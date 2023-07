LIVE De koninginnenrit is begonnen: "Op de Tourmalet zal bepaald worden wie de Tour wint"

Tijd voor het slotweekend en de ontknoping in de Tour de France Femmes. In rit 7 krijgen de deelneemsters een korte, maar krachtige bergetappe voorgeschoteld in de Pyreneeën. Wie grijpt de macht op de Tourmalet? Titelverdedigster Annemiek van Vleuten of haar uitdaagster Demi Vollering?