiez, de enige geklasseerde klim van de etappe, was het rijk van de vluchters uit. De ervaren Tony Martin besloot dan en daar om het blok erop te leggen. Het gladde laagje smurrie op de weg maakte koersen te gevaarlijk.

In de grote groep hadden ze vooral problemen met de glibberige wegen rond Nice. De druilerige regen maakte het nog een tikkeltje gevaarlijker. Sam Bennett was de eerste die tegen het asfalt ging, maar hij keerde snel terug. Pavel Sivakov verging het minder goed. De beloftevolle Rus van Ineos viel twee keer en reed een hele dag vloekend achter de feiten aan.

De eerste helft van de etappe volgde nochtans het geijkte scenario van een Tourrit. Drie vermetele gekken trokken vanaf kilometer nul op avontuur en kregen een beperkte voorsprong op het peloton. De vluchters, in dit geval Schär, Grellier en Gautier, konden nooit verder dan drie minuten uitlopen.

Kristoff speelt slim op de verrassing

Astana veegde zijn voeten aan het niet-aanvalspact en ging met z'n vieren voorop rijden in de afdaling. De Kazachse ploeg werd meteen afgestraft toen kopman Miguel Angel Lopez slipte en met zijn hoofd tegen een verkeersbord slipte. Iedereen had nu wel gezien dat een neutralisatie de enige veilige optie was.

De slakkengang van het peloton gaf een hoop achterblijvers de kans om terug te keren. Rappe jongens als Nizzolo en Ewan doken na een fikse achtervolging opnieuw op in de buik van het pak en hadden zelfs nog ruim de tijd om op adem te komen. Pas op zo'n 20 km van de streep stak een eenzame aanval van Cosnefroy er weer wat vaart in. De Fransman werd snel weer gegrepen.

De organisatie liet weten dat de tijdsverschillen zouden worden opgemeten onder de boog van de 3 km. Net daar deed zich in de voorbereiding op de sprint een massale valpartij voor, waar ook Thibaut Pinot bij betrokken was. De treintjes van de rappe jongens zaten echter op een ander spoor en waren niet gehinderd. Uiteindelijk was de kloeke Alexander Kristoff verrassend de snelste van de klas, voor wereldkampioen Mads Pedersen en Cees Bol.