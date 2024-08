LIVESTREAM Tour Femmes: Puck Pieterse brengt uitgedund peloton erg dicht bij kopgroep met Julie Van de Velde

De Tour de France Femmes bereikt vandaag Frankrijk. Na 3 dagen door de Lage Landen vertrekt de 5e rit in ons land in Bastenaken, 152 km verderop in Amnéville krijgen de sprintsters een laatste kans. Al zullen ze dan moeten afrekenen met vluchters. Daar leent het geaccidenteerde parcours zich wel toe. Volg de rit hier, vanaf 13.55 uur is er ook live beeld me de livestream en op VRT 1.