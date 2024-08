LIVESTREAM Tour Femmes: Wie zet de snelste tijd neer door de straten van Rotterdam?

Iets tussenin

Een tijdrit van 6,3 kilometer is moeilijk in te schatten. Het is te kort voor pure tijdrijdsters als Riejanne Markus en Ellen van Dijk, maar misschien ook iets te lang voor snelle vrouwen als Charlotte Kool en Lorena Wiebes.



Markus schuift een andere soort renster naar voren. "Ik kijk vooral naar de vrouwen uit de ploegenachtervolging, vooral zij die goud pakten in Parijs." De VS werd olympisch kampioen. Van dat kwartet staan Chloe Dygert, Kristen Faulkner en Lily Williams aan de start.