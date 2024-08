LIVESTREAM Tour Femmes: Belgische Audrey De Keersmaeker zet zich in de kijker met aanval in sprintersrit

Etappe 2 én 3

Twee ritten op één dag zie je zelden in het moderne wielrennen. Bij de mannen was het jaarlijkse kost in de grote ronden tijdens de 20e eeuw. De laatste jaren keert het terug in het vrouwenpeloton.



Een maand geleden was er nog een korte rit en een tijdrit op één dag in de Baloise Ladies Tour. Lorena Wiebes won die toen. Vandaag opnieuw?