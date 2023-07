Voor pittig slotweekend mogen snelle dames in de Tour nog één keer dromen van ritwinst

clock 08:49

08 uur 49. Op naar sprint in Blagnac? De vrouwen in de Tour de France trekken vandaag van Albi naar Blagnac, een tocht van een slordige 122 kilometer. De 6e etappe is een uitgelezen kans voor de snelle dames in het peloton om zich nog eens te tonen, al zullen ze dan onderweg wel de 4 bulten moeten overleven. De laatste hindernis, de Côte de la Gayre, ligt op zo'n 40 kilometer van de streep, wat de sprintersploegen de kans zou moeten geven om zich te organiseren. Of is het toch weer een vlucht die aan het langste eind trekt? .