Tour de France Femmes: hoe verteert Demi Vollering haar val in de overgangsrit naar de bergen?

Geel duel tussen Niewiadoma en Vollering?

Demi Vollering leek goed op weg om haar Tour-zege van 2023 succesvol te verdedigen, tot die val gisteren in volle finale van de 5e rit.



De Poolse Katarzyna Niewiadoma profiteerde. Ze reed de longen uit haar lijf om Vollering zo ver mogelijk achter zich te houden. De ritzege moest ze nog aan Blanka Vas laten, maar zelf pakte ze - boniseconden incluis - 1 minuut en 53 seconden op de Nederlandse.



In de stand leidt Niewiadoma, de derde van de Tour 2023 in dezelfde tijd als nummer twee Lotte Kopecky, met 1'19" op Vollering. "Ik ben erop gebrand om het geel terug te pakken", liet die laatste noteren.



Niewiadoma beseft dat 1 minuut en 20 seconden voorsprong "niets is, maar het kan genoeg zijn."



Er zijn nog een pak bergen waarin het verschil gemaakt kan worden, het is afwachten hoe Vollerig herstelt van haar val op haar achterwerk.