LIVE: Eenzame Duitse alleen op kop, peloton laat niemand anders wegrijden

De derde rit in de Tour de France Femmes brengt het peloton - met Lotte Kopecky trots in het geel - van Collonges-la-Rouge naar de prehistorische site Montignac-Lascaux. De 5 colletjes onderweg kunnen vluchters uitnodigen om een slag te slaan, maar Kopecky en co. dromen van een sprintkans voor Lorena Wiebes. De start is om 13.45 uur, vanaf 15.20 uur kunt u naar de koers kijken in onze livestream en op VRT 1.