LIVE Kopecky nog altijd tussen Vollering en Van Vleuten op de Tourmalet, waar Niewiadoma de zwanendans leidt

Niewiadoma rijdt ondertussen doorheen de eerste mistbanken. Vollering en Van Vleuten blijven elkaars blik opzoeken.

Wachten op de explosie. Loont geduld? Wanneer komen de topfavorietes in actie?

Opnieuw valt Labous aan, Vollering reageert makkelijk.

Het valt weer volledig stil in het groepje. Ine Beyen.

Kopecky breekt niet.

Versnelling van Labous. Labous heeft het ermee gehad, ze versnelt zelf. Nu springt Vollering wel in actie. Santesteban lost, ook Ludwig moet begaan. En Lotte Kopecky... die rijdt rustig mee...

Niewiadoma loopt weer uit. Het tempo in de achtervolgende groep is niet hoog genoeg. Vollering en Van Vleuten nestelen zich er achteraan, ze laten op die manier Spratt terugkomen.

18 uur 37. 20". Niemand versnelt voorlopig en dus blijft de voorsprong van Niewiadoma hangen.

De rol van Reusser is opgebruikt.

De voorsprong die Niewiadoma kreeg van Van Vleuten en Vollering was uiteindelijk een vergiftigd geschenk. Ruben Van Gucht.

Spratt kraakt. De vervangkopvrouw van Lidl-Trek moet het elitegroepje laten rijden. Lotte Kopecky zit nog altijd goed in dat groepje.

Niewiadoma lijkt zich neergelegd te hebben, ze ziet haar voorsprong verder slinken, kijkt achter zich en laat zich uitzakken.

18 uur 29. Vos verliest haar streken. We nemen afscheid van Marianne Vos in deze Tour. De Nederlandse kreeg het al in het begin van de etappe lastig en verlaat nu met opgeheven hoofd de koers.

Reusser beult. Eigenhandig brengt Zwitsers kampioene Marlen Reusser haar kopvrouw en diens vijand tot op een boogscheut van Niewiadoma. De voorsprong bedraagt nog maar 30 seconden.

18 uur 20. Col du Tourmalet. Niewiadoma begint aan de slotcol van de Tour. Ze heeft een voorsprong van een kleine minuut bij elkaar gefietst. Ondertussen zijn Van Vleuten en Vollering opgeslokt door het groepje met Kopecky. Vollering heeft daar met de gele trui en Reusser nog twee helpers. De Tourmalet is 17 km klimmen aan 7,5 % gemiddeld. Vooral het tweede gedeelte is heel steil en gaat tot 10 %.

Terwijl Niewiadoma gas geeft, komt het groepje met Lotte Kopecky dichter bij het ruziemakend duo. Er wordt volop overlegd met de teamradio. Wat krijgen we hier allemaal te zien... Vormt dit al een beslissing in de Tour?

Patstelling! Van Vleuten gooit remmen toe.

Patstelling tussen de favorieten. Annemiek van Vleuten en Demi Vollering krijgen het aan de stok, ze houden de benen stil en laten Niewiadoma rijden. Van Vleuten gooit zelfs de remmen toe!

Vollering en Van Vleuten laten Niewiadoma rijden.

Niewiadoma gaat door in de afdaling. De Poolse twijfelt niet en versnelt nog eens in de afdaling. Van Vleuten volgt niet, de reactie van Vollering komt laat. Ze daalt iets voorzichtiger dan Niewiadoma, Van Vleuten plakt aan het wiel van Vollering.

10 bergpunten voor Niewiadoma.

18 uur 06. Niewiadoma pakt bergpunten. 10 punten erbij! De Poolse haar totaal staat nu op 15 punten, dat zijn er 8 tekort om de bollentrui van Kastelijn over te nemen. Maar Kasia heeft dus wel een doel en die is rood en wit en heeft veel bollen.

Vooraan draaien Niewiadoma en Van Vleuten goed rond, Vollering werkt niet mee.

18 uur. Labous en Moolman op jacht. De twee wisselen kopbeurten af in het achtervolgend groepje van 7 rensters, waar Lotte Kopecky trouwens nog altijd aanhangt.

Van Vleuten in het zweet. De zweetdruppels hangen aan de kin van de wereldkampioene. Een groot verschil met Demi Vollering, die er goed uitziet.

Dit is knap. Ik had niet verwacht dat Lotte Kopecky zo lang zou meegaan. Ik denk dat ze het zelf ook niet had verwacht. Ine Beyen.

Markus en Garcia onder gelosten. Riejanne Markus en Mavi Garcia, nochtans sterke klimsters, zakken ook weg uit het groepje met Kopecky.

Van Vleuten schudt eens aan de boom en vindt Vollering en Niewiadoma.

Aanval Van Vleuten! Spektakel op de Aspin! Op de steile kilometer gaat Van Vleuten op de trappers staan. Enkel Niewiedoma en Vollering kunnen volgen.

We rapen de eerste aanvalster van de dag op, Demay, ook Deignan en Steels gemeld.

Stevig uitgedund peloton. Het peloton is gereduceerd tot 25 rensters en er zijn nog 6 kilometers te klimmen. De gele trui van Kopecky zit nog goed aanwezig in het peloton. Lippert werkt hard voor Van Vleuten. Vollering kan nog rekenen op Reusser.

17 uur 47. Ondertussen op de Tourmalet: mist, mist en mist.

Yara Kastelijn moet nu echt lossen.

Ondertussen nog een pionnetje weg bij Movistar. Ook Biannic moet lossen. De knechten van Van Vleuten zijn bijna opgesoupeerd!

Lossende bollen. Bollenvrouw Yara Kastelijn lijkt ook een moeilijk moment te hebben. Achteraan het peloton hangt ook nog steeds Justine Ghekiere. Zij wil zo lang mogelijk haar kopvrouw Ashleigh Moolman bijstaan.

De verschillen zijn al groot aan het worden. We gaan met minuten goochelen. Ruben Van Gucht & Ine Beyen.

Dan toch niet zo sterk. Drie rensters van Movistar lossen, hun rol is wel bijzonder vroeg uitgespeeld.

Bij de overname van Movistar moeten wel drie ploeggenoten lossen.

Overname van Movistar. De ploeg rond Annemiek van Vleuten toont zich heel sterk. Bij SD Worx verliezen ze stilaan pionnetjes, Majerus moet eraf.

DSM controleert. Terwijl de eerste rensters, vooral sprintsters (Vos, De Wilde, ...), moeten lossen, controleert DSM in functie van Juliette Labous de eerste meters.

clock 17:35 17 uur 35.

Vos moet het lossen.

17 uur 34. Col d'Aspin. De rensters zijn begonnen aan de eerste uitdaging van de dag. De Col d'Aspin heeft een stijgingspercentage van 6,5 % over 12 kilometer. Het steilste stuk zit na de 7e kilometer, daar loopt de hellingsgraad op tot bijna 10 %.

In het peloton maken zich zorgen om de tijdslimiet. Die ligt op 20 %, uitgerekend rond de 40 minuten. Marijn de Vries.

De kopgroep wordt al weer ingehaald.

De situatie. Vooraleer we klimmen, nog even een stand van zaken. De tegenaanval van Sara Poidevin trof dan toch geen succes, zij is ondertussen al ingelopen. Ook de samenwerkende vennootschap tussen Andersen en Pompanon lijkt op een faillissement af te stevenen.

17 uur 28. De jongste verdwijnt. Geen 19-jarige meer in het peloton. Babette van der Wolf wordt in de bezemwagen gemeld.

Voor mij persoonlijk was het een heel mooie Tour, maar nu wil ik er voor zorgen dat het voor onze ploeg nog een mooie Ronde wordt. Lotte Kopecky.

Lotte Kopecky: "Ik ben heel trots dat ik de gele trui de hele week heb kunnen aantrekken".

17 uur 25. Kopecky komt piepen. Daar verschijnt ze aan kop van het peloton, Lotte Kopecky. Nu nog in het geel, maar na vandaag waarschijnlijk in het groen tot in Pau. Op het gemakje graait ze nog wat puntjes mee.

Je ziet dat men zich nu al aan het positioneren is voor de Col d'Aspin. Ruben Van Gucht.

Demi Vollering: "Ik zal niet aan je neus hangen waar ik zal aanvallen".

Zien we straks een groen prestigemomentje? Over een kleine 5 kilometer passeren we de enige tussensprint van vandaag.

De Canadese Poidevin van EF gaat op zoek naar de leiders. Het lijkt een goede poging, ze krijgt ruimte van het peloton en komt stelselmatig dichter bij Andersen en Pompanon.

Twee dames wagen zich aan een vlucht.

Ondertussen muizen 2 rensters ervandoor. Snelle vrouw Susanne Andersen van Uno X nam het initiatief, Pompano sprong gretig mee.

Ik denk toch dat Annemiek van Vleuten gaat winnen, de Col du Tourmalet is een lange klim en dat speelt in haar voordeel. Ine Beyen.

Livestream. Ons getrouwe commentaarsduo Ruben Van Gucht en Ine Beyen verwelkomen u op VRT 1 of op de livestream bovenaan dit artikel.

17 uur. Opnieuw alles terug samen. Het peloton haalt iedereen terug, we zijn terug met 130 rensters die samenrijden.

De Wilde en Ghekiere in de tegenaanval. Een nieuwe aanval in het peloton! 14 rensters, met daarbij Julie De Wilde, Justine Ghekiere, Lucinda Brand en Christine Majerus, gaan op zoek naar de Française.

Langzaamaan krijgt Demay meer en meer seconden toegestaan van het peloton. Het loopt nu al op to 40 seconden.



16 uur 49. 20". Een soliste krijgt wel ruimte van het peloton. Coralie Demay is de naam van de eenzame vluchtster.

Alles is terug samen. Alle aanvallen zijn teruggeroepen door het peloton. Ook de veelbelovende grote groep kreeg geen kans.

In het peloton duren de aanvalsgolven voort: Lizzie Deignan wil ook de oversteek maken.

De goede aanval lijkt weg! Er is een grote groep vertrokken op avontuur. Marta Lach deed het dominosteentje vallen, Claire Steels sprong op haar wiel en meer rensters volgden. Het lijkt erop dat elke klassementsploeg een renster heeft kunnen afvaardigen: Majerus voor SD Worx, Gutierrez voor Movistar, Skalniak voor Canyon/SRAM, Ghekiere voor AG Insurance - Soudal Quick-Step.

Anna van der Breggen (ploegleider SD Worx): "Dit is een heel spannende dag".

16 uur 37. Duits kampioene tegen het asfalt. Achteraan het peloton gaan er enkele rensters neer. Onder hen: Liane Lippert, die dicht bij Van Vleuten aan het rijden was. Van Vleuten kon maar net de valpartij ontwijken. Lippert heeft moeite met overeind te komen, maar hervat toch de race.

16 uur 32. 5 rensters startten niet. 130 rensters schieten nog over. Naast Balsamo en Longo Borghini van Lid

clock 16:30 Bekijk hoe Julie De Wilde meteen aanvalt:. 16 uur 30. Bekijk hoe Julie De Wilde meteen aanvalt:

clock 16:26 16 uur 26. Julie De Wilde met de eerste aanval! Julie De Wilde heeft er zin in, ze is de allereerste die na het startschot op z'n Campenaerts aanvalt. Er wordt meteen op haar wiel gesprongen, dus weg geraakt ze (voorlopig?) niet. . Julie De Wilde met de eerste aanval! Julie De Wilde heeft er zin in, ze is de allereerste die na het startschot op z'n Campenaerts aanvalt. Er wordt meteen op haar wiel gesprongen, dus weg geraakt ze (voorlopig?) niet.

clock 16:25 16 uur 25 match begonnen start time De koninginnenrit is begonnen! We maken ons op voor een stukje spektakel.

clock 16:23 Pech voor Van Vleuten en Kopecky. Nog voor de start kennen zowel de gele trui, als de regenboogtrui al miserie. Gelukkig is het nu, in de neutrale zone. Ze sluiten snel terug aan bij het peloton. . 16 uur 23. mechanical breakdown Pech voor Van Vleuten en Kopecky Nog voor de start kennen zowel de gele trui, als de regenboogtrui al miserie. Gelukkig is het nu, in de neutrale zone. Ze sluiten snel terug aan bij het peloton.

clock 16:19 16 uur 19. Jürgen Roelandts (ploegleider Movistar): "Demi en Annemiek zijn heel gelijkwaardig aan elkaar". Jürgen Roelandts (ploegleider Movistar): "Demi en Annemiek zijn heel gelijkwaardig aan elkaar"

clock 16:17 16 uur 17. Annemiek Van Vleuten: "Ik kijk enorm uit naar deze fantastische rit, ik verwacht ook Moolman en Niewiadoma vandaag". Annemiek Van Vleuten: "Ik kijk enorm uit naar deze fantastische rit, ik verwacht ook Moolman en Niewiadoma vandaag"

clock 16:16 Voorlopig nog frisse gezichten aan de startlijn:. 16 uur 16. Voorlopig nog frisse gezichten aan de startlijn:

clock 16:16 16 uur 16. De officieuze start is gegeven! De rensters zijn begonnen aan hun plaatselijk rondje in Lannemezan. Over tien minuten gaat de voorlaatste etappe in deze Tour echt van start. . De officieuze start is gegeven! De rensters zijn begonnen aan hun plaatselijk rondje in Lannemezan. Over tien minuten gaat de voorlaatste etappe in deze Tour echt van start.



clock 16:11 16 uur 11. Moolman staat scherp. Ze is een topdame die weet wat ze wil en er veel voor doet. Ze heeft een voorbeeldfunctie en neemt die volledig op. Misschien loopt de derde hond er vandaag wel mee heen? . Patrick Lefevere. Moolman staat scherp. Ze is een topdame die weet wat ze wil en er veel voor doet. Ze heeft een voorbeeldfunctie en neemt die volledig op. Misschien loopt de derde hond er vandaag wel mee heen? Patrick Lefevere

clock 16:09 16 uur 09. Ik ben er vorig jaar niet geraakt, maar nu wil er wel bij zijn. Het is mooi parcours met peper en zout. Vandaag rij ik met Jolien D'hoore mee in de volgwagen, maar ik ga me niet moeien. . Patrick Lefevere. Ik ben er vorig jaar niet geraakt, maar nu wil er wel bij zijn. Het is mooi parcours met peper en zout. Vandaag rij ik met Jolien D'hoore mee in de volgwagen, maar ik ga me niet moeien. Patrick Lefevere

clock 16:08 16 uur 08. Opvallende gast Patrick Lefevere verkiest de koninginnenrit in de vrouwentour boven de Clasica San Sebastian:. Opvallende gast Patrick Lefevere verkiest de koninginnenrit in de vrouwentour boven de Clasica San Sebastian:

clock 15:59 15 uur 59. De kanshebbers. Naar verwachting wordt het een tweestrijd tussen Annemiek van Vleuten en Demi Vollering . Van Vleuten liet al blijken dat ze enorm snel herstelt in deze Tour, loont dat vandaag? Of kan Vollering de tegenslagen van eerder deze weken gebruiken als motivatie en extra energie om haar kleine achterstand goed te maken? Verder kijken we ook naar Ashleigh Moolman . Kan zij de derde hond zijn die met het been wegloopt? Andere namen om in de gaten te houden op de flanken van de Tourmalet: Kasia Niewiadoma , Riejanne Markus , Juliette Labous , Uttrup Ludwig , Claire Steels , Silvia Persico , ... . De kanshebbers Naar verwachting wordt het een tweestrijd tussen Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. Van Vleuten liet al blijken dat ze enorm snel herstelt in deze Tour, loont dat vandaag? Of kan Vollering de tegenslagen van eerder deze weken gebruiken als motivatie en extra energie om haar kleine achterstand goed te maken? Verder kijken we ook naar Ashleigh Moolman. Kan zij de derde hond zijn die met het been wegloopt? Andere namen om in de gaten te houden op de flanken van de Tourmalet: Kasia Niewiadoma, Riejanne Markus, Juliette Labous, Uttrup Ludwig, Claire Steels, Silvia Persico, ...

clock 15:50 15 uur 50. Col du Tourmalet. De mythische Tourmalet stond ook bij de mannen dit jaar op het programma. De eerste die er boven kwam was de Noor Tobias Halland Johannessen, in een rit die werd gewonnen door Tadej Pogacar. Thibaut Pinot is de laatste winnaar van een rit met aankomst op de Pyreneëencol. Ook bij de vorige edities van de verschillende soorten van de vrouwentour was de Tourmalet tot drie keer toe een aankomstklim. Telkens werd er verschroeiend uitgehaald met enorme tijdsverschillen. Zal dat vandaag ook het geval zijn? . Col du Tourmalet De mythische Tourmalet stond ook bij de mannen dit jaar op het programma. De eerste die er boven kwam was de Noor Tobias Halland Johannessen, in een rit die werd gewonnen door Tadej Pogacar. Thibaut Pinot is de laatste winnaar van een rit met aankomst op de Pyreneëencol. Ook bij de vorige edities van de verschillende soorten van de vrouwentour was de Tourmalet tot drie keer toe een aankomstklim. Telkens werd er verschroeiend uitgehaald met enorme tijdsverschillen.

Zal dat vandaag ook het geval zijn?

clock 15:47 15 uur 47. In deze rit zal bepaald worden wie de Tour de France Femmes zal winnen. Hier zal geschiedenis geschreven worden. . Koersdirecteur Marion Rousse. In deze rit zal bepaald worden wie de Tour de France Femmes zal winnen. Hier zal geschiedenis geschreven worden. Koersdirecteur Marion Rousse

clock 15:24 15 uur 24. 90 kilometers, 29 km klimmen & 1 tussensprint. Een korte etappe met laat startuur. De officieuze start is om 16.15 u. Na een plaatselijk rondje in Lannemazan, beginnen de rensters aan de koninginnenrit van deze Tour. Na 40 km kan Kopecky zich in Sarrancolin nog eens tonen en bewijzen waarom ze de terechte winnares van de groene trui is. Tien kilometer later staat de eerste Pyreneeëncol op het programma: de Col d'Aspin, 12 km klimmen aan 6,% gemiddeld. Een voorproevertje voor het hoofdgerecht: de Col du Tourmalet: 17 km aan 7,5 %. . 90 kilometers, 29 km klimmen & 1 tussensprint Een korte etappe met laat startuur. De officieuze start is om 16.15 u. Na een plaatselijk rondje in Lannemazan, beginnen de rensters aan de koninginnenrit van deze Tour. Na 40 km kan Kopecky zich in Sarrancolin nog eens tonen en bewijzen waarom ze de terechte winnares van de groene trui is. Tien kilometer later staat de eerste Pyreneeëncol op het programma: de Col d'Aspin, 12 km klimmen aan 6,% gemiddeld. Een voorproevertje voor het hoofdgerecht: de Col du Tourmalet: 17 km aan 7,5 %.

clock 22:51 22 uur 51. Marijn de Vries schat de kansen van Demi Vollering en Annemiek van Vleuten in. Marijn de Vries schat de kansen van Demi Vollering en Annemiek van Vleuten in

clock 22:50 22 uur 50. "Annemiek van Vleuten oogt heel goed". Onze specialiste Marijn de Vries durft niet te voorspellen wie er wint op de Tourmalet. "Ik vind Annemiek van Vleuten heel goed ogen", vertelt ze. "Haar ploeg (Movistar, red) verkeert ook in de winning mood. In de schaduw van het gedoe rond SD Worx kennen ze relatieve rust", denkt De Vries. "Het enige meetpunt dit seizoen was de slotetappe van de Vuelta. Die lijkt wat op de rit naar de Tourmalet. En daar reed Demi Vollering Van Vleuten op een minuut." "Maar ik denk dat Annemiek van Vleuten nu sterker rijdt dan in Spanje." "Het wordt een hele spannende etappe", besluit De Vries. . "Annemiek van Vleuten oogt heel goed" Onze specialiste Marijn de Vries durft niet te voorspellen wie er wint op de Tourmalet. "Ik vind Annemiek van Vleuten heel goed ogen", vertelt ze.



"Haar ploeg (Movistar, red) verkeert ook in de winning mood. In de schaduw van het gedoe rond SD Worx kennen ze relatieve rust", denkt De Vries.



"Het enige meetpunt dit seizoen was de slotetappe van de Vuelta. Die lijkt wat op de rit naar de Tourmalet. En daar reed Demi Vollering Van Vleuten op een minuut."



"Maar ik denk dat Annemiek van Vleuten nu sterker rijdt dan in Spanje."



"Het wordt een hele spannende etappe", besluit De Vries.

clock 21:59 21 uur 59. Grijpt Demi Vollering de macht op de Tourmalet?

clock 21:55 21 uur 55. Het menu voor de voorlaatste etappe.

clock 21:54 21 uur 54. Wereldkampioene Annemiek van Vleuten is klaar om haar laatste kunstje op te voeren.