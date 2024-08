Tour de France Femmes: Kijk vanaf 9.30 uur of Lorena Wiebes revanche kan nemen in ochtendrit

Waaiergevaar

2 etappes op dezelfde dag, in de Tour voor mannen was dat tot en met 1990 bijna vaste prik. Die traditie wil de Tour de France Femmes nieuw leven inblazen.



De ochtendetappe tussen Dordrecht en Rotterdam is kort (69,7 km), maar krachtig. De wind kan lelijk huishouden op wegen die zo vlak zijn als een pannenkoek.



In de finale passeert het vrouwenpeloton De Kuip, het stadion van Feyenoord. Veel tijd zullen de rensters niet hebben om een glimp op te vangen van de voetbalarena, want enkele kilometers verderop zal gesprint worden voor de bloemen op de Boompjes, een brede laan met wolkenkrabbers.