LIVESTREAM: Regen zorgt voor chaos in Tour, peloton sluit vredespact

17:24 17 uur 24. De slakkengang van het peloton kan in de kaart spelen van de forser gebouwde sprinters. Die krijgen meer tijd om de klimmetjes te verteren. . De slakkengang van het peloton kan in de kaart spelen van de forser gebouwde sprinters. Die krijgen meer tijd om de klimmetjes te verteren.

17:19 17 uur 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:18 17 uur 18. Afzien voor Sivakov. Sivakov zou dan toch niet in het peloton zitten. De Rus hinkt ver achterop, maar hoe ver precies weet niemand. . Afzien voor Sivakov Sivakov zou dan toch niet in het peloton zitten. De Rus hinkt ver achterop, maar hoe ver precies weet niemand.

17:17 17 uur 17. Het is wachten op het moment dat er opnieuw gekoerst wordt. We krijgen straks nog een zepige afdaling, dus het zal een dappere renner zijn die daar iets probeert. . Het is wachten op het moment dat er opnieuw gekoerst wordt. We krijgen straks nog een zepige afdaling, dus het zal een dappere renner zijn die daar iets probeert.

17:14 17 uur 14. Opvallend Stuwt kooivechter McGregor landgenoot Bennett naar ritwinst in de Tour?

17:13 17 uur 13. 35 km/h, en dat op 40 km van de streep. Uit solidariteit. Michel Wuyts. 35 km/h, en dat op 40 km van de streep. Uit solidariteit. Michel Wuyts

17:11 17 uur 11. We zitten ondertussen in het lusje naar Levens. Astana brengt Lopez met het schaamrood op de wangen terug. . We zitten ondertussen in het lusje naar Levens. Astana brengt Lopez met het schaamrood op de wangen terug.

17:10 17 uur 10. Astana luistert niet naar Tony Martin, Lopez slipt en knalt tegen verkeersbord. Astana luistert niet naar Tony Martin, Lopez slipt en knalt tegen verkeersbord

17:08 17 uur 08. Ewan had op een gegeven moment negen minuten aan zijn broek (volgens de metingen van de organisatie), maar raast nu rond op een kleine minuut van de groep. Dat is misschien nog speelbaar. . Ewan had op een gegeven moment negen minuten aan zijn broek (volgens de metingen van de organisatie), maar raast nu rond op een kleine minuut van de groep. Dat is misschien nog speelbaar.

17:03 Lopez tegen een verkeersbord. De actie van Astana wordt direct afgestraft. Lopez gaat aan het slippen en vliegt met zijn hoofd tegen een verkeersbord. . 17 uur 03. Lopez tegen een verkeersbord De actie van Astana wordt direct afgestraft. Lopez gaat aan het slippen en vliegt met zijn hoofd tegen een verkeersbord.

17:02 17 uur 02. Vier Astana's lappen de gebaren van Martin aan hun laars en trekken eens door in de afdaling. . Vier Astana's lappen de gebaren van Martin aan hun laars en trekken eens door in de afdaling.

17:00 17 uur . Nog 50 km. De renners doen het nog steeds kalmaan. . Nog 50 km De renners doen het nog steeds kalmaan.

16:57 Pech voor Bennett. Ook Sam Bennett heeft meer dan zijn deel van de pech gehad. Hij moet na een mechanisch defect uit de nood geholpen worden. . 16 uur 57. Pech voor Bennett Ook Sam Bennett heeft meer dan zijn deel van de pech gehad. Hij moet na een mechanisch defect uit de nood geholpen worden.

16:56 16 uur 56. Nizzolo is terug. Dankzij de pauze van het peloton kan Nizzolo zijn plaats opnieuw innemen. Overleeft hij ook de laatste knikjes, of moet hij nog eens achtervolgen in de dalende strook naar de streep? . Nizzolo is terug Dankzij de pauze van het peloton kan Nizzolo zijn plaats opnieuw innemen. Overleeft hij ook de laatste knikjes, of moet hij nog eens achtervolgen in de dalende strook naar de streep?

16:56 16 uur 56.

16:55 16 uur 55. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:53 16 uur 53. Tony Martin maakt het nog eens duidelijk met een armgebaar. Rustigaan! . Tony Martin maakt het nog eens duidelijk met een armgebaar. Rustigaan!

16:51 16 uur 51. Er zijn er al genoeg gevallen. Laat ons gewoon veilig beneden komen. José De Cauwer. Er zijn er al genoeg gevallen. Laat ons gewoon veilig beneden komen. José De Cauwer

16:50 16 uur 50. Het blok erop. Nu de vluchters zijn ingerekend, kan er een rustmoment worden ingebouwd. Geen onnodige risico's, de renners halen de vaart er helemaal uit. . Het blok erop Nu de vluchters zijn ingerekend, kan er een rustmoment worden ingebouwd. Geen onnodige risico's, de renners halen de vaart er helemaal uit.

16:48 16 uur 48. Gogl en Kreuziger doen hun uiterste best om hun NTT-ploegmaat Giacomo Nizzolo terug bij het peloton te brengen. Dat lijkt echter een verloren zaak. . Gogl en Kreuziger doen hun uiterste best om hun NTT-ploegmaat Giacomo Nizzolo terug bij het peloton te brengen. Dat lijkt echter een verloren zaak.

16:45 16 uur 45. Europees kampioen Nizzolo hangt aan de rekker, net als Viviani. De sprinters vallen als vliegen. . Europees kampioen Nizzolo hangt aan de rekker, net als Viviani. De sprinters vallen als vliegen.

16:44 16 uur 44. Iedereen is ingerekend. Wout van Aert ment het peloton, dat in de richting van de klim naar Aspremont dendert. Proberen de mannen van het klassement daar iets? Ze kunnen ook wachten tot Levens. . Iedereen is ingerekend. Wout van Aert ment het peloton, dat in de richting van de klim naar Aspremont dendert. Proberen de mannen van het klassement daar iets? Ze kunnen ook wachten tot Levens.

16:42 Côte de Rimiez (deel 2). Met het peloton op hun hielen strijden Schär en Gautier om de bollen. Schär rijdt Gautier kapot en moet nu voor Grellier de finish halen om straks de bolletjestrui aan te trekken. . 16 uur 42. Côte de Rimiez (deel 2) Met het peloton op hun hielen strijden Schär en Gautier om de bollen. Schär rijdt Gautier kapot en moet nu voor Grellier de finish halen om straks de bolletjestrui aan te trekken.

16:39 16 uur 39. Caleb Ewan zou op liefst zes minuten van het peloton rondrijden. Lotto-Soudal kan in dat geval een kruis maken over een mogelijke etappezege straks. . Caleb Ewan zou op liefst zes minuten van het peloton rondrijden. Lotto-Soudal kan in dat geval een kruis maken over een mogelijke etappezege straks.

16:34 16 uur 34. Grellier lost. Fabien Grellier moet zijn medevluchters laten rijden. Schär en Gautier willen onder hun tweetjes uitmaken wie de bollen pakt. . Grellier lost Fabien Grellier moet zijn medevluchters laten rijden. Schär en Gautier willen onder hun tweetjes uitmaken wie de bollen pakt.

16:33 16 uur 33. Schär, Gautier en Grellier kijken ongerust achterom, want de muil van het monster opent zich. Halen de vluchters de Côte de Rimiez nog? . Schär, Gautier en Grellier kijken ongerust achterom, want de muil van het monster opent zich. Halen de vluchters de Côte de Rimiez nog?

16:32 16 uur 32. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:30 16 uur 30. Team Ineos drukt het tempo om Sivakov tijd te gunnen om terug te keren. Ook bij die lagere snelheid blijven ze niet allemaal overeind. In de buik van het peloton gaat een tiental tegen de vlakte. . Team Ineos drukt het tempo om Sivakov tijd te gunnen om terug te keren. Ook bij die lagere snelheid blijven ze niet allemaal overeind. In de buik van het peloton gaat een tiental tegen de vlakte.

16:28 16 uur 28. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:27 16 uur 27. Sagan gaat op zoek naar groene trui nummer 8: "Hij is eraan begonnen". Sagan gaat op zoek naar groene trui nummer 8: "Hij is eraan begonnen"

16:26 Sagan heeft er zin in. Een kleine minuut na de kopgroep pikkelt Sagan naar 13 punten voor het groen. Pakt hij dit jaar zijn achtste exemplaar mee naar Slovakije? . 16 uur 26. Sagan heeft er zin in Een kleine minuut na de kopgroep pikkelt Sagan naar 13 punten voor het groen. Pakt hij dit jaar zijn achtste exemplaar mee naar Slovakije?

16:26 16 uur 26. Opnieuw Sivakov in de problemen. Opnieuw Sivakov in de problemen

16:25 16 uur 25. Wat gebeurt hier toch allemaal? José De Cauwer. Wat gebeurt hier toch allemaal? José De Cauwer

16:24 Nóg een valpartij. Het houdt maar niet op. Amador, Nieve en Porte liggen op straat aan het strand van Nice. Ondertussen pakt Schär de tussensprint. . 16 uur 24. Nóg een valpartij Het houdt maar niet op. Amador, Nieve en Porte liggen op straat aan het strand van Nice. Ondertussen pakt Schär de tussensprint.

16:21 16 uur 21. Vloekend komt Sivakov aan het ruitje van de ploegauto hangen. Daarna brengt hij een bezoekje aan de rijdende dokter. Hoeveel pech kan je in je eerste Tourrit hebben? . Vloekend komt Sivakov aan het ruitje van de ploegauto hangen. Daarna brengt hij een bezoekje aan de rijdende dokter. Hoeveel pech kan je in je eerste Tourrit hebben?

16:20 Weer Sivakov. Ook Sivakov ligt er weer bij. Als een oud mannetje klautert de Rus op zijn fiets. De moed zinkt hem in de schoenen. . 16 uur 20. Weer Sivakov Ook Sivakov ligt er weer bij. Als een oud mannetje klautert de Rus op zijn fiets. De moed zinkt hem in de schoenen.

16:19 16 uur 19. Alaphilippe achtervolgt. De miserie van Julian Alaphilippe blijft duren. De grote smaakmaker van vorig jaar zit nog steeds met een probleem en moet opnieuw flink achtervolgen. . Alaphilippe achtervolgt De miserie van Julian Alaphilippe blijft duren. De grote smaakmaker van vorig jaar zit nog steeds met een probleem en moet opnieuw flink achtervolgen.

16:17 16 uur 17. We komen stilaan in de buurt van de tussensprint. Die zal geen invloed hebben op de groene trui, want die gaat sowieso naar de winnaar van deze etappe. Het gaat dus enkel om groene puntjes die misschien van belang kunnen zijn in de eindafrekening. . We komen stilaan in de buurt van de tussensprint. Die zal geen invloed hebben op de groene trui, want die gaat sowieso naar de winnaar van deze etappe. Het gaat dus enkel om groene puntjes die misschien van belang kunnen zijn in de eindafrekening.

16:12 16 uur 12. Pechvogels Sivakov en Alaphilippe zitten opnieuw bij de grote groep. . Pechvogels Sivakov en Alaphilippe zitten opnieuw bij de grote groep.

16:11 16 uur 11. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:07 16 uur 07. De jarige Amador (34) komt Sivakov ophalen. Ook Tom Dumoulin is in dat groepje verzeild geraakt. . De jarige Amador (34) komt Sivakov ophalen. Ook Tom Dumoulin is in dat groepje verzeild geraakt.

16:05 16 uur 05. Wat meer rust. In het peloton zakt het tempo. Het heeft geen zin om nu al grote risico's te nemen en dus krijgen de koplopers er nog een minuutje bij. Sivakov en Alaphilippe komen dicht bij de staart van het peloton. . Wat meer rust In het peloton zakt het tempo. Het heeft geen zin om nu al grote risico's te nemen en dus krijgen de koplopers er nog een minuutje bij. Sivakov en Alaphilippe komen dicht bij de staart van het peloton.

16:05 16 uur 05. Tour Regen zorgt voor nerveuze Tourstart: Sivakov en Alaphilippe delen in de pech

16:01 16 uur 01. Alaphilippe, intussen gepasseerd door Sivakov, haalt rare toeren uit. Hij snijdt een bocht slecht aan en flirt met de boordstenen. . Alaphilippe, intussen gepasseerd door Sivakov, haalt rare toeren uit. Hij snijdt een bocht slecht aan en flirt met de boordstenen.

16:01 16 uur 01. Smaakmaker van vorig jaar Alaphilippe staat stil met geblokkeerd voorwiel. Smaakmaker van vorig jaar Alaphilippe staat stil met geblokkeerd voorwiel

15:59 15 uur 59. De incidentjes in het peloton komen de kopgroep goed uit. De drie vooraan rijden weer wat verder weg van het pak. . De incidentjes in het peloton komen de kopgroep goed uit. De drie vooraan rijden weer wat verder weg van het pak.

15:58 Nog een slachtoffer. Julian Alaphilippe staat met zijn fiets aan de hand in een bocht. Hij roept de ploegauto, waarschijnlijk is hij gevallen en is er iets mis met zijn fiets. . 15 uur 58. Nog een slachtoffer Julian Alaphilippe staat met zijn fiets aan de hand in een bocht. Hij roept de ploegauto, waarschijnlijk is hij gevallen en is er iets mis met zijn fiets.

15:55 15 uur 55. Iedereen doet het behoedzaam in deze verraderlijke omstandigheden, maar Sivakov daalt met de rem op. Hij bengelt op twee minuten van het peloton. . Iedereen doet het behoedzaam in deze verraderlijke omstandigheden, maar Sivakov daalt met de rem op. Hij bengelt op twee minuten van het peloton.

15:53 15 uur 53. Wat is er aan de hand met Sivakov? Hij zit nog op zijn fiets, maar rijdt erg angstig door de bochten. Zo kan hij echt niet verder. . Wat is er aan de hand met Sivakov? Hij zit nog op zijn fiets, maar rijdt erg angstig door de bochten. Zo kan hij echt niet verder.

15:52 15 uur 52. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:50 Peloton nadert. Het kopgroepje houdt nog 50 seconden over. Halen ze de tussensprint aan de eindstreep nog? Dan moeten ze nog een kilometer of 30 flink doorduwen. . 15 uur 50. Peloton nadert Het kopgroepje houdt nog 50 seconden over. Halen ze de tussensprint aan de eindstreep nog? Dan moeten ze nog een kilometer of 30 flink doorduwen.

15:48 15 uur 48. In een glibberige bocht gaan er weer een paar renners onderuit. . In een glibberige bocht gaan er weer een paar renners onderuit.

15:47 15 uur 47. Het gaat niet voor Pavel Sivakov. Zijn ploegleider probeert hem op sleeptouw te nemen. Carl Berteele op de motor. Het gaat niet voor Pavel Sivakov. Zijn ploegleider probeert hem op sleeptouw te nemen. Carl Berteele op de motor

15:45 Somber weer. Het begint steeds harder te regenen. In deze streek van Frankrijk kan het flink onweren, hopelijk blijven we daarvan bespaard. . 15 uur 45. Somber weer Het begint steeds harder te regenen. In deze streek van Frankrijk kan het flink onweren, hopelijk blijven we daarvan bespaard.

15:43 15 uur 43. Nog 100 km. Na pakweg een derde van de koers is de bonus van de vluchters geslonken. Grellier, Schär en Gautier houden minder dan anderhalve minuut over. . Nog 100 km Na pakweg een derde van de koers is de bonus van de vluchters geslonken. Grellier, Schär en Gautier houden minder dan anderhalve minuut over.

15:42 15 uur 42. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:38 15 uur 38. Pavel Sivakov ligt er ook bij. De beloftevolle Rus van Ineos krijgt zijn molen niet direct op gang. Dat ziet er niet bijster goed uit. . Pavel Sivakov ligt er ook bij. De beloftevolle Rus van Ineos krijgt zijn molen niet direct op gang. Dat ziet er niet bijster goed uit.

15:37 Problemen in het peloton. Pierre Latour en Omar Fraile zijn betrokken bij een nieuwe val, deze keer bergop. Veel kleerscheuren lopen ze niet op, maar de druilerige regen maakt de wegen toch verraderlijk. . 15 uur 37. Problemen in het peloton Pierre Latour en Omar Fraile zijn betrokken bij een nieuwe val, deze keer bergop. Veel kleerscheuren lopen ze niet op, maar de druilerige regen maakt de wegen toch verraderlijk.

15:34 15 uur 34. Caleb Ewan bengelt meer achteraan dan hem lief is. Frederik Frison trekt hem iets verder naar voren. . Caleb Ewan bengelt meer achteraan dan hem lief is. Frederik Frison trekt hem iets verder naar voren.

15:31 Côte de Rimiez (deel 1). Er wordt serieus gebikkeld om die twee puntjes. Na wat heen en weer loeren is het Grellier die zijn metgezellen verrast. . 15 uur 31. Côte de Rimiez (deel 1) Er wordt serieus gebikkeld om die twee puntjes. Na wat heen en weer loeren is het Grellier die zijn metgezellen verrast.

15:28 15 uur 28. Gautier is een fanatiek 'manneke' om die punten voor de bollentrui te pakken. José De Cauwer. Gautier is een fanatiek 'manneke' om die punten voor de bollentrui te pakken. José De Cauwer

15:27 15 uur 27. De voorsprong van het drietal duikt eventjes onder de twee minuten. . De voorsprong van het drietal duikt eventjes onder de twee minuten.

15:22 15 uur 22. Werk voor Astana. Miguel Angel Lopez is achterop geraakt door de val van daarstraks. Zijn makkers bij Astana brengen de Colombiaan terug tot bij het peloton. Ook Bennett moet opnieuw aansluiten. . Werk voor Astana Miguel Angel Lopez is achterop geraakt door de val van daarstraks. Zijn makkers bij Astana brengen de Colombiaan terug tot bij het peloton. Ook Bennett moet opnieuw aansluiten.

15:21 15 uur 21. Vive le Vélo Ook Vive le Vélo is vanavond terug. 25 bubbels mogen op maandag komen kijken

15:19 15 uur 19. Schär, Grellier en Gautier beginnen aan de Côte de Rimiez. Op de top zijn bergpunten te rapen. Wie van de drie neemt een optie op de bollentrui? . Schär, Grellier en Gautier beginnen aan de Côte de Rimiez. Op de top zijn bergpunten te rapen. Wie van de drie neemt een optie op de bollentrui?

15:18 15 uur 18. "Ow, ow, ow", Sam Bennett lijkt voornaamste slachtoffer bij valpartij. "Ow, ow, ow", Sam Bennett lijkt voornaamste slachtoffer bij valpartij

15:15 15 uur 15. Het is onvermijdelijk, wat niet wegneemt dat je die aankomstzones zo goed mogelijk moet beveiligen. Michel Wuyts. Het is onvermijdelijk, wat niet wegneemt dat je die aankomstzones zo goed mogelijk moet beveiligen. Michel Wuyts

15:14 15 uur 14. Ook Domenico Pozzovivo en Ben Hermans zijn betrokken bij de valpartij. . Ook Domenico Pozzovivo en Ben Hermans zijn betrokken bij de valpartij.

15:13 Ai! Terwijl de drie koplopers een eerste keer over de streep rijden, gaan er in het peloton een paar mannetjes tegen het asfalt. Sam Bennett lijkt het voornaamste slachtoffer. . 15 uur 13. Ai! Terwijl de drie koplopers een eerste keer over de streep rijden, gaan er in het peloton een paar mannetjes tegen het asfalt. Sam Bennett lijkt het voornaamste slachtoffer.

15:07 15 uur 07. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:06 Status quo. De koerssituatie zal nog wel eventjes ongewijzigd blijven. Gautier, Grellier en Schär rijden zo'n 2'30" voor het peloton uit. Afwachten of dat straks, na de eerste beklimming van de Côte de Rimiez nog zo is. In het tussenstuk dat dan volgt, is er immers een tussensprint. . 15 uur 06. Status quo De koerssituatie zal nog wel eventjes ongewijzigd blijven. Gautier, Grellier en Schär rijden zo'n 2'30" voor het peloton uit. Afwachten of dat straks, na de eerste beklimming van de Côte de Rimiez nog zo is. In het tussenstuk dat dan volgt, is er immers een tussensprint.

15:01 15 uur 01. Schär is de enige die ooit al etappes wist te winnen in de Tour. Niet op z'n eentje, maar als tandwieltje in de BMC-machine in de ploegentijdritten van 2015 naar Plumelec en van 2018 naar Cholet. . Schär is de enige die ooit al etappes wist te winnen in de Tour. Niet op z'n eentje, maar als tandwieltje in de BMC-machine in de ploegentijdritten van 2015 naar Plumelec en van 2018 naar Cholet.

15:00 15 uur . Stuyven: "Zou graag top 10-plaats inruilen voor ritzege". Stuyven: "Zou graag top 10-plaats inruilen voor ritzege"

14:57 14 uur 57. Lotto-Soudal steekt een handje toe in de achtervolging. Caleb Ewan won vorig jaar de slotrit op de Champs Elysées en is vandaag zeker niet kansloos. . Lotto-Soudal steekt een handje toe in de achtervolging. Caleb Ewan won vorig jaar de slotrit op de Champs Elysées en is vandaag zeker niet kansloos.

14:56 14 uur 56. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:50 14 uur 50. Dumoulin: "Blij dat we kunnen starten". Dumoulin: "Blij dat we kunnen starten"

14:49 14 uur 49. De kusttram van de Côte d'Azur vangt de zeewind en helpt Tim Declercq een handje om tempo te maken aan de kop van het peloton. . De kusttram van de Côte d'Azur vangt de zeewind en helpt Tim Declercq een handje om tempo te maken aan de kop van het peloton.

14:47 14 uur 47. De drie vluchters. Fabien Grellier (Total Direct Energie) en Cyril Gautier (B&B Hotels) vertegenwoordigen de kleine Franse ploegjes voorin. Eeuwige waterdrager Michael Schär (CCC) wil vast rittenkapers Greg Van Avermaet en Matteo Trentin uit de wind zetten. . De drie vluchters Fabien Grellier (Total Direct Energie) en Cyril Gautier (B&B Hotels) vertegenwoordigen de kleine Franse ploegjes voorin. Eeuwige waterdrager Michael Schär (CCC) wil vast rittenkapers Greg Van Avermaet en Matteo Trentin uit de wind zetten.

14:42 14 uur 42. Deceuninck - Quick-Step en Jumbo-Visma bepalen het tempo in het peloton. . Deceuninck - Quick-Step en Jumbo-Visma bepalen het tempo in het peloton.

14:40 14 uur 40. Gilbert: "Niet 100% zeker dat het een sprint wordt". Gilbert: "Niet 100% zeker dat het een sprint wordt"

14:38 14 uur 38. Gautier, Grellier en Schär krijgen niet te veel vrijheid. De leiband wordt niet langer dan zo'n twee minuten. . Gautier, Grellier en Schär krijgen niet te veel vrijheid. De leiband wordt niet langer dan zo'n twee minuten.

14:35 14 uur 35. De renners hebben inmiddels voor de eerste keer de helling naar Aspremont beklommen. Ze zullen er straks nog twee keer over moeten. . De renners hebben inmiddels voor de eerste keer de helling naar Aspremont beklommen. Ze zullen er straks nog twee keer over moeten.

14:30 14 uur 30. Het begint al een klein beetje te druppelen, maar het is wel aangenaam warm. Carl Berteele op de motor. Het begint al een klein beetje te druppelen, maar het is wel aangenaam warm. Carl Berteele op de motor

14:28 14 uur 28. De vluchters hebben al twee minuten beet. . De vluchters hebben al twee minuten beet.

14:25 Al een minuut. Het peloton vindt het best. Drie mannetjes, die kunnen ze relatief eenvoudig in bedwang houden. . 14 uur 25. Al een minuut Het peloton vindt het best. Drie mannetjes, die kunnen ze relatief eenvoudig in bedwang houden.

14:25 14 uur 25. Van Aert: "Afstand tussen pers en renners? Verschrikkelijk aangenaam". Van Aert: "Afstand tussen pers en renners? Verschrikkelijk aangenaam"

14:24 14 uur 24. Het belangrijkste is om Roglic en Dumoulin veilig te houden. We zullen wel zien of ik kan sprinten. Wout van Aert. Het belangrijkste is om Roglic en Dumoulin veilig te houden. We zullen wel zien of ik kan sprinten. Wout van Aert

14:22 14 uur 22. Dat heeft niet lang geduurd! Cyril Gautier, Michael Schär en Fabien Grellier rijden meteen een voorsprong van een twintigtal seconden bij elkaar. . Dat heeft niet lang geduurd! Cyril Gautier, Michael Schär en Fabien Grellier rijden meteen een voorsprong van een twintigtal seconden bij elkaar.

14:20 14 uur 20. We zijn vertrokken! De renners hebben de Côte de Rimiez al eens kunnen verkennen in de neutralisatie, maar nu begint het echte werk. Koersdirecteur Christian Prudhomme wappert met zijn vlagje, de Tour is nu écht begonnen! . We zijn vertrokken! De renners hebben de Côte de Rimiez al eens kunnen verkennen in de neutralisatie, maar nu begint het echte werk. Koersdirecteur Christian Prudhomme wappert met zijn vlagje, de Tour is nu écht begonnen!

14:15 14 uur 15. Van Avermaet: "Het voelt niet echt aan als een Tour-start". Van Avermaet: "Het voelt niet echt aan als een Tour-start"

14:08 14 uur 08. Giacomo Nizzolo blinkt in zijn trui van Europees kampioen. Hij laat zich uitzakken naar de ploegauto. Er is nu toch wat tijd en zo kan hij zijn kleinood meteen een keertje showen. . Giacomo Nizzolo blinkt in zijn trui van Europees kampioen. Hij laat zich uitzakken naar de ploegauto. Er is nu toch wat tijd en zo kan hij zijn kleinood meteen een keertje showen.

14:03 14 uur 03. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:00 14 uur . De renners zijn vertrokken, maar pas over een kwartier mag de strijd echt losbarsten. Het gaat net buiten Nice meteen bergop naar Aspremont. . De renners zijn vertrokken, maar pas over een kwartier mag de strijd echt losbarsten. Het gaat net buiten Nice meteen bergop naar Aspremont.

13:54 13 uur 54. Officieuze start. Enkele notabelen met een mondmasker - Nice ligt immers in een rode zone - knippen een lintje door. Nog even en we kunnen naar de officiële start tuffen. Eerst brengt een plaatselijk orkest de Marseillaise. . Officieuze start Enkele notabelen met een mondmasker - Nice ligt immers in een rode zone - knippen een lintje door. Nog even en we kunnen naar de officiële start tuffen. Eerst brengt een plaatselijk orkest de Marseillaise.

13:51 13 uur 51. We weten waar we naartoe rijden, maar niemand weet waar we zullen eindigen. José De Cauwer. We weten waar we naartoe rijden, maar niemand weet waar we zullen eindigen. José De Cauwer

13:48 13 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:45 13 uur 45.

13:33 13 uur 33. Het is niet bijzonder warm in Nice, zo'n 25°C. Er wordt bovendien wat regen voorspeld. . Het is niet bijzonder warm in Nice, zo'n 25°C. Er wordt bovendien wat regen voorspeld.

13:18 13 uur 18. Het kan een hectische rit worden, maar we zullen er alles aan doen om Sam Bennett in een goede positie te brengen. Tom Steels, ploegleider bij Deceuninck - Quick-Step. Het kan een hectische rit worden, maar we zullen er alles aan doen om Sam Bennett in een goede positie te brengen. Tom Steels, ploegleider bij Deceuninck - Quick-Step

13:05 13 uur 05. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:01 13 uur 01. Nice in de Tour. Het is de tweede keer dat Nice gaststad is voor de Grand Départ van de Tour de France. In 1981 won Bernard Hinault er de proloog en een dag later haalde Freddy Maertens het in een massasprint aan de Côte d'Azur. Die eerste twee ritten in Nice waren in 1981 een aardige waardemeter voor de rest van de Tour: Hinault pakte in Parijs uiteindelijk zijn derde gele trui, Maertens zijn derde groene. De laatste doortocht van de Tour in Nice dateert van 2013. Orica-GreenEdge won de ploegentijdrit, waardoor Jan Bakelants zijn gele trui verloor aan Simon Gerrans. . Nice in de Tour Het is de tweede keer dat Nice gaststad is voor de Grand Départ van de Tour de France. In 1981 won Bernard Hinault er de proloog en een dag later haalde Freddy Maertens het in een massasprint aan de Côte d'Azur. Die eerste twee ritten in Nice waren in 1981 een aardige waardemeter voor de rest van de Tour: Hinault pakte in Parijs uiteindelijk zijn derde gele trui, Maertens zijn derde groene. De laatste doortocht van de Tour in Nice dateert van 2013. Orica-GreenEdge won de ploegentijdrit, waardoor Jan Bakelants zijn gele trui verloor aan Simon Gerrans.

12:53 12 uur 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:52 12 uur 52. Etappe 1. Net als in de vorige twee edities begint ook deze Tour met een rit in lijn, deze keer rond Nice. Het parcours lijkt geknipt voor een sprinter die een helling kan overleven. Het peloton moet immers twee keer over de Côte de Rimiez (3e categorie) en drie keer over de uitloper naar Aspremont (zonder bergpunten). De finish ligt, na een langgerekte afdaling van zo'n 40 km, op de beroemde Promenade des Anglais. De mannen voor het klassement zullen zich wellicht koest houden, maar de vrijbuiters zullen zich niet kunnen bedwingen. De ploegen van de sprinters zullen ongetwijfeld hun werk hebben om alles onder controle te houden. . Etappe 1 Net als in de vorige twee edities begint ook deze Tour met een rit in lijn, deze keer rond Nice. Het parcours lijkt geknipt voor een sprinter die een helling kan overleven. Het peloton moet immers twee keer over de Côte de Rimiez (3e categorie) en drie keer over de uitloper naar Aspremont (zonder bergpunten). De finish ligt, na een langgerekte afdaling van zo'n 40 km, op de beroemde Promenade des Anglais. De mannen voor het klassement zullen zich wellicht koest houden, maar de vrijbuiters zullen zich niet kunnen bedwingen. De ploegen van de sprinters zullen ongetwijfeld hun werk hebben om alles onder controle te houden.

12:35 12 uur 35. Lotto-Soudal mag gewoon starten. De UCI werd gisteravond teruggefloten door de Franse overheid met zijn versoepeling van de coronaregels. Volgens de UCI moest een ploeg pas naar huis als 2 renners positief zouden testen, maar nu is het verplicht om terug te grijpen naar de oude regel, waarbij een team mag inpakken als 2 personeelsleden positief zijn. Aangezien Lotto-Soudal enkele dagen geleden enkele personeelsleden naar huis heeft gestuurd na 2 niet-negatieve testen, leek de deelname van de ploeg in gevaar. Maar de persverantwoordelijke laat weten, dat het team gewoon van start mag gaan. . Lotto-Soudal mag gewoon starten De UCI werd gisteravond teruggefloten door de Franse overheid met zijn versoepeling van de coronaregels. Volgens de UCI moest een ploeg pas naar huis als 2 renners positief zouden testen, maar nu is het verplicht om terug te grijpen naar de oude regel, waarbij een team mag inpakken als 2 personeelsleden positief zijn.

Aangezien Lotto-Soudal enkele dagen geleden enkele personeelsleden naar huis heeft gestuurd na 2 niet-negatieve testen, leek de deelname van de ploeg in gevaar. Maar de persverantwoordelijke laat weten, dat het team gewoon van start mag gaan.

12:35 12 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:33 12 uur 33. La Course Deignan verslaat Vos in prangende millimetersprint in La Course

11:45 11 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:33 11 uur 33. Het is hier chaos. Niemand weet echt goed wat er zal gebeuren. Misschien zullen we 1 week koersen, misschien 2 weken, maar of we Parijs halen...? Christophe Vandegoor (Sporza). Het is hier chaos. Niemand weet echt goed wat er zal gebeuren. Misschien zullen we 1 week koersen, misschien 2 weken, maar of we Parijs halen...? Christophe Vandegoor (Sporza)

29-08-2020 29-08-2020.