LIVE: Kopecky blijft aanvallen in heuvelachtige finale, zege lijkt voor Kastelijn

Laatste km. Kastelijn soleert naar de zege. Ze kan rustig haar tijd nemen voor de viering.

Daar gaat Labous! Een knikje in de afdaling is genoeg voor Labous om weg te springen van de rest. In het klassement staat ze wel al op bijna 2 minuten.

Kastelijn is ondertussen zeker van de zege. Krijgen we op de aankomststrook nog een poging van een van de klassementsvrouwen om de rest op een gaatje te zetten?

Het groepje van Kopecky sluit weer aan bij de topfavorietes. Behoudt onze landgenote dan toch haar gele trui?

Van Vleuten en Vollering lijken er een tijdritje van te maken, maar Vollering houdt de benen al snel weer stil.

Aanval Vollering! Op de laatste strook bergop springt Demi Vollering weg. Ze krijgt enkel Van Vleuten mee, die haar ploeggenote uit de vlucht als springplank kan gebruiken.

Flinke versnelling van Van Vleuten.

Kopecky gegrepen! Met nog 500 meter klimwerk voor de boeg knallen de klassementsrensters naar het wiel van Kopecky. Kan de gele trui haar wagonnetje aanhaken?

Kastelijn is al boven. De Nederlandse duikt met een ruime voorsprong de afdaling in. Daar ligt wel nog een kort knikje.

Kastelijn gaat het halen. Ruben Van Gucht

Slotklim. Kastelijn mag als eerste de Côte de Lavernhe temmen. De slotklim is 2,3 kilometer lang, maar met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,2% wel heel steil.

Kopecky blijft even steken op 3 minuten van koploper Kastelijn. Het wordt nog spannend voor de overwinning.

Peloton komt dichter. Het peloton lijkt het gaatje op Kopecky nu toch weer te dichten. De kloof bedraagt nog 20 seconden.

Kastelijn rondt in haar eentje de top van de Côte de Moyrazès. Ze heeft al een voorsprong van 45" op Koster en co. Kan Kopecky haar nog terughalen?

Kopecky raapt al snel de eerste vluchter op. Ze krijgt op die manier steeds mikpunten voor haar neus.

Vollering probeert naar haar ploeggenote te springen, maar lijkt bij haar poging wel het hele peloton mee te nemen. Dat is toch niet erg tactisch.

Sterke Kopecky gaat er nu zelfs alleen vandoor.

Kopecky mag beginnen te brommeren. Ruben Van Gucht

Tegenaanval Longo Borghini. De Italiaanse van Lidl-Trek probeert tegen te prikken, Vollering gaat mee. De aanval leidt tot niets, Kopecky behoudt haar voorsprong.

Weer Kopecky! Deze keer rijdt ze alleen weg, Vollering stopt af. Geraakt ze weg?

Een minuutje later zit ook de derde poging er al op. Kopecky houdt opnieuw de benen stil en communiceert even met Vollering.

Kopecky toont zich opnieuw op de klim, Kastelijn gaat vooraan solo.

Opnieuw Kopecky! Kopecky is wel heel gretig vandaag! Voor de derde keer springt ze weg uit het peloton, ze krijgt 2 dames van Movistar mee. Ook Labous en Spratt sluiten aan.

Opnieuw Kastelijn en Cordon Ragot. De Nederlandse en de Franse zijn duidelijk de sterkste voorin. Op de voorlaatste klim ondernemen ze nog eens een poging, het lijkt het nekschot te zijn voor de medevluchters.

3 minuten. Het lijkt er steeds meer op dat de dagzege toch naar een renster uit het peloton, of wat daarvan overblijft, zal gaan. Het tempo in de afdaling ligt zo hoog dat er zelfs kleine breukjes ontstaan in de groep der favorieten.

Côte de Moyrazès. De voorlaatste klim van de dag is er eentje van 2e categorie. De Côte de Moyrazès (4,7 km aan 5,1%) zou wel eens voor een definitieve schifting kunnen zorgen.

Voorlopig nog geen grote kanonnen overboord. Ruben Van Gucht

Onder impuls van Kopecky blijft nog kleine groep favorieten over.

Kopecky probeert het ook nog eens met een tempoversnelling. Op die manier blijven enkel nog de klassementsrensters over, in het peloton zien we maar een twintigtal kopjes meer.

Peloton in stukken! Bij Movistar komen ze plots massaal naar voren. Ze proberen de rest van het peloton onder druk te zetten, het spat volledig uiteen!

Favorieten tonen zich in de afdaling.

Cordon Ragot en Kastelijn, de 2 bestgeplaatsten in het klassement, sprinten voor de boniseconden. Ze stomen na de streep lustig door en laten hun medevluchters achter.

Bonificiatiesprint. In Limayrac mogen de vluchters strijden om 10, 6 en 4 bonificatieseconden. Al zullen ze toch vooral mikken op de dagzege.

Samensmelting voorin. Majerus slaagt in haar doel en zorgt opnieuw voor de aansluiting met groep 1. Krijgen ze de samenwerking weer op punt om de voorsprong te behouden?

Marthe Truyen en Yara Kastelijn hebben het slim gespeeld en zijn mee in de kop van de koers. Majerus heeft zich dan weer laten ringeloren en moet nu het gaatje dichten.

Kopecky versnelt en trekt peloton op een lint.

Ook voorin wordt aangevallen, voor de bergpunten weliswaar. Hammes en Koster vechten het onderling uit en trekken na de top gewoon door.

Ook het verhaaltje van Kopecky en Niewiadoma komt al snel ten einde. Is Reusser de volgende die het probeert?

Poging Kopecky! Bredewold en Balsamo zien hun plannetje in rook opgaan, maar meteen nadat het duo gegrepen is, kiest gele trui Kopecky het hazenpad! Ze krijgt Niewiadoma mee.

De situatie is aan het kantelen. Die van DSM gooien er ferm de beuk in. Ruben Van Gucht

Bredewold en Balsamo gaan in de tegenaanval.

Het moordende tempo op kop van het peloton laat zijn sporen na. Ongeveer de helft van het pak laat al lopen, de overblijvers naderen tot op 6 minuten van de 14 leidsters.

Aanval Bredewold en Balsamo! Op de Côte de Colombiès trekken Bredewold en Balsamo eropuit. Hebben ze bij SD-Worx of bij Lidl-Trek een plannetje uitgedokterd?

De seconden vliegen er intussen wel af. Wiebes gooit zich in de afdaling voluit naar beneden, het gat slinkt tot 7 minuten.

Côte de Colombiès. De kopgroep is begonnen aan de 3e klim van de dag. Met 6,6 kilometer is de Côte de Colombiès de langste beklimming die de rensters tot nu toe moesten bedwingen. De col stijgt wel maar aan 4,2%, is dat genoeg om verschillen op te leveren?

Hoewel ze in het peloton nu echt wel met man en macht op kop knallen, denken Marijn de Vries en Maarten Vangramberen dat de vlucht straks voorop blijft. Er zitten wel wat sterke rensters voorin.

Aan de strook bij de finish kunnen er nog kostbare seconden verzameld worden. Marijn de Vries.

Julie Van De Velde rijdt helemaal achteraan in het peloton. Weegt de zware inspanning van gisteren door?

clock 16:00 16 uur .

Ook bij UAE wordt een renster opgeofferd in een poging om de vluchters nog terug te halen. Komt het peloton nog op tijd?

Kasper passeert als eerste. Geen kandidaten voor de groene trui in de vlucht, dus ook geen echte sprint. Romy Kasper rijdt als eerste over de streep en pakt 25 punten.

De rensters trekken de laatste 50 kilometer in. Na de tussensprint wacht hen een mini-Luik-Bastenaken-Luik met nog 3 hellingen.

9 minuten. Emma Norsgaard dolt even met de camera, het tempo in het peloton kan dus zeker nog een stukje hoger. Het gat naar de vlucht van de dag wordt wel teruggebracht tot op 9 minuten.

Nog 10 kilometer tot de tussensprint. Daarna volgen een kort knikje en een afdaling, dan staat de Côte de Colombiès op het menu.

Julie De Wilde gaat even tegen de grond.

Julie De Wilde moet even voet aan grond zetten nadat ze het achterwiel van haar voorganger in het peloton aantikt, maar kan zonder problemen weer door.

Het tempo wordt nu toch wat opgeschroefd in het peloton. Het duo van SD-Worx brengt de kloof weer tot onder de 10 minuten.

De klimmen zijn normaal gesproken niet steil genoeg om klassementsrensters te lossen. Annemiek Van Vleuten.

Bredewold schuift op en gaat ploegmaat Cecchini helpen in de jacht op de kop van de koers. Bij SD-Worx mikken ze precies toch nog op de etappezege.

Binnen 15 kilometer passeren de rensters aan de tussensprint. Door de grote kopgroep hoeven de sprintsters niet op punten te rekenen, maar het kan wel het echte startpunt van de finale zijn.

clock 15:34 15 uur 34.

Cecchini jaagt in haar eentje op de kopgroep, er is geen sprake van organisatie in het peloton.

Dit is een situatie die we bij de vrouwen niet vaak zien. Ine Beyen.

De klassementsrensters zullen serieus uit hun pijp mogen komen als ze nog willen strijden voor de dagzege. Op 65 kilometer van de streep bedraagt de achterstand op Truyen en co nog steeds 10'10.

Vanaf nu kan u de 4e etappe ook met beeld volgen via de livestream of op VRT 1.

Meer dan 10 minuten! In het peloton lijken ze de achtervolging weer te hebben gestaakt, voor het eerst in deze etappe zien we een voorsprong met dubbele cijfers in het aantal minuten voor de kopgroep: 10'15.

Als Van Vleuten iets gaat proberen, zal het volgens mij wel op die lange klim zijn. Die ligt haar het best. Riejanne Markus.

Voorin hebben ze gehoord dat het peloton dichter komt en steken ze weer een tandje bij. 9'25 is het tijdsverschil.

We zetten de namen van de vluchters nog eens op een rijtje: Sheyla Gutierrez (Movistar) Christine Majerus (SD-Worx) Coryn Labecki (Jumbo-Visma) Lucinda Brand (Lidl-Trek) Kathrin Hammes (EF Education) Thalita De Jong en Jeanne Korevaar (Liv Racing) Romy Kasper (AG Insurance-Soudal Quick Step) Yara Kastelijn en Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck) Anouska Koster (Uno-X) Célia Le Mouel (St Michel-Mavic-Auber93) Audrey Cordon-Ragot (Human Powered Health) Alice Maria Arzuffi (Ceratizit)

Peloton begint aan inhaalrace. Er

clock 14:56 14 uur 56. Tot aan de tussensprint in Rignac, binnen 40 kilometer, loopt het wat op en af, maar liggen er nog geen gecategoriseerde beklimmingen. Na de tussensprint volgt wel al snel de langste col tot nu toe in deze Tour. Op de Côte de Colombiès verwachtten sommige rensters vanochtend een aanval van wereldkampioene Van Vleuten. Krijgen we dan al spektakel? . Tot aan de tussensprint in Rignac, binnen 40 kilometer, loopt het wat op en af, maar liggen er nog geen gecategoriseerde beklimmingen. Na de tussensprint volgt wel al snel de langste col tot nu toe in deze Tour. Op de Côte de Colombiès verwachtten sommige rensters vanochtend een aanval van wereldkampioene Van Vleuten. Krijgen we dan al spektakel?

clock 14:52 14 uur 52. Halfweg koers. De eerste helft van de koers ligt niet alleen symbolisch, maar nu ook op de kilometertellertjes achter de rug. Het peloton houdt de voorsprong stabiel op 9'30. . Halfweg koers De eerste helft van de koers ligt niet alleen symbolisch, maar nu ook op de kilometertellertjes achter de rug. Het peloton houdt de voorsprong stabiel op 9'30.

clock 14:48 14 uur 48. Koster neemt bollen (virtueel) over. Net als op klimmetje 1 rijden Koster en Hammes als eerste en tweede over de top. Koster staat zo op 11 bergpunten, Van De Velde en Hammes hebben er 9 en Kastelijn telt er 8. . Koster neemt bollen (virtueel) over Net als op klimmetje 1 rijden Koster en Hammes als eerste en tweede over de top. Koster staat zo op 11 bergpunten, Van De Velde en Hammes hebben er 9 en Kastelijn telt er 8.

clock 14:43 14 uur 43.

clock 14:40 Côte de Falgeyras. De rensters passeren kilometer 80, wat betekent dat de makkelijkste stroken erop zitten. De Côte de Falgeyras luidt de zware 2e helft van de etappe in. De klim is 3 kilometer lang en stijgt gemiddeld aan 3,4%. Op de top liggen 2 punten voor de snelste klimmer. . 14 uur 40. mountain Côte de Falgeyras De rensters passeren kilometer 80, wat betekent dat de makkelijkste stroken erop zitten. De Côte de Falgeyras luidt de zware 2e helft van de etappe in. De klim is 3 kilometer lang en stijgt gemiddeld aan 3,4%. Op de top liggen 2 punten voor de snelste klimmer.

clock 14:36 2 rensters stappen af. In het peloton worden nog 2 opgaves gemeld. Rachele Barbieri (Liv Racing) en Anais Morichon (Arkéa) stappen in de volgwagen. . 14 uur 36. give up 2 rensters stappen af In het peloton worden nog 2 opgaves gemeld. Rachele Barbieri (Liv Racing) en Anais Morichon (Arkéa) stappen in de volgwagen.

clock 14:33 14 uur 33. 9'20. De controle van SD-Worx werpt nog niet meteen zijn vruchten af. De bonus is al 9 minuten en 20 seconden. . 9'20 De controle van SD-Worx werpt nog niet meteen zijn vruchten af. De bonus is al 9 minuten en 20 seconden.

clock 14:31 14 uur 31. Zo meteen mogen we toch een serieuze strijd om de bergpunten verwachten. Met Kastelijn, Hammes en Koster zijn de nummers 2, 3 en 4 in dat nevenklassement mee voorin. . Zo meteen mogen we toch een serieuze strijd om de bergpunten verwachten. Met Kastelijn, Hammes en Koster zijn de nummers 2, 3 en 4 in dat nevenklassement mee voorin.

clock 14:28 14 uur 28.

clock 14:26 14 uur 26. SD-Worx grijpt in. Het is genoeg geweest voor de ploeg van Lotte Kopecky en Demi Vollering. De Nederlandse formatie zet zich op kop van het peloton. . SD-Worx grijpt in Het is genoeg geweest voor de ploeg van Lotte Kopecky en Demi Vollering. De Nederlandse formatie zet zich op kop van het peloton.

clock 14:22 14 uur 22. 8'45. Er is toch weer een minuut bijgekomen. De voorgift nadert de 10 minuten. . 8'45 Er is toch weer een minuut bijgekomen. De voorgift nadert de 10 minuten.

clock 14:17 14 uur 17. Ashleigh Moolman: "Ik zie Van Vleuten eerder toeslaan in het weekend". Ashleigh Moolman: "Ik zie Van Vleuten eerder toeslaan in het weekend"

clock 14:17 14 uur 17. Nu er op de vlakke wegen nog tijd voor is, halen we er ook nog even de 3e in de stand bij. Ashleigh Moolman verwacht vandaag nog geen uithaal van Van Vleuten. . Nu er op de vlakke wegen nog tijd voor is, halen we er ook nog even de 3e in de stand bij. Ashleigh Moolman verwacht vandaag nog geen uithaal van Van Vleuten.

clock 14:13 14 uur 13. Binnen 25 kilometer doemt de Côte de Falgeyras op. Opnieuw slechts een klimmetje van 4e categorie, maar vanaf dan lopen de wegen nog zelden helemaal vlak. . Binnen 25 kilometer doemt de Côte de Falgeyras op. Opnieuw slechts een klimmetje van 4e categorie, maar vanaf dan lopen de wegen nog zelden helemaal vlak.

clock 14:09 14 uur 09. Sinds DSM-Firmenich en Cofidis de jacht op de kopgroep voorzichtig geopend hebben, groeit de voorsprong iets minder snel. Maar de leidsters rijden ondertussen wel al bijna 8 minuten voor het peloton uit. . Sinds DSM-Firmenich en Cofidis de jacht op de kopgroep voorzichtig geopend hebben, groeit de voorsprong iets minder snel. Maar de leidsters rijden ondertussen wel al bijna 8 minuten voor het peloton uit.

clock 14:05 14 uur 05. Tot aan kilometer 80 is het makkelijk, daarna verwacht ik spektakel. Riejanne Markus. Tot aan kilometer 80 is het makkelijk, daarna verwacht ik spektakel. Riejanne Markus

clock 14:02 14 uur 02. De 2 dames die daarnet op de grond lagen, Alzini en Ottestad, hebben opnieuw de aansluiting gemaakt met het peloton. . De 2 dames die daarnet op de grond lagen, Alzini en Ottestad, hebben opnieuw de aansluiting gemaakt met het peloton.

clock 13:57 Elise Uijen. Terwijl haar team, DSM-Firmenich, zich op kop van het peloton posteert, geeft Elise Uijen er de brui aan. Gisteren kwam ze ook al als laatste over de streep. . 13 uur 57. give up Elise Uijen Terwijl haar team, DSM-Firmenich, zich op kop van het peloton posteert, geeft Elise Uijen er de brui aan. Gisteren kwam ze ook al als laatste over de streep.

clock 13:55 13 uur 55. 6 minuten. De 14 leidsters blijven maar verder wegrijden van de grote groep. 6 minuten al! "Ik heb geen idee of ik straks nog het geel bezit", liet Kopecky voor de start al optekenen. Als ze die wil behouden, zal haar team de controle toch stilaan op zich moeten nemen. Al zit Majerus natuurlijk wel voorin. . 6 minuten De 14 leidsters blijven maar verder wegrijden van de grote groep. 6 minuten al! "Ik heb geen idee of ik straks nog het geel bezit", liet Kopecky voor de start al optekenen. Als ze die wil behouden, zal haar team de controle toch stilaan op zich moeten nemen. Al zit Majerus natuurlijk wel voorin.

clock 13:52 Val in het peloton. In het peloton zijn 2 rensters tegen de grond gegaan. Het is nog even wachten op de namen van de pechvogels. . 13 uur 52. fall Val in het peloton In het peloton zijn 2 rensters tegen de grond gegaan. Het is nog even wachten op de namen van de pechvogels.

clock 13:50 13 uur 50.

clock 13:45 13 uur 45. 4 minuten. In het peloton voelt niemand zich momenteel geroepen om de koers te controleren. De voorsprong van de kopgroep loopt op tot 4 minuten. . 4 minuten In het peloton voelt niemand zich momenteel geroepen om de koers te controleren. De voorsprong van de kopgroep loopt op tot 4 minuten.

clock 13:43 42,9 km/u. Er wordt niet getreuzeld vandaag. In het openingsuur legden de dames al 42,9 kilometer af. . 13 uur 43. average speed 42,9 km/u Er wordt niet getreuzeld vandaag. In het openingsuur legden de dames al 42,9 kilometer af.

clock 13:40 13 uur 40. 3 minuten. De voorsprong van de 14 leidsters groeit aan een razend tempo. Ze fietsten al 3 minuten bijeen, Kopecky is haar gele trui virtueel kwijt. . 3 minuten De voorsprong van de 14 leidsters groeit aan een razend tempo. Ze fietsten al 3 minuten bijeen, Kopecky is haar gele trui virtueel kwijt.

clock 13:40 13 uur 40. Rensters krijgen langste rit voorgeschoteld in de Tour. Rensters krijgen langste rit voorgeschoteld in de Tour

clock 13:32 13 uur 32. Demi Vollering: "Gaan toch proberen een ritje mee te pakken vandaag". Demi Vollering: "Gaan toch proberen een ritje mee te pakken vandaag"

clock 13:32 13 uur 32. 1'40. De voorgift groeit tot ruim boven de minuut, de koerssituatie lijkt voor even vast te liggen. Een ideaal moment om eens te luisteren naar de plannen van topfavoriete Demi Vollering. . 1'40 De voorgift groeit tot ruim boven de minuut, de koerssituatie lijkt voor even vast te liggen. Een ideaal moment om eens te luisteren naar de plannen van topfavoriete Demi Vollering.

clock 13:30 13 uur 30. Maaike Coljé (Arkéa) heeft een wel erg late reactie in huis. De kopgroep rijdt al een minuut voor het peloton uit als de Nederlandse er nog naartoe probeert te springen. Ze ziet al snel de nutteloosheid van haar inspanning in en mag zich terug in het pak nestelen. . Maaike Coljé (Arkéa) heeft een wel erg late reactie in huis. De kopgroep rijdt al een minuut voor het peloton uit als de Nederlandse er nog naartoe probeert te springen. Ze ziet al snel de nutteloosheid van haar inspanning in en mag zich terug in het pak nestelen.

clock 13:28 13 uur 28. Op het lange vlakke stuk kunnen de dames voorin hun voorsprong nog wat uitbreiden. De eerstvolgende klim komt er pas binnen 50 kilometer aan. . Op het lange vlakke stuk kunnen de dames voorin hun voorsprong nog wat uitbreiden. De eerstvolgende klim komt er pas binnen 50 kilometer aan.

clock 13:25 13 uur 25. Het groepje achtervolgers is inmiddels alweer gegrepen, de kopgroep heeft een bonus van 55 seconden. . Het groepje achtervolgers is inmiddels alweer gegrepen, de kopgroep heeft een bonus van 55 seconden.

clock 13:24 13 uur 24. De 14 namen. Sheyla Gutierrez (Movistar) Christine Majerus (SD-Worx) Coryn Labecki (Jumbo-Visma) Lucinda Brand (Lidl-Trek) Kathrin Hammes (EF Education) Thalita De Jong en Jeanne Korevaar (Liv Racing) Romy Kasper (AG Insurance-Soudal Quick Step) Yara Kastelijn en Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck) Anouska Koster (Uno-X) Célia Le Mouel (St Michel-Mavic-Auber93) Audrey Cordon-Ragot (Human Powered Health) Alice Maria Arzuffi (Ceratizit) . De 14 namen Sheyla Gutierrez (Movistar) Christine Majerus (SD-Worx) Coryn Labecki (Jumbo-Visma) Lucinda Brand (Lidl-Trek) Kathrin Hammes (EF Education) Thalita De Jong en Jeanne Korevaar (Liv Racing) Romy Kasper (AG Insurance-Soudal Quick Step) Yara Kastelijn en Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck) Anouska Koster (Uno-X) Célia Le Mouel (St Michel-Mavic-Auber93) Audrey Cordon-Ragot (Human Powered Health) Alice Maria Arzuffi (Ceratizit)

clock 13:19 13 uur 19. De namen van de vluchters sijpelen stilaan door. Zijn onder meer van de partij: Brand, Majerus, Kastelijn, Truyen, Koster en Hammes. Die laatste reed gisteren ook al een lange tijd voorin. . De namen van de vluchters sijpelen stilaan door. Zijn onder meer van de partij: Brand, Majerus, Kastelijn, Truyen, Koster en Hammes. Die laatste reed gisteren ook al een lange tijd voorin.

clock 13:17 13 uur 17. 25 seconden. Het trosje rensters verzamelt een voorsprong van 25 seconden. 5 andere vrouwen proberen nog de oversteek te maken. Krijgen we zo meteen een vlucht van 19? . 25 seconden Het trosje rensters verzamelt een voorsprong van 25 seconden. 5 andere vrouwen proberen nog de oversteek te maken. Krijgen we zo meteen een vlucht van 19?

clock 13:14 13 uur 14. Na de top van de klim lopen de wegen nog wat vals plat omhoog. 14 rensters creëren op die stroken een gaatje van 15 seconden. . Na de top van de klim lopen de wegen nog wat vals plat omhoog. 14 rensters creëren op die stroken een gaatje van 15 seconden.

clock 13:13 13 uur 13. Koster pakt de punten. Anouska Koster stak gisteren haar interesse in de bolletjestrui al niet onder stoelen of banken en maakt ook vandaag handig gebruik van de koerssituatie. Ze passeert als eerste aan de top van de Col de Crayssac en raapt 2 punten op. . Koster pakt de punten Anouska Koster stak gisteren haar interesse in de bolletjestrui al niet onder stoelen of banken en maakt ook vandaag handig gebruik van de koerssituatie. Ze passeert als eerste aan de top van de Col de Crayssac en raapt 2 punten op.

clock 13:12 13 uur 12. Game over voor Christie op de klim. Het is het signaal voor heel wat andere rensters om een nieuwe vlucht op poten te zetten. Nu rijdt een pakketje van 10 weg, krijgen ze veel vrijheid? . Game over voor Christie op de klim. Het is het signaal voor heel wat andere rensters om een nieuwe vlucht op poten te zetten. Nu rijdt een pakketje van 10 weg, krijgen ze veel vrijheid?

clock 13:05 13 uur 05. Christie wordt al snel weer teruggefloten. Ze leek even een halve minuut te kunnen verzamelen, maar rijdt nu nog slechts 10 seconden voor het pak uit. . Christie wordt al snel weer teruggefloten. Ze leek even een halve minuut te kunnen verzamelen, maar rijdt nu nog slechts 10 seconden voor het pak uit.

clock 13:03 Col de Crayssac. De Col de Crayssac is met 2,2 kilometer aan 4,7% zeker niet de zwaarste klim van de dag, maar kan wel een perfect lanceerplatform vormen voor enkele nieuwe aanvallen. Wie waagt een poging? . 13 uur 03. mountain Col de Crayssac De Col de Crayssac is met 2,2 kilometer aan 4,7% zeker niet de zwaarste klim van de dag, maar kan wel een perfect lanceerplatform vormen voor enkele nieuwe aanvallen. Wie waagt een poging?

clock 13:02 13 uur 02.

clock 13:01 13 uur 01. Aanval Christie. Henrietta Christie (Human Powered Health) is de eerste die zich kan loswrikken van het peloton. Ze heeft een voorsprong van 10 seconden beet. . Aanval Christie Henrietta Christie (Human Powered Health) is de eerste die zich kan loswrikken van het peloton. Ze heeft een voorsprong van 10 seconden beet.

clock 12:57 12 uur 57. We krijgen nu toch enkele aanvalspogingen in het peloton! Momenteel nog zonder veel succes. . We krijgen nu toch enkele aanvalspogingen in het peloton! Momenteel nog zonder veel succes.

clock 12:54 12 uur 54. Binnen 10 kilometer krijgen de klimsters al een amuse-bouche. De eerste klim van de dag duikt dan op. Verdedigt Julie Van De Velde haar bollen? . Binnen 10 kilometer krijgen de klimsters al een amuse-bouche. De eerste klim van de dag duikt dan op. Verdedigt Julie Van De Velde haar bollen?

clock 12:52 12 uur 52. Elisa Longo Borghini: "We moeten de hele dag wakker zijn". Elisa Longo Borghini: "We moeten de hele dag wakker zijn"

clock 12:47 12 uur 47. Windstilte. Zoals verwacht is er niemand die meteen een poging onderneemt. Het peloton trekt gegroepeerd naar de Col de Crayssac. . Windstilte Zoals verwacht is er niemand die meteen een poging onderneemt. Het peloton trekt gegroepeerd naar de Col de Crayssac.

clock 12:45 12 uur 45. Lotte Kopecky: "Heel gevaarlijke dag voor de klassementsrensters". Lotte Kopecky: "Heel gevaarlijke dag voor de klassementsrensters"

clock 12:42 12 uur 42. Nu ook voor echt! De neutralisatie zit erop, de vrouwen beginnen aan de eerste van de 177 kilometer die ze vandaag moeten afleggen. . Nu ook voor echt! De neutralisatie zit erop, de vrouwen beginnen aan de eerste van de 177 kilometer die ze vandaag moeten afleggen.

clock 12:37 12 uur 37.

clock 12:36 12 uur 36. Het peloton nadert stilaan het officiële startpunt van deze etappe. Het vlakke parcours nodigt echter niet meteen uit om aan te vallen. . Het peloton nadert stilaan het officiële startpunt van deze etappe. Het vlakke parcours nodigt echter niet meteen uit om aan te vallen.

clock 12:33 12 uur 33. Verdeelde meningen aan de start daarnet. Uttrup Ludwig en Riejanne Markus rekenen op vuurwerk, Van Vleuten tempert de verwachtingen dan weer. Sparen de klassementsrensters elkaar vandaag nog? . Verdeelde meningen aan de start daarnet. Uttrup Ludwig en Riejanne Markus rekenen op vuurwerk, Van Vleuten tempert de verwachtingen dan weer. Sparen de klassementsrensters elkaar vandaag nog?

clock 12:27 12 uur 27. Annemiek van Vleuten: "De klimmen vandaag zijn niet zo erg steil'. Annemiek van Vleuten: "De klimmen vandaag zijn niet zo erg steil'

clock 12:25 12 uur 25. C'est parti! Lotte Kopecky neemt het peloton op sleeptouw aan de start in Cahors. Binnen een kwartiertje mogen de rensters er ook officieel aan beginnen. . C'est parti! Lotte Kopecky neemt het peloton op sleeptouw aan de start in Cahors. Binnen een kwartiertje mogen de rensters er ook officieel aan beginnen.

clock 12:19 12 uur 19. Riejanne Markus: "Verwacht wel spektakel vandaag". Riejanne Markus: "Verwacht wel spektakel vandaag"

clock 12:16 12 uur 16. Cecilie Uttrup Ludwig: "Ik hou van zware finales". Cecilie Uttrup Ludwig: "Ik hou van zware finales"

clock 12:11 12 uur 11. Decroix (Jumbo-Visma): "Blij om te zien dat het goed gaat met Vos". Decroix (Jumbo-Visma): "Blij om te zien dat het goed gaat met Vos"

clock 12:06 12 uur 06. Stralende landgenoten. Zo meteen mogen 2 Belgen schitteren in speciale truien. Lotte Kopecky verschijnt van kop tot teen in het geel, Julie Van De Velde mag na haar solo van gisteren de bollentrui aantrekken. . Stralende landgenoten Zo meteen mogen 2 Belgen schitteren in speciale truien. Lotte Kopecky verschijnt van kop tot teen in het geel, Julie Van De Velde mag na haar solo van gisteren de bollentrui aantrekken.

clock 11:53 11 uur 53. Herkenningspunten. We krijgen 7 herkenningspunten op de route vandaag. De 2 eerste beklimmingen spelen hoogstwaarschijnlijk geen rol van betekenis, vanaf de tussensprint in Rignac zijn de rensters best wel alert. Daarna volgen namelijk nog een col van 3e categorie, een bonificatiesprint, een col van 2e categorie en nog eentje van 3e. . Herkenningspunten We krijgen 7 herkenningspunten op de route vandaag. De 2 eerste beklimmingen spelen hoogstwaarschijnlijk geen rol van betekenis, vanaf de tussensprint in Rignac zijn de rensters best wel alert. Daarna volgen namelijk nog een col van 3e categorie, een bonificatiesprint, een col van 2e categorie en nog eentje van 3e.

clock 11:42 11 uur 42. Nog zo'n drie kwartier tot de rensters eraan mogen beginnen. In tegenstelling tot de afgelopen dagen kunnen ze de benen eerst wat losdraaien op vlakke stroken voor ze aan klimmen moeten denken. Het eerste colletje van de dag ligt pas na een kleine 20 kilometer. Daarna krijgen ze nog 70 vlakke kilometers om zich op te maken voor klim 2. . Nog zo'n drie kwartier tot de rensters eraan mogen beginnen. In tegenstelling tot de afgelopen dagen kunnen ze de benen eerst wat losdraaien op vlakke stroken voor ze aan klimmen moeten denken. Het eerste colletje van de dag ligt pas na een kleine 20 kilometer. Daarna krijgen ze nog 70 vlakke kilometers om zich op te maken voor klim 2.

clock 11:33 11 uur 33. Startplaats Cahors. Marion Rousse en haar team hebben er hun werk van gemaakt om pittoreske dorpjes en mooie steden als startplaatsen te kiezen dit jaar. De rit van vandaag wordt op gang getrapt in Cahors. Vorig jaar was de stad ook aankomstplaats van de voorlaatste etappe van de Tour bij de mannen. Toen toonde Christophe Laporte zich de sterkste. . Startplaats Cahors Marion Rousse en haar team hebben er hun werk van gemaakt om pittoreske dorpjes en mooie steden als startplaatsen te kiezen dit jaar. De rit van vandaag wordt op gang getrapt in Cahors.

clock 11:19 11 uur 19. Klassement. Na 3 etappes rijdt Lotte Kopecky nog steeds stevig in het geel. Haar dichtste belager Liane Lippert, die rit 2 wist te winnen, volgt op 55 seconden, de voornaamste klassementsrensters staan op 1'05. . Klassement Na 3 etappes rijdt Lotte Kopecky nog steeds stevig in het geel. Haar dichtste belager Liane Lippert, die rit 2 wist te winnen, volgt op 55 seconden, de voornaamste klassementsrensters staan op 1'05.

clock 09:41 09 uur 41. Nieuwe kans voor Kopecky? De langste etappe in deze Tour de France Femmes biedt een relatief makkelijke aanloop, maar de finale oogt best pittig, met nog enkele flinke kuitenbijters. Na ruim 130 kilometer krijgen de vrouwen de Côte de Colombiès (6,5 km) voor de kiezen, een klim van 3e categorie met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,2 procent. Op 16 kilometer van de streep ligt de Côte de Moyrazès (2e cat), met 4,6 kilometer klimmen aan 5,5 procent. Even later, op een kleine 10 kilometer van de finish, moeten de rensters ook nog de Côte de Lavernhe over: 2,2 km aan 7,1 procent. Een ideale springplank om Lotte Kopecky naar een 2e ritzege te katapulteren? Onze landgenote had vooraf deze rit met rood omcirkeld, net als de 2e etappe (waarin ze 2e werd). . Nieuwe kans voor Kopecky? De langste etappe in deze Tour de France Femmes biedt een relatief makkelijke aanloop, maar de finale oogt best pittig, met nog enkele flinke kuitenbijters.



