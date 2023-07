LIVESTREAM: Kopecky rijdt zich dankzij tijdrit van haar leven naar het podium van de Tour!

clock 17:30 17 uur 30. Wordt Kopecky nog tweede? Kasia Niewiadoma zakt weg in het tweede deel en gooit al haar bonusseconden te grabbel. Het komt neer op honderdsten! . Wordt Kopecky nog tweede? Kasia Niewiadoma zakt weg in het tweede deel en gooit al haar bonusseconden te grabbel. Het komt neer op honderdsten!

clock 17:29 17 uur 29. Van Vleuten op 1'40". Van Vleuten rijdt de 12e tijd. . Van Vleuten op 1'40" Van Vleuten rijdt de 12e tijd.

clock 17:28 17 uur 28. Chapeau voor alles wat Van Vleuten gedaan heeft, maar er is een nieuwere, sterkere generatie! Ruben Van Gucht. Chapeau voor alles wat Van Vleuten gedaan heeft, maar er is een nieuwere, sterkere generatie! Ruben Van Gucht

clock 17:27 17 uur 27. Het is zeker! Kopecky rijdt podium! Annemiek van Vleuten zit nu al aan de tijd van Kopecky en tuimelt van het podium. Daar moet ze plaatsmaken voor Lotte Kopecky! . Het is zeker! Kopecky rijdt podium! Annemiek van Vleuten zit nu al aan de tijd van Kopecky en tuimelt van het podium. Daar moet ze plaatsmaken voor Lotte Kopecky!

clock 17:26 17 uur 26. Lotte Kopecky heeft de tijdrit van haar leven gereden, ze heeft de Tour van haar leven gereden! Ruben & Ine. Lotte Kopecky heeft de tijdrit van haar leven gereden, ze heeft de Tour van haar leven gereden! Ruben & Ine

clock 17:23 Kopecky voorlopig 2e! Wat een tijdrit heeft Lotte Kopecky gereden! Ze komt 2" eerder binnen dan Brown, goed voor voorlopige 2e plaats. . 17 uur 23. time difference Kopecky voorlopig 2e! Wat een tijdrit heeft Lotte Kopecky gereden! Ze komt 2" eerder binnen dan Brown, goed voor voorlopige 2e plaats.

clock 17:22 17 uur 22. Kopecky haalt Moolman in! Kopecky vliegt! En dat heeft Ashleigh Moolman geweten. Ze ziet haar vertrouwde groene kleur haar inhalen en alweer loslaten. . Kopecky haalt Moolman in! Kopecky vliegt! En dat heeft Ashleigh Moolman geweten. Ze ziet haar vertrouwde groene kleur haar inhalen en alweer loslaten.

clock 17:20 17 uur 20. Labous voorlopig 4e. Op meer dan een minuut van Reusser bolt Juliette Labous over de finish. . Labous voorlopig 4e Op meer dan een minuut van Reusser bolt Juliette Labous over de finish.

clock 17:18 17 uur 18.

clock 17:18 Vollering beste klassementsvrouw. De gele trui toont zich nog maar weer de beste van de klassementsrensters. Ze passeert het tussenpunt op 13" van haar ploeggenote Reusser. . 17 uur 18. time point Vollering beste klassementsvrouw De gele trui toont zich nog maar weer de beste van de klassementsrensters. Ze passeert het tussenpunt op 13" van haar ploeggenote Reusser.

clock 17:17 17 uur 17. Kopecky op podiumkoers aan het tussenpunt. Kopecky op podiumkoers aan het tussenpunt

clock 17:16 17 uur 16. Sterke tijdrit Niewiadoma. Ook de bollentrui is bezig aan een goede tijdrit, ze passeert het tussenpunt op 2" van Kopecky. . Sterke tijdrit Niewiadoma Ook de bollentrui is bezig aan een goede tijdrit, ze passeert het tussenpunt op 2" van Kopecky.

clock 17:13 17 uur 13. Kopecky pakt 31" op Van Vleuten! Dat ziet er nog beter uit! Annemiek van Vleuten passeert de tussentijd op 31" van Lotte Kopecky. Dat wil zeggen dat Kopecky virtueel op het podium staat! . Kopecky pakt 31" op Van Vleuten! Dat ziet er nog beter uit! Annemiek van Vleuten passeert de tussentijd op 31" van Lotte Kopecky. Dat wil zeggen dat Kopecky virtueel op het podium staat!

clock 17:12 Kopecky 3e tussentijd. Belgisch kampioene rijdt in de buurt van Grace Brown, ze rijdt voorlopig de derde chrono op 30" van Reusser en op 3" van Brown. Dat ziet er goed uit! . 17 uur 12. time point Kopecky 3e tussentijd Belgisch kampioene rijdt in de buurt van Grace Brown, ze rijdt voorlopig de derde chrono op 30" van Reusser en op 3" van Brown. Dat ziet er goed uit!

clock 17:11 17 uur 11. Moolman hoeft Kopecky niet te vrezen, ze rijdt op anderhalve minuut van Reusser rond. Ruben Van Gucht. Moolman hoeft Kopecky niet te vrezen, ze rijdt op anderhalve minuut van Reusser rond. Ruben Van Gucht

clock 17:10 17 uur 10. Tussenstand. 1. Marlen Reusser (Zwi) 29'15" 2. Grace Brown (Aus) +40" 3. Riejanne Markus (Ned) +50" . Tussenstand 1. Marlen Reusser (Zwi) 29'15" 2. Grace Brown (Aus) +40" 3. Riejanne Markus (Ned) +50"

clock 17:10 17 uur 10. Markus voorlopig 3e. De Nederlands kampioene Riejanne Markus rijdt 50" trager dan Reusser. . Markus voorlopig 3e De Nederlands kampioene Riejanne Markus rijdt 50" trager dan Reusser.

clock 17:08 0". Annemiek van Vleuten en Lotte Kopecky worden voorlopig op dezelfde tijd geschat. . 17 uur 08. time difference 0" Annemiek van Vleuten en Lotte Kopecky worden voorlopig op dezelfde tijd geschat.

clock 17:06 17 uur 06.

clock 17:03 17 uur 03. Met Vollering is de ook de leidster vertrokken. Met Vollering is de ook de leidster vertrokken

clock 17:00 17 uur . Ook Vollering op weg! Als gele trui is Demi Vollering de laatste vrouw die het startschavot in Pau verlaat. . Ook Vollering op weg! Als gele trui is Demi Vollering de laatste vrouw die het startschavot in Pau verlaat.

clock 16:59 16 uur 59. Start Niewiadoma. Ook de bollen van Kasia Niewiadoma zijn ondertussen te zien op het parcours. . Start Niewiadoma Ook de bollen van Kasia Niewiadoma zijn ondertussen te zien op het parcours.

clock 16:58 16 uur 58. In de schaduw van de start van de top 5 rijdt Riejanne Markus naar de derde tussentijd, op 30" van Reusser. . In de schaduw van de start van de top 5 rijdt Riejanne Markus naar de derde tussentijd, op 30" van Reusser.

clock 16:58 16 uur 58. Ghekiere: "Had 2 jaar geleden echt niet gedacht dat ik de Tour zou rijden". Ghekiere: "Had 2 jaar geleden echt niet gedacht dat ik de Tour zou rijden"

clock 16:57 16 uur 57. Kopecky toont meteen haar techniek, ze snijdt de eerste bochten goed aan en legt zich meteen opnieuw in de beugel. . Kopecky toont meteen haar techniek, ze snijdt de eerste bochten goed aan en legt zich meteen opnieuw in de beugel.

clock 16:56 16 uur 56.

clock 16:54 16 uur 54. Kopecky is vertrokken! De groene trui is onderweg, spanning alom in Pau. . Kopecky is vertrokken! De groene trui is onderweg, spanning alom in Pau.

clock 16:54 16 uur 54. De beurt aan de top 5. Ashleigh Moolman is er ook aan begonnen! . De beurt aan de top 5 Ashleigh Moolman is er ook aan begonnen!



clock 16:54 16 uur 54. Brown: "Wist dat Marlen heel snel zou zijn". Brown: "Wist dat Marlen heel snel zou zijn"

clock 16:53 16 uur 53.

clock 16:50 16 uur 50. Labous start. We naderen de top 5! De zesde in de stand, Juliette Labous, is er ook aan begonnen. . Labous start We naderen de top 5! De zesde in de stand, Juliette Labous, is er ook aan begonnen.

clock 16:49 16 uur 49. We naderen de finale! 117 rensters zijn al gestart, 93 zijn er binnen. De ritwinst lijkt al bijna zeker voor Reusser, de eindwinst voor Vollering. Maar wie vervolledigt het podium? . We naderen de finale! 117 rensters zijn al gestart, 93 zijn er binnen. De ritwinst lijkt al bijna zeker voor Reusser, de eindwinst voor Vollering. Maar wie vervolledigt het podium?

clock 16:47 16 uur 47. Ik begin zenuwachtig te worden. Na een gele week en de groene trui, kan Kopecky straks misschien op het podium staan! Ine Beyen. Ik begin zenuwachtig te worden. Na een gele week en de groene trui, kan Kopecky straks misschien op het podium staan! Ine Beyen

clock 16:46 16 uur 46. Kanontijd voor Reusser! Kanontijd voor Reusser!

clock 16:42 Reusser met kanontijd van 29'15"! De Europees kampioene doet haar reputatie alle eer aan en doet een stevige gooi naar ritwinst. Ze rijdt maar liefst 40" sneller dan Grace Brown. . 16 uur 42. time difference Reusser met kanontijd van 29'15"! De Europees kampioene doet haar reputatie alle eer aan en doet een stevige gooi naar ritwinst. Ze rijdt maar liefst 40" sneller dan Grace Brown.

clock 16:39 Brown onder Guazzini met 41". Vittoria Guazzini heeft lang de stoel warmgehouden. Grace Brown is de volgende die mag plaatsnemen. Als ze daar tijd genoeg voor heeft, want Marlen Reusser komt er al aan! . 16 uur 39. time point Brown onder Guazzini met 41" Vittoria Guazzini heeft lang de stoel warmgehouden. Grace Brown is de volgende die mag plaatsnemen. Als ze daar tijd genoeg voor heeft, want Marlen Reusser komt er al aan!

clock 16:33 16 uur 33. Witte trui Kerbaol. We volgen met aandacht de beste jongere Cedrine Kerbaol, ze is ook een goede tijdrijdster. De Française is de nationale kampioene in de discipline. . Witte trui Kerbaol We volgen met aandacht de beste jongere Cedrine Kerbaol, ze is ook een goede tijdrijdster. De Française is de nationale kampioene in de discipline.

clock 16:33 16 uur 33. Boze Reusser even opgehouden door auto en motorrijder in de afdaling. Boze Reusser even opgehouden door auto en motorrijder in de afdaling

clock 16:31 16 uur 31. Moto rijdt in de weg van Reusser. Nieuwe farce: Reusser rijdt zodanig snel waardoor een gendarme die voor haar uitreed op de moto plots te traag is en in de weg van de Europees kampioene tijdrijden rijdt. Reusser moet zelfs even in de remmen gaan! . Moto rijdt in de weg van Reusser Nieuwe farce: Reusser rijdt zodanig snel waardoor een gendarme die voor haar uitreed op de moto plots te traag is en in de weg van de Europees kampioene tijdrijden rijdt. Reusser moet zelfs even in de remmen gaan!

clock 16:27 Reusser vlamt nog harder! Reusser verpulvert de rest, bij de tussenchrono rijdt ze 27 seconden rapper dan Brown. Haar toptussentijd: 16'38"! . 16 uur 27. time point Reusser vlamt nog harder! Reusser verpulvert de rest, bij de tussenchrono rijdt ze 27 seconden rapper dan Brown. Haar toptussentijd: 16'38"!

clock 16:26 16 uur 26. Van de Velde: "Er zat niet meer zo veel in de tank". Van de Velde: "Er zat niet meer zo veel in de tank"

clock 16:24 Brown met een smak: 17'05". De eerste tussentijd die er toe doet: Grace Brown gooit alle tussentijden aan diggelen en doet bijna 30" beter dan de eerstvolgenden. . 16 uur 24. time point Brown met een smak: 17'05" De eerste tussentijd die er toe doet: Grace Brown gooit alle tussentijden aan diggelen en doet bijna 30" beter dan de eerstvolgenden.

clock 16:22 16 uur 22. Brand was trouwens de beste tot nu toe over het tweede deel, daarin was ze een secondje sneller dan Guazzini. . Brand was trouwens de beste tot nu toe over het tweede deel, daarin was ze een secondje sneller dan Guazzini.

clock 16:20 Tweede tijd voor Brand. Het is geweten dat Lucinda Brand een goede tijdrit in de benen heeft. Eerder dit jaar won ze al de tijdrit in de Baloise Ladies Tour en nu is ze de enige die het dichtst bij Guazzini komt. Ze finisht op 9" van de Italiaanse. . 16 uur 20. time point Tweede tijd voor Brand Het is geweten dat Lucinda Brand een goede tijdrit in de benen heeft. Eerder dit jaar won ze al de tijdrit in de Baloise Ladies Tour en nu is ze de enige die het dichtst bij Guazzini komt. Ze finisht op 9" van de Italiaanse.

clock 16:20 16 uur 20. Poolse kampioene rijdt verkeerd net voor de finish. Poolse kampioene rijdt verkeerd net voor de finish

clock 16:17 16 uur 17. Skalniak rijdt verkeerd! De tijdrit van de Poolse kampioene zat er bijna op en toch gaat het nog mis! Ze vergist zich in de laatste meters en neemt de afslag voor de volgwagens. Een toptijd zat er toch niet echt in, ze finisht net voor Julie De Wilde. . Skalniak rijdt verkeerd! De tijdrit van de Poolse kampioene zat er bijna op en toch gaat het nog mis! Ze vergist zich in de laatste meters en neemt de afslag voor de volgwagens. Een toptijd zat er toch niet echt in, ze finisht net voor Julie De Wilde.

clock 16:15 16 uur 15. Truyen: "Het was een heel zware Tour: dit niveau heb ik nog nooit meegemaakt". Truyen: "Het was een heel zware Tour: dit niveau heb ik nog nooit meegemaakt"

clock 16:12 16 uur 12. Finish Majerus. De Luxemburgs kampioene komt op 1'54" aan van Guazzini. . Finish Majerus De Luxemburgs kampioene komt op 1'54" aan van Guazzini.

clock 16:09 16 uur 09. Topfavoriete Reusser gestart! De Europese kampioenentrui rijdt rond in Pau. Marlen Reusser heeft alle zinnen gezet op deze etappe. Kan zij als eerste onder de tijd van Guazzini duiken? . Topfavoriete Reusser gestart! De Europese kampioenentrui rijdt rond in Pau. Marlen Reusser heeft alle zinnen gezet op deze etappe. Kan zij als eerste onder de tijd van Guazzini duiken?

clock 16:08 16 uur 08. Nog een favoriete gestart, de Australische kampioene Grace Brown is begonnen aan haar tijdrit. . Nog een favoriete gestart, de Australische kampioene Grace Brown is begonnen aan haar tijdrit.

clock 16:07 16 uur 07. Dit is echt een tijdrit voor Kopecky. Het zou mij niet verwonderen dat ze op het podium staat, ik hoop het! Julie De Wilde. Dit is echt een tijdrit voor Kopecky. Het zou mij niet verwonderen dat ze op het podium staat, ik hoop het! Julie De Wilde

clock 16:03 16 uur 03. De Wilde: "Was een beetje vechten tegen mezelf". De Wilde: "Was een beetje vechten tegen mezelf"

clock 16:02 16 uur 02. Henderson 2e. Wat wel bij de tussentijd was, gebeurt niet aan de finish. Henderson verliest wat tijd in het tweede deel en komt 15" later dan Guazzini over de lijn. . Henderson 2e Wat wel bij de tussentijd was, gebeurt niet aan de finish. Henderson verliest wat tijd in het tweede deel en komt 15" later dan Guazzini over de lijn.

clock 16:00 16 uur . Ik zie Niewiadoma er sowieso uitvallen. Zij rijdt bijna geen tijdritten. In de vorige die ze wel reed, verloor ze veel tijd. . Marijn de Vries. Ik zie Niewiadoma er sowieso uitvallen. Zij rijdt bijna geen tijdritten. In de vorige die ze wel reed, verloor ze veel tijd. Marijn de Vries

clock 15:54 Nieuwe tussentoptijd: Henderson. Anna Henderson is de eerste die onder de beste tussentijd duikt van Vittoria Guazzini. Ze pietst er 3" van af. . 15 uur 54. time point Nieuwe tussentoptijd: Henderson Anna Henderson is de eerste die onder de beste tussentijd duikt van Vittoria Guazzini. Ze pietst er 3" van af.

clock 15:51 15 uur 51. Ondertussen rijden al aardige namen op het parcours rond Pau. Lucinda Brand is nog niet zo lang geleden eraan begonnen. Ook Majerus, Skalniak, Bredewold en Van De Velde zijn onderweg. . Ondertussen rijden al aardige namen op het parcours rond Pau. Lucinda Brand is nog niet zo lang geleden eraan begonnen. Ook Majerus, Skalniak, Bredewold en Van De Velde zijn onderweg.

clock 15:49 Julie De Wilde op 1'05" van Guazzini. Ze trekt en sleurt er alles uit en zet al bij al een goede tijdrit neer. Julie De Wilde staat voorlopig op een 4e plaats. . 15 uur 49. time point Julie De Wilde op 1'05" van Guazzini Ze trekt en sleurt er alles uit en zet al bij al een goede tijdrit neer. Julie De Wilde staat voorlopig op een 4e plaats.

clock 15:47 Truyen op 8" van De Wilde. De tussentijd van Marthe Truyen is 18'41". . 15 uur 47. time point Truyen op 8" van De Wilde De tussentijd van Marthe Truyen is 18'41".

clock 15:35 15 uur 35. Cant 12e, De Wilde 7e bij eerste tussenpunt. Ondertussen zijn ook twee landgenotes onderweg. Julie De Wilde zet een goed eerste deel neer, voorlopig rijdt ze de 7e tussentijd. Sanne Cant is iets trager onderweg, voorlopig goed voor een 12e tussentijd. . Cant 12e, De Wilde 7e bij eerste tussenpunt Ondertussen zijn ook twee landgenotes onderweg. Julie De Wilde zet een goed eerste deel neer, voorlopig rijdt ze de 7e tussentijd. Sanne Cant is iets trager onderweg, voorlopig goed voor een 12e tussentijd.

clock 15:33 15 uur 33. Emma Norsgaard van start! De winnares van de overgangsrit naar Blagnac, Emma Norsgaard, die toen moedig het peloton voorbleef, is begonnen aan haar 22 kilometers. De Deens kampioene tijdrijden behaalde in de tijdrit van de Baloise Ladies Tour een derde plek. Lucinda Brand won toen. . Emma Norsgaard van start! De winnares van de overgangsrit naar Blagnac, Emma Norsgaard, die toen moedig het peloton voorbleef, is begonnen aan haar 22 kilometers. De Deens kampioene tijdrijden behaalde in de tijdrit van de Baloise Ladies Tour een derde plek. Lucinda Brand won toen.

clock 15:24 15 uur 24. De vrouw met snelste tijd tot nu toe, Vittoria Guazzini, is een sterke tijdrijdster. Ze werd wereldkampioene bij de beloften en bij de profs werd ze 4e. De wereldkampioene tijdrijden Ellen van Dijk zal niet meer te zien zijn in haar regenboogtrui, want zij verwelkomt binnenkort een kindje. . De vrouw met snelste tijd tot nu toe, Vittoria Guazzini, is een sterke tijdrijdster. Ze werd wereldkampioene bij de beloften en bij de profs werd ze 4e. De wereldkampioene tijdrijden Ellen van Dijk zal niet meer te zien zijn in haar regenboogtrui, want zij verwelkomt binnenkort een kindje.

clock 15:21 15 uur 21. Livestream. De tijdrit is vanaf nu te volgen op de livestream of op VRT 1. . Livestream De tijdrit is vanaf nu te volgen op de livestream of op VRT 1.

clock 15:19 Dat belooft voor straks! Ashleigh Moolman, concurrente van Kopecky om een podiumplek, is Queen Of the Mountain op het klimmetje in Bosdarros. . 15 uur 19. Dat belooft voor straks! Ashleigh Moolman, concurrente van Kopecky om een podiumplek, is Queen Of the Mountain op het klimmetje in Bosdarros.

clock 15:14 Guazzini met 30'36". De hot seat was nog niet warm of Talbot moet hem al verlaten. Vittoria Guazzini, die ook nog altijd de beste tijd bij het tussenpunt heeft, zet de eerste richttijd neer. . 15 uur 14. time point Guazzini met 30'36" De hot seat was nog niet warm of Talbot moet hem al verlaten. Vittoria Guazzini, die ook nog altijd de beste tijd bij het tussenpunt heeft, zet de eerste richttijd neer.

clock 15:14 15 uur 14. Talbot passeert als eerste de finish. De Australische Josie Talbot is de eerste die de Tour de France Femmes uitrijdt. Haar tijd is 31'44". . Talbot passeert als eerste de finish De Australische Josie Talbot is de eerste die de Tour de France Femmes uitrijdt. Haar tijd is 31'44".

clock 15:14 15 uur 14.

clock 15:09 15 uur 09.

clock 15:02 15 uur 02. 20 rensters onderweg. Het parcours geraakt langzamerhand opgevuld. De eerste plaats bij het tussenpunt is voorlopig voor de Italiaanse Guazzini, haar tijd: 17'40". . 20 rensters onderweg Het parcours geraakt langzamerhand opgevuld. De eerste plaats bij het tussenpunt is voorlopig voor de Italiaanse Guazzini, haar tijd: 17'40".

clock 14:46 14 uur 46. 10 nationale tijdritkampioenes. De Cypriotische tijdritkampioene Christoforou is net begonnen aan haar tijdrit. Dat vraagt om een overzicht van de andere beste tijdrijdsters van hun land: - Emma Norsgaard (Denemarken) om 15.29 u - Elizabeth Holden (Groot-Brittannië) om 15.39 u - Georgia Williams (Nieuw-Zeeland) om 15.41 u - Christine Majerus (Luxemburg) om 15.42 u - Agnieszka Skalniak-Sojka (Polen) 15.47 u - Grace Brown (Australië) om 16.08 u - Cédrine Kerbaol (Frankrijk) om 16.37 u - Riejanne Markus (Nederland) om 16.39 u - Lotte Kopecky (België) om 16.55 u Topfavoriete vandaag is misschien wel de beste tijdrijdster van Europa: Marlen Reusser, zij start om 16.12 u. . 10 nationale tijdritkampioenes De Cypriotische tijdritkampioene Christoforou is net begonnen aan haar tijdrit. Dat vraagt om een overzicht van de andere beste tijdrijdsters van hun land: - Emma Norsgaard (Denemarken) om 15.29 u

- Elizabeth Holden (Groot-Brittannië) om 15.39 u

- Georgia Williams (Nieuw-Zeeland) om 15.41 u

- Christine Majerus (Luxemburg) om 15.42 u

- Agnieszka Skalniak-Sojka (Polen) 15.47 u

- Grace Brown (Australië) om 16.08 u

- Cédrine Kerbaol (Frankrijk) om 16.37 u

- Riejanne Markus (Nederland) om 16.39 u

- Lotte Kopecky (België) om 16.55 u Topfavoriete vandaag is misschien wel de beste tijdrijdster van Europa: Marlen Reusser, zij start om 16.12 u.

clock 14:42 124 rensters nog. Eén grote afwezige vandaag: Mavi Garcia. De Spaans kampioene beleefde gisteren niet haar beste dag. Later bevestigde haar ploeg dat ze ziek is en de Ronde niet zal kunnen uitrijden. Gisteren namen we al afscheid van 11 rensters. Charlotte Kool en Alice Barnes kwamen niet op tijd binnen en mogen vandaag dus niet starten. . 14 uur 42. give up 124 rensters nog Eén grote afwezige vandaag: Mavi Garcia. De Spaans kampioene beleefde gisteren niet haar beste dag. Later bevestigde haar ploeg dat ze ziek is en de Ronde niet zal kunnen uitrijden. Gisteren namen we al afscheid van 11 rensters. Charlotte Kool en Alice Barnes kwamen niet op tijd binnen en mogen vandaag dus niet starten.

clock 14:42 14 uur 42.

clock 14:38 14 uur 38 match begonnen start time De rode lantaarn is vertrokken! Marjolein van 't Geloof is eraan begonnen. Ze staat voornamelijk gekend als een sprintster, maar heeft ook degelijke tijdritcapaciteiten. Zet zij de eerste richttijd?

clock 14:34 14 uur 34. Aandachtige kijkers zullen grote delen van de tijdrit herkennen uit de Tour bij de mannen van 2019. Toen won Julian Alaphilippe in Pau. Ook in La Course, de vorige versie van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen, kwam een rit in Pau aan. Toen haalde Marianne Vos verschroeiend uit en reed ze naar een zege. Vandaag komt Vos niet in actie, ze had het gisteren heel lastig in de koninginnenrit en besloot haar Tour stop te zetten. . Aandachtige kijkers zullen grote delen van de tijdrit herkennen uit de Tour bij de mannen van 2019. Toen won Julian Alaphilippe in Pau. Ook in La Course, de vorige versie van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen, kwam een rit in Pau aan. Toen haalde Marianne Vos verschroeiend uit en reed ze naar een zege. Vandaag komt Vos niet in actie, ze had het gisteren heel lastig in de koninginnenrit en besloot haar Tour stop te zetten.

clock 13:38 13 uur 38. 1e renster start om 14.38 u. De Nederlandse Marjolein van 't Geloof bijt over een uur de spits af. Een klein halfuur later zou ze de eerste moeten zijn die na haar rondje terug in Pau over de finish rijdt. Om de minuut wordt telkens een nieuwe renster op het parcours losgelaten. Voor ons is de eerste interessante afspraak die met Julie De Wilde om 15.17 u. . 1e renster start om 14.38 u De Nederlandse Marjolein van 't Geloof bijt over een uur de spits af. Een klein halfuur later zou ze de eerste moeten zijn die na haar rondje terug in Pau over de finish rijdt. Om de minuut wordt telkens een nieuwe renster op het parcours losgelaten. Voor ons is de eerste interessante afspraak die met Julie De Wilde om 15.17 u.

clock 13:31 13 uur 31. 1e tijdrit in vrouwentour. Vorig jaar was er geen chronotest en dus is de tijdrit over 22 kilometer in en rond Pau de eerste in de vernieuwde vrouwentour. De rensters krijgen in Zuid-Frankrijk een aardig parcours voorgeschoteld. Vanuit Pau gaat het naar het Gan, waar een klimmetje ligt. De bult naar Bosdarros is ruim 2 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 5 %. Eens de heuvelrug bereikt wordt de enige tussentijd opgemeten. En in de afdaling moet er opgelet worden voor een enorm lastige bocht. Dan gaat het in rechte lijn terug naar Pau, waar de vrouwen in de laatste 250 meter aan 7% nog een laatste keer in deze Ronde uit het zadel mogen. . 1e tijdrit in vrouwentour Vorig jaar was er geen chronotest en dus is de tijdrit over 22 kilometer in en rond Pau de eerste in de vernieuwde vrouwentour. De rensters krijgen in Zuid-Frankrijk een aardig parcours voorgeschoteld. Vanuit Pau gaat het naar het Gan, waar een klimmetje ligt. De bult naar Bosdarros is ruim 2 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 5 %. Eens de heuvelrug bereikt wordt de enige tussentijd opgemeten. En in de afdaling moet er opgelet worden voor een enorm lastige bocht. Dan gaat het in rechte lijn terug naar Pau, waar de vrouwen in de laatste 250 meter aan 7% nog een laatste keer in deze Ronde uit het zadel mogen.

clock 30-07-2023 30-07-2023.

clock 22:18 22 uur 18. Ine Beyen gelooft in een podiumplek voor Lotte Kopecky. "Ik denk dat Lotte Annemiek van Vleuten inhaalt en ze kan ook Kasia Niewiadoma voorbij. Mijn podium? Vollering, Kopecky en Van Vleuten. Maar het wordt een dubbeltje op zijn kant." . Ine Beyen gelooft in een podiumplek voor Lotte Kopecky. "Ik denk dat Lotte Annemiek van Vleuten inhaalt en ze kan ook Kasia Niewiadoma voorbij. Mijn podium? Vollering, Kopecky en Van Vleuten. Maar het wordt een dubbeltje op zijn kant."

clock 22:14 22 uur 14. starttijden tijdrit. 14.38 u Marjolien van 't Geloof (eerste) 16.53 u Ashleigh Moolman 16.55 u Lotte Kopecky 16.57 u Annemiek van Vleuten 16.59 u Kasia Niewiadoma 17.01 u Demi Vollering . starttijden tijdrit

14.38 u Marjolien van 't Geloof (eerste) 16.53 u Ashleigh Moolman 16.55 u Lotte Kopecky 16.57 u Annemiek van Vleuten 16.59 u Kasia Niewiadoma 17.01 u Demi Vollering

clock 22:08 22 uur 08. Het podium zou enorm mooi zijn en ik probeer de tijdrit van mijn leven te rijden. Maar als het niet lukt, dan lukt het niet. Ik ben niet naar deze Tour gekomen om op het podium te eindigen. Ik zal er mijn slaap niet voor laten, maar uiteraard geef ik het beste van mezelf. Lotte Kopecky (SD Worx). Het podium zou enorm mooi zijn en ik probeer de tijdrit van mijn leven te rijden. Maar als het niet lukt, dan lukt het niet. Ik ben niet naar deze Tour gekomen om op het podium te eindigen. Ik zal er mijn slaap niet voor laten, maar uiteraard geef ik het beste van mezelf. Lotte Kopecky (SD Worx)

clock 22:06 22 uur 06. Tijdrit in Pau. Met deze top 5 beginnen de vrouwen aan hun afsluitende tijdrit. In Pau wacht een tijdrit van ruim 22 kilometer met een bult halfweg. 1. Demi Vollering 2. Kasia Niewiadoma op 1'50" 3. Annemiek van Vleuten op 2'28" 4. Lotte Kopecky op 2'35" 5. Ashleigh Moolman op 2'39" . Tijdrit in Pau Met deze top 5 beginnen de vrouwen aan hun afsluitende tijdrit. In Pau wacht een tijdrit van ruim 22 kilometer met een bult halfweg. 1. Demi Vollering

2. Kasia Niewiadoma op 1'50"

3. Annemiek van Vleuten op 2'28"

4. Lotte Kopecky op 2'35"

5. Ashleigh Moolman op 2'39"