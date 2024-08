Tour de France Femmes serveert vandaag een cocktail van Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken Luik

Op het menu vandaag

Met de start in Valkenburg vandaag zijn enkele hellingen die we kennen uit de Amstel Gold Race uiteraard onvermijdelijk.



Al vroeg in de wedstrijd krijgen de vrouwen straks 4 amuzes geserveerd op Nederlandse bodem: de Bemelerberg, de Cauberg, de Geulhemmerweg en opnieuw de Bemelerberg.



Enkele pittige kuitenbijters dus, maar wellicht te vroeg in de koers om al bepalend te zijn voor het koersverloop. Rensters die met de bolletjestrui in hun hoofd zitten, zullen zich wel roeren, want er zijn bergpunten te verdienen.



Na het vleugje Amstel Gold Race gaat het richting Belgisch grondgebied voor een portie Luik-Bastenaken-Luik.



Op een slordige 50 km van de streep is de Mont-Theux de opmaat voor nog 3 LBL-hellingen: de Côte de la Redoute, de Côte des Forges en de Côte de la Roche-aux-Faucons.



Die laatste, goed voor 1,3 km klimmen aan gemiddeld 11 procent, ligt op een dikke 10 km van de streep. Ook die laatste 10 km is overigens gekruid met nog enkele pittige stroken.



De mix van Gold Race en LBL lijkt dus gesneden koek voor de klassieke rensters. Staat iemand van de grote namen op of krijgen we straks een verrassende winnares in Luik?