LIVE Tour de France Femmes: Justine Ghekiere in de ontsnapping, het Wiebes-loze peloton controleert

Nog een opgave. Gabrielle Pilote Fortin had het ook bijzonder moeilijk. Ze loste al in het begin van de etappe en verzamelde op korte tijd een achterstand van 11 minuten en 8 kilometer. Het signaal voor de Canadese van Cofidis om uit de Ronde van Frankrijk te stappen.

De situatie lijkt gekalmeerd en blijft dus onveranderd. Het peloton, nog steeds onder leiding van Fenix-Deceuninck houdt de kopgroep binnen schot.

Fenix-Deceuninck verkleint voorsprong. Niemand van Fenix-Deceuninck is mee in de kopgroep en dat zint de Belgische wielerformatie niet. De rensters rijden aan kop van het peloton en verkleinen de voorsprong van de kopgroep tot 30".

clock 15:06 15 uur 06.

Het samengesmolten peloton lijkt nu begaan, daar zitten alle truien terug gezellig bij elkaar. Fenix-Deceuninck neemt de controle over en laat de kopgroep verder wegrijden tot 45".

Ghekiere is mee! Haar doel is alleszins geslaagd: Justine Ghekiere zit in de vlucht van de dag. De Belgische van AG Insurance - Soudal Quick-Step had vooraf gezegd dat ze absoluut mee wou zijn in de kopgroep vandaag. Haar metgezellen: Claire Steels, Hannah Ludwig, Mischa Bredeswold, Paula Patiño, Amber Kraak, Olivia Baril, Loes Adegeest, Clara Koppenburg, Ella Wylie en Clara Emond.

30". De kopgroep is uitgedund tot 11 rensters. Het peloton volgt op 30 seconden, al wordt er niet stilgezeten. De tegenaanvallen stapelen zich op, maar vooralsnog lijkt er zich geen succesvolle formatie te vormen die de jacht inzet op de kopgroep.

140 -> 139. We zijn nog geen 15 kilometer ver en opnieuw verlaat een renster de Tour. De Poolse Rysz van Lifeplus Wahoo stapt van de fiets. Zij is de 15e renster die moet opgeven in deze Tour.

15 rensters weg! Het lijkt gebeurd: een groep van 15 coureurs zonderen zich langzamerhand meer en meer af van het peloton. Ze hebben nu al 8 seconden. Wordt dit de vlucht van de dag?

Eerste aanval zorgt voor breukjes! "Attack at the front", meldt Radio Tour. Een renster van SD Worx probeert te ontsnappen. Het peloton reageert. Ondertussen vormen zich al breukjes in het peloton. Zo komen witte trui Kerbaol, in de tweede groep, en bergtrui Koster, in derde groep, al in de problemen.

Het tempo is meteen de hoogte ingejaagd. Enkele rensters azen op de vroege ontsnapping. Voor anderen gaat het al te snel. Ook voor Evita Muzic van FDJ-Suez. De Française liet zich gisteren nog behandelen voor een insectenbeet en draagt daar nu nog de gevolgen van. Muzic staat 14e in het algemene klassement.

140 rensters nog. Niet alleen Lorena Wiebes is niet meer gestart. Ook de Noorse Mie Bjorndal Ottestad (Uno X) en de Zweedse Jenny Rissveds (Coop-Hitec Products) verlaten de Ronde van Frankrijk. Het peloton is nu uitgedund tot 140 rensters.

clock 14:23 14 uur 23 match begonnen start time De vijfde rit is officieel gestart! De wagen van Marion Rousse verdwijnt, de rensters zijn eraan begonnen!

clock 14:20 14 uur 20. Als de kans zich voordoet, zal ik meesprinten om de ritoverwinning. Groen is geen hoofddoel, maar het zit wel in mijn hoofd. Lotte Kopecky. Als de kans zich voordoet, zal ik meesprinten om de ritoverwinning. Groen is geen hoofddoel, maar het zit wel in mijn hoofd. Lotte Kopecky

Kopecky: "Groen is geen hoofddoel, maar zit wel in mijn hoofd". "Het is natuurlijk een groot verlies", begint Lotte Kopecky haar interview voor de rit van vandaag. "Dat is zo voor iedereen die je verliest om Demi Vollering te helpen aan de gele trui. Heel jammer voor Lorena." "Als de kans zich voordoet, zal ik meesprinten om de ritoverwinning. Groen is geen hoofddoel, maar het zit wel in mijn hoofd." "Wij zijn niet de ploeg die energie gaan verspelen om het tot een massasprint te laten komen. Uiteindelijk is de snelste vrouw nu weg, dat werkt misschien motiverend voor de andere ploegen." "Maar na de vermoeidheid van gisteren kan het ook een ontsnapping zijn die succesvol wordt."

clock 14:13 14 uur 13. Vollering: "Enorm balen dat Lorena naar huis is". Vollering: "Enorm balen dat Lorena naar huis is"

clock 14:12 14 uur 12. De Wilde: "Een ontsnapping? Sprinten is ook niet erg". De Wilde: "Een ontsnapping? Sprinten is ook niet erg"

clock 14:06 Witte trui Kerbaol zorgt voor de startlijnselfie van vandaag:. 14 uur 06. Witte trui Kerbaol zorgt voor de startlijnselfie van vandaag:

Officieuze start. De rensters zijn ondertussen vertrokken. Het peloton kijkt de komende 20 minuten nog even op de achterbumper van de wagen van de koersdirectie.

clock 13:59 13 uur 59. Kopecky: "Als de kans zich voordoet zal ik me nu mengen in de massasprint". Kopecky: "Als de kans zich voordoet zal ik me nu mengen in de massasprint"

Geen Wiebes, wie dan wel? Wie houdt Lorena Wiebes van haar tweede spurtzege? Dat we zo snel onze hamvraag zouden moeten doorstrepen, hadden we niet gedacht. Naar wie moeten we dan wel kijken, na het wegvallen van de Europees kampioene? De tweede in de enige sprintersetappe in deze Tour was Marianne Vos, zij bewees al dat ze naar haar beste vorm toegroeit. Andere sprintersnamen die we zeker moeten noteren: Chiara Consonni, Elisa Balsamo, Susanne Andersen en Charlotte Kool. Of ... Lotte Kopecky?

Dat we zo snel onze hamvraag zouden moeten doorstrepen, hadden we niet gedacht. Naar wie moeten we dan wel kijken, na het wegvallen van de Europees kampioene? De tweede in de enige sprintersetappe in deze Tour was Marianne Vos, zij bewees al dat ze naar haar beste vorm toegroeit. Andere sprintersnamen die we zeker moeten noteren: Chiara Consonni, Elisa Balsamo, Susanne Andersen en Charlotte Kool. Of ... Lotte Kopecky?

clock 13:55 13 uur 55. Ghekiere: "Als ik nog een kans zie voor mezelf, dan zal het vandaag zijn". Ghekiere: "Als ik nog een kans zie voor mezelf, dan zal het vandaag zijn"

clock 13:55 13 uur 55. Brand: "Nieuwe ontsnapping? De ploeg heeft er wel interesse in". Brand: "Nieuwe ontsnapping? De ploeg heeft er wel interesse in"

clock 13:53 13 uur 53. Brown: "Zal kwestie zijn van eerst in de vlucht te geraken". Brown: "Zal kwestie zijn van eerst in de vlucht te geraken"

clock 13:46 13 uur 46. Uttrup Ludwig: "Beetje een shit-dag gisteren, maar er kan nog veel gebeuren". Uttrup Ludwig: "Beetje een shit-dag gisteren, maar er kan nog veel gebeuren"

Wiebes stapt uit Tour. Dagfavoriete Lorena Wiebes zal vandaag een eventuele spurt niet winnen. De Nederlandse van SD Worx komt niet meer aan de start door maagproblemen. Dat meldt haar team. Wiebes, ploegmate van gele trui Kopecky, won de 3e rit in een massaspurt. In de openingsrit was ze de best of the rest achter de Belgische kampioene. De Europese kampioene stond in de stand 99e op ruim een half uur van onze landgenote.



Wiebes, ploegmate van gele trui Kopecky, won de 3e rit in een massaspurt. In de openingsrit was ze de best of the rest achter de Belgische kampioene. De Europese kampioene stond in de stand 99e op ruim een half uur van onze landgenote.

clock 13:30 13 uur 30.

clock 13:26 13 uur 26. Vos: "Denk dat er vandaag grote kans is voor vluchters". Vos: "Denk dat er vandaag grote kans is voor vluchters"

Nieuwe bollentruidrager: Anouska Koster. De bergtrui verandert alweer van schouders, voor de vierde keer al in evenveel dagen. De Nederlandse Anouska Koster pakte in de heuvelrit van gisteren genoeg punten om de bollen over te nemen van onze landgenote Julie Van de Velde. Ze leidt nu in het bergklassement met 3 punten op de ritwinnares van gisteren Yara Kastelijn. "De bollentrui was geen hoofddoel", vertelt ze aan NOS, "nu ga ik er alles aandoen om ze te behouden".

clock 13:11 13 uur 11. Cornelisse (Fenix-Deceuninck): "Wij houden van aanvallend koersen". Cornelisse (Fenix-Deceuninck): "Wij houden van aanvallend koersen"

Stralende zon in Frankrijk. Ander weer in Frankrijk. Daar schijnt volop de zon. Er verschijnen zelfs al bij de opwarming enkele zweetdruppels op de voorhoofden van de rensters. Iedereen maakt zich klaar voor de rit, ook de eerste interviews lopen al binnen!

De overgangsetappe, want zo kan de rit naar Albi zeker ook genoemd worden, start pas om 14 u officieus in Onet-Le-Château. Twintig minuten later, eens Rodez en Le Monastère gepasseerd, zal koersdirecteur Marion Rousse met haar vlag de wedstrijd op gang zwaaien. Benieuwd of er dan al, in de lange vlakke aanloop van 75 kilometer voor het eerste klimmetje van de dag, rensters kunnen ontsnappen.



clock 08:40 08 uur 40. De uitkomst vandaag is moeilijk te voorspellen. De beklimmingen rond Najac en Laguépie kunnen een springplank zijn voor de durvers. Maar sprinters die een bergje over kunnen, het laatste op 23 km van de finish, zullen hopen op een spurt met een gereduceerd peloton. Koersdirecteur Marion Rousse. De uitkomst vandaag is moeilijk te voorspellen. De beklimmingen rond Najac en Laguépie kunnen een springplank zijn voor de durvers. Maar sprinters die een bergje over kunnen, het laatste op 23 km van de finish, zullen hopen op een spurt met een gereduceerd peloton. Koersdirecteur Marion Rousse

Albi = Wout van Aert. Aankomstplaats Albi is een droomplek voor Wout van Aert. Onze landgenoot pakte er in 2019 zijn eerste van 9 Tourritten. Hij was de snelste van een grote groep na een waaierspektakel.

clock 08:36 08 uur 36. Bekijk nog eens de zege van Van Aert in Albi in de Tour van 2019. Bekijk nog eens de zege van Van Aert in Albi in de Tour van 2019

Wiebes weer? Na het spektakel in rit 4 gisteren lijkt het profiel van de 5e rit in de Tour Femmes uit te nodigen voor een massaspurt. Al liggen er in het 2e deel van de korte rit van 126 km 2 cols van 3e categorie. De spurtersploegen zullen de vluchters onder controle moeten houden. Wie houdt Lorena Wiebes van een 2e spurtzege? De Europese kampioene won in rit 3 de enige vorige massaspurt in deze Tour-editie.



De spurtersploegen zullen de vluchters onder controle moeten houden. Wie houdt Lorena Wiebes van een 2e spurtzege? De Europese kampioene won in rit 3 de enige vorige massaspurt in deze Tour-editie.

clock 08:30 08 uur 30.