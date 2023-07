LIVE De afsluitende tijdrit in de Tour de France Femmes is begonnen, wie zet de eerste richttijd?

clock 14:42 124 rensters nog. Eén grote afwezige vandaag: Mavi Garcia. De Spaans kampioene beleefde gisteren niet haar beste dag. Later bevestigde haar ploeg dat ze ziek is en de Ronde niet zal kunnen uitrijden. Gisteren namen we al afscheid van 11 rensters. Charlotte Kool en Alice Barnes kwamen niet op tijd binnen en mogen vandaag dus niet starten. . 14 uur 42. give up 124 rensters nog Eén grote afwezige vandaag: Mavi Garcia. De Spaans kampioene beleefde gisteren niet haar beste dag. Later bevestigde haar ploeg dat ze ziek is en de Ronde niet zal kunnen uitrijden. Gisteren namen we al afscheid van 11 rensters. Charlotte Kool en Alice Barnes kwamen niet op tijd binnen en mogen vandaag dus niet starten.

clock 14:38 14 uur 38 match begonnen start time De rode lantaarn is vertrokken! Marjolein van 't Geloof is eraan begonnen. Ze staat voornamelijk gekend als een sprintster, maar heeft ook degelijke tijdritcapaciteiten. Zet zij de eerste richttijd?

Aandachtige kijkers zullen grote delen van de tijdrit herkennen uit de Tour bij de mannen van 2019. Toen won Julian Alaphilippe in Pau. Ook in La Course, de vorige versie van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen, kwam een rit in Pau aan. Toen sprintte Marianne Vos naar een zege. Vandaag komt Vos niet in actie, ze had het gisteren heel lastig in de koninginnenrit en besloot haar Tour stop te zetten.

1e renster start om 14.38 u. De Nederlandse Marjolein van 't Geloof bijt over een uur de spits af. Een klein halfuur later zou ze de eerste moeten zijn die na haar rondje terug in Pau over de finish rijdt. Om de minuut wordt telkens een nieuwe renster op het parcours losgelaten. Voor ons is de eerste interessante afspraak die met Julie De Wilde om 15.17 u.

1e tijdrit in vrouwentour. Vorig jaar was er geen chronotest en dus is de tijdrit over 22 kilometer in en rond Pau de eerste in de vernieuwde vrouwentour. De rensters krijgen in Zuid-Frankrijk een aardig parcours voorgeschoteld. Vanuit Pau gaat het naar het Gan, waar een klimmetje ligt. De bult naar Bosdarros is ruim 2 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 5 %. Eens de heuvelrug bereikt wordt de enige tussentijd opgemeten. En in de afdaling moet er opgelet worden voor een enorm lastige bocht. Dan gaat het in rechte lijn terug naar Pau, waar de vrouwen in de laatste 250 meter aan 7% nog een laatste keer in deze Ronde uit het zadel mogen.

Ine Beyen gelooft in een podiumplek voor Lotte Kopecky. "Ik denk dat Lotte Annemiek van Vleuten inhaalt en ze kan ook Kasia Niewiadoma voorbij. Mijn podium? Vollering, Kopecky en Van Vleuten. Maar het wordt een dubbeltje op zijn kant."

clock 22:14 22 uur 14. starttijden tijdrit. 14.38 u Marjolien van 't Geloof (eerste) 16.53 u Ashleigh Moolman 16.55 u Lotte Kopecky 16.57 u Annemiek van Vleuten 16.59 u Kasia Niewiadoma 17.01 u Demi Vollering . starttijden tijdrit

Het podium zou enorm mooi zijn en ik probeer de tijdrit van mijn leven te rijden. Maar als het niet lukt, dan lukt het niet. Ik ben niet naar deze Tour gekomen om op het podium te eindigen. Ik zal er mijn slaap niet voor laten, maar uiteraard geef ik het beste van mezelf. Lotte Kopecky (SD Worx)

Tijdrit in Pau. Met deze top 5 beginnen de vrouwen aan hun afsluitende tijdrit. In Pau wacht een tijdrit van ruim 22 kilometer met een bult halfweg. 1. Demi Vollering 2. Kasia Niewiadoma op 1'50" 3. Annemiek van Vleuten op 2'28" 4. Lotte Kopecky op 2'35" 5. Ashleigh Moolman op 2'39"

