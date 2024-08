LIVE: Tour de France Femmes gaat zwaar slotweekend in, behoudt Belgische Ghekiere bolletjestrui en wordt algemeen klassement nog flink omgegooid?

Langste rit in de Tour de France Femmes

Het zwaartepunt van deze Tour de France Femmes is in het slotweekend aangebroken. In een veeleisende rit van 166 kilometer staan de rensters voor de langste rit van deze editie en in het hooggebergte wachten meer dan 3.000 hoogtemeters.

Na zo'n 50 kilometer staat de eerste beklimming op het programma. Op de Col de la Croix de la Serra staat de rensters een 12 kilometer-lange helling van 5,1% te wachten.

Doorheen de rit wagen de rensters zich nog aan twee beklimmingen van 2e, één van 3e en één van 4e categorie.

Eindigen doen we in Chinaillon, na een beklimming van 7 kilometer aan 5,1% op het eerste stuk van de Col de la Colombière.

Het wordt dus een etappe voor de klimsters in het peloton.