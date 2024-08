LIVESTREAM: Kopgroep met Ghekiere en Van de Velde breidt voorsprong uit, Vos virtueel nieuwe gele trui

Vos is de snelste in de tussensprint

Marianne Vos (Team Visma-Lease a Bike) versterkt haar leiderspositie in het sprintersklassement en is de snelste in de tussensprint in Frangy. Ze is sneller dan Julie Van De Velde en Justine Ghekiere en krijgt daar 25 extra punten voor. Bovendien is ze ook virtueel de nieuwe gele trui, maar dat wil nog niet meteen iets zeggen.