LIVESTREAM: Volg de eerste rit in de Tour van start tot finish

14:47 14 uur 47. Drie vluchters. Fabien Grellier (Total Direct Energie) en Cyril Gautier (B&B Hotels) vertegenwoordigen de kleine Franse ploegjes voorin. Eeuwige waterdrager Michael Schär (CCC) wil vast rittenkapers Greg Van Avermaet en Matteo Trentin uit de wind zetten. . Drie vluchters Fabien Grellier (Total Direct Energie) en Cyril Gautier (B&B Hotels) vertegenwoordigen de kleine Franse ploegjes voorin. Eeuwige waterdrager Michael Schär (CCC) wil vast rittenkapers Greg Van Avermaet en Matteo Trentin uit de wind zetten.

14:42 14 uur 42. Deceuninck - Quick-Step en Jumbo-Visma bepalen het tempo in het peloton. . Deceuninck - Quick-Step en Jumbo-Visma bepalen het tempo in het peloton.

14:38 14 uur 38. Gautier, Grellier en Schär krijgen niet te veel vrijheid. De leiband wordt niet langer dan zo'n twee minuten. . Gautier, Grellier en Schär krijgen niet te veel vrijheid. De leiband wordt niet langer dan zo'n twee minuten.

14:35 14 uur 35. De renners hebben inmiddels voor de eerste keer de helling naar Aspremont beklommen. Ze zullen er straks nog twee keer over moeten. . De renners hebben inmiddels voor de eerste keer de helling naar Aspremont beklommen. Ze zullen er straks nog twee keer over moeten.

14:30 14 uur 30. Het begint al een klein beetje te druppelen, maar het is wel aangenaam warm. Carl Berteele op de motor. Het begint al een klein beetje te druppelen, maar het is wel aangenaam warm. Carl Berteele op de motor

14:28 14 uur 28. De vluchters hebben al twee minuten beet. . De vluchters hebben al twee minuten beet.

14:25 Al een minuut. Het peloton vindt het best. Drie mannetjes, die kunnen ze relatief eenvoudig in bedwang houden. . 14 uur 25. Al een minuut Het peloton vindt het best. Drie mannetjes, die kunnen ze relatief eenvoudig in bedwang houden.

14:24 14 uur 24. Het belangrijkste is om Roglic en Dumoulin veilig te houden. We zullen wel zien of ik kan sprinten. Wout van Aert. Het belangrijkste is om Roglic en Dumoulin veilig te houden. We zullen wel zien of ik kan sprinten. Wout van Aert

14:22 14 uur 22. Dat heeft niet lang geduurd! Cyril Gautier, Michael Schär en Fabien Grellier rijden meteen een voorsprong van een twintigtal seconden bij elkaar. . Dat heeft niet lang geduurd! Cyril Gautier, Michael Schär en Fabien Grellier rijden meteen een voorsprong van een twintigtal seconden bij elkaar.

14:20 14 uur 20. We zijn vertrokken! De renners hebben de Côte de Rimiez al eens kunnen verkennen in de neutralisatie, maar nu begint het echte werk. Koersdirecteur Christian Prudhomme wappert met zijn vlagje, de Tour is nu écht begonnen! . We zijn vertrokken! De renners hebben de Côte de Rimiez al eens kunnen verkennen in de neutralisatie, maar nu begint het echte werk. Koersdirecteur Christian Prudhomme wappert met zijn vlagje, de Tour is nu écht begonnen!

14:08 14 uur 08. Giacomo Nizzolo blinkt in zijn trui van Europees kampioen. Hij laat zich uitzakken naar de ploegauto. Er is nu toch wat tijd en zo kan hij zijn kleinood meteen een keertje showen. . Giacomo Nizzolo blinkt in zijn trui van Europees kampioen. Hij laat zich uitzakken naar de ploegauto. Er is nu toch wat tijd en zo kan hij zijn kleinood meteen een keertje showen.

14:00 14 uur . De renners zijn vertrokken, maar pas over een kwartier mag de strijd echt losbarsten. Het gaat net buiten Nice meteen bergop naar Aspremont. . De renners zijn vertrokken, maar pas over een kwartier mag de strijd echt losbarsten. Het gaat net buiten Nice meteen bergop naar Aspremont.

13:54 13 uur 54. Officieuze start. Enkele notabelen met een mondmasker - Nice ligt immers in een rode zone - knippen een lintje door. Nog even en we kunnen naar de officiële start tuffen. Eerst brengt een plaatselijk orkest de Marseillaise. . Officieuze start Enkele notabelen met een mondmasker - Nice ligt immers in een rode zone - knippen een lintje door. Nog even en we kunnen naar de officiële start tuffen. Eerst brengt een plaatselijk orkest de Marseillaise.

13:51 13 uur 51. We weten waar we naartoe rijden, maar niemand weet waar we zullen eindigen. José De Cauwer. We weten waar we naartoe rijden, maar niemand weet waar we zullen eindigen. José De Cauwer

13:33 13 uur 33. Het is niet bijzonder warm in Nice, zo'n 25°C. Er wordt bovendien wat regen voorspeld. . Het is niet bijzonder warm in Nice, zo'n 25°C. Er wordt bovendien wat regen voorspeld.

13:18 13 uur 18. Het kan een hectische rit worden, maar we zullen er alles aan doen om Sam Bennett in een goede positie te brengen. Tom Steels, ploegleider bij Deceuninck - Quick-Step. Het kan een hectische rit worden, maar we zullen er alles aan doen om Sam Bennett in een goede positie te brengen. Tom Steels, ploegleider bij Deceuninck - Quick-Step

13:01 13 uur 01. Nice in de Tour. Het is de tweede keer dat Nice gaststad is voor de Grand Départ van de Tour de France. In 1981 won Bernard Hinault er de proloog en een dag later haalde Freddy Maertens het in een massasprint aan de Côte d'Azur. Die eerste twee ritten in Nice waren in 1981 een aardige waardemeter voor de rest van de Tour: Hinault pakte in Parijs uiteindelijk zijn derde gele trui, Maertens zijn derde groene. De laatste doortocht van de Tour in Nice dateert van 2013. Orica-GreenEdge won de ploegentijdrit, waardoor Jan Bakelants zijn gele trui verloor aan Simon Gerrans. . Nice in de Tour Het is de tweede keer dat Nice gaststad is voor de Grand Départ van de Tour de France. In 1981 won Bernard Hinault er de proloog en een dag later haalde Freddy Maertens het in een massasprint aan de Côte d'Azur. Die eerste twee ritten in Nice waren in 1981 een aardige waardemeter voor de rest van de Tour: Hinault pakte in Parijs uiteindelijk zijn derde gele trui, Maertens zijn derde groene. De laatste doortocht van de Tour in Nice dateert van 2013. Orica-GreenEdge won de ploegentijdrit, waardoor Jan Bakelants zijn gele trui verloor aan Simon Gerrans.

12:52 12 uur 52. Etappe 1. Net als in de vorige twee edities begint ook deze Tour met een rit in lijn, deze keer rond Nice. Het parcours lijkt geknipt voor een sprinter die een helling kan overleven. Het peloton moet immers twee keer over de Côte de Rimiez (3e categorie) en drie keer over de uitloper naar Aspremont (zonder bergpunten). De finish ligt, na een langgerekte afdaling van zo'n 60 km, op de beroemde Promenade des Anglais. De mannen voor het klassement zullen zich wellicht koest houden, maar de vrijbuiters zullen zich niet kunnen bedwingen. De ploegen van de sprinters zullen ongetwijfeld hun werk hebben om alles onder controle te houden. . Etappe 1 Net als in de vorige twee edities begint ook deze Tour met een rit in lijn, deze keer rond Nice. Het parcours lijkt geknipt voor een sprinter die een helling kan overleven. Het peloton moet immers twee keer over de Côte de Rimiez (3e categorie) en drie keer over de uitloper naar Aspremont (zonder bergpunten). De finish ligt, na een langgerekte afdaling van zo'n 60 km, op de beroemde Promenade des Anglais. De mannen voor het klassement zullen zich wellicht koest houden, maar de vrijbuiters zullen zich niet kunnen bedwingen. De ploegen van de sprinters zullen ongetwijfeld hun werk hebben om alles onder controle te houden.

12:35 12 uur 35. Lotto-Soudal mag gewoon starten. De UCI werd gisteravond teruggefloten door de Franse overheid met zijn versoepeling van de coronaregels. Volgens de UCI moest een ploeg pas naar huis als 2 renners positief zouden testen, maar nu is het verplicht om terug te grijpen naar de oude regel, waarbij een team mag inpakken als 2 personeelsleden positief zijn. Aangezien Lotto-Soudal enkele dagen geleden enkele personeelsleden naar huis heeft gestuurd na 2 niet-negatieve testen, leek de deelname van de ploeg in gevaar. Maar de persverantwoordelijke laat weten, dat het team gewoon van start mag gaan. . Lotto-Soudal mag gewoon starten De UCI werd gisteravond teruggefloten door de Franse overheid met zijn versoepeling van de coronaregels. Volgens de UCI moest een ploeg pas naar huis als 2 renners positief zouden testen, maar nu is het verplicht om terug te grijpen naar de oude regel, waarbij een team mag inpakken als 2 personeelsleden positief zijn.

Aangezien Lotto-Soudal enkele dagen geleden enkele personeelsleden naar huis heeft gestuurd na 2 niet-negatieve testen, leek de deelname van de ploeg in gevaar. Maar de persverantwoordelijke laat weten, dat het team gewoon van start mag gaan.

11:33 11 uur 33. Het is hier chaos. Niemand weet echt goed wat er zal gebeuren. Misschien zullen we 1 week koersen, misschien 2 weken, maar of we Parijs halen...? Christophe Vandegoor (Sporza). Het is hier chaos. Niemand weet echt goed wat er zal gebeuren. Misschien zullen we 1 week koersen, misschien 2 weken, maar of we Parijs halen...? Christophe Vandegoor (Sporza)

