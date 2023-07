LIVESTREAM Tour de France Femmes: 3 vluchters proberen sprinters hun laatste kans deze Tour te ontzeggen

clock 16:00 Côte du Clos Pourtié. Het is tijd voor het derde klimmetje van vierde categorie, een heuvel van 2,8 kilometer aan 4,8 %-stijgingspercentage gemiddeld. . 16 uur . hill Côte du Clos Pourtié Het is tijd voor het derde klimmetje van vierde categorie, een heuvel van 2,8 kilometer aan 4,8 %-stijgingspercentage gemiddeld.

clock 15:52 15 uur 52. De 2 punten zijn voor Skalniak-Sojka, Sandra Alonso grijpt het ander puntje. . De 2 punten zijn voor Skalniak-Sojka, Sandra Alonso grijpt het ander puntje.

clock 15:50 Côte de Puycelsi. Het kersverse drietal is ondertussen begonnen aan de Côte de Puycelsi, een klimmetje van 4e categorie, 1,8 kilometer en 6 % steil. . 15 uur 50. hill Côte de Puycelsi Het kersverse drietal is ondertussen begonnen aan de Côte de Puycelsi, een klimmetje van 4e categorie, 1,8 kilometer en 6 % steil.

clock 15:49 15 uur 49. 1+2=3. Norsgaard en Alonso komen bij Skalniak-Sojka. Ze hebben een voorsprong van om en bij de twee minuten. . 1+2=3 Norsgaard en Alonso komen bij Skalniak-Sojka. Ze hebben een voorsprong van om en bij de twee minuten.

clock 15:47 Voormalig sprintkoning Erik Zabel is de ploegleider van Skalniak-Sojka en moedigt haar aan. 15 uur 47. Voormalig sprintkoning Erik Zabel is de ploegleider van Skalniak-Sojka en moedigt haar aan

clock 15:46 15 uur 46. Emma Norsgaard en Sandra Alonso lijken naar Skalniak-Sojka toe te rijden. In het algemene klassement staat Norsgaard het dichtst bij Kopecky, maar wel op 27'45". Het drietal vormt dus geen risico voor de gele trui. Voor de ritzege, dat is een andere zaak... . Emma Norsgaard en Sandra Alonso lijken naar Skalniak-Sojka toe te rijden. In het algemene klassement staat Norsgaard het dichtst bij Kopecky, maar wel op 27'45". Het drietal vormt dus geen risico voor de gele trui. Voor de ritzege, dat is een andere zaak...

clock 15:41 15 uur 41. Team DSM-firmenich, de ploeg van Charlotte Kool, zet zich aan kop van het peloton. . Team DSM-firmenich, de ploeg van Charlotte Kool, zet zich aan kop van het peloton.

clock 15:36 15 uur 36. Problemen voor Marianne Vos? Marianne Vos wordt achteraan het peloton gemeld. Zit de Nederlandse ex-wereldkampioene in moeilijkheden? . Problemen voor Marianne Vos? Marianne Vos wordt achteraan het peloton gemeld. Zit de Nederlandse ex-wereldkampioene in moeilijkheden?

clock 15:36 15 uur 36. De rensters zijn nu onderweg naar Puycelsi waar de volgende hindernis wacht, een klimmetje van vierde categorie. . De rensters zijn nu onderweg naar Puycelsi waar de volgende hindernis wacht, een klimmetje van vierde categorie.

clock 15:29 2'30". Het peloton laat het drietal rijden. Het verschil loopt op tot 2'30" op de eenzame leidster. . 15 uur 29. time difference 2'30" Het peloton laat het drietal rijden. Het verschil loopt op tot 2'30" op de eenzame leidster.

clock 15:28 15 uur 28. Stand van zaken. 1 rensters leidt de koers: Skalniak-Sojka, de Poolse is nationaal tijdritkampioene en maakt daar gretig gebruik van. 2 rensters in de achtervolging op 40": Emma Norsgaard en Sandra Alonso Het peloton volgt ook op 40 seconden van het duo. . Stand van zaken 1 rensters leidt de koers: Skalniak-Sojka, de Poolse is nationaal tijdritkampioene en maakt daar gretig gebruik van. 2 rensters in de achtervolging op 40": Emma Norsgaard en Sandra Alonso Het peloton volgt ook op 40 seconden van het duo.

clock 15:25 15 uur 25. Livestream. Ruben Van Gucht en Ine Beyen verwelkomen u op de livestream of op VRT 1. Daar kunt u de koers nu live bekijken. Indien u aan het werken bent, blijf gerust hier! . Livestream Ruben Van Gucht en Ine Beyen verwelkomen u op de livestream of op VRT 1. Daar kunt u de koers nu live bekijken. Indien u aan het werken bent, blijf gerust hier!

clock 15:24 15 uur 24. Het resultaat op de Côte de la Cadène: 1. Agnieszka Skalniak-Sojka (2 ptn) 2. Sandra Alonso (1pt) . Het resultaat op de Côte de la Cadène: 1. Agnieszka Skalniak-Sojka (2 ptn)

2. Sandra Alonso (1pt)

clock 15:23 15 uur 23. Aanval van Norsgaard! Emma Norsgaard heeft haar zinnen gezet op vandaag en wil niet wachten op een massasprint in Blagnac. . Aanval van Norsgaard! Emma Norsgaard heeft haar zinnen gezet op vandaag en wil niet wachten op een massasprint in Blagnac.

clock 15:22 15 uur 22. Eerste slachtoffers. Het eerste klimmetje eist al slachtoffers. Sprintster Susanne Andersen moet lossen in het peloton. Vooraan gaat het te snel voor Sandra Alonso. . Eerste slachtoffers Het eerste klimmetje eist al slachtoffers. Sprintster Susanne Andersen moet lossen in het peloton. Vooraan gaat het te snel voor Sandra Alonso.

clock 15:19 30". Skalniak-Sojka en Alonso rijden verder weg van het peloton. . 15 uur 19. time difference 30" Skalniak-Sojka en Alonso rijden verder weg van het peloton.

clock 15:16 Côte de la Cadène. We zijn begonnen aan het eerste klimmetje van de dag. De Côte de la Cadène is 2,5 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 4,5 %. Twee rensters vluchten net voor die klim weg, ze krijgen enkele seconden van het peloton. . 15 uur 16. hill Côte de la Cadène We zijn begonnen aan het eerste klimmetje van de dag. De Côte de la Cadène is 2,5 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 4,5 %. Twee rensters vluchten net voor die klim weg, ze krijgen enkele seconden van het peloton.

clock 15:15 15 uur 15. De aanval met Kopecky leidt tot niets. . De aanval met Kopecky leidt tot niets.

clock 15:13 15 uur 13. Kopecky valt aan! Een klein groepje met daarbij gele trui Lotte Kopecky springt nu toch weg! Het peloton reageert. . Kopecky valt aan! Een klein groepje met daarbij gele trui Lotte Kopecky springt nu toch weg! Het peloton reageert.

clock 15:13 15 uur 13. De strijd is nog niet gaan liggen. De ene aanval volgt de andere op. . De strijd is nog niet gaan liggen. De ene aanval volgt de andere op.

clock 14:59 14 uur 59. Na de eerste 20 km zijn de rensters nog allemaal samen. Er zijn wel nog verwoede pogingen, maar die zijn voorlopig dus nog vruchtloos. . Na de eerste 20 km zijn de rensters nog allemaal samen. Er zijn wel nog verwoede pogingen, maar die zijn voorlopig dus nog vruchtloos.

clock 14:59 14 uur 59. Einde van de ontsnapping. Het duo legt zich neer bij de feiten. Het peloton slorpt de twee terug op. . Einde van de ontsnapping Het duo legt zich neer bij de feiten. Het peloton slorpt de twee terug op.

clock 14:54 15". Het peloton geeft het duo geen kans. Met een kleine versnelling halveren de 135 andere vrouwen de voorsprong van Tacey en Neylan. . 14 uur 54. time difference 15" Het peloton geeft het duo geen kans. Met een kleine versnelling halveren de 135 andere vrouwen de voorsprong van Tacey en Neylan.

clock 14:53 14 uur 53. Gezelschap voor Tacey. Eenzaam is maar alleen, moet Rachel Neylan gedacht hebben. En ze maakt de oversteek om Tacey bij te staan in de eerste vluchtkilometers van de dag. . Gezelschap voor Tacey Eenzaam is maar alleen, moet Rachel Neylan gedacht hebben. En ze maakt de oversteek om Tacey bij te staan in de eerste vluchtkilometers van de dag.

clock 14:45 30". De voorsprong van Tacey op het peloton blijft hangen op 30 seconden. . 14 uur 45. time difference 30" De voorsprong van Tacey op het peloton blijft hangen op 30 seconden.

clock 14:43 14 uur 43. Tacey is de eerste vluchtster. April Tacey van Lifeplus Wahoo is de eerste renster die wegrijdt van het peloton. De Britse heeft al snel een voorsprong van 20 seconden. . Tacey is de eerste vluchtster April Tacey van Lifeplus Wahoo is de eerste renster die wegrijdt van het peloton. De Britse heeft al snel een voorsprong van 20 seconden.

clock 14:41 14 uur 41. Aanvalslust in de eerste kilometers. Gezien aanvalsdrang in deze Tour beloond wordt, zijn meerdere rensters geïnteresseerd in de ontsnapping. De strijd is losgebarsten, maar niemand geraakt voorlopig weg. . Aanvalslust in de eerste kilometers Gezien aanvalsdrang in deze Tour beloond wordt, zijn meerdere rensters geïnteresseerd in de ontsnapping. De strijd is losgebarsten, maar niemand geraakt voorlopig weg.

clock 14:35 14 uur 35. 137 rensters. Tijdens de rit van gisteren moesten nog 3 rensters hun Tour staken, onder wie Gabriëlle Pilote Fortin, de vriendin van Kasper Asgreen. En dus schieten we nog met 137 over in het peloton. . 137 rensters Tijdens de rit van gisteren moesten nog 3 rensters hun Tour staken, onder wie Gabriëlle Pilote Fortin, de vriendin van Kasper Asgreen. En dus schieten we nog met 137 over in het peloton.

clock 14:32 14 uur 32 match begonnen start time Rit 6 is begonnen! De start is gegeven. Krijgen we een sprintersetappe? Of rijdt opnieuw een vluchtster zich in de geschiedenisboeken van de Tour Femmes?

clock 14:28 14 uur 28. Wie zijn de favorieten op de dagzege? Omdat de 4 bultjes die vandaag op het programma staan heel licht zijn, lijkt de kans reëel dat de rit zal eindigen op een massasprint. En dan moeten we kijken naar de snelste vrouwen in het peloton. Lotte Kopecky heeft bij SD Worx de sprintersrol opgenomen na het wegvallen van Lorena Wiebes en bewees dat ze gisteren al de snelste was van het uitgedunde peloton. Maar op papier zou Charlotte Kool van Team dsm-firmenich de snelste sprintster moeten zijn, al lukte dat in deze Tour nog niet voor haar. Als Marianne Vos de klimmetjes overleeft, dan moeten we ook zeker rekening houden met de Nederlandse ex-wereldkampioene. Of kan Julie De Wilde (Fenix-Elegant) zich eens tonen? Andere sprintsters om in de gaten te houden in de laatste rechte lijn: Chiara Consonni , Elisa Balsamo , Vittoria Guazzini , Letizia Borghesi en Susanne Andersen . . Wie zijn de favorieten op de dagzege? Omdat de 4 bultjes die vandaag op het programma staan heel licht zijn, lijkt de kans reëel dat de rit zal eindigen op een massasprint. En dan moeten we kijken naar de snelste vrouwen in het peloton.

Lotte Kopecky heeft bij SD Worx de sprintersrol opgenomen na het wegvallen van Lorena Wiebes en bewees dat ze gisteren al de snelste was van het uitgedunde peloton.

Maar op papier zou Charlotte Kool van Team dsm-firmenich de snelste sprintster moeten zijn, al lukte dat in deze Tour nog niet voor haar.

Als Marianne Vos de klimmetjes overleeft, dan moeten we ook zeker rekening houden met de Nederlandse ex-wereldkampioene.

Of kan Julie De Wilde (Fenix-Elegant) zich eens tonen?

Andere sprintsters om in de gaten te houden in de laatste rechte lijn: Chiara Consonni, Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini, Letizia Borghesi en Susanne Andersen.



clock 14:24 Ondertussen zijn de rensters vertrokken:. 14 uur 24. Ondertussen zijn de rensters vertrokken:

clock 14:21 14 uur 21. Demi Vollering: "Lastige paar dagen voor ons, maar we behouden de focus". Demi Vollering: "Lastige paar dagen voor ons, maar we behouden de focus"

clock 14:17 14 uur 17. Julie De Wilde: "Ik voelde me eindelijk terug beter gisteren, hopen op de sprint vandaag". Julie De Wilde: "Ik voelde me eindelijk terug beter gisteren, hopen op de sprint vandaag"

clock 14:16 14 uur 16. Annemiek van Vleuten: "Ik sta elke dag fris op en hoop dat dat morgen en overmorgen wordt uitbetaald". Annemiek van Vleuten: "Ik sta elke dag fris op en hoop dat dat morgen en overmorgen wordt uitbetaald"

clock 14:14 14 uur 14. Elisa Balsamo: "Ik wist al dat gisteren niet goed zou zijn, want ik draag nog gevolgen van mijn val". Elisa Balsamo: "Ik wist al dat gisteren niet goed zou zijn, want ik draag nog gevolgen van mijn val"

clock 14:13 14 uur 13. Charlotte Kool: "Met bondgenoten controleren en hopen op sprint". Charlotte Kool: "Met bondgenoten controleren en hopen op sprint"

clock 13:54 13 uur 54. De ploeg zal er alles aan doen om vandaag te doen eindigen in een sprint. En dan nog Lotte Kopecky verslaan, of dat mogelijk is zal ik je pas kunnen vertellen aan de meet. Chiara Consonni. De ploeg zal er alles aan doen om vandaag te doen eindigen in een sprint. En dan nog Lotte Kopecky verslaan, of dat mogelijk is zal ik je pas kunnen vertellen aan de meet. Chiara Consonni

clock 13:51 13 uur 51. Chiara Consonni: "Dit is voor mij de belangrijkste rit van de Tour vandaag". Chiara Consonni: "Dit is voor mij de belangrijkste rit van de Tour vandaag"

clock 13:51 13 uur 51. Marianne Vos: "Veiligheid van rensters is prioritair voor iedereen". Marianne Vos: "Veiligheid van rensters is prioritair voor iedereen"

clock 13:49 13 uur 49. Terug naar de rit van vandaag. De ploegen verschijnen nu één voor één op het startpodium. De rensters maken zich op voor de eerste taak van vandaag: de startinterviews. . Terug naar de rit van vandaag. De ploegen verschijnen nu één voor één op het startpodium. De rensters maken zich op voor de eerste taak van vandaag: de startinterviews.

clock 13:10 13 uur 10. Ploegleider Danny Stam uit koers gezet. Het Vollering-incident blijft ook een dag na de gebeurtenissen de gemoederen beheersen. Ploegleider bij SD Worx, Danny Stam uitte gisteren zijn ongenoegen over de tijdstraf van zijn kopvrouw, vanmorgen krijgt hij te horen dat hij niet meer mag doorgaan in de Tour de France Femmes. . Ploegleider Danny Stam uit koers gezet Het Vollering-incident blijft ook een dag na de gebeurtenissen de gemoederen beheersen. Ploegleider bij SD Worx, Danny Stam uitte gisteren zijn ongenoegen over de tijdstraf van zijn kopvrouw, vanmorgen krijgt hij te horen dat hij niet meer mag doorgaan in de Tour de France Femmes.

clock 13:00 13 uur . 20 seconden in een koers als deze en zeker voor Vollering is niet zo'n grote handicap. Marion Rousse. 20 seconden in een koers als deze en zeker voor Vollering is niet zo'n grote handicap. Marion Rousse

clock 12:55 12 uur 55. Koersdirecteur Rousse staat achter de beslissing van de wedstrijdcommissaris. Ook koersdirecteur Marion Rousse is het eens met de straf die de wedstrijdcommissaris Vollering oplegde. "Het is zijn beslissing, daar heb ik niets mee te maken. Maar toen ik de beelden zag, was ik bang voor de veiligheid van Demi Vollering." "SD Worx handelde volgens mij in paniek en uit vrees dat hun kopvrouw te veel tijd zou verliezen door pech. Maar het manoeuvre was gewoon gevaarlijk. "Bovendien vind ik 20 seconden in een koers als deze niet zo'n grote handicap voor Vollering. Het is een sterke renster die dat zeker kan goed maken." En mocht het wel op die seconden aankomen? "Dan is dat zo. Dat is koers. Daarin mogen we niemand in gevaar brengen." . Koersdirecteur Rousse staat achter de beslissing van de wedstrijdcommissaris Ook koersdirecteur Marion Rousse is het eens met de straf die de wedstrijdcommissaris Vollering oplegde. "Het is zijn beslissing, daar heb ik niets mee te maken. Maar toen ik de beelden zag, was ik bang voor de veiligheid van Demi Vollering." "SD Worx handelde volgens mij in paniek en uit vrees dat hun kopvrouw te veel tijd zou verliezen door pech. Maar het manoeuvre was gewoon gevaarlijk. "Bovendien vind ik 20 seconden in een koers als deze niet zo'n grote handicap voor Vollering. Het is een sterke renster die dat zeker kan goed maken." En mocht het wel op die seconden aankomen? "Dan is dat zo. Dat is koers. Daarin mogen we niemand in gevaar brengen."

clock 12:45 12 uur 45. Marion Rousse: "Toen ik de beelden zag, was ik bang voor de veiligheid van Vollering". Marion Rousse: "Toen ik de beelden zag, was ik bang voor de veiligheid van Vollering"

clock 12:30 12 uur 30. Blagnac. In de Tour voor mannen was Blagnac 8 keer de aankomstplaats, paradoxaal won hier zelden een sprinter. Sinds 1990 wordt de plaats, die als luchthaven van Toulouse dient, voornamelijk gebruikt als lanceerplatform voor een etappe naar het hooggebergte. Renners of rensters van de streek? Viervoudig Frans achtervolgingskampioene Cathy Moncassin is geboren in Toulouse en onder anderen Laurent Jalabert en Anthony Perez zijn in Blagnac lid van de plaatselijke wielerclub. . Blagnac In de Tour voor mannen was Blagnac 8 keer de aankomstplaats, paradoxaal won hier zelden een sprinter. Sinds 1990 wordt de plaats, die als luchthaven van Toulouse dient, voornamelijk gebruikt als lanceerplatform voor een etappe naar het hooggebergte. Renners of rensters van de streek? Viervoudig Frans achtervolgingskampioene Cathy Moncassin is geboren in Toulouse en onder anderen Laurent Jalabert en Anthony Perez zijn in Blagnac lid van de plaatselijke wielerclub.

clock 12:26 12 uur 26. Deze etappe is ideaal voor sprinters, maar in de laatste rechte lijn van 1,1 km zou de wind wel eens een bepalende rol kunnen spelen. . Koersdirecteur Marion Rousse. Deze etappe is ideaal voor sprinters, maar in de laatste rechte lijn van 1,1 km zou de wind wel eens een bepalende rol kunnen spelen. Koersdirecteur Marion Rousse

clock 08:49 08 uur 49. Op naar sprint in Blagnac? De vrouwen in de Tour de France trekken vandaag van Albi naar Blagnac, een tocht van een slordige 122 kilometer. De 6e etappe is een uitgelezen kans voor de snelle dames in het peloton om zich nog eens te tonen, al zullen ze dan onderweg wel de 4 bulten moeten overleven. De laatste hindernis, de Côte de la Gayre, ligt op zo'n 40 kilometer van de streep, wat de sprintersploegen de kans zou moeten geven om zich te organiseren. Of is het toch weer een vlucht die aan het langste eind trekt? . Op naar sprint in Blagnac? De vrouwen in de Tour de France trekken vandaag van Albi naar Blagnac, een tocht van een slordige 122 kilometer.



De 6e etappe is een uitgelezen kans voor de snelle dames in het peloton om zich nog eens te tonen, al zullen ze dan onderweg wel de 4 bulten moeten overleven.



De laatste hindernis, de Côte de la Gayre, ligt op zo'n 40 kilometer van de streep, wat de sprintersploegen de kans zou moeten geven om zich te organiseren. Of is het toch weer een vlucht die aan het langste eind trekt?

clock 08:30 Het profiel van de rit van vandaag:. 08 uur 30. Het profiel van de rit van vandaag:

